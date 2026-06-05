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Румен Христов: България е преминавала през много по-тежки кризи

Румен Христов: България е преминавала през много по-тежки кризи

5 Юни, 2026 10:48 480 20

  • румен христов-
  • дългове-
  • инвестиции

По думите му бившият финансов министър Асен Василев не носи цялата вина за натрупаните проблеми, но именно тогава са били увеличени значително държавните разходи

Румен Христов: България е преминавала през много по-тежки кризи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В интервю за сутрешния блок на БНТ "Денят започва" лидерът на СДС Румен Христов коментира финансовото състояние на държавата.

Той направи сравнения с трудни периоди от българската история.

„България е преживявала и по-тежки времена, включително и турското робство“, каза Христов.

По думите му бившият финансов министър Асен Василев не носи цялата вина за натрупаните проблеми, но именно тогава са били увеличени значително държавните разходи.

„Започнахме да раздаваме средства, а сега се налага да теглим заеми, за да покриваме социални плащания. По принцип заемите трябва да се използват за инвестиции“, посочи Христов.

Според него една от ключовите задачи пред държавата остава ограничаването на сивата икономика.

Лидерът на СДС заяви още, че подкрепя идеята за замразяване на депутатските заплати. Той смята, че възнагражденията на висшите държавни служители трябва да бъдат обвързани със заплатата на президента, като се определят като процент от нея.

Христов коментира и настоящата политическа ситуация, като отбеляза, че ролята на опозицията е по-спокойна, а управляващите сами осигуряват необходимия кворум за работата на парламента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    8 1 Отговор
    Ама крадльовците пак ли няма да ходят в затворите😂😂🤣

    10:50 05.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    30 години Валутният борд ни пазеше.Събориха го и фалирахме за пет месеца.

    10:50 05.06.2026

  • 3 Герп боклуци

    13 0 Отговор
    През вашето управление сме минали почти през всякакви мизерии, че почти до г3ноцид

    Коментиран от #15

    10:52 05.06.2026

  • 4 Някой

    7 0 Отговор
    Погазиха Договора за функциониране на ЕС член 140 (за еврото). Тези дето лъжеха, че е нарушение на договор. Там освен за критериите които на всички е ясно, че не изпълняваме, дори тези които лъжеха за това, си има че се изисква накрая след одобрение по критериите и одобрение от самата кандидат членка (България) - параграф 3.
    Просто лъжци, измамници и престъпници.
    Конституция член 1 алинея 2: Властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...

    10:54 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Синоптичката

    11 0 Отговор
    Смешник в костюм.

    10:55 05.06.2026

  • 7 3 поколения българи

    5 0 Отговор
    все през кризи минават!

    10:55 05.06.2026

  • 8 Копейкин

    6 0 Отговор
    От 681 г изпитваме трудни времена. Последните 36 всяка година...

    10:56 05.06.2026

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    8 0 Отговор
    станаха 5 евро!

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  • 10 В канализацията

    7 0 Отговор
    И този се оттича в клоаката на контрареволюционния преход от социализъм към капитализъм.

    10:58 05.06.2026

  • 11 Селяни Дошли в Софето

    6 0 Отговор
    От СДС насам кризата е перманентна. Дали ще е икономическа, политическа, институционална, финансова, енергийна или демографска, няма значение. СДС и синоним на криза, разруха и корупция.

    11:02 05.06.2026

  • 12 Питане

    5 0 Отговор
    А защо я създадохте - ВИЕ и спецовата изгора, за да ни тестват сега, че е било и по-тежко ?
    СТЕ едни махленски шарлатани и измамници !

    11:06 05.06.2026

  • 13 Тоя хранилкаджия

    4 0 Отговор
    Се кюфнал в НС с купен вот на аванта с 10 000 евро заплата и има нахалството да ни ограмотява за кризите.

    11:07 05.06.2026

  • 14 Махнете го Този Мръсник !

    4 0 Отговор
    Кой предизвика всичките Тези Кризи !

    До Сега ?

    11:08 05.06.2026

  • 15 Ами Те Не са Ли ?

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    До коментар #3 от "Герп боклуци":

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    11:11 05.06.2026

  • 16 Христо руменов

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    11:14 05.06.2026

  • 17 Този трябва да го пръскат

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  • 18 Перо

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    защо изобщо го цитирате?Тоя е господин никой.

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  • 20 Оля се

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