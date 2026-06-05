В САЩ за писмото до Путин: Не е ясно какво може да спечели Зеленски от тази тактика да дразни мечката, докато зове за мир

Отвореното писмо на украинския президент Володимир Зеленски до руския президент Владимир Путин днес е сред основните теми в американски и британски издания, предаде БТА.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Писмото, което е първото, което Зеленски публично изпраща директно до Путин, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., съдържа остри критики срещу продължаващото 26 години управление на руския лидер, пише в. „Гардиън“.
Изглежда, че Зеленски се опитва да се възползва от решаващ момент във войната, тъй като Украйна започна да си възвръща известно предимство на бойното поле, основно благодарение на подобрените си способности за нанасяне на удари с голям обсег, коментира изданието. В същото време обаче Москва засили смъртоносната си въздушна кампания в цяла Украйна, опитвайки се да се възползва от недостига на ресурси в Киев и продължаващата му уязвимост към атаки с балистични ракети.
Украинският лидер твърди, че Русия все повече усеща цената на войната, посочвайки украинските атаки с дронове дълбоко в руската територия, както и икономическото напрежение, недостига на гориво и растящите цени в страната, посочва „Гардиън“.
Преговорите между Русия и Украйна са в застой от месеци, тъй като разговорите с посредничеството на САЩ бяха на практика замразени заради войната в Иран, пише британският в. „Телеграф“. Предходните кръгове на преговори между двете страни в Истанбул, Абу Даби и Женева не успяха да постигнат пробив по ключовия въпрос за териториите, които всяка от страните би запазила в едно евентуално следвоенно споразумение.
На фона на нарастващите способности на Украйна да избягва руската противовъздушна отбрана, за да нанася удари дълбоко зад вражеските линии, войната, която навлезе в петата си година, започна да влияе на руското общество както никога досега, коментира „Телеграф“. През последните седмици Зеленски бе окуражен от все по-големите успехи на украинските удари – илюстрирани от атаката срещу Санкт Петербург – и от признаците на съпротива срещу Путин на най-високите нива в Москва. Откритото писмо на украинския президент представлява смел опит да се възползва от нестабилността в Русия, за да сложи край на войната по начин, приемлив за украинската общественост, пише вестникът.
САЩ
В писмото си Зеленски признава промяната в приоритетите на САЩ и пише, че би било погрешно просто да се чака администрацията на президента Доналд Тръмп да насочи отново вниманието си към прекратяването на войната в Украйна, докато САЩ остават силно фокусирани върху войната с Иран, пише в. „Вашингтон Пост“.
В призива си за преки преговори за прекратяване на войната украинският президент настоява за процес, различен от този, ръководен от администрацията на Тръмп, посочва изданието. Според Зеленски САЩ не могат да изпълнят споразумението, което Тръмп и Путин очевидно са постигнали по време на срещата си в Анкоридж.
Въпреки че е адресирано до Путин, отвореното писмо изглежда е било предназначено и за вниманието на Тръмп, пише в. „Ню Йорк Таймс“ и добавя, че не е ясно дали Зеленски има за цел да съживи преговорите или само да злепостави отсрещната страна.
Писмото изглежда поне отчасти има за цел по-скоро да повлияе на общественото мнение, разгласявайки удара с дрон с голям обсег срещу Санкт Петербург, който според Зеленски е оказал както икономическо, така и психологическо въздействие върху Русия, посочва вестникът.
Не е ясно какво може да спечели Зеленски от тази смесена тактика да дразни мечката, докато призовава за мир, коментира „Ню Йорк Таймс“.
Писмото и провокативният удар с дрон може би ще повдигнат бойния дух в Украйна, пише вестникът. Ходът на Зеленски може би също така ще изпрати на един-единствен адресат – Тръмп - послание относно спадащата популярност на Путин. Или може би ще помогне да се разпали вътрешното недоволство в Русия, заключава „Ню Йорк Таймс“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирило Буданов Разведчик
Коментиран от #4, #7, #20, #36, #59, #87
11:01 05.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #72, #76
11:02 05.06.2026
3 Пич
11:05 05.06.2026
4 Леле - леле ! 🤔
До коментар #1 от "Кирило Буданов Разведчик":Брей ! Колко дълги ръце ! А нещо за главата на Сирски ? Чух че била много запазена , щото била в клекалото на Златна тоалетна докато се криел .
Коментиран от #54, #58
11:06 05.06.2026
5 Ха ха ха ха
11:07 05.06.2026
6 Казах вече
11:08 05.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Искрено и лично
Коментиран от #29
11:11 05.06.2026
9 не може да бъде
Коментиран от #81
11:12 05.06.2026
10 Ти да видиш
11:12 05.06.2026
11 Хахахахаха
Според дойчето и института вече са пред москва а според бесарабски фронт отатък урал
Коментиран от #24
11:13 05.06.2026
12 Даааааа
11:14 05.06.2026
13 Удри
Коментиран от #60
11:15 05.06.2026
14 Опа
11:16 05.06.2026
15 Лелееее..
11:16 05.06.2026
16 Смър за украйна, ес, нато, сащ, израел
11:16 05.06.2026
17 пламен
11:17 05.06.2026
18 Путин ще стави само
Как ще станат 500-600 милиона русначета когато жените не искат да раждат не ми е ясно
11:18 05.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ЛОШО е
До коментар #1 от "Кирило Буданов Разведчик":Якутия край Камчатка ГОЛЯМ смях....
11:19 05.06.2026
21 хахахахо
11:20 05.06.2026
22 Архимандрисандрит Бибиян
11:21 05.06.2026
23 Механик
Коментиран от #27, #41
11:21 05.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Каква мечка
Коментиран от #35
11:23 05.06.2026
26 Георги
11:23 05.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Доктора
11:24 05.06.2026
29 Тити на Кака
До коментар #8 от "Искрено и лично":Преди няколко седмици наш сънародник с твоето титанчесто мислене се опита да превъзпита една витошка мечка.
Резултатът не беше титаничен, титанченце боримечковско.
Съобрази титаничността си с фактите, титанче!
11:24 05.06.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Ясно е кой побеждава..":Малииии, колко си болен!!!
Ходи в больница бе човек
Коментиран от #37
11:24 05.06.2026
31 Хаха
И тогава от какъв зор зеления писмено ще моли Путин за мир!?
"Омръзнало" му е да нанася "стратегическо поражение" на Русия или поради някаква друга причина, Гардиън не пише....
11:26 05.06.2026
32 известно на кого
11:27 05.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кори
Коментиран от #46
11:29 05.06.2026
35 стига
До коментар #25 от "Каква мечка":с този Китай..все плашите гаргите..Не може да сравниш Китай с Русия..говоря за реални действия..Китай един Тайван дандурка сто години..а Русия удря и връща..ЧЕЙ Е КРИМ?
11:30 05.06.2026
36 ето го
До коментар #1 от "Кирило Буданов Разведчик":медведь
11:30 05.06.2026
37 Копейкотрошач
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Теслата!
Коментиран от #86
11:30 05.06.2026
38 Атина Палада
11:31 05.06.2026
39 Димитър Георгиев
„Няма хапче, което да спаси Путин и да му донесе победа. Фалшивите доклади от фронта, особено тези за „контрол в Запорожието“ и „превзетия Купянск“ го превръщат в човек, който е изгубил здравия си разум. Това е капан, в който Путин сам се вкара. И това ще го и погуби. Бялото знаме вече е в нощните му кошмари
11:33 05.06.2026
40 Любо
Коментиран от #48, #50
11:33 05.06.2026
41 Едно към едно
До коментар #23 от "Механик":Зеленски едно към едно уведоми бункерният фюрер да се погрижи за здравето си.Ако МЪ разбираш.
11:33 05.06.2026
42 Украйна няма
11:34 05.06.2026
43 За 7 часа ще задържим
ПОЛТАРА ДНЯ!!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
2 ДНЯ и ВСЕ!!
А реалността е кошмарна:
Дронове връз покрива на мумията и кремля, корабли у порта на Питере, апокалипсис у Туапсе, Перм, Орск,.. летища, заводи, корабли, подводници, нефтобази.. Фира и... Пиздюхин...от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
АааааааХахахаха
11:34 05.06.2026
44 Безумие
Коментиран от #67
11:35 05.06.2026
45 Димитър
11:36 05.06.2026
46 Миро
До коментар #34 от "Кори":Тази групичка около Тръмп са същите нацисти, като тези в Кремъл! Ето затова е така! Диктаторски мераци!
11:36 05.06.2026
47 Васил
Коментиран от #51, #52, #55
11:37 05.06.2026
48 Йосиф Кобзон
До коментар #40 от "Любо":Печелившите са при мен.Пакетирани.
11:37 05.06.2026
49 4567
11:38 05.06.2026
50 Гресирана ватенка
До коментар #40 от "Любо":Пак си се млатил без грес😁😁😁
11:39 05.06.2026
51 ами
До коментар #47 от "Васил":зеленото и червеното джудже да седнат и да се разберат най-после
11:39 05.06.2026
52 Дон Корлеоне
До коментар #47 от "Васил":Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха.
11:39 05.06.2026
53 Хахахаха
11:45 05.06.2026
54 Хахахаха
До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":Абе много пишехте и преди, къде бил Залужни. Помните ли? Ами жив и здрав си е!
11:47 05.06.2026
55 Роко
До коментар #47 от "Васил":Васе ако Зельо е джудже кво да кажем за бункерния мишок?
11:47 05.06.2026
56 А ГДЕ
Коментиран от #64
11:53 05.06.2026
57 Не се учудвам,
Тръмп арогантно игнорира и Украйна, и ЕС и започна преговори само с Путин, Анкъридж, четки и чупки, червени килими, салтанати и в крайна сметка постигна една голяма нула! А щеше да спира войната за 24 часа!
После Тръмп се набута в Иран, където пак фанфари и свирки в парата и пак стигна доникъде!
И забрави за Украйна!
Не само това, ами демонстративно подкрепя Русия срещу Украйна.
