Нов сребърен триумф за Стилияна Николова на Европейското първенство

Българската националка Стилияна Николова спечели сребърен медал във финала с лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.
След среброто в многобоя и на топка, както и златото в отборната надпревара и на бухалки, тя добавя още едно отличие, благодарение на прекрасната си игра на шампионата.
Тя получи 28.750 точки за съчетанието си с топка.
Златото е за Дария Варфоломеев, която получи 30.000 точки, като също изигра много силно съчетание във финала на този уред.
Бронзът е за рускинята Мария Борисова, която заслужи 28.400 точки.
Другата ни представителка в този финал Ева Брезалиева остана на 6-о място с оценка от 27.000 точки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 не могат да хванат движението
До коментар #2 от "Политкоректен":Дори професионалните оператори се затрудняват да проследят динамиката на нейните съчетания. Изключителна е!!!
18:00 31.05.2026
