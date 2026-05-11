Финландският президент Стуб: Време е Европа да започне самостоятелни преговори с Русия

Финландският президент Александър Стуб смята, че е дошло времето Европа да започне самостоятелно преговори с Русия.

Той заяви пред вестник Corriere della Sera, че европейските лидери обсъждат кой ще бъде контактното лице.

„Да, време е да започнем преговори с Русия. Не знам кога ще се случи това. Обсъдихме този въпрос с европейски лидери, които ще установят контакт, но все още не знаем“, каза той. „Ако американската политика спрямо Русия и Украйна не служи на интересите на Европа, тогава ние самите трябва да се ангажираме с пряко взаимодействие“, каза финландският президент.

Според него най-важното е координацията на всички действия между европейците, особено между страните от E5 (Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Полша), и скандинавските и балтийските държави, разположени на границата. „Дали ще бъде специален пратеник или група лидери, ще видим“, добави той.

Руският президент Владимир Путин заяви на 9 май, че Москва е готова за преговори с Европа. Той уточни, че смята бившия германски канцлер Герхард Шрьодер за свой предпочитан събеседник в подобен диалог. Той също така призна, че европейците биха могли да изберат „лидер, на когото имат доверие и който не е казал нищо лошо“ за Русия.

Някои европейски лидери, включително италианският премиер Джорджо Мелони, преди това са се изказвали в подкрепа на назначаването на специален пратеник на ЕС за Украйна, а Стуб е споменаван като евентуален кандидат.