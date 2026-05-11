Откриха тялото на един от двамата изчезнали американски военни в Мароко ВИДЕО

11 Май, 2026 06:00, обновена 11 Май, 2026 06:07 1 260 5

Те са участвали в учението "Африкански лъв"

Откриха тялото на един от двамата изчезнали американски военни в Мароко ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тялото на един от двамата американски военнослужещи, които все още бяха в неизвестност по време на военното учение „Африкански лъв“ в Мароко, е било открито по време на спасителна операция в южната част на кралството, съобщиха мароканските въоръжени сили.

„Интензивни издирвателни операции, проведени съвместно от части на Кралските въоръжени сили и армията на САЩ, доведоха до откриването и извличането на тялото на един от двамата американски войници, участващи в учението „Африкански лъв“, се казва в изявление на командването на армията, цитирано от новинарския портал Hespress.

Тялото е намерено в скалист район край Кап Драа“. Според изявление на мароканската армия то е транспортирано с хеликоптер до моргата на военната болница в град Гуелмим "в съответствие с установените процедури“.

Мароканските въоръжени сили заявиха, че спасителната операция за втория изчезнал американски войник продължава.

По-рано беше съобщено, че двамата изчезнали войници са били видени за последно близо до крайбрежна скала, съседна на тренировъчния полигон Кап Драа. Имаше спекулации, че може да са паднали от скалата в Атлантическия океан. Източник от Пентагона заяви пред CBS, че е възможно те да са се удавили.

В издирвателната операция участват няколко военноморски кораба, стрелци от мароканското подразделение за специални сили „Атлас“, военни инженерни части, хеликоптери и бойни дронове. Нито мароканската, нито американската страна са свързали инцидента с изчезналите американски военнослужещи с някаква целенасочена терористична дейност.


  • 1 Изкукуригал

    8 1 Отговор
    Тия без война умират а какво ли остава ако влезнат в Иран.

    06:38 11.05.2026

  • 2 Циганина от уса

    7 0 Отговор
    омирисал някой троскот в пустинята

    06:41 11.05.2026

  • 3 Трябва ли да ревен

    4 0 Отговор
    За всеки умрял по света?
    А колко бебета се родиха у нас тази нощ, главния?
    Или това няма от къде да го препишеш?

    06:50 11.05.2026

  • 4 Заю Баю

    1 0 Отговор
    Африканският лъв ги е изял.

    06:52 11.05.2026

  • 5 Абе...

    3 0 Отговор
    Учение??? Тези все по учения ходят по целия свят! Все миротворци го раздават, ама вече и те не си вярват!

    06:58 11.05.2026