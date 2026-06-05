Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Русия: дълговете нарастват, икономиката затъва
  Тема: Украйна

Русия: дълговете нарастват, икономиката затъва

5 Юни, 2026 09:31 1 633 86

  • руска икономика-
  • русия-
  • владимир путин-
  • украйна

Докато страната изразходва около 40% от държавния бюджет за война и сигурност, възстановяването вероятно ще е трудно

Русия: дълговете нарастват, икономиката затъва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ситуацията е сериозна. Въпреки че благодарение на повишените цени на петрола Русия има по-големи приходи, отколкото се очакваше в началото на годината, руската икономика не се развива добре. Напоследък дълговете нарастват, а икономиката стагнира. През април дори президентът Владимир Путин се видя принуден да обърне внимание на лошото състояние в страната.

Той призна, че не само лошото време е виновно за забавянето на икономиката още през първите два месеца на тази година. Путин призова правителството да му докладва защо макроикономическите показатели са под очакванията на експертите, а също и под прогнозите на правителството и Централната банка, пише АРД.

Още новини от Украйна

Прогнозата за растежа беше сериозно понижена

След това нещата изглежда тръгнаха нагоре – точно както си беше пожелал руският държавен глава. През месец май той посочи, че най-новите мерки на правителството са дали резултати, макар и скромни. Путин имаше предвид излезлите тогава статистики за март, които отчетоха ръст на потреблението, а брутният вътрешен продукт (БВП) бе нараснал с 1,8 процента.

Това обаче едва ли може да се нарече икономически подем. Защото за цялото първо тримесечие икономическият растеж е спаднал с 0,3 процента в сравнение със същия период на миналата година, а наскоро руското правителство понижи прогнозата си за растежа през тази година от 1,3 на 0,4 процента. Освен това през първото тримесечие държавата е натрупала повече дълг, отколкото беше планирано за цялата година.

Наталия Субаревич, руска експертка по икономическа география, очаква повишеният корпоративен данък да засегне силно сектора на гастрономията.

Много хора в Русия пестят

Проучване на руска дискаунт верига показва, че вече 37 процента от потребителите обръщат внимание на цените по време на пазаруване, докато преди година те са били 2 процента. Увеличението на ДДС от 20 на 22 процента в началото на годината вероятно е допринесло за това.

Лошата икономическа ситуация засяга и руските региони. Там се пести, най-вече в секторите образование и здравеопазване. Въпреки това дълговата тежест нараства. Руският министър на финансите Антон Силуанов иска да вземе мерки. "Нашата задача е да намалим максимално задлъжнялостта на регионите към частните банки, която възлиза на 18 милиарда евро през текущата година."

Последици от украинските контраудари

Руската икономика е засегната и от украинските атаки срещу цели на руска територия. Зрелищните удари по нефтената инфраструктура обаче все още не оказват решаващо влияние, смята икономическият експерт Дмитрий Некрасов, който в Русия е обявен за чуждестранен агент.

"Руският износ на петрол през март и април е нараснал значително, въпреки всички украински атаки – с десет процента в сравнение с януари и февруари. Тогава ситуацията беше много трудна, защото налице беше свръхпредлагане. Освен това във Финския залив имаше много лед, който затрудняваше доставките. Тези фактори оказаха много по-голямо влияние от атаките с дронове."

Притесненията на бизнеса

Въпреки това много предприятия в Русия изразяват притеснения предвид засилващите се украински атаки. Мнозина вече са предприели защитни мерки или планират да го направят, обяснява председателят на Руската индустриално-търговска асоциация Александър Шохин: "Големите предприятия придават голямо значение на защитата на своите съоръжения и имоти. Някои проблеми обаче все още трябва да бъдат решени. Това се отнася до доставката на оръжия – не само на такива с малък калибър, но и на по-големи оръжия. Става въпрос за елементи от електронната война и за лазерни системи."

Под въпрос е обаче дали по-силна противовъздушна отбрана ще реши структурните проблеми на руската икономика. Докато страната изразходва около 40 процента от държавния бюджет за война, въоръжение и сигурност, възстановяването вероятно ще бъде трудно. Руският министър на финансите иска да пести средства – но очевидно не и от парите за военните, пише още АРД.

Автор: Юрген Бух (ARD)


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    53 12 Отговор
    За кой път дойчето фалира Велика Русия?

