Русия обяви, че Европа няма място на масата за преговори за Украйна

Русия засега не вижда признаци, че Европа би могла да предложи разумни идеи за преговорите по въпроса за Украйна, заяви пред журналисти в кулоарите на Петербургския международен икономически форум (ПМИФ) заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин, предаде ТАСС, съобщи БТА.
„Европа по цялата тази схема (тристранни преговори – бел. ТАСС) не фигурира по никакъв начин. Тя не фигурира именно поради своята враждебна, деструктивна позиция по отношение на Русия“, каза дипломатът. „Ние не сме затворени за диалог“, добави наред с това той.
„Но ако Европа има някакви конструктивни и разумни идеи, тогава тя трябва да ги изрази, трябва да ни ги предложи. Тогава ще видим доколко тези идеи заслужават внимание. Засега не се забелязват никакви признаци, че Европа е способна да предложи някакви разумни идеи“, подчерта Галузин.
Той припомни, че позицията на Русия „по темата за преговорите за търсене на пътища за политико-дипломатическо мирно уреждане на украинската криза е добре известна“. „Не ние прекъснахме тези преговори през 2022 г., когато вече беше близо приемливо за всички страни споразумение, това беше направено по инициатива именно на същата тази Европа, като конкретно в качеството на представител на Европа се изяви небезизвестният персонаж на име Борис Джонсън – по това време министър-председател на Великобритания, по-точно просто на Британия, тя отдавна вече не е велика“, заяви Галузин.
„Имаме споразуменията от Анкъридж (със САЩ – бел. ред.) и именно те могат да станат основа за уреждане на конфликта“, каза още той и добави, че „Европа тук дори не се споменава“.
Руският заместник външен министър каза още, че Русия не възнамерява да плаща цената, свързана с последствията от стъпките на Армения за евроинтеграция.
„Въпросът за това накъде върви Армения и с кого ще гради политическото си бъдеще, държавното си бъдеще, е законен въпрос. Разбира се, ние не възнамеряваме за сметка на онези безспорни бонуси, преференции, които Армения има от членството си в Евразийския икономически съюз, да плащаме цената за движението на Армения към ЕС“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
Коментиран от #20, #22, #41, #45, #75, #82
14:04 04.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 По заглавието
Руснака да преговаря за собствената си област окраИна????? И то с джендърландия.
14:04 04.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #12
14:04 04.06.2026
5 Т.КОЛЕВ
14:05 04.06.2026
6 Русия няма да прости на Европа,
Коментиран от #24, #30, #35, #84
14:06 04.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Под масата на преговорите
14:07 04.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:07 04.06.2026
10 Руските Наташки, вън от България!
Чии го дирите тука?
Коментиран от #17
14:07 04.06.2026
11 Свободен
Явно последните акции на украинците са имали солиден ефект!
Трябва да се молят Буданов да не смени Зеленски!
14:07 04.06.2026
12 Това е по техни данни
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Приблизително осем милиона украинци са избягали от страната от началото на конфликта, заяви Наталия Науменко, ръководител на Държавната миграционна служба на Украйна, в интервю за Report
А колко ли са всъщност.
14:07 04.06.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
14:07 04.06.2026
14 Атина Палада
14:07 04.06.2026
15 Румен
14:07 04.06.2026
16 точно
14:08 04.06.2026
17 Атина Палада
До коментар #10 от "Руските Наташки, вън от България!":И свой град си направиха около Варна..:)
14:09 04.06.2026
18 Радев, направи закон
Коментиран от #50
14:09 04.06.2026
19 Утрепахте руските
Бият ви като тъпан а вие си мислите че някой ви пошляпва по розовите дупета и даже ви е гот.
14:09 04.06.2026
20 Свободен
До коментар #1 от "Наблюдател":Трябва да подходиш сериозно към здравословното си състояние!
Психичните заболявания не са нещо срамно, никой не е застрахован!
14:10 04.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хех
До коментар #1 от "Наблюдател":Я го направи това стихче, като замениш Путин със Зеленски, да видим как ще стане!
Коментиран от #81
14:10 04.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хаха
14:11 04.06.2026
27 Пловдив
Коментиран от #32, #34
14:12 04.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ех факти...
14:12 04.06.2026
30 Тъпак
До коментар #6 от "Русия няма да прости на Европа,":И ще измерете като кучета.
14:12 04.06.2026
31 Медведев пак заплаши България!
Коментиран от #39
14:13 04.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 откога
Проблема е на Зеленски с кого ще подпише споразумението за прекратяване на войната след разпада на руската федерацийка. Всеки от новопръкналите се държавици ще вика "Не бяхме ние!"....
