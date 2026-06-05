Москва: Германия може да остане без ракети „Томахоук“

Специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че германският канцлер Фридрих Мерц няма да получи крилати ракети „Томахоук“, коментирайки съобщенията за възможен отказ на САЩ да продадат ракетите на Германия, предава Фокус.

По-рано „Политико“ съобщи, че американската администрация може да се откаже от плановете за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Германия поради опасения, че Русия може да възприеме тази стъпка като ескалация.

Американските служители се опасяват, че в случай на доставка на тези ракети Москва може да предприеме ответни мерки. Освен това те са загрижени за намаляването на оръжейните запаси на страната на фона на войната между САЩ и Иран.