    Коментиран от #14, #27, #43

    09:32 05.06.2026

  • 2 Пич

    46 12 Отговор
    Тия па малоумнци !!! ДВ дали би посмяло да коментира дълговете на тъпите Урсулианци, и как нарастват...?!

    Коментиран от #81

    09:32 05.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    43 14 Отговор
    В момента на икономическият форум в Санкт Петербург има 3000 фирми от САЩ, Франция и Германия които сключиха сделки с Русия за трилиони долари.

    Коментиран от #46

    09:33 05.06.2026

  • 4 Без име

    39 11 Отговор
    Сега един охлюв ще нацвъка поне 50 коментара срещу Русия.

    09:33 05.06.2026

  • 5 ООрана държава

    38 12 Отговор
    За 4 години това заглавие доста се изтърка както и онова другото че русия свършила ракети, танкове, самолети, хеликоптери,дронове, хора, консерви...

    09:33 05.06.2026

  • 6 Ххахахах

    35 10 Отговор
    А Гей ропата цъфти и върже

    09:34 05.06.2026

  • 7 ами

    31 12 Отговор
    ха ха ха - според дойче зеле русия вече я няма на картата

    09:34 05.06.2026

  • 8 ЗИЛ 117

    25 16 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:34 05.06.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    18 13 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:34 05.06.2026

  • 10 Москалия трябва да бъде разрушена...

    13 30 Отговор
    Нищо да не остане от тая миризлива дупка Москкалия!!

    09:34 05.06.2026

  • 11 ЗИЛ 117

    28 12 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:35 05.06.2026

  • 12 Всъщност

    25 13 Отговор
    Не е лесно едновременно да се воюва срещу цялото ЕС/НАТО . Дори факта , че Европейския съюз е по- затънал заради войната си срещу Русия не успокоява .

    Коментиран от #39

    09:35 05.06.2026

  • 13 Един

    11 9 Отговор
    Тоя на снимката е на 5 водки и 3 бояришника.

    Коментиран от #37

    09:36 05.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гошо

    26 9 Отговор
    Тия руснаци нали още 22 ра това време фалираха Кога успяха да се възстановят ,та пак сега да фалират

    09:37 05.06.2026

  • 16 Хакер

    15 16 Отговор
    Всички коментари, отричащи тежката икономическа ситуация в Русия и обиждащи народа, който се защитава в тази война, са написани от 2 IP адреса...

    Коментиран от #58, #59

    09:37 05.06.2026

  • 17 Важното е, че

    21 7 Отговор
    украйната цъфна и върза

    09:38 05.06.2026

  • 18 Някой

    20 11 Отговор
    Не ви ли омръзна да копаете гроба на Русия, докато вие се свличате с голяма скорост в пропастта? Хайде стига демагогия и дезинформация. Оставете руснаците да се опраят както могат, и обърнете внимание на упадъка на ЕС.

    Коментиран от #34

    09:38 05.06.2026

  • 19 Тва го писахте

    22 6 Отговор
    Преди две години.перални лопати и други

    09:38 05.06.2026

  • 20 ЗИЛ 117

    16 4 Отговор

    До коментар #14 от "Достоевски":

    Бий си една4ииикиияя и не се ври там където пилешкият ти мозък не може да го разбере

    09:38 05.06.2026

  • 21 Ърлстърски доброволец

    10 17 Отговор
    Огън да я гори пРосията...
    Жестокият й край наближава...

    09:38 05.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    15 10 Отговор
    По време на война рублата се дигна с 30 процента.Това е прецедент в световната история.

    09:39 05.06.2026

  • 23 Само питам

    15 5 Отговор
    Колко Десетки милиарДа натрупа в последните години натовска България , база да воюва с никой . И още заеми взема властта . И кой ще ги плаща ?

    09:39 05.06.2026

  • 24 Някой

    16 7 Отговор
    Изглежда от този сайт смятат потребителите си или за малоумни или за такива с ниско IQ.

