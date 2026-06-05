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Балкан и Локомотив Пловдив излизат в последна битка за шампионската титла в мъжкия ни баскетбол

Балкан и Локомотив Пловдив излизат в последна битка за шампионската титла в мъжкия ни баскетбол

5 Юни, 2026 10:44 398 0

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Резултатът в серията е равен - 2-2 победи, а мач №5 започва в 19:15 часа в "Арена Ботевград"

Балкан и Локомотив Пловдив излизат в последна битка за шампионската титла в мъжкия ни баскетбол - 1
sportal.bg sportal.bg

Днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Sesame Национална баскетболна лига приключва тази вечер с решаващия пети мач от финалния плейоф между Балкан и Локомотив Пловдив.

Резултатът в серията е равен - 2-2 победи, а мач №5 започва в 19:15 часа в "Арена Ботевград".

Двата тима си раземниха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала "Сила". Днес момчетата на Асен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналтата серия с детронирания от тях шампион Рилски спортист. Тогава те изоставаха също с 0-2, но успяха да осъществят впечатляващ обрат до 3-2.

Балкан също имаше нелека полуфинална серия, макар че я спечели с 3-0 срещу Черно море Тича. Резултатът обаче е малко заблуждаващ, тъй като в първите две срещи варненци бяха много-много близо до победата.

В редовния сезон Балкан записа две победи от три мача срещу новака, а съвсем скоро ще разерем кой ще има последната дума и триумфира с трофея и златните медали.


България
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