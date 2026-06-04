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Русия обяви, че Европа няма място на масата за преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Русия обяви, че Европа няма място на масата за преговори за Украйна

4 Юни, 2026 14:01 3 180 128

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • михаил галузин

Европа все още не може да предложи разумни идеи за преговорите по въпроса за Украйна, заяви руското външно министерство

Русия обяви, че Европа няма място на масата за преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия засега не вижда признаци, че Европа би могла да предложи разумни идеи за преговорите по въпроса за Украйна, заяви пред журналисти в кулоарите на Петербургския международен икономически форум (ПМИФ) заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин, предаде ТАСС, съобщи БТА.

„Европа по цялата тази схема (тристранни преговори – бел. ТАСС) не фигурира по никакъв начин. Тя не фигурира именно поради своята враждебна, деструктивна позиция по отношение на Русия“, каза дипломатът. „Ние не сме затворени за диалог“, добави наред с това той.

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„Но ако Европа има някакви конструктивни и разумни идеи, тогава тя трябва да ги изрази, трябва да ни ги предложи. Тогава ще видим доколко тези идеи заслужават внимание. Засега не се забелязват никакви признаци, че Европа е способна да предложи някакви разумни идеи“, подчерта Галузин.

Той припомни, че позицията на Русия „по темата за преговорите за търсене на пътища за политико-дипломатическо мирно уреждане на украинската криза е добре известна“. „Не ние прекъснахме тези преговори през 2022 г., когато вече беше близо приемливо за всички страни споразумение, това беше направено по инициатива именно на същата тази Европа, като конкретно в качеството на представител на Европа се изяви небезизвестният персонаж на име Борис Джонсън – по това време министър-председател на Великобритания, по-точно просто на Британия, тя отдавна вече не е велика“, заяви Галузин.

„Имаме споразуменията от Анкъридж (със САЩ – бел. ред.) и именно те могат да станат основа за уреждане на конфликта“, каза още той и добави, че „Европа тук дори не се споменава“.

Руският заместник външен министър каза още, че Русия не възнамерява да плаща цената, свързана с последствията от стъпките на Армения за евроинтеграция.

„Въпросът за това накъде върви Армения и с кого ще гради политическото си бъдеще, държавното си бъдеще, е законен въпрос. Разбира се, ние не възнамеряваме за сметка на онези безспорни бонуси, преференции, които Армения има от членството си в Евразийския икономически съюз, да плащаме цената за движението на Армения към ЕС“, заяви той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    56 43 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #20, #22, #41, #45, #75, #82

    14:04 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 По заглавието

    81 23 Отговор
    Точно така.
    Руснака да преговаря за собствената си област окраИна????? И то с джендърландия.

    14:04 04.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    64 23 Отговор
    1 млн украинци не могат да се справят с 300 000 руснаци на фронта.

    Коментиран от #12

    14:04 04.06.2026

  • 5 Т.КОЛЕВ

    16 40 Отговор
    А КОЙ ИМС МЯСТО В ПРЕГОВОРИТЕ ЗА УКРАЙНА ТИЯ ДЕТО ИСКАТ.НЯКАКСИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ И ДА ПЛЕЧКОСВАТ ЛИ ?

    14:05 04.06.2026

  • 6 Русия няма да прости на Европа,

    38 66 Отговор
    че Европа живее по добре!

    Коментиран от #24, #30, #35, #84

    14:06 04.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Под масата на преговорите

    44 18 Отговор
    Пуделите не ги пускат на масата обикновено.

    14:07 04.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 43 Отговор
    горе-долу съм съгласен///руснаците са д ивац и , а украинците-по л уди ваци...най-правилното е да се са мои збият помежду си ! не им пречвте

    14:07 04.06.2026

  • 10 Руските Наташки, вън от България!

    30 51 Отговор
    Рашата ни обяви за вражеска държава!
    Чии го дирите тука?

    Коментиран от #17

    14:07 04.06.2026

  • 11 Свободен

    23 50 Отговор
    Нещо много заговориха за преговори!
    Явно последните акции на украинците са имали солиден ефект!
    Трябва да се молят Буданов да не смени Зеленски!

