Новини
Свят »
Русия »
Щедри заплати и трикове: Как вербуват руснаци за фронта
  Тема: Украйна

Щедри заплати и трикове: Как вербуват руснаци за фронта

4 Юни, 2026 07:10 1 643 117

  • руска армия-
  • русия-
  • война-
  • украйна-
  • войници-
  • мобилизация-
  • владимир путин

Русия става все по-изобретателна във вербуването на войници за фронта в Украйна

Щедри заплати и трикове: Как вербуват руснаци за фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Поради липсата на достатъчно желаещи да се бият на фронта, руските вербовчици измислят нови начини да примамват нови попълнения във войната срещу Украйна. Руското издание "Верстка" е открило обяви, в които се предлага на желаещи да сключат договор за служба "в тила на специалната военна операция (СВО)" в Беларус или Китай. В една от тях се обещава: "Няма да има никакви командировки в горещите точки и по линиите на бойно съприкосновение". Уточнява се, че ситуацията в Беларус е стабилна, има развита инфраструктура, а за много руски граждани мястото не е отдалечено от дома им. Освен това става ясно, че военната служба ще се извършва на територията на съюзната държава с гаранции и заплащане от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Според "Верстка" през май 2026 г. в платформата „Авито“ са били публикувани около 50 такива „обяви“ от работодатели със странни наименования като „Военна доблест“, „Път към победата“, „Рубеж – родина СВО“, „Служба с достойнство“, „Верният път“ и „Армейският път“. Всички те са се регистрирали на тази платформа в периода от март до декември 2025 г., съобщава руското издание.

Още новини от Украйна

Заплати до 260 000 рубли, опрощаване на дългове и големи "бонуси"

В обявите, които са почти идентични като съдържание и оформление, се търсят хора от всякакви националности, включително на възраст над 45 години и дори пенсионери със здравословни проблеми, без опит и военна книжка, а също така и осъждани с изтекла присъда или с условно наказание.

Основно им предлагат да станат охранители на „тилови складове“ в Беларус, служители „в производството на боеприпаси“ в Китай, техници за сглобяване и изпитатели на безпилотни летателни апарати. За такава „работа“ се предлагат заплати от 230 до 260 хиляди рубли на месец (около 3000 евро по актуалния разменен курс).

Освен това са предвидени еднократни плащания за „наемане на работа“ – от 2,3 млн. до 3,1 млн. рубли (около 32 000 евро), както и 10 млн. рубли (около около 116 000 евро) „за преместване на новото място“. Говори се също за "опрощаване на дългове" до същата сума и „облекчения за семейството“, посочва „Верстка“. Разходите за пътуване „до новата служба“, за настаняване в казармите, за храна и екипировка се поемат от „работодателя“.

По информация на изданието „The Moscow Times“, през първото тримесечие на 2026 г. около 70 500 руснаци са подписали договори за военна служба или са се записали като доброволци в руските въоръжени сили. Средният дневен темп на набиране на нови кадри е спаднал до 800 души на ден, което е най-ниската стойност от първото тримесечие на 2024 година насам. В сравнение със същия период на 2025 г. този показател е намалял с 20 процента, а спрямо последните месеци на миналата година – с повече от 40%.

Набиране на военнослужещи в армията на Руската федерация

Както ДВ вече писа, военните комисии в Русия масово са започнали да изпращат писма до мъжете в наборна възраст и на резервисти с искане да се явят „по разпореждане“ и „за уточняване на данни“. Опасения относно засилена мобилизация в Русия по-рано изрази украинският президент Володимир Зеленски. Според него Кремъл се стреми да компенсира големите загуби на руската армия в Украйна и да увеличи „окупационния контингент“.

Въпреки че от ноември 2022 г. формално Русия не провежда принудителна мобилизация, правозащитници говорят за интензивно продължаващо набиране на кадри. Именно в този капан може да попадне всеки, решил да се яви във военната комисия. Затова правозащитниците препоръчват с военните комисии да се общува само дистанционно, или чрез пълномощни, издадени на близък човек.

Автор: Роман Сулима


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хм...

    28 11 Отговор
    Праведната пропаганда отново взе мощно да истерясва. Явно пореден укрепен град в 4о4 е на път да изгуби стратегическо значение и да се превърне в нищо незначещо селце от две бараки и кокошарник.

    Коментиран от #38

    07:20 04.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сега

    45 10 Отговор
    най-любезно моля DW да ни разясните как се вербуват украйнци за фронта? Ако може по подробно и с видео клипове.

    Коментиран от #32, #39, #78

    07:22 04.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дойче Веле

    26 9 Отговор
    В следващата статия ще обясним подробно, как се набира месо в Украйна! Колко се плаща, от кого и плаща ли се въобще!
    Само имайте търпение.
    Ние сме обективна медиия!

    07:25 04.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 шаа

    17 10 Отговор
    колко е приятно да се гледа как зелето реве и се тръшка

    07:29 04.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хм...

    22 4 Отговор
    И не че нещо, ама преди около две седмици депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика за броя на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, сега има 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, горе долу 5млн човека. Пак според депутат от радата за времето на СВО към десетина милиона xoxoли са въснали на запад и повечето нямат намерение да се връщат.
    В задачата се пита за четири години къде се изгубиха 8-10 млн бандерчета?

    Коментиран от #22, #35

    07:30 04.06.2026

  • 17 А Със Обещанието

    8 17 Отговор
    На БУНКЕРНИЯ КАРЛИК
    Че ще им опрощава
    Дълговете ?

    Как се опрощават Дългове

    На Убит КАБЗОНЧИК

    Някой ще каже ли ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    07:31 04.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гориил

    11 11 Отговор
    Руското Министерство на отбраната не принуждава никого да подписва договори. Призоваването на млади хора в армията в зоните за специални военни операции е забранено. Нека ви напомня, че в руската армия в Украйна смело и храбро се сражават представители на над сто националности от над петдесет държави.Трябва да сте навършили 35 години и да имате техническа професия.

    07:32 04.06.2026

  • 21 Сашо

    5 16 Отговор
    В Якутия "Героят на Русия" Алексей Петров - прякор "Мечката" беше застрелян
    Твърдят, че уж "опашка" го е привлекла от Украйна, където е забелязан с жестокостта си към затворници и цивилни и ГУР са го ликвидирали

    Коментиран от #106

    07:32 04.06.2026

  • 22 А Ми да

    8 18 Отговор

    До коментар #16 от "Хм...":

    А пък Руският Пияндурник
    Още се търкаля около
    МАЛА ТОКМАЧКА?

    Как е възможно
    МАГУЧАЯ да не е Превзела
    Украйна за 3 ДНЯ?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Няма по Проззти Парчета от Купейките.

    07:33 04.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    9 14 Отговор
    Са БЕСНИ

    От началото на Годината

    Русия е Превзела само 14 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА.

    А СА ЗАГИНАЛИ НАД 150 ХИЛЯДИ
    РУСНАЦИ .

    ХАХАХАХА

    Добре Върви РУСКАТА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ....

    ПО ПЛАНУ

    ПО ГРАФИКУ.

    Коментиран от #52

    07:34 04.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 От ПАСОЛЯ

    7 10 Отговор
    Се оплакват
    Че от началото на Движухата

    Пукната Купейка
    Няма в Пасоля
    Да подпише Контракт ....

    А иначе на Приказки
    Всички Русофилки
    Умират за ПУТИН И МАТУШКА.

    РА РА РА

    Коментиран от #95

    07:37 04.06.2026

  • 32 тази

    18 6 Отговор

    До коментар #7 от "Сега":

    информация е класифицирана и затова пълно с ютюб с клипчета..как укроюнаци стоят на опашка за да се запишат долроволци..малко ги подбутват с ритници..но то не боли..

    07:38 04.06.2026

  • 33 Ох, горкичкия .

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    Той и Любо Киров се събуди оня ден и каза, че си има приятел.

    07:38 04.06.2026

  • 34 Не,Не бърка.

    8 13 Отговор

    До коментар #26 от "Бъркаш нещо":

    Русите защитавайки Родина и род в чужда държава бързо, бързо пълнят черните чували.
    Слава на украинските герои!

    Коментиран от #113

    07:38 04.06.2026

  • 35 Мишел

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хм...":

    Не са се изгубили, а са загинали. Според спътникови снимки новите военни гробища в Украйна са най-големите в света.

    07:38 04.06.2026

  • 36 Наблюдател

    13 5 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    07:38 04.06.2026

  • 37 а истинската българи

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мартин":

    мият чинии в Гермония и говорят турски ли?

    07:39 04.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Саша Грей

    9 10 Отговор

    До коментар #7 от "Сега":

    Ти правиш ли разлика между договори за служба и мобилизация? Знаеш ли, че е ДЪЛГ на всеки мъж да защити страната си? Мобилизацията НЕ Е доброволна.

