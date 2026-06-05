Румен Христов: България е преминавала през много по-тежки кризи

В интервю за сутрешния блок на БНТ "Денят започва" лидерът на СДС Румен Христов коментира финансовото състояние на държавата.
Той направи сравнения с трудни периоди от българската история.
„България е преживявала и по-тежки времена, включително и турското робство“, каза Христов.
По думите му бившият финансов министър Асен Василев не носи цялата вина за натрупаните проблеми, но именно тогава са били увеличени значително държавните разходи.
„Започнахме да раздаваме средства, а сега се налага да теглим заеми, за да покриваме социални плащания. По принцип заемите трябва да се използват за инвестиции“, посочи Христов.
Според него една от ключовите задачи пред държавата остава ограничаването на сивата икономика.
Лидерът на СДС заяви още, че подкрепя идеята за замразяване на депутатските заплати. Той смята, че възнагражденията на висшите държавни служители трябва да бъдат обвързани със заплатата на президента, като се определят като процент от нея.
Христов коментира и настоящата политическа ситуация, като отбеляза, че ролята на опозицията е по-спокойна, а управляващите сами осигуряват необходимия кворум за работата на парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха,ха
10:50 05.06.2026
2 Последния Софиянец
10:50 05.06.2026
3 Герп боклуци
Коментиран от #15
10:52 05.06.2026
4 Някой
Просто лъжци, измамници и престъпници.
Конституция член 1 алинея 2: Властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...
10:54 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Синоптичката
10:55 05.06.2026
7 3 поколения българи
10:55 05.06.2026
8 Копейкин
10:56 05.06.2026
9 Доматите от 5 лева
10:57 05.06.2026
10 В канализацията
10:58 05.06.2026
11 Селяни Дошли в Софето
11:02 05.06.2026
12 Питане
СТЕ едни махленски шарлатани и измамници !
11:06 05.06.2026
13 Тоя хранилкаджия
11:07 05.06.2026
14 Махнете го Този Мръсник !
До Сега ?
11:08 05.06.2026
15 Ами Те Не са Ли ?
До коментар #3 от "Герп боклуци":Геноцид ?
11:11 05.06.2026
16 Христо руменов
11:14 05.06.2026
17 Този трябва да го пръскат
11:18 05.06.2026
18 Перо
11:19 05.06.2026
19 Тоя пуяк,
11:21 05.06.2026
20 Оля се
11:23 05.06.2026