Русия обяви, че Европа няма място на масата за преговори за Украйна

Русия засега не вижда признаци, че Европа би могла да предложи разумни идеи за преговорите по въпроса за Украйна, заяви пред журналисти в кулоарите на Петербургския международен икономически форум (ПМИФ) заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин, предаде ТАСС, съобщи БТА.

„Европа по цялата тази схема (тристранни преговори – бел. ТАСС) не фигурира по никакъв начин. Тя не фигурира именно поради своята враждебна, деструктивна позиция по отношение на Русия“, каза дипломатът. „Ние не сме затворени за диалог“, добави наред с това той.

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„Но ако Европа има някакви конструктивни и разумни идеи, тогава тя трябва да ги изрази, трябва да ни ги предложи. Тогава ще видим доколко тези идеи заслужават внимание. Засега не се забелязват никакви признаци, че Европа е способна да предложи някакви разумни идеи“, подчерта Галузин.

Той припомни, че позицията на Русия „по темата за преговорите за търсене на пътища за политико-дипломатическо мирно уреждане на украинската криза е добре известна“. „Не ние прекъснахме тези преговори през 2022 г., когато вече беше близо приемливо за всички страни споразумение, това беше направено по инициатива именно на същата тази Европа, като конкретно в качеството на представител на Европа се изяви небезизвестният персонаж на име Борис Джонсън – по това време министър-председател на Великобритания, по-точно просто на Британия, тя отдавна вече не е велика“, заяви Галузин.

„Имаме споразуменията от Анкъридж (със САЩ – бел. ред.) и именно те могат да станат основа за уреждане на конфликта“, каза още той и добави, че „Европа тук дори не се споменава“.

Руският заместник външен министър каза още, че Русия не възнамерява да плаща цената, свързана с последствията от стъпките на Армения за евроинтеграция.

„Въпросът за това накъде върви Армения и с кого ще гради политическото си бъдеще, държавното си бъдеще, е законен въпрос. Разбира се, ние не възнамеряваме за сметка на онези безспорни бонуси, преференции, които Армения има от членството си в Евразийския икономически съюз, да плащаме цената за движението на Армения към ЕС“, заяви той.