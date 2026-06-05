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В САЩ за писмото до Путин: Не е ясно какво може да спечели Зеленски от тази тактика да дразни мечката, докато зове за мир
  Тема: Украйна

В САЩ за писмото до Путин: Не е ясно какво може да спечели Зеленски от тази тактика да дразни мечката, докато зове за мир

5 Юни, 2026 11:01 3 449 87

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • писмо-
  • война-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Зеленски се опитва да се възползва от решаващ момент във войната, тъй като Украйна започна да си възвръща известно предимство на бойното поле

В САЩ за писмото до Путин: Не е ясно какво може да спечели Зеленски от тази тактика да дразни мечката, докато зове за мир - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски до руския президент Владимир Путин днес е сред основните теми в американски и британски издания, предаде БТА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Писмото, което е първото, което Зеленски публично изпраща директно до Путин, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., съдържа остри критики срещу продължаващото 26 години управление на руския лидер, пише в. „Гардиън“.

Изглежда, че Зеленски се опитва да се възползва от решаващ момент във войната, тъй като Украйна започна да си възвръща известно предимство на бойното поле, основно благодарение на подобрените си способности за нанасяне на удари с голям обсег, коментира изданието. В същото време обаче Москва засили смъртоносната си въздушна кампания в цяла Украйна, опитвайки се да се възползва от недостига на ресурси в Киев и продължаващата му уязвимост към атаки с балистични ракети.

Украинският лидер твърди, че Русия все повече усеща цената на войната, посочвайки украинските атаки с дронове дълбоко в руската територия, както и икономическото напрежение, недостига на гориво и растящите цени в страната, посочва „Гардиън“.

Преговорите между Русия и Украйна са в застой от месеци, тъй като разговорите с посредничеството на САЩ бяха на практика замразени заради войната в Иран, пише британският в. „Телеграф“. Предходните кръгове на преговори между двете страни в Истанбул, Абу Даби и Женева не успяха да постигнат пробив по ключовия въпрос за териториите, които всяка от страните би запазила в едно евентуално следвоенно споразумение.

На фона на нарастващите способности на Украйна да избягва руската противовъздушна отбрана, за да нанася удари дълбоко зад вражеските линии, войната, която навлезе в петата си година, започна да влияе на руското общество както никога досега, коментира „Телеграф“. През последните седмици Зеленски бе окуражен от все по-големите успехи на украинските удари – илюстрирани от атаката срещу Санкт Петербург – и от признаците на съпротива срещу Путин на най-високите нива в Москва. Откритото писмо на украинския президент представлява смел опит да се възползва от нестабилността в Русия, за да сложи край на войната по начин, приемлив за украинската общественост, пише вестникът.

САЩ

В писмото си Зеленски признава промяната в приоритетите на САЩ и пише, че би било погрешно просто да се чака администрацията на президента Доналд Тръмп да насочи отново вниманието си към прекратяването на войната в Украйна, докато САЩ остават силно фокусирани върху войната с Иран, пише в. „Вашингтон Пост“.

В призива си за преки преговори за прекратяване на войната украинският президент настоява за процес, различен от този, ръководен от администрацията на Тръмп, посочва изданието. Според Зеленски САЩ не могат да изпълнят споразумението, което Тръмп и Путин очевидно са постигнали по време на срещата си в Анкоридж.

Въпреки че е адресирано до Путин, отвореното писмо изглежда е било предназначено и за вниманието на Тръмп, пише в. „Ню Йорк Таймс“ и добавя, че не е ясно дали Зеленски има за цел да съживи преговорите или само да злепостави отсрещната страна.

Писмото изглежда поне отчасти има за цел по-скоро да повлияе на общественото мнение, разгласявайки удара с дрон с голям обсег срещу Санкт Петербург, който според Зеленски е оказал както икономическо, така и психологическо въздействие върху Русия, посочва вестникът.

Не е ясно какво може да спечели Зеленски от тази смесена тактика да дразни мечката, докато призовава за мир, коментира „Ню Йорк Таймс“.