    14:07 04.06.2026

  • 12 Това е по техни данни

    49 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Приблизително осем милиона украинци са избягали от страната от началото на конфликта, заяви Наталия Науменко, ръководител на Държавната миграционна служба на Украйна, в интервю за Report

    А колко ли са всъщност.

    14:07 04.06.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    38 9 Отговор
    Урсулата и Кая требе да са на масата,те са мноо умни дами!💋🦃🦃🦃🥳🤣👍

    14:07 04.06.2026

  • 14 Атина Палада

    52 16 Отговор
    Европа е в менюто ,това цял свят го знае!

    14:07 04.06.2026

  • 15 Румен

    15 39 Отговор
    Руския Гавермент да си е——- майката

    14:07 04.06.2026

  • 16 точно

    39 10 Отговор
    със третополови не се преговаря - само брадва и на кол

    14:08 04.06.2026

  • 17 Атина Палада

    30 9 Отговор

    До коментар #10 от "Руските Наташки, вън от България!":

    И свой град си направиха около Варна..:)

    14:09 04.06.2026

  • 18 Радев, направи закон

    12 34 Отговор
    против руските еничари и национални предатели в България!

    Коментиран от #50

    14:09 04.06.2026

  • 19 Утрепахте руските

    32 11 Отговор
    но .......само на думи.
    Бият ви като тъпан а вие си мислите че някой ви пошляпва по розовите дупета и даже ви е гот.

    14:09 04.06.2026

  • 20 Свободен

    12 25 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Трябва да подходиш сериозно към здравословното си състояние!
    Психичните заболявания не са нещо срамно, никой не е застрахован!

    14:10 04.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хех

    10 22 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Я го направи това стихче, като замениш Путин със Зеленски, да видим как ще стане!

    Коментиран от #81

    14:10 04.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хаха

    8 23 Отговор
    че кой ги пита тези блатни червеи

    14:11 04.06.2026

  • 27 Пловдив

    36 11 Отговор
    Русия е сила,и никой,и нищо,не може да я спре.Факт.

    Коментиран от #32, #34

    14:12 04.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ех факти...

    13 2 Отговор
    Това го четохме. Пак за кликове пред рекламодателите. Изтрий го сега поста ми. Прощавам ти.

    14:12 04.06.2026

  • 30 Тъпак

    16 6 Отговор

    До коментар #6 от "Русия няма да прости на Европа,":

    И ще измерете като кучета.

    14:12 04.06.2026

  • 31 Медведев пак заплаши България!

    6 24 Отговор
    Каза, щял да ни изплати една "Сарма" като тази на снимката и щял да изтрепе сумати русофили!

    Коментиран от #39

    14:13 04.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 откога

    6 24 Отговор
    Откога лузера има правото да се изказва за каквото и да било?
    Проблема е на Зеленски с кого ще подпише споразумението за прекратяване на войната след разпада на руската федерацийка. Всеки от новопръкналите се държавици ще вика "Не бяхме ние!"....

    14:14 04.06.2026

  • 34 дда

    12 24 Отговор

    До коментар #27 от "Пловдив":

    само че украинците не знаеха че раша е сила и ги бият като маче у дирек. Трябва някой да има каже че е непобедима, ча като са я подкарали може да изгори цялата раша

    Коментиран от #72, #85

    14:15 04.06.2026

  • 35 АБВ

    32 3 Отговор

    До коментар #6 от "Русия няма да прости на Европа,":

    "Русия няма да прости на Европа,
    23Отговор
    че Европа живее по добре!"

    Добре познатият на всички четящи хора маршал Жуков казва на 10 май 1945 г.:

    "ТОВА /победата/ ТЕ /победени и съюзници/ НИКОГА НЯМА ДА НИ ГО ПРОСТЯТ !"

    Най-смисленото нещо, казано по повод победата над Германия във ВСВ.

    Коментиран от #42, #44, #48, #77

    14:15 04.06.2026

  • 36 .....

    5 8 Отговор
    Кви берьозки,кво нещо.

    14:15 04.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Маскаля се ре в дървени кен ефи

    12 18 Отговор
    но прави летящи кюнци напълнени с барут!