14:14 04.06.2026
34 дда
До коментар #27 от "Пловдив":само че украинците не знаеха че раша е сила и ги бият като маче у дирек. Трябва някой да има каже че е непобедима, ча като са я подкарали може да изгори цялата раша
Коментиран от #72, #85
14:15 04.06.2026
35 АБВ
До коментар #6 от "Русия няма да прости на Европа,":"Русия няма да прости на Европа,
23Отговор
че Европа живее по добре!"
Добре познатият на всички четящи хора маршал Жуков казва на 10 май 1945 г.:
"ТОВА /победата/ ТЕ /победени и съюзници/ НИКОГА НЯМА ДА НИ ГО ПРОСТЯТ !"
Най-смисленото нещо, казано по повод победата над Германия във ВСВ.
Коментиран от #42, #44, #48, #77
14:15 04.06.2026
36 .....
14:15 04.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Маскаля се ре в дървени кен ефи
Коментиран от #51
14:16 04.06.2026
39 Ха,ха
До коментар #31 от "Медведев пак заплаши България!":Кога тва?😂😂
14:17 04.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ресурсолог
До коментар #1 от "Наблюдател":Айде бегай с тия опорни😂
14:17 04.06.2026
42 Ол1гофрен,
До коментар #35 от "АБВ":Жуков никога не е казвал това.
Коментиран от #64, #69
14:19 04.06.2026
43 Вярно
До коментар #2 от "Меркел и Шрьодер":Еврото си е евро, и на салата става, и на супа, може и във фурната да го сложиш, може и възглавница да си напълниш, или дупките на пътя да запълниш. Има само един проблем, не всеки има право да си напечата колкото му трябва.
14:19 04.06.2026
44 Още един заблуден русодебил
До коментар #35 от "АБВ":Без Съюзниците, Маскалия сега щеше да говори на немски език!
И щяха да са добре.
Коментиран от #62
14:19 04.06.2026
45 Ухаааа
До коментар #1 от "Наблюдател":Някой напълно е изтрещял. По голям терорист от Путин днес може да е само Тръмп. От край време Русия си е терористична държава. Дори и през втората световна терорът над рдугите е всеизвестен. А колкото до православието, което сме им дарили, виждаме и с него как се държат. Всички попове от КГБ. А колко е православен Путин, щом избива православието и целува корана е друг въпрос. Император Путин и олигарсите му само изолзват неуките мужици да умират за техните имперски мераци! Добрият руснак е мъртвият руснак - Сталин!
14:20 04.06.2026
46 Бай Пунди Говнокомандващия
14:20 04.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Жуков:
До коментар #35 от "АБВ":"Без Запад ние не можехме да продължим войната"
А сега се гръъмни в празничната манерка
14:21 04.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Атина Палада
До коментар #18 от "Радев, направи закон":Че той закона за чуждите агенти в НПО е внесен в Народното събрание за гласуване и много скоро ще е факт! Тогава българският народ ще види еничарите..
Коментиран от #57, #63
14:22 04.06.2026
51 Соларно веце
До коментар #38 от "Маскаля се ре в дървени кен ефи":Още един специалист анализатор, по кюнци и външни кенефи. Страни с толкова просто население нямат бъдеще.
14:22 04.06.2026
52 😂😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #70
14:22 04.06.2026
53 Още един заблуден русодебил
До коментар #28 от "Сега ние европейските граждани":Русия никога не ни е продавала евтини горива!
14:23 04.06.2026
54 Правилно
14:23 04.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Оня с парчето
До коментар #50 от "Атина Палада":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
14:24 04.06.2026
58 Гориил
14:24 04.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ох ,хаха
До коментар #44 от "Още един заблуден русодебил":Ияяя,ияя, их либе дих, шпрехан зидойч, ай,цвайн полицайн😂😂😂 ияя
14:25 04.06.2026
63 😂😂😂😂
До коментар #50 от "Атина Палада":Тогава копейките ще трябва да си търсите работа.
Коментиран от #86
14:26 04.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Дон Корлеоне
14:26 04.06.2026
66 Европеец срещу пРосията
14:26 04.06.2026
67 Ма, как тъй
Радко, ко прайм?
14:27 04.06.2026
68 Хахахаха
14:27 04.06.2026
69 АБВ
До коментар #42 от "Ол1гофрен,":"Авторът на тази фраза (в различни варианти: „Освободихме ги и те никога няма да ни простят това“ или „Те никога няма да ни простят тази победа“) се смята за съветския командир Георгий Константинович Жуков. Няма историческо документално потвърждение на тези думи, но в мемоарите и журналистиката се смята, че маршалът ги е изрекъл в разговор с генерал Константин Рокосовски след превземането на Берлин през 1945 г."
Генерирано от изкуствен интелект, а с твоя знаеш какво е.
Аре, бегай !
14:27 04.06.2026
70 0смивчица
До коментар #52 от "😂😂😂😂😂😂":Ти малоумен ли си или бавно развиващ се? Затова и забраняват нетя до 16 години.
14:28 04.06.2026
71 Ми то
14:28 04.06.2026
72 Атина Палада
До коментар #34 от "дда":Украинците така са подкарали на фронта руснаците,че вече фронта приближава Лвов:)
А за терористичните актове,това е специалитет на ислямистите и на украинците . Само страхливите и негодните извършват терористични актове .
Коментиран от #76
14:28 04.06.2026
73 Анджо
14:28 04.06.2026
74 Марче каси? Добре ли си?
14:28 04.06.2026
75 Хахахаха
До коментар #1 от "Наблюдател":Тупин не дава нищо от раша. Даже и на руснаците не дава. Всичко краде сам.
14:29 04.06.2026
76 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #72 от "Атина Палада":Трепе се по всевъзможни начини!
14:30 04.06.2026
77 ВСВ е между Съюзниците
До коментар #35 от "АБВ":(Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
Коментиран от #112
14:30 04.06.2026
78 ами
14:31 04.06.2026
79 делон/младши
14:31 04.06.2026
80 Констатация
14:31 04.06.2026
81 Мислител
До коментар #22 от "хех":-Продаваш ли продаваш, Резидент Клоунски,
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, за белото се давам,
всичко ще продавам,
на лгб-тици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът го поздравява
и всичките му ниви и заводи присвоява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш или подаряваш, Клоун Зиленски,
пушечно месо, жени за клубове редки и
човешки орггани,
да правим ние армагани?
-Море, любима ми ти Сатана,
за продан тук е моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"За 30 сребърника, подарявам все на Антихристи!
14:32 04.06.2026
82 Голям джумбиш
До коментар #1 от "Наблюдател":-Даваш ли даваш, Президент Путине,
занемарена, но богата на полезни изкопаеми държава, с разсипана вяра и
разделено руско семейство,
на китайска вяра?
-Море, Си Дзин Пине, газо си давам,
И страна си продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Си Дзин се озверява
и нефтените му потоци той присвоява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, лаком си ти Сатана,
но е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин си говори само с терористи!"
Коментиран от #104
14:32 04.06.2026
83 Русия
Коментиран от #122
14:32 04.06.2026
84 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #6 от "Русия няма да прости на Европа,":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #89
14:33 04.06.2026
85 Умрел руснак
До коментар #34 от "дда":Войната ще се реши в Малая Токмачка.
14:35 04.06.2026
86 Атина Палада
До коментар #63 от "😂😂😂😂":Ще се види кой ще си търси работа:))) Убедена съм,че няма да са копейките..
14:35 04.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Щом глупавият тролей риве
14:36 04.06.2026
89 Хи хи
До коментар #84 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Руския рай идва у нас, така казаха маленкия зеля и нато ! Ние за кво да ходим там ??!!
14:39 04.06.2026
90 Българин
14:41 04.06.2026
91 Руснаци
14:41 04.06.2026
92 Гориил
14:42 04.06.2026
93 Олга
Коментиран от #102
14:43 04.06.2026
94 иво христов Пуловера
14:43 04.06.2026
95 ЕВРОАТЛАНТИК
В Руската Федерация сепаратизма се третира като най-тежка форма на тероризъм и заплаха за националната сигурност. Според сегашното руско законодателство, дори само публичен призив или дискусия за отделяне на територия се наказва с дълги години затвор. Както стана ясно от войните в Чечения, всеки реален опит за независимост се смазва с тотална военна сила, заличаване на градове и огромни цивилни жертви, но Путлер подкрепя сепаратизма в Украйна и отделянето на Крим и Донбас ...???
Това не е ли шизофрения и двоен стандарт на фашистите в Кремъл ?
Коментиран от #113
14:44 04.06.2026
96 бълг. патриот
"дивите северни племена"под името Русия е да се изтеглят от окупираните
украински територи включително окупирания Крим.В противен случай имайки
предвид ниското технологично ниво и високонеточното оръжие на РФ ще бъдат принудени.
А Русия ще се върне във времето на Петър първи т.е.крепостна държава.
14:45 04.06.2026
97 Минавам само да кажа
14:46 04.06.2026
98 Гориил
14:47 04.06.2026
99 Руският мръ
14:47 04.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Оная с косата
14:47 04.06.2026
102 Марш обратно в блатото наречено русия!
До коментар #93 от "Олга":Марш!!!
14:47 04.06.2026
103 Анджо
Коментиран от #106
14:48 04.06.2026
104 до Голям Джумбиш
До коментар #82 от "Голям джумбиш":Браво, бе!!! Я, какъв Талант сме имали!!! Продължавай да твориш, колега!!!
14:48 04.06.2026
105 Атина Палада
Коментиран от #116
14:49 04.06.2026
106 Тя Европа свършва без Русия 😄
До коментар #103 от "Анджо":Като бе с Русия вървеше напред, а сега в дългове! САЩ ги унищожава, глупаците се радват!
