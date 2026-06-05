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Русия прие необичаен закон: въоръжените сили да защитават руски граждани в чужбина
  Тема: Украйна

Русия прие необичаен закон: въоръжените сили да защитават руски граждани в чужбина

5 Юни, 2026 10:00 1 559 61

  • русия-
  • закон-
  • руски граждани-
  • владимир путин

Москва обяви, че приемането на такъв закон е "превантивна мярка от страна на Руската федерация"

Русия прие необичаен закон: въоръжените сили да защитават руски граждани в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Русия влезе в сила законът за използване на руските въоръжени сили за защита на руските граждани в чужбина, съобщава "Интерфакс", предаде News.bg.

Документът беше подписан от руския президент Владимир Путин на 25 май и публикуван на официалния портал за правна информация. На 20 май законът беше одобрен от Съвета на федерацията.

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Официално беше съобщено, че законът е разработен, за да защити правата на руските граждани в случай на арест или друго наказателно преследване по решения на чуждестранни съдилища, на които е предоставена наказателна юрисдикция от други чужди държави без участието на Русия, и международни съдебни органи, чиято юрисдикция не се основава на международен договор, по който Руската федерация е страна, или на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета при упражняване на правомощия по Глава VII от Устава на ООН.

В заключението на Комисията по отбрана и сигурност на Съвета на федерацията се посочва, че в тези случаи "възможността за ангажиране на руските въоръжени сили при изпълнение на задачи с използване на оръжия, които не са по предназначение за защита на гражданите на Руската федерация", се предвижда с решение на руския президент.

Установява се, че по решение на руския държавен глава руските държавни органи, в рамките на своите правомощия, също ще бъдат длъжни да предприемат необходимите мерки за защита на такива граждани.

Съгласно действащото законодателство, президентът предприема мерки за защита на Руската федерация и нейните граждани, ако чуждестранни, международни или междудържавни органи вземат решения или извършват действия, които противоречат на интересите на Руската федерация или на основите на обществения ред в Руската федерация.

По-рано Андрей Клишас, председател на Комисията по конституционно законодателство и държавно строителство към Съвета на федерацията, даде примери за съдебни решения, които могат да попаднат под действието на закона.

"Например, скандалният Международен наказателен съд. Ако руски граждани бъдат задържани или арестувани по заповед на такъв орган, тогава е възможно използването на въоръжена сила за освобождаване на тези граждани по решение на руския президент", каза Клишас.

Той отбеляза, че има примери за подобни разпоредби по целия свят, включително "така нареченият Закон за нахлуването в Хага, приет доста отдавна в Съединените щати". "Това е вид аналогия - тя позволява и използването на въоръжени сили в случаите, когато американски граждани са задържани по решение на международни органи", каза сенаторът.

Клишас заяви, че приемането на такъв закон е "превантивна мярка от страна на Руската федерация, така че тези органи да се замислят, преди да предприемат подобни действия". Според Клишас в този случай не се изисква съгласието на Съвета на федерацията за използване на въоръжените сили в чужбина.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Принцип на териториалност

    21 3 Отговор
    Принципът на териториалност (или териториалният принцип) е основно правило в правото, според което законите на една държава действат и се прилагат спрямо всички лица, събития и престъпления, които се намират на нейната територия.

    Коментиран от #19, #38

    10:01 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 604

    7 1 Отговор
    Да приеме закон и за отвлечените кораби...бля бля...

    Коментиран от #53

    10:03 05.06.2026

  • 4 Вова, Вова.....

    9 9 Отговор
    Анексирай БГ черноморието.
    Там има около 300 000 руснаци.

    Коментиран от #28, #34

    10:04 05.06.2026

  • 5 Пич

    30 1 Отговор
    Това е империалистичната философия на САЩ !!! Ако и Русия я приеме, значи света се променя!!! Към правото на силата, а не към правото на правото!!!