    Коментиран от #51

    14:16 04.06.2026

  • 39 Ха,ха

    16 0 Отговор

    До коментар #31 от "Медведев пак заплаши България!":

    Кога тва?😂😂

    14:17 04.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ресурсолог

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Айде бегай с тия опорни😂

    14:17 04.06.2026

  • 42 Ол1гофрен,

    3 19 Отговор

    До коментар #35 от "АБВ":

    Жуков никога не е казвал това.

    Коментиран от #64, #69

    14:19 04.06.2026

  • 43 Вярно

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Меркел и Шрьодер":

    Еврото си е евро, и на салата става, и на супа, може и във фурната да го сложиш, може и възглавница да си напълниш, или дупките на пътя да запълниш. Има само един проблем, не всеки има право да си напечата колкото му трябва.

    14:19 04.06.2026

  • 44 Още един заблуден русодебил

    9 23 Отговор

    До коментар #35 от "АБВ":

    Без Съюзниците, Маскалия сега щеше да говори на немски език!
    И щяха да са добре.

    Коментиран от #62

    14:19 04.06.2026

  • 45 Ухаааа

    9 24 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Някой напълно е изтрещял. По голям терорист от Путин днес може да е само Тръмп. От край време Русия си е терористична държава. Дори и през втората световна терорът над рдугите е всеизвестен. А колкото до православието, което сме им дарили, виждаме и с него как се държат. Всички попове от КГБ. А колко е православен Путин, щом избива православието и целува корана е друг въпрос. Император Путин и олигарсите му само изолзват неуките мужици да умират за техните имперски мераци! Добрият руснак е мъртвият руснак - Сталин!

    14:20 04.06.2026

  • 46 Бай Пунди Говнокомандващия

    9 17 Отговор
    Бай Пунди пак се молил на американците да уредят украинците да не го бият по форума му в Ленинград. Няма такъв жалък наглец.

    14:20 04.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Жуков:

    5 13 Отговор

    До коментар #35 от "АБВ":

    "Без Запад ние не можехме да продължим войната"
    А сега се гръъмни в празничната манерка

    14:21 04.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Атина Палада

    19 5 Отговор

    До коментар #18 от "Радев, направи закон":

    Че той закона за чуждите агенти в НПО е внесен в Народното събрание за гласуване и много скоро ще е факт! Тогава българският народ ще види еничарите..

    Коментиран от #57, #63

    14:22 04.06.2026

  • 51 Соларно веце

    14 4 Отговор

    До коментар #38 от "Маскаля се ре в дървени кен ефи":

    Още един специалист анализатор, по кюнци и външни кенефи. Страни с толкова просто население нямат бъдеще.

    14:22 04.06.2026

  • 52 😂😂😂😂😂😂

    7 12 Отговор
    И отново!Кремълските плъхове пак отговаря без никой да ги пита.
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #70

    14:22 04.06.2026

  • 53 Още един заблуден русодебил

    8 16 Отговор

    До коментар #28 от "Сега ние европейските граждани":

    Русия никога не ни е продавала евтини горива!

    14:23 04.06.2026

  • 54 Правилно

    15 4 Отговор
    Европа стана толкова жалка с продажните урсули и спонсор на тероризъм и фашизъм в Украйна!

    14:23 04.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Оня с парчето

    3 11 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    14:24 04.06.2026

  • 58 Гориил

    18 4 Отговор
    Кремъл спря да отговаря на обаждания и писма от професионалния арлекин Макрон.

    14:24 04.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ох ,хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #44 от "Още един заблуден русодебил":

    Ияяя,ияя, их либе дих, шпрехан зидойч, ай,цвайн полицайн😂😂😂 ияя

    14:25 04.06.2026

  • 63 😂😂😂😂

    7 12 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Тогава копейките ще трябва да си търсите работа.

    Коментиран от #86

    14:26 04.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Дон Корлеоне

    5 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха.

    14:26 04.06.2026

  • 66 Европеец срещу пРосията

    6 13 Отговор
    То и скапаната пРосия няма място на масата за преговори ...

    14:26 04.06.2026

  • 67 Ма, как тъй

    2 8 Отговор
    Радко каза- без Европа не може!

    Радко, ко прайм?

    14:27 04.06.2026

  • 68 Хахахаха

    6 10 Отговор
    Нема проблеми, бомбенето по раша продължава, докато дойдат идеите.

