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МААЕ договори локално примирие за ремонт на електропровод до АЕЦ „Запорожие“
  Тема: Украйна

МААЕ договори локално примирие за ремонт на електропровод до АЕЦ „Запорожие“

5 Юни, 2026 10:19 499 4

  • маае-
  • аец запорожие-
  • примирие

Целта е възстановяване на ключова линия за захранване и намаляване на риска от ядрена авария

МААЕ договори локално примирие за ремонт на електропровод до АЕЦ „Запорожие“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) договори временно локално прекратяване на огъня между Украйна и Русия, което да позволи ремонт на електропровод към украинската атомна електроцентрала „Запорожие“, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X МААЕ уточни, че локалното прекратяване на огъня е влязло в сила днес на фронтовата линия близо до Запорожката атомна електроцентрала, проправяйки пътя за ремонт на електропровода с цел предотвратяване на риск от ядрена авария.

В следващите дни техници от двете страни ще започнат да ремонтират щетите по 750-киловолтовия електропровод „Днепровска“ след разминиране на района.

Електропроводът е бил прекъснат преди повече от два месеца, оставяйки най-голямата атомна електроцентрала в Европа зависима от една единствена линия от 330 kV за захранване на системите за охлаждане на шестте спрени реактора.

По информация на МААЕ централата е губила достъп до тази линия няколко пъти през последните седмици, което я е принудило да разчита на аварийни дизелови генератори.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    5 1 Отговор
    Както винаги МААЕ и политкоректните мисирки не уточняват кой гърми по централата.

    10:29 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И кво ?

    5 1 Отговор
    МААЕ и Ройтерс не знаят ли , че Украйна бомби АЕЦа ? Кажете им , бе хора !

    10:34 05.06.2026

  • 4 Антирашист 23

    0 2 Отговор
    Време е пусин медветчук и компания да си ходят и да освободят руския народ

    10:46 05.06.2026

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