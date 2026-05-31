Нов сребърен триумф за Стилияна Николова на Европейското първенство

31 Май, 2026 17:29 499 6

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българската националка Стилияна Николова спечели сребърен медал във финала с лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

След среброто в многобоя и на топка, както и златото в отборната надпревара и на бухалки, тя добавя още едно отличие, благодарение на прекрасната си игра на шампионата.

Тя получи 28.750 точки за съчетанието си с топка.

Златото е за Дария Варфоломеев, която получи 30.000 точки, като също изигра много силно съчетание във финала на този уред.

Бронзът е за рускинята Мария Борисова, която заслужи 28.400 точки.

Другата ни представителка в този финал Ева Брезалиева остана на 6-о място с оценка от 27.000 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    Отговор
    Рускините отново се състезават и вече е тежко.

    17:39 31.05.2026

  • 2 Политкоректен

    Отговор
    Невероятен талант! Вчера гледах по няколко пъти нейни изпълнения на забавен кадър. Елементите, които прави са толкова сложни, че човешкият мозък първоначално не може да ги осъзнае. Чак след няколко превъртания напред-назад разбрах какво всъщност е изпълнила и се смаях!

    Коментиран от #4

    17:41 31.05.2026

  • 3 Голяма работа

    Отговор
    Прецакаха ли я с това сребро? Сигурно. Всъщност няма по добра от нея- Стилияна Николова!!!

    17:58 31.05.2026

  • 4 не могат да хванат движението

    Отговор

    До коментар #2 от "Политкоректен":

    Дори професионалните оператори се затрудняват да проследят динамиката на нейните съчетания. Изключителна е!!!

    18:00 31.05.2026

  • 5 ББПП

    Отговор
    За триумф не се ли смята 1во място

    18:12 31.05.2026

  • 6 справедливост

    Отговор
    При ръст 1.40 м защо четири нейни претъркаляния не се зачитат за три?

    18:21 31.05.2026