    14:27 04.06.2026

  • 69 АБВ

    10 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ол1гофрен,":

    "Авторът на тази фраза (в различни варианти: „Освободихме ги и те никога няма да ни простят това“ или „Те никога няма да ни простят тази победа“) се смята за съветския командир Георгий Константинович Жуков. Няма историческо документално потвърждение на тези думи, но в мемоарите и журналистиката се смята, че маршалът ги е изрекъл в разговор с генерал Константин Рокосовски след превземането на Берлин през 1945 г."

    Генерирано от изкуствен интелект, а с твоя знаеш какво е.
    Аре, бегай !

    14:27 04.06.2026

  • 70 0смивчица

    9 1 Отговор

    До коментар #52 от "😂😂😂😂😂😂":

    Ти малоумен ли си или бавно развиващ се? Затова и забраняват нетя до 16 години.

    14:28 04.06.2026

  • 71 Ми то

    11 2 Отговор
    докато си спамите и Комсомлоско, запорожка област загуби стратегическо значение...

    14:28 04.06.2026

  • 72 Атина Палада

    14 6 Отговор

    До коментар #34 от "дда":

    Украинците така са подкарали на фронта руснаците,че вече фронта приближава Лвов:)
    А за терористичните актове,това е специалитет на ислямистите и на украинците . Само страхливите и негодните извършват терористични актове .

    Коментиран от #76

    14:28 04.06.2026

  • 73 Анджо

    7 10 Отговор
    Русия ще бъде отрязана от всякакви връзки с Европейския съюз. Пак ще ревът след войната с Украйна. Войната с Иран скоро ще свърши и китайците ще се бъзикат тъничко с руснаците. Руснаците са малък народ няма никаква файда от тях и заради тази война никой вече няма да им има доверие. Вчера пак плачеха ,че не купуваме руски ресурси.

    14:28 04.06.2026

  • 74 Марче каси? Добре ли си?

    10 2 Отговор
    Марче кажи кое е извънредното на тая стара новина?

    14:28 04.06.2026

  • 75 Хахахаха

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Тупин не дава нищо от раша. Даже и на руснаците не дава. Всичко краде сам.

    14:29 04.06.2026

  • 76 Руснакът е мръсно противно животно

    9 10 Отговор

    До коментар #72 от "Атина Палада":

    Трепе се по всевъзможни начини!

    14:30 04.06.2026

  • 77 ВСВ е между Съюзниците

    6 11 Отговор

    До коментар #35 от "АБВ":

    (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    Коментиран от #112

    14:30 04.06.2026

  • 78 ами

    4 2 Отговор
    а не така - вселенски догодина ще ви забрани с указ провеждането на парада

    14:31 04.06.2026

  • 79 делон/младши

    11 6 Отговор
    Ми5 и МИ6 охраняват наркоманазелената еуглена.Няма да го спайситеи от снайпериста от РФ.Наказаниуто на Наромана Зеленаеуглена е с главата надоу като муолин.Наркомана /Зелената еуглена първо ще го гръмнат в копитата и после в рамената и накрая примката,която ще се затяга докато пръдне и се на-.;се-.;ре до ушите. И така-ТАНАТОС на Фашисткса ОКРАИНА!!!EXITUS OLUIZ!!!

    14:31 04.06.2026

  • 80 Констатация

    7 8 Отговор
    Кви "Преговори", кви "пет Копейки, бе??? Европа ИСКА войната между бУССР и Рашка да продължи до последния украинец, а Щатите, в случая Рижавия, го играе "добрият полицай"!!! -))) Само дедо "Договорняк" Путин не го разбира, щото май вече и мозъка му е Ботоксов!!! -)))))))))

    14:31 04.06.2026

  • 81 Мислител

    13 7 Отговор

    До коментар #22 от "хех":

    -Продаваш ли продаваш, Резидент Клоунски,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, за белото се давам,
    всичко ще продавам,
    на лгб-тици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът го поздравява
    и всичките му ниви и заводи присвоява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш или подаряваш, Клоун Зиленски,
    пушечно месо, жени за клубове редки и
    човешки орггани,
    да правим ние армагани?
    -Море, любима ми ти Сатана,
    за продан тук е моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "За 30 сребърника, подарявам все на Антихристи!

