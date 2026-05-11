Откриха шест тела в товарен вагон на границата с Мексико в Тексас

11 Май, 2026 05:50, обновена 11 Май, 2026 05:59 696 4

Полицията разследва случая

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Телата на шестима души са открити в товарен вагон на жп гара в Ларедо, Тексас, съобщи The New York Times.

Според вестника, самоличността на жертвите и обстоятелствата около смъртта им все още не са установени. Полицията разследва случая.

Ларедо се намира на границата между САЩ и Мексико. Вчера температурата в града надхвърли 32 градуса по Целзий, като тази във вагоните се е повишила значително.

Властите все още не са потвърдили дали жертвите са мигранти, опитващи се да преминат границата със САЩ.

Вестникът отбелязва, че през последното десетилетие са се случили няколко подобни инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    7 0 Отговор
    Не мога да проумея, че все още някой иска да емигрира в Сащ

    Коментиран от #2

    06:09 11.05.2026

  • 2 2554

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    Да бе! Всички искат в Гнилия Запад и никой не иска в рая на Земята - при Путлер!

    06:25 11.05.2026

  • 3 Язък

    4 1 Отговор
    омирисали са вагона.

    06:36 11.05.2026

  • 4 А няма ли

    0 0 Отговор
    Да ни кажеш как се казват?
    Да е

    07:09 11.05.2026