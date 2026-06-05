Русия прие необичаен закон: въоръжените сили да защитават руски граждани в чужбина

В Русия влезе в сила законът за използване на руските въоръжени сили за защита на руските граждани в чужбина, съобщава "Интерфакс", предаде News.bg.

Документът беше подписан от руския президент Владимир Путин на 25 май и публикуван на официалния портал за правна информация. На 20 май законът беше одобрен от Съвета на федерацията.

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Официално беше съобщено, че законът е разработен, за да защити правата на руските граждани в случай на арест или друго наказателно преследване по решения на чуждестранни съдилища, на които е предоставена наказателна юрисдикция от други чужди държави без участието на Русия, и международни съдебни органи, чиято юрисдикция не се основава на международен договор, по който Руската федерация е страна, или на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета при упражняване на правомощия по Глава VII от Устава на ООН.

В заключението на Комисията по отбрана и сигурност на Съвета на федерацията се посочва, че в тези случаи "възможността за ангажиране на руските въоръжени сили при изпълнение на задачи с използване на оръжия, които не са по предназначение за защита на гражданите на Руската федерация", се предвижда с решение на руския президент.

Установява се, че по решение на руския държавен глава руските държавни органи, в рамките на своите правомощия, също ще бъдат длъжни да предприемат необходимите мерки за защита на такива граждани.

Съгласно действащото законодателство, президентът предприема мерки за защита на Руската федерация и нейните граждани, ако чуждестранни, международни или междудържавни органи вземат решения или извършват действия, които противоречат на интересите на Руската федерация или на основите на обществения ред в Руската федерация.

По-рано Андрей Клишас, председател на Комисията по конституционно законодателство и държавно строителство към Съвета на федерацията, даде примери за съдебни решения, които могат да попаднат под действието на закона.

"Например, скандалният Международен наказателен съд. Ако руски граждани бъдат задържани или арестувани по заповед на такъв орган, тогава е възможно използването на въоръжена сила за освобождаване на тези граждани по решение на руския президент", каза Клишас.

Той отбеляза, че има примери за подобни разпоредби по целия свят, включително "така нареченият Закон за нахлуването в Хага, приет доста отдавна в Съединените щати". "Това е вид аналогия - тя позволява и използването на въоръжени сили в случаите, когато американски граждани са задържани по решение на международни органи", каза сенаторът.

Клишас заяви, че приемането на такъв закон е "превантивна мярка от страна на Руската федерация, така че тези органи да се замислят, преди да предприемат подобни действия". Според Клишас в този случай не се изисква съгласието на Съвета на федерацията за използване на въоръжените сили в чужбина.