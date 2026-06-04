Щедри заплати и трикове: Как вербуват руснаци за фронта

Поради липсата на достатъчно желаещи да се бият на фронта, руските вербовчици измислят нови начини да примамват нови попълнения във войната срещу Украйна. Руското издание "Верстка" е открило обяви, в които се предлага на желаещи да сключат договор за служба "в тила на специалната военна операция (СВО)" в Беларус или Китай. В една от тях се обещава: "Няма да има никакви командировки в горещите точки и по линиите на бойно съприкосновение". Уточнява се, че ситуацията в Беларус е стабилна, има развита инфраструктура, а за много руски граждани мястото не е отдалечено от дома им. Освен това става ясно, че военната служба ще се извършва на територията на съюзната държава с гаранции и заплащане от Министерството на отбраната на Руската федерация.
Според "Верстка" през май 2026 г. в платформата „Авито“ са били публикувани около 50 такива „обяви“ от работодатели със странни наименования като „Военна доблест“, „Път към победата“, „Рубеж – родина СВО“, „Служба с достойнство“, „Верният път“ и „Армейският път“. Всички те са се регистрирали на тази платформа в периода от март до декември 2025 г., съобщава руското издание.
Заплати до 260 000 рубли, опрощаване на дългове и големи "бонуси"
В обявите, които са почти идентични като съдържание и оформление, се търсят хора от всякакви националности, включително на възраст над 45 години и дори пенсионери със здравословни проблеми, без опит и военна книжка, а също така и осъждани с изтекла присъда или с условно наказание.
Основно им предлагат да станат охранители на „тилови складове“ в Беларус, служители „в производството на боеприпаси“ в Китай, техници за сглобяване и изпитатели на безпилотни летателни апарати. За такава „работа“ се предлагат заплати от 230 до 260 хиляди рубли на месец (около 3000 евро по актуалния разменен курс).
Освен това са предвидени еднократни плащания за „наемане на работа“ – от 2,3 млн. до 3,1 млн. рубли (около 32 000 евро), както и 10 млн. рубли (около около 116 000 евро) „за преместване на новото място“. Говори се също за "опрощаване на дългове" до същата сума и „облекчения за семейството“, посочва „Верстка“. Разходите за пътуване „до новата служба“, за настаняване в казармите, за храна и екипировка се поемат от „работодателя“.
По информация на изданието „The Moscow Times“, през първото тримесечие на 2026 г. около 70 500 руснаци са подписали договори за военна служба или са се записали като доброволци в руските въоръжени сили. Средният дневен темп на набиране на нови кадри е спаднал до 800 души на ден, което е най-ниската стойност от първото тримесечие на 2024 година насам. В сравнение със същия период на 2025 г. този показател е намалял с 20 процента, а спрямо последните месеци на миналата година – с повече от 40%.
Набиране на военнослужещи в армията на Руската федерация
Както ДВ вече писа, военните комисии в Русия масово са започнали да изпращат писма до мъжете в наборна възраст и на резервисти с искане да се явят „по разпореждане“ и „за уточняване на данни“. Опасения относно засилена мобилизация в Русия по-рано изрази украинският президент Володимир Зеленски. Според него Кремъл се стреми да компенсира големите загуби на руската армия в Украйна и да увеличи „окупационния контингент“.
Въпреки че от ноември 2022 г. формално Русия не провежда принудителна мобилизация, правозащитници говорят за интензивно продължаващо набиране на кадри. Именно в този капан може да попадне всеки, решил да се яви във военната комисия. Затова правозащитниците препоръчват с военните комисии да се общува само дистанционно, или чрез пълномощни, издадени на близък човек.
Автор: Роман Сулима
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Хм...
Коментиран от #38
07:20 04.06.2026
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7 Сега
Коментиран от #32, #39, #78
07:22 04.06.2026
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10 Дойче Веле
Само имайте търпение.
Ние сме обективна медиия!
07:25 04.06.2026
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14 шаа
07:29 04.06.2026
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16 Хм...
В задачата се пита за четири години къде се изгубиха 8-10 млн бандерчета?
Коментиран от #22, #35
07:30 04.06.2026
17 А Със Обещанието
Че ще им опрощава
Дълговете ?
Как се опрощават Дългове
На Убит КАБЗОНЧИК
Някой ще каже ли ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
07:31 04.06.2026
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20 Гориил
07:32 04.06.2026
21 Сашо
Твърдят, че уж "опашка" го е привлекла от Украйна, където е забелязан с жестокостта си към затворници и цивилни и ГУР са го ликвидирали
Коментиран от #106
07:32 04.06.2026
22 А Ми да
До коментар #16 от "Хм...":А пък Руският Пияндурник
Още се търкаля около
МАЛА ТОКМАЧКА?
Как е възможно
МАГУЧАЯ да не е Превзела
Украйна за 3 ДНЯ?
Хаха хахахахаха хахахахаха
Няма по Проззти Парчета от Купейките.
07:33 04.06.2026
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27 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
От началото на Годината
Русия е Превзела само 14 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА.
А СА ЗАГИНАЛИ НАД 150 ХИЛЯДИ
РУСНАЦИ .
ХАХАХАХА
Добре Върви РУСКАТА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ....
ПО ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ.
Коментиран от #52
07:34 04.06.2026
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31 От ПАСОЛЯ
Че от началото на Движухата
Пукната Купейка
Няма в Пасоля
Да подпише Контракт ....
А иначе на Приказки
Всички Русофилки
Умират за ПУТИН И МАТУШКА.
РА РА РА
Коментиран от #95
07:37 04.06.2026
32 тази
До коментар #7 от "Сега":информация е класифицирана и затова пълно с ютюб с клипчета..как укроюнаци стоят на опашка за да се запишат долроволци..малко ги подбутват с ритници..но то не боли..
07:38 04.06.2026
33 Ох, горкичкия .
До коментар #4 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":Той и Любо Киров се събуди оня ден и каза, че си има приятел.
07:38 04.06.2026
34 Не,Не бърка.
До коментар #26 от "Бъркаш нещо":Русите защитавайки Родина и род в чужда държава бързо, бързо пълнят черните чували.
Слава на украинските герои!
Коментиран от #113
07:38 04.06.2026
35 Мишел
До коментар #16 от "Хм...":Не са се изгубили, а са загинали. Според спътникови снимки новите военни гробища в Украйна са най-големите в света.
07:38 04.06.2026
36 Наблюдател
07:38 04.06.2026
37 а истинската българи
До коментар #29 от "Мартин":мият чинии в Гермония и говорят турски ли?
07:39 04.06.2026
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39 Саша Грей
До коментар #7 от "Сега":Ти правиш ли разлика между договори за служба и мобилизация? Знаеш ли, че е ДЪЛГ на всеки мъж да защити страната си? Мобилизацията НЕ Е доброволна.
Коментиран от #47
07:41 04.06.2026
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45 Констатация
Гьобелсовата пропаганда пасти да яде!!!!!
07:45 04.06.2026
46 Бай Ганьо
Да живее РУСИЯ
07:45 04.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Българин 681
07:45 04.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ей това да си руснак е Божие наказание
07:48 04.06.2026
52 Мишел
До коментар #27 от "РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ":Според картите, само за май 2026г., са превзети 240 кв.км.от Украйна.
Коментиран от #55, #64
07:48 04.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ол1гофрен,
До коментар #52 от "Мишел":Кои карти? Източник?
Коментиран от #110
07:50 04.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 А зелю
07:50 04.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Костя дъ Простя
До коментар #28 от "Кой го казва?":От Максуда.
07:52 04.06.2026
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62 Дойче веле 🚾
07:53 04.06.2026
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72 Слаба работа
Руските вербовчици не успяха да вербоват нито единпзаклет български Путинофил, напротив живеят си Путинофшлште в България райски в ЕС, харчат си еврото, а внуците им учат в Англия и не щат да чуят за вербовка в Русия.
И като ги питаш "Защо", те наричат укра и те пращат в Украйна.
Те не могат да си представят, че си българин.
Коментиран от #89
07:59 04.06.2026
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77 Подозрителен
08:01 04.06.2026
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86 Жожи
08:06 04.06.2026
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89 Това са безспорни
До коментар #72 от "Слаба работа":Факти.
Коментиран от #92
08:09 04.06.2026
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95 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "От ПАСОЛЯ":РЯ , РЯ , РЯ....
08:13 04.06.2026
96 Сократ
08:15 04.06.2026
97 Емо
08:21 04.06.2026
98 Артилерист
Коментиран от #101
08:22 04.06.2026
99 Ъъъъ
Същия въпрос:
Как вербуват украинци за фронта?
08:24 04.06.2026
100 да видим новата власт
08:28 04.06.2026
101 Дъра бъра
До коментар #98 от "Артилерист":Русия се провали по-лошо отколкото СССР в Афганистан.
Коментиран от #103
08:31 04.06.2026
102 Дойчовско вкиснало
08:34 04.06.2026
103 В Афганистан
До коментар #101 от "Дъра бъра":За 10 Години
15 Хиляди убити Руснаци
Сега 15 хиляди Руснаци
Украйна ги елиминира
За 2 Седмици.
Не ПРОВАЛ
А ОБОСРАЦИЯ.
Коментиран от #115
08:36 04.06.2026
104 Рядко
08:37 04.06.2026
105 Последния Софиянец
08:38 04.06.2026
106 Добре съчиняваш фантазии
До коментар #21 от "Сашо":и фантасмагории, ставаш за Холивуд.
08:39 04.06.2026
107 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ
ТРЯБВАШЕ ДА ИМА
ПОСЕЩЕНИЕ НА
ФИНАНСОВИЯ ГЕНИЙ
НАБИУЛИНА.
ЖЕНАТА КОЯТО ВСЕ ОЩЕ СПАСЯВА
РУСКАТА КОЧИНА ОТ КОЛАПС.
ИНТЕРЕСНО ЗАЩО Е ОТМЕНЕНО ?
НЯКАКВА ДВИЖУХА ЛИ ИМА ?
МАЙ ИМАЛО ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НА БЕЗПИЛОТНИТЕ ТЕХНИЛОГИИ
НА УКРАЙНА?
ТАКА ЧУХМЕ .
Коментиран от #109
08:40 04.06.2026
108 Факти
08:41 04.06.2026
109 Дзак
До коментар #107 от "НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ":Нима!
08:42 04.06.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 ПРЕЗ 2022 Година
НА ВАШИНГТОН.
Сега :
ТРЪМП ПОМОГИ .
Коментиран от #117
08:47 04.06.2026
112 Дон Корлеоне
08:49 04.06.2026
113 А, брей при обмена на
До коментар #34 от "Не,Не бърка.":бели чували/черни не се използват/, друго се получава. При над 10 обмена вече по 1000 всеки път отиват за хохолайна иот 20 до 40 за Русия.сайде с пожелателно мислене и лъжлива пропаганда не става.
Коментиран от #114, #116
08:49 04.06.2026
114 Брей
До коментар #113 от "А, брей при обмена на":Смятат се жертвите на фронта..
1:7 до 1:20 в "полза"на орките.🤣🤣🤣
08:52 04.06.2026
115 Факти
До коментар #103 от "В Афганистан":Това е абсолютен факт. Русия не е рухнала само защото Китай я държи на командно дишане. А той го прави защото не иска полезният uguom Путин да падне. Няма да се намери друг баламурник да подарява руските ресурси на Китай под пазарна цена. Чак след като завърши зеления преход Китай ще бие шута на Русия. Планът е това да се случи до двайсетина години, но с ИИ нищо не се знае. Той рязко форсира иновациите и ще има изненади.
08:52 04.06.2026
116 Руската пропаганда
До коментар #113 от "А, брей при обмена на":Не прави от човека глупак.Тя го намира.
08:55 04.06.2026
117 Странно нещо е
До коментар #111 от "ПРЕЗ 2022 Година":КАРМАТА.
Време е Доналд Тръмп да спасява
Путин от лошия Зеленски
08:57 04.06.2026