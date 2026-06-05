Русия прие необичаен закон: въоръжените сили да защитават руски граждани в чужбина

В Русия влезе в сила законът за използване на руските въоръжени сили за защита на руските граждани в чужбина, съобщава "Интерфакс", предаде News.bg.
Документът беше подписан от руския президент Владимир Путин на 25 май и публикуван на официалния портал за правна информация. На 20 май законът беше одобрен от Съвета на федерацията.
Официално беше съобщено, че законът е разработен, за да защити правата на руските граждани в случай на арест или друго наказателно преследване по решения на чуждестранни съдилища, на които е предоставена наказателна юрисдикция от други чужди държави без участието на Русия, и международни съдебни органи, чиято юрисдикция не се основава на международен договор, по който Руската федерация е страна, или на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета при упражняване на правомощия по Глава VII от Устава на ООН.
В заключението на Комисията по отбрана и сигурност на Съвета на федерацията се посочва, че в тези случаи "възможността за ангажиране на руските въоръжени сили при изпълнение на задачи с използване на оръжия, които не са по предназначение за защита на гражданите на Руската федерация", се предвижда с решение на руския президент.
Установява се, че по решение на руския държавен глава руските държавни органи, в рамките на своите правомощия, също ще бъдат длъжни да предприемат необходимите мерки за защита на такива граждани.
Съгласно действащото законодателство, президентът предприема мерки за защита на Руската федерация и нейните граждани, ако чуждестранни, международни или междудържавни органи вземат решения или извършват действия, които противоречат на интересите на Руската федерация или на основите на обществения ред в Руската федерация.
По-рано Андрей Клишас, председател на Комисията по конституционно законодателство и държавно строителство към Съвета на федерацията, даде примери за съдебни решения, които могат да попаднат под действието на закона.
"Например, скандалният Международен наказателен съд. Ако руски граждани бъдат задържани или арестувани по заповед на такъв орган, тогава е възможно използването на въоръжена сила за освобождаване на тези граждани по решение на руския президент", каза Клишас.
Той отбеляза, че има примери за подобни разпоредби по целия свят, включително "така нареченият Закон за нахлуването в Хага, приет доста отдавна в Съединените щати". "Това е вид аналогия - тя позволява и използването на въоръжени сили в случаите, когато американски граждани са задържани по решение на международни органи", каза сенаторът.
Клишас заяви, че приемането на такъв закон е "превантивна мярка от страна на Руската федерация, така че тези органи да се замислят, преди да предприемат подобни действия". Според Клишас в този случай не се изисква съгласието на Съвета на федерацията за използване на въоръжените сили в чужбина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Принцип на териториалност
Коментиран от #19, #38
10:01 05.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 604
Коментиран от #53
10:03 05.06.2026
4 Вова, Вова.....
Там има около 300 000 руснаци.
Коментиран от #28, #34
10:04 05.06.2026
5 Пич
Коментиран от #23, #42
10:04 05.06.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАКТО Е В САЩ И ИЗРАЕЛ :)
10:04 05.06.2026
7 Путинистче идиотче
Камчия също.
10:05 05.06.2026
8 побъркано Жуже
Коментиран от #14
10:05 05.06.2026
9 Сила
10:05 05.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 604
10:05 05.06.2026
12 Трол
Коментиран от #21, #29
10:06 05.06.2026
13 Ганя Путинофила
Коментиран от #30
10:07 05.06.2026
14 604
До коментар #8 от "побъркано Жуже":Не тва спецялно за децата на олигарсите му..дето се къпят в лукс на запад за сметка на народеца..че и натирен в окопите..
10:07 05.06.2026
15 1234
Израел има успешни акции като тази в Ентебе, САЩ имат една неуспешна в ИРАН
10:08 05.06.2026
16 Путинистче идиотче
Там ги биели повече от негрите
Чакаме Путин да са намеси
10:08 05.06.2026
17 Историк
10:08 05.06.2026
18 Супер
10:08 05.06.2026
19 Спасяването на редник Райън
До коментар #1 от "Принцип на териториалност":Кво му е необичайното на закона. Предупреждение, значит вооружен
10:09 05.06.2026
20 Американьо няма ли такъв закон
10:09 05.06.2026
21 604
До коментар #12 от "Трол":Сестра ми и разбиха семейството ...първо беше украинска наташка сега е руска наташка....баджо тъп за двеста...ама и те красавици...ама лакоми, явно само глад ги е блъскал само по сметка се женят.
10:10 05.06.2026
22 Леле - леле ! 🤔
10:11 05.06.2026
23 Шопо
До коментар #5 от "Пич":Правото е олюзия, законите защитават тези които са ги измислили.
Закон измислен от човек може да бъде отменен от човек, само божите закони са вечни.
10:11 05.06.2026
24 Анджо
10:12 05.06.2026
25 смях в залата
Коментиран от #33
10:14 05.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бай той Толстой
Коментиран от #37
10:15 05.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Умнокрасив
До коментар #12 от "Трол":И в атлантическия клуб си коментираме , че евроатлантиците сме с други ценности , а украинките и рускините се приближават и ... може да започнат да ни опипват !
10:17 05.06.2026
30 Факт
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":Може да има 1% рускини , но 99% са украинки . От украинките ли ще ги пазят ?