    09:39 05.06.2026

  • 25 ПУТИН ГО БОМБЯТ

    8 9 Отговор
    Другото е следствие на това

    09:39 05.06.2026

  • 26 Примати

    8 19 Отговор
    Няма шега няма измама. Намираме се на няколко удара по руски рафинерии от тоталния колапс на Русия. Още през юни Путин ще трябва да избира дали да има гориво за комбайните , които събират жътвата или за танковете. Относно ситуацията в Москва има вероятност още сега да се окаже , че шофьорите не могат да зареждат 60 литра бензин или 100 дизел ами само по 20. Също нещо много важно. Бюджетния дефицит на Русия може да се увеличава с 20 милиарда на месец и Путин да си прави сметката колко още може да плаща по около 800 милиона долара на ден за фронта , но това е закърпване на положението в Москва и Санкт Петербург. В малките градове вече е страшно…още малко

    09:40 05.06.2026

  • 27 Я пъ тоа

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Толкова е велика Русия
    Че я спукаха от бомбене

    Коментиран от #38

    09:41 05.06.2026

  • 28 Деций

    16 4 Отговор
    Това ,че не са добре нещата в Русия е ясно,но как е в останалата част от Света?Освен икономиките в Азия всичко друго е леш.САЩ са натрупали 39.1 трилиона дълг.Сега си представете тези ако не печатат хартия колко пъти щяха да фалират?И цяла Европа е на същият хал по 120/130% задлъжнялост спрямо БВП които се свива.А Япония е на 260%.Те работят все още ,но за да изплатят всичко трябва 2 г и 8 месеца да работят без да харчат една стотинка,дори и за храна.Не зная до кога може да работи онзи трик с изкуствено създаване инфлация за намаляване цената на дълга.

    Коментиран от #32

    09:41 05.06.2026

  • 29 Умрял миризлив русняк

    8 10 Отговор
    Много сме и се увеличаваме бързо.

    09:41 05.06.2026

  • 30 УРСУЛ

    12 3 Отговор
    И чипове от перални.

    09:41 05.06.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 6 Отговор
    За СМЕТКА НА ТОВА ПРОСЕЩИТЕ ГЕРМАНСКИ БИЗНЕСМЕНИ
    В КИТАЙ И САЩ СЕ УВЕЛИЧАВАТ :)

    Коментиран от #35

    09:41 05.06.2026

  • 32 Я пъ тоа

    5 11 Отговор

    До коментар #28 от "Деций":

    ВЪНШНИЯ ДЪЛГ на САЩ е около 10 трилиона $$$
    Нищо за най могъщата държава в света

    09:42 05.06.2026

  • 33 АБВ

    15 4 Отговор
    Поредната порция пропагандна помия от "Дойче веле" - основен чуждестранен агент за влияние и пропаганда с осигурен ежедневен слугински достъп до медийното пространство на България.

    09:42 05.06.2026

  • 34 Бай Хой

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Обратните в Брюксел разсъждават като шопите ,не искат да са добре искат другите да са зле ....

    Коментиран от #36

    09:43 05.06.2026

  • 35 Я пъ тоа

    7 12 Отговор

    До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Точно обратното
    Китайци просят да са отвори ЕС за тях.

    09:43 05.06.2026

  • 36 Я пъ тоа

    6 11 Отговор

    До коментар #34 от "Бай Хой":

    Бомби падат в РУСИЯ
    ЕС си живее спокойно.

    09:44 05.06.2026

  • 37 АБВ

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    "Тоя на снимката е на 5 водки и 3 бояришника."

    Тоя ако го срещнеш, със сигурност най-малкото ще дефекираш обилно чак до брадичката.

    09:45 05.06.2026

  • 38 ЗИЛ 117

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Я пъ тоа":

    Ха ха, я гредай великите чипове от перални как трошът като орехи натовската техника на урккитее. Нито пейтриати нито ф16 нито абрамси останаха

    Коментиран от #62

    09:46 05.06.2026

  • 39 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Всъщност":

    Кой ли воюва с Путин.

    Коментиран от #41

    09:46 05.06.2026

  • 40 Освен това нямат ракети,

    4 5 Отговор
    за 14 години не могат да превземат и две села и се бият със сапьорски лопатки, а Путин умрятри пъти.

    09:46 05.06.2026

  • 41 Тъпите украински

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    проксита.

    Коментиран от #44

    09:47 05.06.2026

  • 42 Бомбят Путин...

    3 6 Отговор
    Като за последно
    Нормално е икономиката на Русия да затъва

    09:47 05.06.2026

  • 43 Криза

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Русия е изкарала през 2025 само 360 тона злато. Защо толкова малко?

    Коментиран от #51

    09:48 05.06.2026

  • 44 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    4 6 Отговор

    До коментар #41 от "Тъпите украински":

    Бомбят РУСИЯ
    Не ЕС.
    Ама ти откъде да знаеш

    09:48 05.06.2026

  • 45 дойче капут

    8 4 Отговор
    пак обилно сервират глупостите..и били загрижени за руските дългове..

