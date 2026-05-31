Нов сребърен триумф за Стилияна Николова на Европейското първенство

Българската националка Стилияна Николова спечели сребърен медал във финала с лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

След среброто в многобоя и на топка, както и златото в отборната надпревара и на бухалки, тя добавя още едно отличие, благодарение на прекрасната си игра на шампионата.

Тя получи 28.750 точки за съчетанието си с топка.

Златото е за Дария Варфоломеев, която получи 30.000 точки, като също изигра много силно съчетание във финала на този уред.

Бронзът е за рускинята Мария Борисова, която заслужи 28.400 точки.

Другата ни представителка в този финал Ева Брезалиева остана на 6-о място с оценка от 27.000 точки.