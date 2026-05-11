Откриха тялото на един от двамата изчезнали американски военни в Мароко ВИДЕО

Тялото на един от двамата американски военнослужещи, които все още бяха в неизвестност по време на военното учение „Африкански лъв“ в Мароко, е било открито по време на спасителна операция в южната част на кралството, съобщиха мароканските въоръжени сили.

„Интензивни издирвателни операции, проведени съвместно от части на Кралските въоръжени сили и армията на САЩ, доведоха до откриването и извличането на тялото на един от двамата американски войници, участващи в учението „Африкански лъв“, се казва в изявление на командването на армията, цитирано от новинарския портал Hespress.

Тялото е намерено в скалист район край Кап Драа“. Според изявление на мароканската армия то е транспортирано с хеликоптер до моргата на военната болница в град Гуелмим "в съответствие с установените процедури“.

Мароканските въоръжени сили заявиха, че спасителната операция за втория изчезнал американски войник продължава.

По-рано беше съобщено, че двамата изчезнали войници са били видени за последно близо до крайбрежна скала, съседна на тренировъчния полигон Кап Драа. Имаше спекулации, че може да са паднали от скалата в Атлантическия океан. Източник от Пентагона заяви пред CBS, че е възможно те да са се удавили.

В издирвателната операция участват няколко военноморски кораба, стрелци от мароканското подразделение за специални сили „Атлас“, военни инженерни части, хеликоптери и бойни дронове. Нито мароканската, нито американската страна са свързали инцидента с изчезналите американски военнослужещи с някаква целенасочена терористична дейност.