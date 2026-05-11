Новини
Свят »
Финландия »
Финландският президент Стуб: Време е Европа да започне самостоятелни преговори с Русия

Финландският президент Стуб: Време е Европа да започне самостоятелни преговори с Русия

11 Май, 2026 10:41, обновена 11 Май, 2026 10:49 454 25

  • александър стуб-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • преговори-
  • украйна-
  • путин

Ако американската политика спрямо Русия и Украйна не служи на интересите на Европа, тогава ние самите трябва да се ангажираме с пряко взаимодействие, каза той

Финландският президент Стуб: Време е Европа да започне самостоятелни преговори с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб смята, че е дошло времето Европа да започне самостоятелно преговори с Русия.

Той заяви пред вестник Corriere della Sera, че европейските лидери обсъждат кой ще бъде контактното лице.

„Да, време е да започнем преговори с Русия. Не знам кога ще се случи това. Обсъдихме този въпрос с европейски лидери, които ще установят контакт, но все още не знаем“, каза той. „Ако американската политика спрямо Русия и Украйна не служи на интересите на Европа, тогава ние самите трябва да се ангажираме с пряко взаимодействие“, каза финландският президент.

Според него най-важното е координацията на всички действия между европейците, особено между страните от E5 (Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Полша), и скандинавските и балтийските държави, разположени на границата. „Дали ще бъде специален пратеник или група лидери, ще видим“, добави той.

Руският президент Владимир Путин заяви на 9 май, че Москва е готова за преговори с Европа. Той уточни, че смята бившия германски канцлер Герхард Шрьодер за свой предпочитан събеседник в подобен диалог. Той също така призна, че европейците биха могли да изберат „лидер, на когото имат доверие и който не е казал нищо лошо“ за Русия.

Някои европейски лидери, включително италианският премиер Джорджо Мелони, преди това са се изказвали в подкрепа на назначаването на специален пратеник на ЕС за Украйна, а Стуб е споменаван като евентуален кандидат.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1917

    5 15 Отговор
    Сега всички руски агенти ще излязат наяве. Русийката изнемогва и е пред колапс. Никакви преговори, а само натиск, санкции и оръжия за Украйна!

    Коментиран от #20

    10:50 11.05.2026

  • 2 хмммм

    5 14 Отговор
    Този е руски троянски кон в ЕС.

    Коментиран от #5, #9, #10, #17

    10:50 11.05.2026

  • 3 Колко сте смешни

    19 5 Отговор
    До вчера лъжехте и унищожавахте Русия, а днес на коленца ще стоите пред Путин.

    Коментиран от #11

    10:51 11.05.2026

  • 4 Путин

    11 6 Отговор
    Хайде на килимчето в Кремъл?

    Коментиран от #16

    10:52 11.05.2026

  • 5 Вашето мнение

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Ес лидерите тренират пълзене по червеното килимче.

    10:52 11.05.2026

  • 6 Русия е в пълна безизходица и няма избор

    7 7 Отговор
    Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край. Готов съм да преговарям с Европа, САЩ и Украйна.

    10:53 11.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 10 Отговор
    Румен Радев е най подходящия за преговори с Путин.

    Коментиран от #12

    10:53 11.05.2026

  • 8 Абе

    7 4 Отговор
    Най на после започнаха да им увират главите.

    10:53 11.05.2026

  • 9 честен ционист

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    ЕС ще мине на впрегателна сила без Руския нефт и газ.

    Коментиран от #25

    10:54 11.05.2026

  • 10 1945

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    този е много антируски настроен.

    10:54 11.05.2026

  • 11 Русия сама се унищожи.

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Колко сте смешни":

    По-точно, Путин унищожи Русия, заради собствената си глупост и неадекватно управление.

    Коментиран от #14

    10:55 11.05.2026

  • 12 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    И какво ну е подходящото на Льотчика? Не знае и изречение да върже на руски език. Най-подходящ е Николай Малинов, който ще е и посланик на България в Русия.

    10:55 11.05.2026

  • 13 Лазар

    7 4 Отговор
    Самостоятелни преговори с Русия,там е истината за потъващата Европа!
    Подредени па азбучен ред,а първите 10 са с бонуси от 10%!
    Добре,че Путин говори за мир,а не дрънка оръжието,както го правят комисарите в Брюксел!

    10:55 11.05.2026

  • 14 Колко сте смешни

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Русия сама се унищожи.":

    До вчера лъжехте и унищожавахте Русия, а днес на коленца ще стоите пред Путин.

    10:56 11.05.2026

  • 15 Кви преговори бе?!!

    6 1 Отговор
    90 милиарда евро тръгнаха към Украйна.

    10:56 11.05.2026

  • 16 Нищо ново. Путин е свикнал да пълзи.

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Путин сам се постави в тази унизителна ситуация. Първо беше на килимчето пред Ким, после пред Аятолаха, после пълзеше на килимчето пред Тръмп и сега на килимчето пред ЕС :)))

    10:56 11.05.2026

  • 17 Трол

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Неслучайно си правеше записки на срещата с Тръмп - някои навици не се забравят.

    10:56 11.05.2026

  • 18 Как Путин ще оправдае спирането

    4 0 Отговор
    на войната и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как е защитил рускоезичните в ЛНР и ДНР, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    10:58 11.05.2026

  • 19 Хахаха!🎺🥳😀

    1 4 Отговор
    Никакви преговори! Тая година дарение от още 90 милиарда за Украйна, а догодина да ги закръглим на 200 милиарда годишно. Може и 300 милиарда, защото ние ама клуб на богатите! Особено Финландия с 20% реална безработица.

    10:58 11.05.2026

  • 20 Брееееей, Русийката изнемогва

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "1917":

    па Александър да не знае.
    И Антониу Коща и той не знае.
    Беги бръже да им кажеш.

    10:59 11.05.2026

  • 21 Има логика за преговори

    2 2 Отговор
    Украйна пречупи ходът на войната и гръбнакът на проскубаната руска меца.

    11:00 11.05.2026

  • 22 мармот

    2 2 Отговор
    европейските акули надушиха кръв и наобиколиха жертвата...

    11:01 11.05.2026

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Миналата година са закрити над три милиона фирми в Европа. Тая година закриваме 6 милиона фирми и Европейския съюз. Слава Украине! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜❗

    11:01 11.05.2026

  • 24 Най-после

    1 1 Отговор
    ви увряха кухите европейски кратуни. Не знам дали не е късно вече.

    11:02 11.05.2026

  • 25 То и магарета

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    не останаха.

    11:05 11.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания