Финландският президент Стуб: Време е Европа да започне самостоятелни преговори с Русия

Финландският президент Александър Стуб смята, че е дошло времето Европа да започне самостоятелно преговори с Русия.
Той заяви пред вестник Corriere della Sera, че европейските лидери обсъждат кой ще бъде контактното лице.
„Да, време е да започнем преговори с Русия. Не знам кога ще се случи това. Обсъдихме този въпрос с европейски лидери, които ще установят контакт, но все още не знаем“, каза той. „Ако американската политика спрямо Русия и Украйна не служи на интересите на Европа, тогава ние самите трябва да се ангажираме с пряко взаимодействие“, каза финландският президент.
Според него най-важното е координацията на всички действия между европейците, особено между страните от E5 (Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Полша), и скандинавските и балтийските държави, разположени на границата. „Дали ще бъде специален пратеник или група лидери, ще видим“, добави той.
Руският президент Владимир Путин заяви на 9 май, че Москва е готова за преговори с Европа. Той уточни, че смята бившия германски канцлер Герхард Шрьодер за свой предпочитан събеседник в подобен диалог. Той също така призна, че европейците биха могли да изберат „лидер, на когото имат доверие и който не е казал нищо лошо“ за Русия.
Някои европейски лидери, включително италианският премиер Джорджо Мелони, преди това са се изказвали в подкрепа на назначаването на специален пратеник на ЕС за Украйна, а Стуб е споменаван като евентуален кандидат.
10:50 11.05.2026
10:50 11.05.2026
10:51 11.05.2026
До коментар #2 от "хмммм":Ес лидерите тренират пълзене по червеното килимче.
10:52 11.05.2026
6 Русия е в пълна безизходица и няма избор
10:53 11.05.2026
10:53 11.05.2026
До коментар #2 от "хмммм":ЕС ще мине на впрегателна сила без Руския нефт и газ.
10:54 11.05.2026
До коментар #2 от "хмммм":този е много антируски настроен.
11 Русия сама се унищожи.
До коментар #3 от "Колко сте смешни":По-точно, Путин унищожи Русия, заради собствената си глупост и неадекватно управление.
10:55 11.05.2026
До коментар #7 от "Последния Софиянец":И какво ну е подходящото на Льотчика? Не знае и изречение да върже на руски език. Най-подходящ е Николай Малинов, който ще е и посланик на България в Русия.
Подредени па азбучен ред,а първите 10 са с бонуси от 10%!
Добре,че Путин говори за мир,а не дрънка оръжието,както го правят комисарите в Брюксел!
До коментар #11 от "Русия сама се унищожи.":До вчера лъжехте и унищожавахте Русия, а днес на коленца ще стоите пред Путин.
До коментар #4 от "Путин":Путин сам се постави в тази унизителна ситуация. Първо беше на килимчето пред Ким, после пред Аятолаха, после пълзеше на килимчето пред Тръмп и сега на килимчето пред ЕС :)))
До коментар #2 от "хмммм":Неслучайно си правеше записки на срещата с Тръмп - някои навици не се забравят.
До коментар #1 от "1917":па Александър да не знае.
И Антониу Коща и той не знае.
Беги бръже да им кажеш.
До коментар #9 от "честен ционист":не останаха.