В Конгреса се мъчат от месеци да прокарат закон за подкрепа на Украйна. От месеци!
Дори и да успеят накрая, Тръмп трябва да го подпише. Сигурно ще умува поне три месеца!
Так че, Украйна с право търси други начини. Тръмп естествено, приема това като критика към него.
И...какво става? Днес Путин направо защити " приятеля Доналд ". Имал бил " искрено желание " да помогне!
Жалка работа! Тръмп съсипва САЩ!
11:55 05.06.2026
58 Къде е редовната риска армия от 350 хил?
До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":Ами при Кобзон разбира се.
Избита още през 2022.
През есента на 2022 година започна мобилизацията в кочината .И така до ден днешен.До Мала Токмачка и Купянск.
Коментиран от #75
11:56 05.06.2026
59 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Кирило Буданов Разведчик":„Хора безразлични и към най-дребните задължения и към най-дребната справедливост, и към най-дребната истина,
хора, които не признават човешкото достойнство и като цяло не признава нито свободния човек, нито свободната мисъл.“ Александър Сергеевич Пушкин.
12:07 05.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Григор
Путин вече обясни, че нито една от изстреляните по Украйна ракети "Орешник" не е имала бойна глава. Пораженията са изключително от кинетичната енергия на удара. А сега на въпроса.Какво може да спечели Зеленски? Ами ясно е какво. Следващият "Орешник" ще е с бойна глава. Да се надяваме, че няма да е ядрена.
Коментиран от #65
12:09 05.06.2026
62 Дрогата не прощава
12:12 05.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 4567
До коментар #56 от "А ГДЕ":Половину продал, половину вьiпил. Где денги? Вьi пил!
Коментиран от #78
12:16 05.06.2026
65 Братчетата на Бойко
До коментар #61 от "Григор":Един от Лешниците е паднал в Донецка област, която врадее Русия, ето защо са без бойни глави, както казвате.
12:19 05.06.2026
66 666
12:19 05.06.2026
67 хаха
До коментар #44 от "Безумие":Остави какво е разпродадено от Украйна или не. В момента без контролираните от Русия части ги смятат на 22-29 милиона. От тях в работоспособна възраст са 15-29г 12-14%, 30-64г 48-52%. Това е без смятане на инвалидите колко са. Държавата е без много работници- избягали в чужбина, убити, ранени тежко на фронта, останали в руските територии. От останалите много, ако нямат сега спирачки да се изнесат заради затворените граници за мъжете, биха се изнесли. Кой ще работи? След това идва въпросът къде ще работи- заводите са потрошени или фалирали, нивите са разринати от боевете.
И това население 3 пъти българското трябва да изплаща само на САЩ 400 милиарда долара, на ЕС 90 милиарда евро само последния заем.
12:20 05.06.2026
68 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
12:23 05.06.2026
69 Българин
12:26 05.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Иван
12:27 05.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Кондуктора
Че-та и запа-дни фор-уми и там нив-ото е мно-го вис-око, наис-тина може човек да разми-шлява върху тях! Тук са само об-иди и пос-тоянно повт-аряни ф-рази. Изключ-ително ни-ско ни-во. Ня-ма ни-що пол-езно! Не раз-бирам защо го пра-вите, оле-ква ли Ви? Пла-ща ли Ви се за това? Ка-ква е при-чината?
И то-ва тук не е изкл-ючение. В запа-ден дори и в р-уски ф-орум ако поп-иташ нещо ще ти отг-оворят с цел да ти по-могнат. Тук ще те опю-ят кол-ко си пр-ост и те-мата ще иде в друг п-осока.
П-ишете кол-кото си щете но сте ст-рашно ск-учни, ни-що нов-о, нищо св-ежо!
Коментиран от #82
12:28 05.06.2026
74 Груз 404
12:29 05.06.2026
75 А онези
До коментар #58 от "Къде е редовната риска армия от 350 хил?":3 млн. при Бандера от коя армия са? 🤭
12:33 05.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Факт
12:37 05.06.2026
78 Факт
До коментар #64 от "4567":Къде е спирта?Продадох го.Къде са парите?Испих ги. Ей това е рационално мислене!
12:43 05.06.2026
79 Руснак за руснаците
хора, които не признават човешкото достойнство и като цяло не признава нито свободния човек, нито свободната мисъл.“ Александър Сергеевич Пушкин.
12:50 05.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 1234
До коментар #9 от "не може да бъде":Путин каза, че чувства всенародна подръжка за това, целите на СВО да бъдат достигнати и за него това е важно, а не това какво е казал Рубио на изслушването пред сената.
13:00 05.06.2026
82 Много прекъсваш,
До коментар #73 от "Кондуктора":като руска радиостанция си! 🤓
13:06 05.06.2026
83 Русуфил хардлайнaр
13:08 05.06.2026
84 Тръмп е удобен за Кремъл,
За това Путин не иска да преговаря с ЕС, понеже там номерата му не минават!
13:09 05.06.2026
85 Руснаци
13:10 05.06.2026
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Копейкотрошач":Да!! А може и лопата на тебе!! Два пъти
13:13 05.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.