Коментиран от #115
14:49 04.06.2026
107 Тъпа ушанка
Коментиран от #109, #110, #111
14:50 04.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Да троле
До коментар #107 от "Тъпа ушанка":Даже и ще е я задмине. 😄
14:51 04.06.2026
110 Остър ум
До коментар #107 от "Тъпа ушанка":ей,кат бръснач си ве,х0б0т.Такива като теб,дето много :обичат" България първи ще избягат от наборно повикване.Жалък 0тпадък.
14:53 04.06.2026
111 Мдаааа
До коментар #107 от "Тъпа ушанка":И Тръмпича се е паникьосъл даже,,, че укрите кат стигнат камчатка и ей къде е Аляска... Защо мислиш изтегля войски от Европата...
14:54 04.06.2026
112 Абе
До коментар #77 от "ВСВ е между Съюзниците":Как така вероломно нападнал собствените руски земи подарени на Украйна барабар с хората ,дето бандерите искат да им забранят руския език и ги подлагат на геноцид:)Ама либерастите не разбрахте ли,че това и Господ няма да го позволи и папата като им каза на бандерите да отстъпят,те го нарекоха агент на Путин:)Иначе с Хитлер са имали споразумения инАнглия и всички европейски държави,даже и Чехия са му дали в замяна на мир:)Обаче зъбите и част от черепа на Хитлер са сега в Москва и не ни учете да четем историята като дявола Евангелието,защото ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)А цяла западна Украйна е от земи взети след всв благодарение на червената армия от Унгария,Румъния и Полша,а от червената армия се отричат и днес бандерите на наркомана:)
14:55 04.06.2026
113 Абе, шизо
До коментар #95 от "ЕВРОАТЛАНТИК":А как се отделиха Беларус, Украйна, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и т.н.? Май хич не помниш?
14:56 04.06.2026
114 000
14:57 04.06.2026
115 Ха ха
До коментар #106 от "Тя Европа свършва без Русия 😄":Свършил ти е мозъко.
Коментиран от #117
14:57 04.06.2026
116 до Атина Палада
До коментар #105 от "Атина Палада":"""""Зеленият чорап ще връща ли лева? """"" ------- Късно е чадо, мандалото хлопна! И въобще, Що задавате глупави въпроси???
14:58 04.06.2026
117 Факт
До коментар #115 от "Ха ха":Затова че3ти, а не троли. 😄
14:59 04.06.2026
118 Левски
14:59 04.06.2026
119 Глас от бункера
15:00 04.06.2026
120 А МОЧАТА?
15:01 04.06.2026
121 Анджо
15:02 04.06.2026
122 Атина Палада
До коментар #83 от "Русия":Боже Господи,колко сте неграмотни петроханците:)))) Русия е Европейска държава.А Азия и Европа са един континент- Евразия- най големият континент.Но е прието да се назовава Европа и Азия.!
Русия се простира на по голяма територия на Европа от всички останали държави намиращи се в Европа взети заедно..
Чак не е истина да сте толкова ограничени п@ветни..ците.
Коментиран от #124
15:07 04.06.2026
123 Дедо Пене
"Простото Кирчо" хубаво каза - "Русия е бензиностанция с ядрени ракети"!
15:08 04.06.2026
124 Робокоп
До коментар #122 от "Атина Палада":Руснаците са основали СССР и са грабили територия като за световно, иначе сега Русия е 160млн., а ЕС +Великобритания е 540млн. с 8пъти по-голям БВП(за технологии не говорим...и в САЩ повечето технологии са европейски, даже атомната бомба от 1945г.Ако Европа мине на военни релси, руснаците ще използват атомно оръжие, друго спасение нямат и американци и китайци ще се задействат срещу "ватенките"!ДА НЕ ДАВА ГОСПОД !
Коментиран от #126, #127
15:15 04.06.2026
125 ВВП
15:25 04.06.2026
126 Атина Палада
До коментар #124 от "Робокоп":Ха ха ха ЕС и Великобритания са фалирали,ти ми говориш за БВП ха ха ха от заеми...за военни релси се иска енергия и ресурси а те са на Изток..За човешки ресурс дори няма да споменавам .Защото явно ти вярваш,че инДжЕнерите на Меркел са в състояние да реиндустриализират Европа- цивилна и военна индустрия... Европа освен заеми,друго няма
15:31 04.06.2026
127 Атина Палада
До коментар #124 от "Робокоп":Чак сега прочетох последното ти изречение! Единственият враг на американците са англичаните. Единственият враг на Русия са англичаните! Единственият враг на Русия и САЩ са англичаните! Единственият съюзник в момента на САЩ е Русия!
15:34 04.06.2026
128 всичкото з..л..о
15:44 04.06.2026