    09:49 05.06.2026

  • 46 Не позна

    10 9 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Заявени са 3000 гости. Дошли са по-малко. Фирмите са многократно по-малко. Какви договори да сключват, след като веднага ще се стоварят санкции и върху тях? Делегацията на Зимбабве може да купи два тира с калашници и това ще е.

    Коментиран от #77

    09:49 05.06.2026

  • 47 Пропаганден машинен

    6 4 Отговор
    DW не знам от къде вземате тези данни,но ние от време на време гледаме руска телевизия и слушаме изказванията на ВВП

    09:51 05.06.2026

  • 48 смях в залата

    3 4 Отговор
    Може да си гол,бос и гладен важното е да си велик в собствената си глава

    09:51 05.06.2026

  • 49 Вова, Вова.....

    3 4 Отговор
    Общият външен дълг на Русия в края на декември 2025 г. възлиза на 319,8 милиарда щатски долара. Според последните официални данни от ⁠Централната банка на Руската федерация, показателят отчита увеличение с 30 милиарда долара (или 10,4%) спрямо края на 2024 г., когато е бил 289,8 милиарда долара.
    Затъваш, Вода, затъваш.

    09:51 05.06.2026

  • 50 Яката реклама

    3 6 Отговор
    Вървят чуждестранните гости по тротоара на конгресния център, а зад тях на хоризонта горят нефтени терминали. Не питайте какво става с акциите на Московската биржа. И за горивата в окупираните територии не питайте.

    09:53 05.06.2026

  • 51 ЗИЛ 117

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Криза":

    Ха ха, а ти колко искаш да изкара ?

    09:54 05.06.2026

  • 52 Дори самите

    4 3 Отговор
    Руснаци казват, че положението е зле, но бай ганя от дивана вика, че не е..🤣🤣🤣

    09:54 05.06.2026

  • 53 БеГемот

    3 4 Отговор
    Има една страна с 40 000 милиарда дълг ....мисля че на руснаците е около стотина...а дефицита 2,3% направо покриват маанстрихтските критерии и Урсула трябва да гои похвали...

    09:54 05.06.2026

  • 54 послъгват пак . военните поръчки

    2 2 Отговор
    нарастват . милионерите се увеличават . капитализъм . икономиката се крепи на милярдите оборот и влагането в злато, биткойн и петролни акции . лукоила сам държи цялата война . а по света всеки се оплаква . така манипулират населението . първи най реве зелиски, после нетаняо, след това са другите . в африка се нямат зърно .

    09:56 05.06.2026

  • 55 Исторически парк

    5 2 Отговор
    ЕС: ДЪЛГОВЕТЕ НАРАСТВАТ, ИКОНОМИКАТА ЗАТЪВА

    09:59 05.06.2026

  • 56 Мъдреца

    3 3 Отговор
    Зелките от дойчланд да коментират как е положението в райха.

    10:00 05.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Макробиолог

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хакер":

    Те ти още един.Скоро ще си погаси външния дълг напълно.Укр пък си е решила тоя проблем отдавна, не погасява нищо.

    10:00 05.06.2026

  • 59 Програмист

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хакер":

    Пък тия дето викате слава украини сте от 1 айпи адрес😆🤣😂😁

    10:03 05.06.2026

  • 60 Мразя до гроб Русия безплатно

    7 7 Отговор
    Фалит и унищожение я чака блатната империя!

    Коментиран от #61, #70

    10:04 05.06.2026

  • 61 Обърни се към лекар

    9 4 Отговор

    До коментар #60 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    Омразата убива.
    Най-деградиралите хора пък се гордеят с омраза.

    10:09 05.06.2026

  • 62 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "ЗИЛ 117":

    То и НАТОВСКОТО оръжие бомби Путин
    И то В РУСИЯ.

    10:13 05.06.2026

  • 63 Левски

    10 1 Отговор
    Пропаганда, вие си гледайте нашата кочина- корупция, далавери, спекула. И нито един осъден. Див феодало-капитализъм.

    10:14 05.06.2026

  • 64 Кои дългове нарастват?

    7 1 Отговор
    Я вижте дълговете на всяка държава в ЕС!
    Графиката на дълговете расте постоянно.
    Повечето държави в ЕС са във фактически фалит.

