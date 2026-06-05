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Си Дзинпин ще посети Северна Корея за първи път от 2019 г.

Си Дзинпин ще посети Северна Корея за първи път от 2019 г.

5 Юни, 2026 10:55 792 6

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Държавните медии не съобщават подробности за разговорите с Ким Чен-ун

Си Дзинпин ще посети Северна Корея за първи път от 2019 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин ще посети Северна Корея в понеделник и вторник. Това съобщава ДПА, позовавайки се на държавните медии в двете страни, предава News.bg.

Това ще бъде първото посещение на китайския лидер в страната от 2019 г.

Нито една от страните не разкри подробности за планираните разговори между Си и севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Новината идва ден, след като Ким, по време на посещение на ново съоръжение за производство на ядрени материали, е наредил значително разширяване на ядрените сили на страната.

Китай и Северна Корея поддържат близки политически отношения. Двете страни са свързани с договор за взаимна отбрана - единственото подобно споразумение на Китай с друга държава.

Посещението на Си идва в момент, когато Северна Корея продължава да задълбочава военното сътрудничество с Русия, като същевременно разширява ядрените и ракетните си програми, което засилва напрежението със САЩ и съюзниците им в региона.


Северна Корея
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