10:18 05.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бау
Коментиран от #39
10:19 05.06.2026
33 СПЕЦИАЛНО ЗА
До коментар #25 от "смях в залата":ОЛИГ...ОФРЕНИ
АМИ НЕ ЗАКАЧАЙ РУСКИТЕ ГРАЖДАНИ БЕЗ ОДНОВАНИЕ
А ДА ПИТАМ СЛУЧАЙНО РУСНАЦИТЕ ДА СТРОЯТ НЕКВИ ГРАДЧЕТА КРАЙ ВАРНА
И НЯКОЙ СА СМЕЕ ПОСЛЕДЕН А ДРУГИТЕ РЕВАТ
АМА ША ГИ КОНТРОРАМЕ С ИНДИИЦИ НАЛИ ТАКА ДЕБ....ИЛ
10:20 05.06.2026
34 Като нищо
До коментар #4 от "Вова, Вова.....":Путин тръгнал да защитава Баба Алйона.
Коментиран от #40
10:20 05.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пришелец
10:21 05.06.2026
37 Света очаква освобождението си
До коментар #27 от "Бай той Толстой":Бай той Толстой
20ОТГОВОР
Мисля,че е ясно.😁В Европа има много руски граждани.Да бяхте мирно седели ....
10:22 05.06.2026
38 Русия няма граници
До коментар #1 от "Принцип на териториалност":Каза Путин. Изводите си ги направете.
Коментиран от #41
10:22 05.06.2026
39 КОЛКО ПЛОСКИ
До коментар #32 от "Бау":КОЛКОТО АМЕРИКАНСКИТЕ ЛИ
И ТИ ОСТРИЯ КО ШИ НАПРАЙШ
АЛОООО ПРЪД.....ЛЬО
КО ШИ ПРАЙКАМЕ
10:22 05.06.2026
40 Разгеле
До коментар #34 от "Като нищо":Или да избомби този украински анклави . Което ще реши въпроса кой да плаща събарянето на незаконния украински град .
10:24 05.06.2026
41 Я пъ тоа
До коментар #38 от "Русия няма граници":То и СССР немаше граници
10:28 05.06.2026
42 Цък
До коментар #5 от "Пич":Я се събуди. Европа от кога прилага сила в взаимоотношенията си с другите държави. Сега ЕП са слаби и искат да се прилага правото според тяхните разбирания. Европа загива, само слепец не вижда. Първо безпощадно експлоатиране на колониите, после доопоскване на тези държави с налагане на закони в интерес единствено на Европа, след това оглозгване на източно европейските държави. Остана само нападение на Русия и при евентуална победа реанимиране на Европа за по дълъг период. Ще има ли дебили да направят война с Русия и да унищожат каквото е у станало от западна Европа .
Коментиран от #43
10:28 05.06.2026
43 Я пъ тоа
До коментар #42 от "Цък":То ЕС загива от създаването си
Ама все са разширява
Загина СССР.
10:31 05.06.2026
44 Тия па..
Ени Украинци долбят мумията и кремля,.. думкат корабли у пристанището на Петербург, НПЗ-тата, летищата, заводите, подводници..и ПЕН дела монгольяк е Без- помощен!
Конфискуват му танкерите а Педофило трае като деревянска Шлю ХА
АааааааХахахаха
ЗАКРИВАЙ
10:32 05.06.2026
45 Путине, Путине...
Чакаме действия от теб.
10:34 05.06.2026
46 Механик
Коментиран от #49
10:34 05.06.2026
47 стоян георгиев
10:37 05.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тъй де
До коментар #46 от "Механик":Барабар педофила...с мъжете!
Хихихихихи
10:39 05.06.2026
50 Червен кхмер
Руски фашизъм в действие.
В добавка Пуся каза няма да нападат НАТО, ама ще АсвАбАждавам руснаците живеещи в,ЕС и НАТО.
10:39 05.06.2026
51 нищо
10:43 05.06.2026
52 Последния софиянец
😄
Абе тия ге.. Йове 13 год превземат селата Купянск, Покровск, Малая Токмачка,. ЕДНА Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 монголски Републики за...5 ДНИ!!
😄
10:45 05.06.2026
53 Лопата Орешник
До коментар #3 от "604":Според международните правила, борда на кораб , самолет, посолство се нарича субтеритория и там важат законите на държавата на която принадлежат!
10:45 05.06.2026
54 Браво на Русия !
Коментиран от #61
10:46 05.06.2026
55 Значи руската армия ше идва в бъгъ
Коментиран от #56
10:52 05.06.2026
56 Въпросче
До коментар #55 от "Значи руската армия ше идва в бъгъ":От кого да ги спасява ? От пет гладни евроатлантически трола , дето разчитат на подаяния от Козяк ? Или от десетината генерала без армия в клуба на Паси ?
11:01 05.06.2026
57 ГанЯ
11:06 05.06.2026
58 Около Русия
11:06 05.06.2026
59 Абв факти
11:08 05.06.2026
60 Абв факти
11:08 05.06.2026
61 Мъдрец
До коментар #54 от "Браво на Русия !":Какво браво , пак ли искаш руски ботуш да гази и краде у нас, вече сме 21 век, отвори си ушите и очите и не ставай адвокат на неандерталците от Империята на злото.
11:22 05.06.2026