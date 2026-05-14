Норвегия планира разговори с Русия за сигурността в Арктика

14 Май, 2026 03:36, обновена 14 Май, 2026 03:46 1 168 4

Предвидени са срещи, както на оперативно, така и на стратегическо ниво

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норвегия планира да проведе разговори с Русия на оперативно и стратегическо ниво, за да гарантира сигурността в Арктика, съобщи „Известия“, цитирайки Руне Харстад, прессекретар на Норвежките въоръжени сили.

„Планирали сме срещи, както на оперативно, така и на стратегическо ниво. Осигуряването на безопасността на руския и норвежкия персонал, действащ в Далечния север, помага за поддържане на сигурността и стабилността на самия регион“, цитира вестникът думите на Харстад.

Той заяви, че Русия и Норвегия провеждат срещи на стратегическо ниво в съответствие с двустранно споразумение за инциденти в морето. Той добави, че целта е да се подобри безопасността на персонала и плавателните съдове, когато те са в непосредствена близост един до друг.

Харстад отбеляза, че контактите с Москва са сведени до минимум, но Осло дава приоритет на диалога по теми, които е съгласен да обсъжда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лошо

    3 2 Отговор
    Никой не иска и не трябва да вярва на никой, само лъжи и печелене на време...

    05:03 14.05.2026

