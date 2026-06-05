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Москва: Германия може да остане без ракети „Томахоук“

Москва: Германия може да остане без ракети „Томахоук“

5 Юни, 2026 09:27 1 447 16

  • германия-
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  • ракети-
  • томахоук

Според медийни публикации Вашингтон обмисля отказ от сделката заради риск от ескалация

Москва: Германия може да остане без ракети „Томахоук“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че германският канцлер Фридрих Мерц няма да получи крилати ракети „Томахоук“, коментирайки съобщенията за възможен отказ на САЩ да продадат ракетите на Германия, предава Фокус.

По-рано „Политико“ съобщи, че американската администрация може да се откаже от плановете за доставка на крилати ракети „Томахоук“ на Германия поради опасения, че Русия може да възприеме тази стъпка като ескалация.

Американските служители се опасяват, че в случай на доставка на тези ракети Москва може да предприеме ответни мерки. Освен това те са загрижени за намаляването на оръжейните запаси на страната на фона на войната между САЩ и Иран.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 16 Отговор
    1600 немски фирми са на икономическият форум в Санкт Петербург и сключиха с Русия сделки за 80 млрд евро а Радев лапа мухи.

    Коментиран от #4, #6, #10, #15

    09:30 05.06.2026

  • 2 Един

    12 16 Отговор
    Вие гледайте да не останете без рафинерии.

    09:30 05.06.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    13 9 Отговор
    Краварите останаха без ракети само за месец, ха ха

    09:30 05.06.2026

  • 4 100

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Радеф сключва сделки с Турция- Боташ.

    09:31 05.06.2026

  • 5 хихи

    10 10 Отговор
    Демилитаризацията в пълен ход. Денацификацията в пълен ход.
    Връщането на НАТО в границите от 1949г. Тръмп ще го направи...

    Коментиран от #7

    09:33 05.06.2026

  • 6 До последния индианец

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Иди на лекар,че положението при теб е по-зле от джуджето ......

    09:35 05.06.2026

  • 7 Един

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Засега Украйна успешно демилитаризира Русия.

    Коментиран от #8

    09:35 05.06.2026

  • 8 хихи

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    В това е длъжен да вярва всеки петроханец....

    09:38 05.06.2026

  • 9 Германците

    4 6 Отговор
    да си направят старата V-2. Да ѝ сменят само авиониката и е готова.

    09:39 05.06.2026

  • 10 оня с коня

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    хубо са ти обяснили че за да е успешна манипулацията трябва да се смеси Лъжа и Истина,но са пропуснали да кажат че това НЕ Е за всеки.И така:Заявяваш смело че 1600 Немски фирми в Санкт Петербург са сключили Договори но не уточняваш че това става с ДРУГИ Чуждестранни участници на форума,но не и с Русия която е под строги санкции!

    Коментиран от #11

    09:40 05.06.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Форума е за контакти и сделки между руски и други фирми.
    За сделки между неруски фирми няма нужда да идват в Петербург.
    Смешник.Оперирани сте от логика.

    09:46 05.06.2026

  • 12 розаво фламинго

    2 2 Отговор
    Явно бандерите са прихванали от неските джендита и вместо ракети си мисрят за розави стpaпони

    09:49 05.06.2026

  • 13 рушляк

    5 3 Отговор
    тъкмо ше ви запукат с Фау

    10:05 05.06.2026

  • 14 Не бойте се рушляци

    3 2 Отговор
    Чичото с мустачките ви згази за една седмица! Сега ще е за един ден.

    10:25 05.06.2026

  • 15 Малко по-информиран!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти не си добре! Това е културно казано. Чувал ли си фразата, че всеки си има сачми в главата, а някои са с гюлета. Ти не си с гюле, на теб главата ти е гюле. Русия се определяше като бензиностанция с ракети, но в последно време извадиха от словосъчетанието съществителното бензиностанция, та останаха само ракетите. На път е и ракетите да бъдат извадени. Познай какво ще остане от словосъчетанието. Даже и председателя Си каза на московския дребосък, че е допуснал голяма грешка с Украйна! А Зеленски направо му се подигра с това предложение за край на войната, тъй като му пробва егото за всемогъщност, която в действителност я няма. Много са го закъсали руснаците икономически, ерго следва да го закъсат и военно, просто малко търпение. Такава е логиката. БВП на ЕС - 21,2 трильона $ срещу Русия - 2,7 трильона $. Първите нарастват с 1,5 % а вторите намаляват с 1%. Познай за 2026 г. как ще бъде съотношението.

    10:35 05.06.2026

  • 16 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Може,а може и да не може!

    10:55 05.06.2026

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