    14:32 04.06.2026

  • 82 Голям джумбиш

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    занемарена, но богата на полезни изкопаеми държава, с разсипана вяра и
    разделено руско семейство,
    на китайска вяра?
    -Море, Си Дзин Пине, газо си давам,
    И страна си продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Си Дзин се озверява
    и нефтените му потоци той присвоява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, лаком си ти Сатана,
    но е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин си говори само с терористи!"

    Коментиран от #104

    14:32 04.06.2026

  • 83 Русия

    8 13 Отговор
    Няма място в Европа ! Тя е азиатска държава и да си стои в Азия ! Европа трябва да изгради нова стена по примера на Берлинската, за да спре тия орди да стъпват в Европа .

    Коментиран от #122

    14:32 04.06.2026

  • 84 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 11 Отговор

    До коментар #6 от "Русия няма да прости на Европа,":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?





    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #89

    14:33 04.06.2026

  • 85 Умрел руснак

    3 8 Отговор

    До коментар #34 от "дда":

    Войната ще се реши в Малая Токмачка.

    14:35 04.06.2026

  • 86 Атина Палада

    12 5 Отговор

    До коментар #63 от "😂😂😂😂":

    Ще се види кой ще си търси работа:))) Убедена съм,че няма да са копейките..

    14:35 04.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Щом глупавият тролей риве

    11 8 Отговор
    може да кажем само БРАВО на РУСИЯ! Пак размаза фашизма!

    14:36 04.06.2026

  • 89 Хи хи

    5 4 Отговор

    До коментар #84 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Руския рай идва у нас, така казаха маленкия зеля и нато ! Ние за кво да ходим там ??!!

    14:39 04.06.2026

  • 90 Българин

    6 6 Отговор
    Естествено,че няма място Европа в преговорите,след като Европа е участник в конфликта на страната на Украйна,подпомагана финансово,военно.САЩ са най-добрия посредник в случая.

    14:41 04.06.2026

  • 91 Руснаци

    7 7 Отговор
    Знам едно нещо със сигурност, фронта почна да се пука за укрите, взе да се усеща липсата на пушечно месо, всеки ден се освобождават нови територии, всеки ден наркомана и Сирски мълчат, от кога не са коментирали нещо за фронта??? Говорят само за удари по депа и цивилни, за фронта тотална тишина, дори дейпстейт които са базирани на украинското ГРУ след като ги разкриха, че лъжат и правят фалшиви видеа за върнати територии и спряха и те да пишат, жалко то подобие на украинска армия, разбита от руски доброволци вече няма достатъчно пушечно месо, смятай за колко милиона става въпрос

    14:41 04.06.2026

  • 92 Гориил

    7 4 Отговор
    Европа несъмнено е попаднала в украинския капан и понася колосални загуби. Не бива да очаквате спасение или защита от Москва. Русия мрази Европа.Освен това, Европа няма място на масата за преговори в Близкия изток, тъй като емирите и султаните на Персийския залив няма да го позволят. Брюксел също няма шанс да бъде поканен на преговорите между Китай и Тайван, поради дълбоко вкорененото убеждение в провокативната и подстрекателска роля на Европа.

    14:42 04.06.2026

  • 93 Олга

    5 7 Отговор
    Със скотобазата може ли да се преговаря? Освен, ако Русия да озверее като тях, че да вземе и да испохапи тях здраво и тези животни на края да разбират,че скотобазата им ще бъде изтрита, ако не спрат да нападат и да лаят срещу голямата мечка.

    Коментиран от #102

    14:43 04.06.2026

  • 94 иво христов Пуловера

    9 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    14:43 04.06.2026

  • 95 ЕВРОАТЛАНТИК

    10 5 Отговор
    Една копейка, ако може да ми отговори! 
     В Руската Федерация сепаратизма се третира като най-тежка форма на тероризъм и заплаха за националната сигурност. Според сегашното руско законодателство, дори само публичен призив или дискусия за отделяне на територия се наказва с дълги години затвор. Както стана ясно от войните в Чечения, всеки реален опит за независимост се смазва с тотална военна сила, заличаване на градове и огромни цивилни жертви, но Путлер подкрепя сепаратизма в Украйна и отделянето на Крим и Донбас ...???
    Това не е ли шизофрения и двоен стандарт на фашистите в Кремъл ?

