Щедри заплати и трикове: Как вербуват руснаци за фронта

Поради липсата на достатъчно желаещи да се бият на фронта, руските вербовчици измислят нови начини да примамват нови попълнения във войната срещу Украйна. Руското издание "Верстка" е открило обяви, в които се предлага на желаещи да сключат договор за служба "в тила на специалната военна операция (СВО)" в Беларус или Китай. В една от тях се обещава: "Няма да има никакви командировки в горещите точки и по линиите на бойно съприкосновение". Уточнява се, че ситуацията в Беларус е стабилна, има развита инфраструктура, а за много руски граждани мястото не е отдалечено от дома им. Освен това става ясно, че военната служба ще се извършва на територията на съюзната държава с гаранции и заплащане от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Според "Верстка" през май 2026 г. в платформата „Авито“ са били публикувани около 50 такива „обяви“ от работодатели със странни наименования като „Военна доблест“, „Път към победата“, „Рубеж – родина СВО“, „Служба с достойнство“, „Верният път“ и „Армейският път“. Всички те са се регистрирали на тази платформа в периода от март до декември 2025 г., съобщава руското издание.

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Заплати до 260 000 рубли, опрощаване на дългове и големи "бонуси"

В обявите, които са почти идентични като съдържание и оформление, се търсят хора от всякакви националности, включително на възраст над 45 години и дори пенсионери със здравословни проблеми, без опит и военна книжка, а също така и осъждани с изтекла присъда или с условно наказание.

Основно им предлагат да станат охранители на „тилови складове“ в Беларус, служители „в производството на боеприпаси“ в Китай, техници за сглобяване и изпитатели на безпилотни летателни апарати. За такава „работа“ се предлагат заплати от 230 до 260 хиляди рубли на месец (около 3000 евро по актуалния разменен курс).

Освен това са предвидени еднократни плащания за „наемане на работа“ – от 2,3 млн. до 3,1 млн. рубли (около 32 000 евро), както и 10 млн. рубли (около около 116 000 евро) „за преместване на новото място“. Говори се също за "опрощаване на дългове" до същата сума и „облекчения за семейството“, посочва „Верстка“. Разходите за пътуване „до новата служба“, за настаняване в казармите, за храна и екипировка се поемат от „работодателя“.

По информация на изданието „The Moscow Times“, през първото тримесечие на 2026 г. около 70 500 руснаци са подписали договори за военна служба или са се записали като доброволци в руските въоръжени сили. Средният дневен темп на набиране на нови кадри е спаднал до 800 души на ден, което е най-ниската стойност от първото тримесечие на 2024 година насам. В сравнение със същия период на 2025 г. този показател е намалял с 20 процента, а спрямо последните месеци на миналата година – с повече от 40%.

Набиране на военнослужещи в армията на Руската федерация

Както ДВ вече писа, военните комисии в Русия масово са започнали да изпращат писма до мъжете в наборна възраст и на резервисти с искане да се явят „по разпореждане“ и „за уточняване на данни“. Опасения относно засилена мобилизация в Русия по-рано изрази украинският президент Володимир Зеленски. Според него Кремъл се стреми да компенсира големите загуби на руската армия в Украйна и да увеличи „окупационния контингент“.

Въпреки че от ноември 2022 г. формално Русия не провежда принудителна мобилизация, правозащитници говорят за интензивно продължаващо набиране на кадри. Именно в този капан може да попадне всеки, решил да се яви във военната комисия. Затова правозащитниците препоръчват с военните комисии да се общува само дистанционно, или чрез пълномощни, издадени на близък човек.

Автор: Роман Сулима