Писмото и провокативният удар с дрон може би ще повдигнат бойния дух в Украйна, пише вестникът. Ходът на Зеленски може би също така ще изпрати на един-единствен адресат – Тръмп - послание относно спадащата популярност на Путин. Или може би ще помогне да се разпали вътрешното недоволство в Русия, заключава „Ню Йорк Таймс“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирило Буданов Разведчик

    15 80 Отговор
    Героят на Русия Алексей Петров, с позивна „Мечката“, известен с жестокостта си към пленници и цивилни, е бил удушен в Якутия. Якутия! Това е до Камчатка. Пояснявам го за да добиете представа колко са дълги ръцете на Кирчо.

    Коментиран от #4, #7, #20, #36, #59, #87

    11:01 05.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    81 21 Отговор
    Зеленски моли за милост на килимчето в Кремъл.

    Коментиран от #72, #76

    11:02 05.06.2026

  • 3 Пич

    94 12 Отговор
    Зелю просто си е много тъп!!! Мозъка му е изгорял, както на всеки наркоман!!!

    11:05 05.06.2026

  • 4 Леле - леле ! 🤔

    75 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кирило Буданов Разведчик":

    Брей ! Колко дълги ръце ! А нещо за главата на Сирски ? Чух че била много запазена , щото била в клекалото на Златна тоалетна докато се криел .

    Коментиран от #54, #58

    11:06 05.06.2026

  • 5 Ха ха ха ха

    94 7 Отговор
    Айде сега пък Зеля побеждавал ха ха. Честна мисирска!

    11:07 05.06.2026

  • 6 Казах вече

    83 5 Отговор
    Както и да ги дъвчите тия дъвки, Укрия е чао.

    11:08 05.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Искрено и лично

    8 47 Отговор
    Тоя лаф за мечката е по-жалък и от този за наркомана.

    Коментиран от #29

    11:11 05.06.2026

  • 9 не може да бъде

    62 4 Отговор
    По повод на писмото аз бих казал -късно е ,либе ,за китка!?Отделни успешни актове на терор имат пропаганден ефект но засега -нищо повече от пропаганда!?Гл.редактор на Асошиейтед прес за Европа и Африка /!? -може би вече Асошиейтед прес счита че Европа и Африка трябва да бъдат в един кюп// снощи на пресконференцията е задал на Путин няколко въпроса -отговорите според мен са впечатляващи и показват как Путин и Русия смятат да завършат войната ...струва си да се прочетат няма да коментирам !?В този смисъл бих казал че надеждите за военен и икономически и политически колапс на Русия са твърде преждевременни а вероятно и безоснователни!?Тръмп в неговия хиперболизиран стил казва /изказването е съвсем прясно/ -че без американската помощ Украйна няма да издържи и един ден и в голяма степен е прав!?

    Коментиран от #81

    11:12 05.06.2026

  • 10 Ти да видиш

    68 5 Отговор
    Урсулата шие знамената за укро победата а Каята е с бяла рокля чакаща репарации от Русия. Европейска идилия дето се вика ха ха

    11:12 05.06.2026

  • 11 Хахахахаха

    64 5 Отговор
    Кой побеждавал
    Според дойчето и института вече са пред москва а според бесарабски фронт отатък урал

    Коментиран от #24

    11:13 05.06.2026

  • 12 Даааааа

    35 6 Отговор
    Фразата „Границите на Русия не свършват никъде“ беше произнесена от Владимир Путин на 24 ноември 2016 г. на церемонията по връчване на наградите на Руското географско дружество по време на разговор с петгодишно момче, което отговори, че границите на Русия свършват в Беринговия проток със Съединените щати . Путин отговори: „Границите на Русия не свършват никъде“,

    11:14 05.06.2026

  • 13 Удри

    9 63 Отговор
    Мечката вместо само да зове за мир, да вземе да се изнесе от Украйна преди да е станало късно. После да плати репарации и ще има мир.

    Коментиран от #60

    11:15 05.06.2026

  • 14 Опа

    8 51 Отговор
    Путин спря да говори за постигане на целите и започна да говори за мир.

    11:16 05.06.2026

  • 15 Лелееее..

