Норвегия планира разговори с Русия за сигурността в Арктика

Норвегия планира да проведе разговори с Русия на оперативно и стратегическо ниво, за да гарантира сигурността в Арктика, съобщи „Известия“, цитирайки Руне Харстад, прессекретар на Норвежките въоръжени сили.

„Планирали сме срещи, както на оперативно, така и на стратегическо ниво. Осигуряването на безопасността на руския и норвежкия персонал, действащ в Далечния север, помага за поддържане на сигурността и стабилността на самия регион“, цитира вестникът думите на Харстад.

Той заяви, че Русия и Норвегия провеждат срещи на стратегическо ниво в съответствие с двустранно споразумение за инциденти в морето. Той добави, че целта е да се подобри безопасността на персонала и плавателните съдове, когато те са в непосредствена близост един до друг.

Харстад отбеляза, че контактите с Москва са сведени до минимум, но Осло дава приоритет на диалога по теми, които е съгласен да обсъжда.