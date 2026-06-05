Москва: Германия може да остане без ракети „Томахоук“

Специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че германският канцлер Фридрих Мерц няма да получи крилати ракети „Томахоук“, коментирайки съобщенията за възможен отказ на САЩ да продадат ракетите на Германия, предава Фокус.
По-рано „Политико“ съобщи, че американската администрация може да се откаже от плановете за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Германия поради опасения, че Русия може да възприеме тази стъпка като ескалация.
Американските служители се опасяват, че в случай на доставка на тези ракети Москва може да предприеме ответни мерки. Освен това те са загрижени за намаляването на оръжейните запаси на страната на фона на войната между САЩ и Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6, #10, #15
09:30 05.06.2026
2 Един
09:30 05.06.2026
3 ЗИЛ 117
09:30 05.06.2026
4 100
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Радеф сключва сделки с Турция- Боташ.
09:31 05.06.2026
5 хихи
Връщането на НАТО в границите от 1949г. Тръмп ще го направи...
Коментиран от #7
09:33 05.06.2026
6 До последния индианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Иди на лекар,че положението при теб е по-зле от джуджето ......
09:35 05.06.2026
7 Един
До коментар #5 от "хихи":Засега Украйна успешно демилитаризира Русия.
Коментиран от #8
09:35 05.06.2026
8 хихи
До коментар #7 от "Един":В това е длъжен да вярва всеки петроханец....
09:38 05.06.2026
9 Германците
09:39 05.06.2026
10 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":хубо са ти обяснили че за да е успешна манипулацията трябва да се смеси Лъжа и Истина,но са пропуснали да кажат че това НЕ Е за всеки.И така:Заявяваш смело че 1600 Немски фирми в Санкт Петербург са сключили Договори но не уточняваш че това става с ДРУГИ Чуждестранни участници на форума,но не и с Русия която е под строги санкции!
Коментиран от #11
09:40 05.06.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "оня с коня":Форума е за контакти и сделки между руски и други фирми.
За сделки между неруски фирми няма нужда да идват в Петербург.
Смешник.Оперирани сте от логика.
09:46 05.06.2026
12 розаво фламинго
09:49 05.06.2026
13 рушляк
10:05 05.06.2026
14 Не бойте се рушляци
10:25 05.06.2026
15 Малко по-информиран!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти не си добре! Това е културно казано. Чувал ли си фразата, че всеки си има сачми в главата, а някои са с гюлета. Ти не си с гюле, на теб главата ти е гюле. Русия се определяше като бензиностанция с ракети, но в последно време извадиха от словосъчетанието съществителното бензиностанция, та останаха само ракетите. На път е и ракетите да бъдат извадени. Познай какво ще остане от словосъчетанието. Даже и председателя Си каза на московския дребосък, че е допуснал голяма грешка с Украйна! А Зеленски направо му се подигра с това предложение за край на войната, тъй като му пробва егото за всемогъщност, която в действителност я няма. Много са го закъсали руснаците икономически, ерго следва да го закъсат и военно, просто малко търпение. Такава е логиката. БВП на ЕС - 21,2 трильона $ срещу Русия - 2,7 трильона $. Първите нарастват с 1,5 % а вторите намаляват с 1%. Познай за 2026 г. как ще бъде съотношението.
10:35 05.06.2026
16 Хахахаха
10:55 05.06.2026