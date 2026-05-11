Откриха шест тела в товарен вагон на границата с Мексико в Тексас

Телата на шестима души са открити в товарен вагон на жп гара в Ларедо, Тексас, съобщи The New York Times.

Според вестника, самоличността на жертвите и обстоятелствата около смъртта им все още не са установени. Полицията разследва случая.

Ларедо се намира на границата между САЩ и Мексико. Вчера температурата в града надхвърли 32 градуса по Целзий, като тази във вагоните се е повишила значително.

Властите все още не са потвърдили дали жертвите са мигранти, опитващи се да преминат границата със САЩ.

Вестникът отбелязва, че през последното десетилетие са се случили няколко подобни инцидента.