    Да не говорим за нашата България, която вече официално навлезе в дългова спирала и не можем да изплащаме заплати на бюджетната сфера и пенсии без да вземаме постоянно нови дългове. Вчера обявиха, че ще теглим близо 8 000 000 000 лева нов държавен дълг - вие може ли да изчислите какви ще бъдат само годишните лихви по този нов дълг?

    Коментиран от #68

    10:14 05.06.2026

  • 65 шаа

    8 1 Отговор
    зелето си има задача да отклонява общественото мнение от проблемите на затъващата германия и европа. не се справя добре, дори и материалите им да се пребубликуват от послушни медии-клакьорки. но все пак има полза от тези материали, развеселяват ежедневието ни

    10:15 05.06.2026

  • 66 добре, де

    9 1 Отговор
    ама това е обяснимо - Русия води война вече пета година и спрямо нея са наложени 20 пакета санкции. Въпросът е какво е дереджето на Европа, която уж не е във война, макар че реално я финансира. Не е ли добре преди да гледаме в къщата на съседите да погледнем в нашата? Русия е лесна, тя има огромни ресурси и ще се справи. Какво обаче ще прави Европа, която скоро ще остане без горива, задушава се от инфлация и икономиката й се разпада? Авторът на пасквила питам, защото не е добре да се реве на чужди гробища.

    10:18 05.06.2026

  • 67 Механик

    6 2 Отговор
    Хубаво де, ама не ми е ясно що не се радвате на това, че "Русия затъва", а виете като горноряховски мотриси?

    10:20 05.06.2026

  • 68 Я пъ тоа

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "Кои дългове нарастват?":

    Никоя държава в ЕС нема природните ресурси на Русия.
    Задълженията на Русия са срам за Путин.

    10:24 05.06.2026

  • 69 Боко

    0 4 Отговор
    А Юрген се 💩💩💩💩💩 от страх и разбит от сондиране ректум от многобройните опити да зачене ауспухно🤮👌

    Коментиран от #74

    10:26 05.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Анонимен

    1 4 Отговор
    Дойче Веле?! Моля ви, по-сериозно!

    10:33 05.06.2026

  • 72 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Русия стана доста бедна страна вече доста по бедна от България.всичко е по план.

    10:34 05.06.2026

  • 73 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    3 4 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    10:35 05.06.2026

  • 74 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Боко":

    Не са коси бре
    Ша получиш инфаркт

    10:37 05.06.2026

  • 75 Гресирана ватенка

    3 2 Отговор
    В Крим бензинът е безплатен.Пише цена-0,00.

    10:37 05.06.2026

  • 76 Хайо

    3 2 Отговор
    Аз живея в Русия и такива не усещам ,но Германия за сметка това цъфти и богатее ,нали? Хахаха

    10:39 05.06.2026

  • 77 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Не позна":

    Гостите са 20 000 от 140 държави.

    10:39 05.06.2026

  • 78 Какви смешници са дв!

    3 2 Отговор
    Тяхната Германия пропада вдън земя - без ресурси, без енергия, фрашкана с мързеливи мигранти…, те се “загрижили” за държава която добива всички елементи от Менделеевата таблица ( то, и той е руснак, де ), дето прелива от енергийни източници и която има най-твърдия, волеви и непреклонен народ!
    За оръжия и това кой, кого и колко пъти е бил - да не говорим!!!

    10:41 05.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 УдоМача

    5 2 Отговор
    Тръгнали Дойче Дембеле да правят разбор на руснаците... Ха-ха-ха.

    10:42 05.06.2026

  • 81 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    По интересно към кого и какво ,::: тонове мастило и хартия без покритие

    10:43 05.06.2026

  • 82 Путинистче идиотче

    1 4 Отговор
    Нема бензин
    В световната БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Русия.

    10:49 05.06.2026

  • 83 Някой

    3 1 Отговор
    Без да чета нещото на Дойче Пропаганда, България по какво се отличава, без да сме във война, макар да ни включват в 2 такива национални предатели управляващи?

    10:50 05.06.2026

  • 84 Иван

    2 0 Отговор
    Явно на кацата с вкиснало зеле канелката пак е протекла! Вони, та се не трае!

    11:03 05.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Хайо

    0 0 Отговор
    В този сайт е забранено да се пише истината .Написах че европейски и американски политици фалираха Русия още през 2022 ,че Русия е свършила оръжията още през 2022 и крадяла чипове от перални и ти трият коментара .Това е голямата демокрация в Европа .Браво ,Факти .

    11:13 05.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания