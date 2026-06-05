МААЕ договори локално примирие за ремонт на електропровод до АЕЦ „Запорожие“

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) договори временно локално прекратяване на огъня между Украйна и Русия, което да позволи ремонт на електропровод към украинската атомна електроцентрала „Запорожие“, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X МААЕ уточни, че локалното прекратяване на огъня е влязло в сила днес на фронтовата линия близо до Запорожката атомна електроцентрала, проправяйки пътя за ремонт на електропровода с цел предотвратяване на риск от ядрена авария.

В следващите дни техници от двете страни ще започнат да ремонтират щетите по 750-киловолтовия електропровод „Днепровска“ след разминиране на района.

Електропроводът е бил прекъснат преди повече от два месеца, оставяйки най-голямата атомна електроцентрала в Европа зависима от една единствена линия от 330 kV за захранване на системите за охлаждане на шестте спрени реактора.

По информация на МААЕ централата е губила достъп до тази линия няколко пъти през последните седмици, което я е принудило да разчита на аварийни дизелови генератори.