    Коментиран от #23, #42

    10:04 05.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 2 Отговор
    РАЗВЪРЗАХА РЪЦЕТЕ НА ГРУ И СВР РФ
    КАКТО Е В САЩ И ИЗРАЕЛ :)

    10:04 05.06.2026

  • 7 Путинистче идиотче

    14 3 Отговор
    Е па то Варненско си е почти руско
    Камчия също.

    10:05 05.06.2026

  • 8 побъркано Жуже

    25 3 Отговор
    Значи ако го арестуват и пратят в Хага, руски командоси да могат да го асвабадят...

    Коментиран от #14

    10:05 05.06.2026

  • 9 Сила

    14 6 Отговор
    Те в Москва кавказците и другите азиатски националности бият и колят руснаците , та в чужбина ....

    10:05 05.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 604

    11 7 Отговор
    Пуси ще откъсне 80 000 кв км и ще ги даде на олигарсите си да лапкат...тва им е спасяването...и асвабаждението...спасява украинците от градовете им...

    10:05 05.06.2026

  • 12 Трол

    15 4 Отговор
    България трябва да приеме закон за защита от рускините.

    Коментиран от #21, #29

    10:06 05.06.2026

  • 13 Ганя Путинофила

    18 4 Отговор
    Путин обяви, че ще " защити" руските наташки във Варна, чрез Референдум за създаване на Варненска Народна Република /ВНР/.

    Коментиран от #30

    10:07 05.06.2026

  • 14 604

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "побъркано Жуже":

    Не тва спецялно за децата на олигарсите му..дето се къпят в лукс на запад за сметка на народеца..че и натирен в окопите..

    10:07 05.06.2026

  • 15 1234

    14 2 Отговор
    Израел и САЩ поне имат такъв или подобен закон...
    Израел има успешни акции като тази в Ентебе, САЩ имат една неуспешна в ИРАН

    10:08 05.06.2026

  • 16 Путинистче идиотче

    16 10 Отговор
    В САЩ живеели около 3,5 милиона руснаци
    Там ги биели повече от негрите
    Чакаме Путин да са намеси

    10:08 05.06.2026

  • 17 Историк

    15 10 Отговор
    Този злодей радва путинолизците ,чакат го да дойде, за да се бият срещу България, ако той им нареди. Горката ни държава, пълна с национални предатели и руснаци с български паспорти, които искат тука да рушат и се страхуват да си заминат за Москва.

    10:08 05.06.2026

  • 18 Супер

    9 9 Отговор
    ако украинци се сбият с руснаци това лято във Варна има шанс да се освободим от европейския ислямски халифат

    10:08 05.06.2026

  • 19 Спасяването на редник Райън

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Принцип на териториалност":

    Кво му е необичайното на закона. Предупреждение, значит вооружен

    10:09 05.06.2026

  • 20 Американьо няма ли такъв закон

    6 1 Отговор
    или те просто си трепят хора както намерят за добре?

    10:09 05.06.2026

  • 21 604

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Сестра ми и разбиха семейството ...първо беше украинска наташка сега е руска наташка....баджо тъп за двеста...ама и те красавици...ама лакоми, явно само глад ги е блъскал само по сметка се женят.

    10:10 05.06.2026

  • 22 Леле - леле ! 🤔

    15 3 Отговор
    Че САЩ имат такъв закон от години . И здраво действат ако в чужбина закачат американци .Чак сега ли се сетиха братушките ?

    10:11 05.06.2026

  • 23 Шопо

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Правото е олюзия, законите защитават тези които са ги измислили.
    Закон измислен от човек може да бъде отменен от човек, само божите закони са вечни.

    10:11 05.06.2026

  • 24 Анджо

    12 5 Отговор
    Това е повод Европейците да ги изгонят най позорно и така няма да важи максимата на сталин, има руснак има проблем, няма руснак , НЯМА ПРОБЛЕМ.

    10:12 05.06.2026

  • 25 смях в залата

    9 5 Отговор
    Затова ги засели по нашето Черноморие за да има повод да дебаркира на брега ни.Пшажут на Камчия е удобно юясто

    Коментиран от #33

    10:14 05.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бай той Толстой

    9 3 Отговор
    Мисля,че е ясно.😁В Европа има много руски граждани.Да бяхте мирно седели ....

    Коментиран от #37

    10:15 05.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Умнокрасив

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    И в атлантическия клуб си коментираме , че евроатлантиците сме с други ценности , а украинките и рускините се приближават и ... може да започнат да ни опипват !

    10:17 05.06.2026

  • 30 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    Може да има 1% рускини , но 99% са украинки . От украинките ли ще ги пазят ?

    10:18 05.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бау

    13 8 Отговор
    Само ще спомена че Хитлер обявява война на Полша под предтекст че трябвало да пази германците на полска територия. Сталин прави същото когато превзема източната част на Полша с цел да "пази" руснаците. Така че фашистките извинения винаги са били много плоски.

    Коментиран от #39

    10:19 05.06.2026

  • 33 СПЕЦИАЛНО ЗА

    10 2 Отговор

    До коментар #25 от "смях в залата":

    ОЛИГ...ОФРЕНИ
    АМИ НЕ ЗАКАЧАЙ РУСКИТЕ ГРАЖДАНИ БЕЗ ОДНОВАНИЕ
    А ДА ПИТАМ СЛУЧАЙНО РУСНАЦИТЕ ДА СТРОЯТ НЕКВИ ГРАДЧЕТА КРАЙ ВАРНА
    И НЯКОЙ СА СМЕЕ ПОСЛЕДЕН А ДРУГИТЕ РЕВАТ
    АМА ША ГИ КОНТРОРАМЕ С ИНДИИЦИ НАЛИ ТАКА ДЕБ....ИЛ

    10:20 05.06.2026

  • 34 Като нищо

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вова, Вова.....":

    Путин тръгнал да защитава Баба Алйона.

    Коментиран от #40

    10:20 05.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пришелец

    3 2 Отговор
    Тоя си създава имунитет,за да може да води преговорите за спиране на войната в Киев.

    10:21 05.06.2026

  • 37 Света очаква освобождението си

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бай той Толстой":

    Бай той Толстой
    20ОТГОВОР
    Мисля,че е ясно.😁В Европа има много руски граждани.Да бяхте мирно седели ....

    10:22 05.06.2026

  • 38 Русия няма граници

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Принцип на териториалност":

    Каза Путин. Изводите си ги направете.

    Коментиран от #41

    10:22 05.06.2026

  • 39 КОЛКО ПЛОСКИ

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Бау":

    КОЛКОТО АМЕРИКАНСКИТЕ ЛИ
    И ТИ ОСТРИЯ КО ШИ НАПРАЙШ
    АЛОООО ПРЪД.....ЛЬО
    КО ШИ ПРАЙКАМЕ

    10:22 05.06.2026

  • 40 Разгеле

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Като нищо":

    Или да избомби този украински анклави . Което ще реши въпроса кой да плаща събарянето на незаконния украински град .

    10:24 05.06.2026

  • 41 Я пъ тоа

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Русия няма граници":

    То и СССР немаше граници

    10:28 05.06.2026

  • 42 Цък

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Я се събуди. Европа от кога прилага сила в взаимоотношенията си с другите държави. Сега ЕП са слаби и искат да се прилага правото според тяхните разбирания. Европа загива, само слепец не вижда. Първо безпощадно експлоатиране на колониите, после доопоскване на тези държави с налагане на закони в интерес единствено на Европа, след това оглозгване на източно европейските държави. Остана само нападение на Русия и при евентуална победа реанимиране на Европа за по дълъг период. Ще има ли дебили да направят война с Русия и да унищожат каквото е у станало от западна Европа .

    Коментиран от #43

    10:28 05.06.2026

  • 43 Я пъ тоа

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Цък":

    То ЕС загива от създаването си
    Ама все са разширява
    Загина СССР.

    10:31 05.06.2026

  • 44 Тия па..