    7 48 Отговор
    Мечка, хахаха, мечка е била, сега е беззъба, куцкукаща, но баба, без меца

    11:16 05.06.2026

  • 16 Смър за украйна, ес, нато, сащ, израел

    44 7 Отговор
    Надявам се повече украински патриоти да се срещнат с бандера

    11:16 05.06.2026

  • 17 пламен

    7 49 Отговор
    Мечката вече е издоена от китаеца крава

    11:17 05.06.2026

  • 18 Путин ще стави само

    8 39 Отговор
    Путинки в русия
    Как ще станат 500-600 милиона русначета когато жените не искат да раждат не ми е ясно

    11:18 05.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ЛОШО е

    38 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кирило Буданов Разведчик":

    Якутия край Камчатка ГОЛЯМ смях....

    11:19 05.06.2026

  • 21 хахахахо

    45 4 Отговор
    Добре, зеленото не спира по всякакъв повод и без повод да повтаря че той е по-млад, а другия е стар. но гледайки ги на този колаж един до друг руският президент външно изглежда много по-добре. класи над зеленото.

    11:20 05.06.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    1 23 Отговор
    Зеленски иска Путйо да мо приседне на йордека до ка мо пали хендека шо такава е логиката на левобережните дрогари- кой ги трепе най убаво с него одат да се претъркват.

    11:21 05.06.2026

  • 23 Механик

    33 4 Отговор
    Зеленски иска да постигне да го надънят довечера пак. Това иска той. Киев пак ще "усеща детонации". Лвов също.

    Коментиран от #27, #41

    11:21 05.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Каква мечка

    4 28 Отговор
    Никаква мечка вече не съществува, а русия е слуга на Китай

    Коментиран от #35

    11:23 05.06.2026

  • 26 Георги

    32 3 Отговор
    4 години и половина, 20 пакета санкции, стотици милиарди, стотици хиляди жертви, милиони унищожени украински съдби и накрая "Украйна започна да си възвръща известно предимство на бойното поле"

    11:23 05.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Доктора

    4 26 Отговор
    Тя пък една мечка, проскубан цирков мечок на велосипед....

    11:24 05.06.2026

  • 29 Тити на Кака

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "Искрено и лично":

    Преди няколко седмици наш сънародник с твоето титанчесто мислене се опита да превъзпита една витошка мечка.
    Резултатът не беше титаничен, титанченце боримечковско.
    Съобрази титаничността си с фактите, титанче!

    11:24 05.06.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ясно е кой побеждава..":

    Малииии, колко си болен!!!
    Ходи в больница бе човек

    Коментиран от #37

    11:24 05.06.2026

  • 31 Хаха

    27 2 Отговор
    "Украйна започна да си възвръща известно предимство на бойното поле, основно благодарение на подобрените си способности за нанасяне на удари с голям обсег.."

    И тогава от какъв зор зеления писмено ще моли Путин за мир!?
    "Омръзнало" му е да нанася "стратегическо поражение" на Русия или поради някаква друга причина, Гардиън не пише....

    11:26 05.06.2026

  • 32 известно на кого

    21 1 Отговор
    това митично предимство което има укройна..и като има предимство предлага преговорите..за да се бори за съществуването си..ЗНАЧИ все пак заличаване на територията продължава и наацисти вече знаят какво ги чака..

    11:27 05.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кори

    5 19 Отговор
    Какви мечки и какви крокодили, бе нещастници! На Зеленски държавата 4 години се дави в кръв и разрушения, на вас зоологическа градина ви се привижда. "Мечки", моля ти се, защо не динозаври. Да ви пуснат едно Фламинго в двора на Беля дом, да видите мечки и мечета. Зеленски прави възможното да защити страната си, на вас мечки ви се привиждат. Нещастници!

    Коментиран от #46

    11:29 05.06.2026

  • 35 стига

    19 1 Отговор

    До коментар #25 от "Каква мечка":

    с този Китай..все плашите гаргите..Не може да сравниш Китай с Русия..говоря за реални действия..Китай един Тайван дандурка сто години..а Русия удря и връща..ЧЕЙ Е КРИМ?

    11:30 05.06.2026

  • 36 ето го

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кирило Буданов Разведчик":

    медведь

    11:30 05.06.2026

  • 37 Копейкотрошач

    2 10 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Теслата!