    Коментиран от #113

    14:44 04.06.2026

  • 96 бълг. патриот

    7 6 Отговор
    Единственото справедливо и разумно решение за край на войната в Украйна е
    "дивите северни племена"под името Русия е да се изтеглят от окупираните
    украински територи включително окупирания Крим.В противен случай имайки
    предвид ниското технологично ниво и високонеточното оръжие на РФ ще бъдат принудени.
    А Русия ще се върне във времето на Петър първи т.е.крепостна държава.

    14:45 04.06.2026

  • 97 Минавам само да кажа

    5 4 Отговор
    Русия е кенеФФ,е копейките нужници.

    14:46 04.06.2026

  • 98 Гориил

    7 3 Отговор
    Дори ако Москва смекчи отношението си към Европа, Пекин и Вашингтон пак ще я изгонят от масата за преговори.

    14:47 04.06.2026

  • 99 Руският мръ

    7 4 Отговор
    шляк е с крак и половина в дупката.

    14:47 04.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Оная с косата

    3 5 Отговор
    А где Сирски?Только голова намерили в Киеве.

    14:47 04.06.2026

  • 102 Марш обратно в блатото наречено русия!

    7 4 Отговор

    До коментар #93 от "Олга":

    Марш!!!

    14:47 04.06.2026

  • 103 Анджо

    6 8 Отговор
    Стойте на далеч от руската сган. Трети път ако се излъже Европа да им има някакво доверие , тогава с Европа е свършено.

    Коментиран от #106

    14:48 04.06.2026

  • 104 до Голям Джумбиш

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Голям джумбиш":

    Браво, бе!!! Я, какъв Талант сме имали!!! Продължавай да твориш, колега!!!

    14:48 04.06.2026

  • 105 Атина Палада

    4 5 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    Коментиран от #116

    14:49 04.06.2026

  • 106 Тя Европа свършва без Русия 😄

    9 3 Отговор

    До коментар #103 от "Анджо":

    Като бе с Русия вървеше напред, а сега в дългове! САЩ ги унищожава, глупаците се радват!

    Коментиран от #115

    14:49 04.06.2026

  • 107 Тъпа ушанка

    5 7 Отговор
    Като чета коментарите, това русофилите - българомразци съвсем изтрещяха от злоба. Украйна взе да бие наред великата руска армия. Скоро може и да стигне до Москва.

    Коментиран от #109, #110, #111

    14:50 04.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Да троле

    6 1 Отговор

    До коментар #107 от "Тъпа ушанка":

    Даже и ще е я задмине. 😄

    14:51 04.06.2026

  • 110 Остър ум

    6 3 Отговор

    До коментар #107 от "Тъпа ушанка":

    ей,кат бръснач си ве,х0б0т.Такива като теб,дето много :обичат" България първи ще избягат от наборно повикване.Жалък 0тпадък.

    14:53 04.06.2026

  • 111 Мдаааа

    6 3 Отговор

    До коментар #107 от "Тъпа ушанка":

    И Тръмпича се е паникьосъл даже,,, че укрите кат стигнат камчатка и ей къде е Аляска... Защо мислиш изтегля войски от Европата...

    14:54 04.06.2026

  • 112 Абе

    9 5 Отговор

    До коментар #77 от "ВСВ е между Съюзниците":

    Как така вероломно нападнал собствените руски земи подарени на Украйна барабар с хората ,дето бандерите искат да им забранят руския език и ги подлагат на геноцид:)Ама либерастите не разбрахте ли,че това и Господ няма да го позволи и папата като им каза на бандерите да отстъпят,те го нарекоха агент на Путин:)Иначе с Хитлер са имали споразумения инАнглия и всички европейски държави,даже и Чехия са му дали в замяна на мир:)Обаче зъбите и част от черепа на Хитлер са сега в Москва и не ни учете да четем историята като дявола Евангелието,защото ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)А цяла западна Украйна е от земи взети след всв благодарение на червената армия от Унгария,Румъния и Полша,а от червената армия се отричат и днес бандерите на наркомана:)

    14:55 04.06.2026

  • 113 Абе, шизо

    1 4 Отговор

    До коментар #95 от "ЕВРОАТЛАНТИК":

    А как се отделиха Беларус, Украйна, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и т.н.? Май хич не помниш?