    6 2 Отговор
    ПЕН деле кой ше защитават?!? АааааааХахахаха
    Ени Украинци долбят мумията и кремля,.. думкат корабли у пристанището на Петербург, НПЗ-тата, летищата, заводите, подводници..и ПЕН дела монгольяк е Без- помощен!
    Конфискуват му танкерите а Педофило трае като деревянска Шлю ХА
    АааааааХахахаха
    ЗАКРИВАЙ

    10:32 05.06.2026

  • 45 Путине, Путине...

    6 1 Отговор
    В САЩ имало много малтретирани руснаци
    Чакаме действия от теб.

    10:34 05.06.2026

  • 46 Механик

    3 1 Отговор
    Що да е необичаен? В САЩ и Израел тоя закон съществува отдавна.

    Коментиран от #49

    10:34 05.06.2026

  • 47 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    След подобен закон е добре в България да няма руски граждани.

    10:37 05.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тъй де

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    Барабар педофила...с мъжете!
    Хихихихихи

    10:39 05.06.2026

  • 50 Червен кхмер

    7 2 Отговор
    Кажете и за другият закон на Пуся Късий За отнемане на собствено жилище, ако критикуваш режима на Пуся.
    Руски фашизъм в действие.
    В добавка Пуся каза няма да нападат НАТО, ама ще АсвАбАждавам руснаците живеещи в,ЕС и НАТО.

    10:39 05.06.2026

  • 51 нищо

    3 0 Отговор
    необичайно, такъв закон имат и щатите.

    10:43 05.06.2026

  • 52 Последния софиянец

    3 3 Отговор
    Какви...ПЕ ДЕРузки сили и къде аджеба могат да участват?!? В Европа, САЩ, Япония, Турция, Израел?!?
    😄
    Абе тия ге.. Йове 13 год превземат селата Купянск, Покровск, Малая Токмачка,. ЕДНА Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 монголски Републики за...5 ДНИ!!
    😄

    10:45 05.06.2026

  • 53 Лопата Орешник

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "604":

    Според международните правила, борда на кораб , самолет, посолство се нарича субтеритория и там важат законите на държавата на която принадлежат!

    10:45 05.06.2026

  • 54 Браво на Русия !

    4 8 Отговор
    Само така може да се сложи край на русофобията която трябва с оръжие да бъде избита от кратуните на урсуланите! Именно за това започна и СВО! Заради терора и геноцида на които бе подложено руското население в Окраина!

    Коментиран от #61

    10:46 05.06.2026

  • 55 Значи руската армия ше идва в бъгъ

    7 3 Отговор
    Да спасява русофилите

    Коментиран от #56

    10:52 05.06.2026

  • 56 Въпросче

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Значи руската армия ше идва в бъгъ":

    От кого да ги спасява ? От пет гладни евроатлантически трола , дето разчитат на подаяния от Козяк ? Или от десетината генерала без армия в клуба на Паси ?

    11:01 05.06.2026

  • 57 ГанЯ

    3 0 Отговор
    Глупостите на Русия, да не ходят в чужбина и няма да подлежат на санкции от закона на съответните страни, глупост.

    11:06 05.06.2026

  • 58 Около Русия

    4 0 Отговор
    трябва да бъде изградена плътна стена. Същевременно всички ватенки да бъдат експулсирани от нормалните страни. И така проблемът ще намери окончателно решение.

    11:06 05.06.2026

  • 59 Абв факти

    3 0 Отговор
    В България има хиляди руzки граждани. За съжаление...

    11:08 05.06.2026

  • 60 Абв факти

    3 0 Отговор
    В България има хиляди руzки граждани. За съжаление...

    11:08 05.06.2026

  • 61 Мъдрец

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Браво на Русия !":

    Какво браво , пак ли искаш руски ботуш да гази и краде у нас, вече сме 21 век, отвори си ушите и очите и не ставай адвокат на неандерталците от Империята на злото.

    11:22 05.06.2026

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