    Коментиран от #86

    11:30 05.06.2026

  • 38 Атина Палада

    3 10 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    11:31 05.06.2026

  • 39 Димитър Георгиев

    3 22 Отговор
    Каква мечка сънувате САЩ? То стана руски заек! Путин е в плен на наивни надежди, че терорът и заплахите, ще му дадат някакви военно, политическо и дипломатическо предимство. Неистовият страх от провала го тласка към все повече провокации срещу Европа.



    „Няма хапче, което да спаси Путин и да му донесе победа. Фалшивите доклади от фронта, особено тези за „контрол в Запорожието“ и „превзетия Купянск“ го превръщат в човек, който е изгубил здравия си разум. Това е капан, в който Путин сам се вкара. И това ще го и погуби. Бялото знаме вече е в нощните му кошмари

    11:33 05.06.2026

  • 40 Любо

    18 2 Отговор
    Зеленото наркоманизирано и фашизирано еврейско джудже Хаяско ще спечели още бой в големи дози!!

    Коментиран от #48, #50

    11:33 05.06.2026

  • 41 Едно към едно

    4 14 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Зеленски едно към едно уведоми бункерният фюрер да се погрижи за здравето си.Ако МЪ разбираш.

    11:33 05.06.2026

  • 42 Украйна няма

    15 2 Отговор
    полза от разрастване на съпротивата срещу Путин. Съпротивата не е за прекратяване на войната в Украйна, а за нанасяне на един-два унищожителни удара и изравняване на по-големите градове със земята. След което войната ще приключи за броени дни.

    11:34 05.06.2026

  • 43 За 7 часа ще задържим

    4 13 Отговор
    Зеленски и 16 бандери от правителството!...24. 02 22..
    ПОЛТАРА ДНЯ!!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    2 ДНЯ и ВСЕ!!
    А реалността е кошмарна:
    Дронове връз покрива на мумията и кремля, корабли у порта на Питере, апокалипсис у Туапсе, Перм, Орск,.. летища, заводи, корабли, подводници, нефтобази.. Фира и... Пиздюхин...от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    АааааааХахахаха

    11:34 05.06.2026

  • 44 Безумие

    19 2 Отговор
    Върхушката в Киев е напълно откъсната от реалността. Такава е и върхушката в Брюксел, върви към безумна катастрофа - вследствие на много слаб интелект, резултат на големи пропуски в образованието, особено в областта на географията и историята. Русия е най-голямата държава не само в Европа но и в света и разполага с най-мощната ядрена армия. А Украйна вече е понятие, не държава - от 52 милиона при комунизма, днес няма и 20 милиона - главно вдовици, сираци, бедни пенсионери, инвалиди и психясали бивши военни. И 500 млрд. $ дългове, които ще връщат няколко поколения. Ако могат, вече Зеленски е разпродал всичко що годе ценно в Украйна, което са поискали от него западните олигарси. Но вярва в победата над Русия!?!

    Коментиран от #67

    11:35 05.06.2026

  • 45 Димитър

    16 2 Отговор
    Прави са хората. За какво му е на Путин да се среща с това сополиво джънки?! Два часа да му подскача като Какаду и да дрънка обичайните си тъпотии.

    11:36 05.06.2026

  • 46 Миро

    3 14 Отговор

    До коментар #34 от "Кори":

    Тази групичка около Тръмп са същите нацисти, като тези в Кремъл! Ето затова е така! Диктаторски мераци!

    11:36 05.06.2026

  • 47 Васил

    14 2 Отговор
    Джуджето Зеленски е писал писмо на Путин да му пусне тока...хаха

    Коментиран от #51, #52, #55

    11:37 05.06.2026

  • 48 Йосиф Кобзон

    2 9 Отговор

    До коментар #40 от "Любо":

    Печелившите са при мен.Пакетирани.

    11:37 05.06.2026

  • 49 4567

    2 6 Отговор
    Същото, какво може да спечели Иран като дразни орела - да ви прави на маймуни.

    11:38 05.06.2026

  • 50 Гресирана ватенка

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Любо":

    Пак си се млатил без грес😁😁😁

    11:39 05.06.2026

  • 51 ами

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "Васил":

    зеленото и червеното джудже да седнат и да се разберат най-после

    11:39 05.06.2026

  • 52 Дон Корлеоне

    2 6 Отговор

    До коментар #47 от "Васил":

    Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха.

