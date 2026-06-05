Румен Христов: България е преминавала през много по-тежки кризи

В интервю за сутрешния блок на БНТ "Денят започва" лидерът на СДС Румен Христов коментира финансовото състояние на държавата.

Той направи сравнения с трудни периоди от българската история.

„България е преживявала и по-тежки времена, включително и турското робство“, каза Христов.

По думите му бившият финансов министър Асен Василев не носи цялата вина за натрупаните проблеми, но именно тогава са били увеличени значително държавните разходи.

„Започнахме да раздаваме средства, а сега се налага да теглим заеми, за да покриваме социални плащания. По принцип заемите трябва да се използват за инвестиции“, посочи Христов.

Според него една от ключовите задачи пред държавата остава ограничаването на сивата икономика.

Лидерът на СДС заяви още, че подкрепя идеята за замразяване на депутатските заплати. Той смята, че възнагражденията на висшите държавни служители трябва да бъдат обвързани със заплатата на президента, като се определят като процент от нея.

Христов коментира и настоящата политическа ситуация, като отбеляза, че ролята на опозицията е по-спокойна, а управляващите сами осигуряват необходимия кворум за работата на парламента.