    14:56 04.06.2026

  • 114 000

    1 6 Отговор
    Слава на адрей мелник, слава на нацизма!

    14:57 04.06.2026

  • 115 Ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #106 от "Тя Европа свършва без Русия 😄":

    Свършил ти е мозъко.

    Коментиран от #117

    14:57 04.06.2026

  • 116 до Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #105 от "Атина Палада":

    """""Зеленият чорап ще връща ли лева? """"" ------- Късно е чадо, мандалото хлопна! И въобще, Що задавате глупави въпроси???

    14:58 04.06.2026

  • 117 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "Ха ха":

    Затова че3ти, а не троли. 😄

    14:59 04.06.2026

  • 118 Левски

    15 4 Отговор
    И много правилно. ЕС се простреля сам. Русия ще си вземе нейното.

    14:59 04.06.2026

  • 119 Глас от бункера

    5 6 Отговор
    Герасимов превзехте ли тоя Купянск бре?

    15:00 04.06.2026

  • 120 А МОЧАТА?

    4 7 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    15:01 04.06.2026

  • 121 Анджо

    5 4 Отговор
    Европа няма да участва преговорите, обаче руските идиоти повече да не търсят Европейският съюз за нищо вече.

    15:02 04.06.2026

  • 122 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #83 от "Русия":

    Боже Господи,колко сте неграмотни петроханците:)))) Русия е Европейска държава.А Азия и Европа са един континент- Евразия- най големият континент.Но е прието да се назовава Европа и Азия.!
    Русия се простира на по голяма територия на Европа от всички останали държави намиращи се в Европа взети заедно..
    Чак не е истина да сте толкова ограничени п@ветни..ците.

    Коментиран от #124

    15:07 04.06.2026

  • 123 Дедо Пене

    2 11 Отговор
    "Великата" Русия, която е ляв т.ашак на Китайската империя на Си, определя кой има право на преговори и глас и ако Европа не подари Украйна на кремълското джудже няма право на глас???
    "Простото Кирчо" хубаво каза - "Русия е бензиностанция с ядрени ракети"!

    15:08 04.06.2026

  • 124 Робокоп

    2 7 Отговор

    До коментар #122 от "Атина Палада":

    Руснаците са основали СССР и са грабили територия като за световно, иначе сега Русия е 160млн., а ЕС +Великобритания е 540млн. с 8пъти по-голям БВП(за технологии не говорим...и в САЩ повечето технологии са европейски, даже атомната бомба от 1945г.Ако Европа мине на военни релси, руснаците ще използват атомно оръжие, друго спасение нямат и американци и китайци ще се задействат срещу "ватенките"!ДА НЕ ДАВА ГОСПОД !

    Коментиран от #126, #127

    15:15 04.06.2026

  • 125 ВВП

    5 1 Отговор
    Истината че преговори просто няма да има! Русия си взема изконните територии ,утилизират се всички нацистки елементи ДО КРАК. И историята приключва! Еуро нещото си на килимчето наведени до земята просят милост!

    15:25 04.06.2026

  • 126 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #124 от "Робокоп":

    Ха ха ха ЕС и Великобритания са фалирали,ти ми говориш за БВП ха ха ха от заеми...за военни релси се иска енергия и ресурси а те са на Изток..За човешки ресурс дори няма да споменавам .Защото явно ти вярваш,че инДжЕнерите на Меркел са в състояние да реиндустриализират Европа- цивилна и военна индустрия... Европа освен заеми,друго няма

    15:31 04.06.2026

  • 127 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "Робокоп":

    Чак сега прочетох последното ти изречение! Единственият враг на американците са англичаните. Единственият враг на Русия са англичаните! Единственият враг на Русия и САЩ са англичаните! Единственият съюзник в момента на САЩ е Русия!

    15:34 04.06.2026

  • 128 всичкото з..л..о

    5 0 Отговор
    винаги като проказа е идвало от юрЪпъ.

    15:44 04.06.2026

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