    11:39 05.06.2026

  • 53 Хахахаха

    2 6 Отговор
    Тактиката на Зеленски е, че подава ръка за мир, ако тупин не приеме, руските жертви в раша са заради тупин, а не заради Зеленски.

    11:45 05.06.2026

  • 54 Хахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":

    Абе много пишехте и преди, къде бил Залужни. Помните ли? Ами жив и здрав си е!

    11:47 05.06.2026

  • 55 Роко

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Васил":

    Васе ако Зельо е джудже кво да кажем за бункерния мишок?

    11:47 05.06.2026

  • 56 А ГДЕ

    3 5 Отговор
    Бензин?

    Коментиран от #64

    11:53 05.06.2026

  • 57 Не се учудвам,

    5 2 Отговор
    че Зеленски се обръща директно към Путин.

    Тръмп арогантно игнорира и Украйна, и ЕС и започна преговори само с Путин, Анкъридж, четки и чупки, червени килими, салтанати и в крайна сметка постигна една голяма нула! А щеше да спира войната за 24 часа!

    После Тръмп се набута в Иран, където пак фанфари и свирки в парата и пак стигна доникъде!

    И забрави за Украйна!
    Не само това, ами демонстративно подкрепя Русия срещу Украйна.
    В Конгреса се мъчат от месеци да прокарат закон за подкрепа на Украйна. От месеци!
    Дори и да успеят накрая, Тръмп трябва да го подпише. Сигурно ще умува поне три месеца!

    Так че, Украйна с право търси други начини. Тръмп естествено, приема това като критика към него.

    И...какво става? Днес Путин направо защити " приятеля Доналд ". Имал бил " искрено желание " да помогне!

    Жалка работа! Тръмп съсипва САЩ!

    11:55 05.06.2026

  • 58 Къде е редовната риска армия от 350 хил?

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":

    Ами при Кобзон разбира се.
    Избита още през 2022.
    През есента на 2022 година започна мобилизацията в кочината .И така до ден днешен.До Мала Токмачка и Купянск.

    Коментиран от #75

    11:56 05.06.2026

  • 59 ИСТИНАТА

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кирило Буданов Разведчик":

    „Хора безразлични и към най-дребните задължения и към най-дребната справедливост, и към най-дребната истина,
    хора, които не признават човешкото достойнство и като цяло не признава нито свободния човек, нито свободната мисъл.“ Александър Сергеевич Пушкин.

    12:07 05.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Григор

    6 2 Отговор
    "Не е ясно какво може да спечели Зеленски от тази тактика да дразни мечката, докато зове за мир"
    Путин вече обясни, че нито една от изстреляните по Украйна ракети "Орешник" не е имала бойна глава. Пораженията са изключително от кинетичната енергия на удара. А сега на въпроса.Какво може да спечели Зеленски? Ами ясно е какво. Следващият "Орешник" ще е с бойна глава. Да се надяваме, че няма да е ядрена.

    Коментиран от #65

    12:09 05.06.2026

  • 62 Дрогата не прощава

    4 0 Отговор
    страшно е!

    12:12 05.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 4567

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "А ГДЕ":

    Половину продал, половину вьiпил. Где денги? Вьi пил!

    Коментиран от #78

    12:16 05.06.2026

  • 65 Братчетата на Бойко

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Григор":

    Един от Лешниците е паднал в Донецка област, която врадее Русия, ето защо са без бойни глави, както казвате.

    12:19 05.06.2026

  • 66 666

    4 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ДУМАТА. ПРАВОТО Е НА СТРАНАТА НА ПО - СИЛНИЯ. РЕШАВА ПУТИН. БИХ ИСКАЛ ДА СВЪРШИ ТАЗИ ВОЙНА. СТИГА ТОЛКОВА.

    12:19 05.06.2026

  • 67 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Безумие":

    Остави какво е разпродадено от Украйна или не. В момента без контролираните от Русия части ги смятат на 22-29 милиона. От тях в работоспособна възраст са 15-29г 12-14%, 30-64г 48-52%. Това е без смятане на инвалидите колко са. Държавата е без много работници- избягали в чужбина, убити, ранени тежко на фронта, останали в руските територии. От останалите много, ако нямат сега спирачки да се изнесат заради затворените граници за мъжете, биха се изнесли. Кой ще работи? След това идва въпросът къде ще работи- заводите са потрошени или фалирали, нивите са разринати от боевете.
    И това население 3 пъти българското трябва да изплаща само на САЩ 400 милиарда долара, на ЕС 90 милиарда евро само последния заем.

    12:20 05.06.2026

  • 68 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    4 0 Отговор
    На какво ли не са способни наркотиците!

    12:23 05.06.2026

  • 69 Българин

    5 0 Отговор
    Не дразнете мечката,защото не знаете на какво е способна.

    12:26 05.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Иван

    6 0 Отговор
    Зеленски нещо много си повярва.Не можеш да спечелиш войната срещу Русия,не се напъвай.Не скачай срещу велика ядрена сила.

    12:27 05.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Кондуктора

    4 2 Отговор
    Ч-удя се тези ко-ментари сре-щу Ру-сия исти-нски ли са или ги пи-шете зар-ади не-що др-уго!
    Че-та и запа-дни фор-уми и там нив-ото е мно-го вис-око, наис-тина може човек да разми-шлява върху тях! Тук са само об-иди и пос-тоянно повт-аряни ф-рази. Изключ-ително ни-ско ни-во. Ня-ма ни-що пол-езно! Не раз-бирам защо го пра-вите, оле-ква ли Ви? Пла-ща ли Ви се за това? Ка-ква е при-чината?
    И то-ва тук не е изкл-ючение. В запа-ден дори и в р-уски ф-орум ако поп-иташ нещо ще ти отг-оворят с цел да ти по-могнат. Тук ще те опю-ят кол-ко си пр-ост и те-мата ще иде в друг п-осока.
    П-ишете кол-кото си щете но сте ст-рашно ск-учни, ни-що нов-о, нищо св-ежо!

    Коментиран от #82

    12:28 05.06.2026

  • 74 Груз 404

    3 0 Отговор
    Тактиката на зеленото roвego e ясна: да освободи територията за сънародниците си - хазари!

    12:29 05.06.2026

  • 75 А онези

    6 3 Отговор

    До коментар #58 от "Къде е редовната риска армия от 350 хил?":

    3 млн. при Бандера от коя армия са? 🤭

    12:33 05.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Факт

    1 4 Отговор
    Дроновете се запускат от внедрени диверсанти на територията на Русия

    12:37 05.06.2026

  • 78 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "4567":

    Къде е спирта?Продадох го.Къде са парите?Испих ги. Ей това е рационално мислене!

    12:43 05.06.2026

  • 79 Руснак за руснаците

    3 3 Отговор
    „Хора безразлични и към най-дребните задължения и към най-дребната справедливост, и към най-дребната истина,
    хора, които не признават човешкото достойнство и като цяло не признава нито свободния човек, нито свободната мисъл.“ Александър Сергеевич Пушкин.

    12:50 05.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "не може да бъде":

    Путин каза, че чувства всенародна подръжка за това, целите на СВО да бъдат достигнати и за него това е важно, а не това какво е казал Рубио на изслушването пред сената.

    13:00 05.06.2026

  • 82 Много прекъсваш,

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Кондуктора":

    като руска радиостанция си! 🤓

    13:06 05.06.2026

  • 83 Русуфил хардлайнaр

    2 0 Отговор
    А защо да не дразни мечката, тя друго не може да прави!

    13:08 05.06.2026

  • 84 Тръмп е удобен за Кремъл,

    0 0 Отговор
    понеже го мотаят както си искат!

    За това Путин не иска да преговаря с ЕС, понеже там номерата му не минават!

    13:09 05.06.2026

  • 85 Руснаци

    1 0 Отговор
    Само да спомена в руските телеграми никой не го коментира това писмо, хахаха кой ти приема един наркоман сериозно

    13:10 05.06.2026

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Копейкотрошач":

    Да!! А може и лопата на тебе!! Два пъти

    13:13 05.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

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