    Коментиран от #47

    07:41 04.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Констатация

    12 6 Отговор
    Нацистката пропаганда на DW достига нови висоти.
    Гьобелсовата пропаганда пасти да яде!!!!!

    07:45 04.06.2026

  • 46 Бай Ганьо

    11 7 Отговор
    Пълни лъжи!!!
    Да живее РУСИЯ

    07:45 04.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Българин 681

    4 5 Отговор
    DW = гросе Люгер......

    07:45 04.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ей това да си руснак е Божие наказание

    6 8 Отговор
    Тези на снимката вече са на хумус.

    07:48 04.06.2026

  • 52 Мишел

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ":

    Според картите, само за май 2026г., са превзети 240 кв.км.от Украйна.

    Коментиран от #55, #64

    07:48 04.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ол1гофрен,

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    Кои карти? Източник?

    Коментиран от #110

    07:50 04.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 А зелю

    9 2 Отговор
    Ги могилизира надилствено

    07:50 04.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Костя дъ Простя

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Кой го казва?":

    От Максуда.

    07:52 04.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Дойче веле 🚾

    7 4 Отговор
    Трябва да бъде забранена и изгонена от България

    07:53 04.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Слаба работа

    3 5 Отговор
    Руските вербовчици са некадърници, успяват да вербоват само наркомани и алкохолици. В началото на войната престъпникът Пригожин успяпда вербова престъпният елит, най-закоравелите убици за щурма на Бахмут и успя да го превземе с цената на огромни жертви. Следващите две години остатъците от ЧВК Вагнер постигнаха още няколко победи за Путин, но се изразходваха за материл.

    Руските вербовчици не успяха да вербоват нито единпзаклет български Путинофил, напротив живеят си Путинофшлште в България райски в ЕС, харчат си еврото, а внуците им учат в Англия и не щат да чуят за вербовка в Русия.

    И като ги питаш "Защо", те наричат укра и те пращат в Украйна.

    Те не могат да си представят, че си българин.

    Коментиран от #89

    07:59 04.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Подозрителен

    3 2 Отговор
    Подозирам, че нито на руснаци, нито на украинци им се воюва в тази братска война.

    08:01 04.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Жожи

    5 0 Отговор
    Как се вербуват български главни архитекти, кметове, зам-кметове, ДАНС и други подобни да вършат престъпления срещу закона? С много голямо заплащане и никой не ги лъже, а те си искат

    08:06 04.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Това са безспорни

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Слаба работа":

    Факти.

    Коментиран от #92

    08:09 04.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "От ПАСОЛЯ":

    РЯ , РЯ , РЯ....

    08:13 04.06.2026

  • 96 Сократ

    2 2 Отговор
    Дойче зелето защо не напише за бусификацията в 404?

    08:15 04.06.2026

  • 97 Емо

    1 1 Отговор
    Кеф ми става като гледам клипове на денацифицирани ватенки.Не мога да си кривя душата!

    08:21 04.06.2026

  • 98 Артилерист

    4 2 Отговор
    Лъжат, манипулират, пропагандират. Това е dw. От съчинени случай в стил "Една жена каза" се правят капитални обобщения за цялостната политика на руската държава. Всичко което се случва с насилствената мобилизация от киевската хунта на украинците, се приписва едно към едно на Русия. Много подло е да се сравнява измъкнат от кревата украинец и засилен към фронта с ЯВИЛ се руски доброволец, който е прочел официално публикувана обява. Впрочем, след бруталното манипулиране на данните за дефицита и бг икономиката, за да представят България годна за приемане в еврозоната, всякакви лъжи може да се поднесат на българския читател и слушател. Официалната пропаганда БНТ, БНР, БТв, НОВА месеци наред затрупва зрители и слушатели каква манна небесна ще се излее върху тях след приемането на еврото, а след два месеца лъсва безсрамното лъгане и новото правителство иска фициално от ЕС да подложи на мониторинг/управление на свръх дефицита на България. Това ни се случва пряко с нас, а какво остава да ни баламосват как се случвала мобилизацията в Русия...

    Коментиран от #101

    08:22 04.06.2026

  • 99 Ъъъъ

    2 1 Отговор
    "Как вербуват руснаци за фронта"

    Същия въпрос:

    Как вербуват украинци за фронта?

    08:24 04.06.2026

  • 100 да видим новата власт

    1 1 Отговор
    Очаквам поне 30 човека от прокуратурата, брокери, държавни служители свързани с незаконния град във Варна да бъдат осъдени по бързата процедура на 0т 10 до 25 години затвор ефективна присъда без право на обжалване.

    08:28 04.06.2026

  • 101 Дъра бъра

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Артилерист":

    Русия се провали по-лошо отколкото СССР в Афганистан.

    Коментиран от #103

    08:31 04.06.2026

  • 102 Дойчовско вкиснало

    1 1 Отговор
    и вмирисано, гьобелсово, лъжливо зеле,пак сте отърва ли конете у ряката. Лъжливата ви пропаганда не фаща дикиш, както при вашите тъпи поданици. Освен това нищо не знаете за психологията на руснаците за които родината и семейството са на първо място, парите са просто допълнение, но не от първостепенно значение. А, и нали уж според вас Русия била фалирала, с пропаднала икономика и без пари. Как тогава ще нариват купища пари на тези, които се записват? Жалка, тъпанарска и суббезмозъчни пропаганда, която няма почва у нас.

    08:34 04.06.2026

  • 103 В Афганистан

    4 1 Отговор

    До коментар #101 от "Дъра бъра":

    За 10 Години
    15 Хиляди убити Руснаци

    Сега 15 хиляди Руснаци
    Украйна ги елиминира
    За 2 Седмици.

    Не ПРОВАЛ

    А ОБОСРАЦИЯ.

    Коментиран от #115

    08:36 04.06.2026

  • 104 Рядко

    1 0 Отговор
    мизерен си...ама ти си го знаеш.

    08:37 04.06.2026

  • 105 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022, все па план

    08:38 04.06.2026

  • 106 Добре съчиняваш фантазии

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сашо":

    и фантасмагории, ставаш за Холивуд.

    08:39 04.06.2026

  • 107 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ

    2 1 Отговор
    В ПЕТЕРБУРГ
    ТРЯБВАШЕ ДА ИМА
    ПОСЕЩЕНИЕ НА
    ФИНАНСОВИЯ ГЕНИЙ
    НАБИУЛИНА.

    ЖЕНАТА КОЯТО ВСЕ ОЩЕ СПАСЯВА
    РУСКАТА КОЧИНА ОТ КОЛАПС.

    ИНТЕРЕСНО ЗАЩО Е ОТМЕНЕНО ?

    НЯКАКВА ДВИЖУХА ЛИ ИМА ?

    МАЙ ИМАЛО ПРЕЗЕНТАЦИЯ
    НА БЕЗПИЛОТНИТЕ ТЕХНИЛОГИИ
    НА УКРАЙНА?

    ТАКА ЧУХМЕ .

    Коментиран от #109

    08:40 04.06.2026

  • 108 Факти

    4 0 Отговор
    3000 евро била примамлива заплата да отидеш на смърт. Русия е толкова жалка.

    08:41 04.06.2026

  • 109 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФОРУМ":

    Нима!

    08:42 04.06.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ПРЕЗ 2022 Година

    3 0 Отговор
    КРЕМЪЛСКИТЕ ЛАТЕРНИ :

    НА ВАШИНГТОН.

    Сега :

    ТРЪМП ПОМОГИ .

    Коментиран от #117

    08:47 04.06.2026

  • 112 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    08:49 04.06.2026

  • 113 А, брей при обмена на

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Не,Не бърка.":

    бели чували/черни не се използват/, друго се получава. При над 10 обмена вече по 1000 всеки път отиват за хохолайна иот 20 до 40 за Русия.сайде с пожелателно мислене и лъжлива пропаганда не става.

    Коментиран от #114, #116

    08:49 04.06.2026

  • 114 Брей

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "А, брей при обмена на":

    Смятат се жертвите на фронта..
    1:7 до 1:20 в "полза"на орките.🤣🤣🤣

    08:52 04.06.2026

  • 115 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "В Афганистан":

    Това е абсолютен факт. Русия не е рухнала само защото Китай я държи на командно дишане. А той го прави защото не иска полезният uguom Путин да падне. Няма да се намери друг баламурник да подарява руските ресурси на Китай под пазарна цена. Чак след като завърши зеления преход Китай ще бие шута на Русия. Планът е това да се случи до двайсетина години, но с ИИ нищо не се знае. Той рязко форсира иновациите и ще има изненади.

    08:52 04.06.2026

  • 116 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "А, брей при обмена на":

    Не прави от човека глупак.Тя го намира.

    08:55 04.06.2026

  • 117 Странно нещо е

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "ПРЕЗ 2022 Година":

    КАРМАТА.

    Време е Доналд Тръмп да спасява
    Путин от лошия Зеленски

    08:57 04.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания