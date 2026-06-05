Русия: дълговете нарастват, икономиката затъва

Ситуацията е сериозна. Въпреки че благодарение на повишените цени на петрола Русия има по-големи приходи, отколкото се очакваше в началото на годината, руската икономика не се развива добре. Напоследък дълговете нарастват, а икономиката стагнира. През април дори президентът Владимир Путин се видя принуден да обърне внимание на лошото състояние в страната.

Той призна, че не само лошото време е виновно за забавянето на икономиката още през първите два месеца на тази година. Путин призова правителството да му докладва защо макроикономическите показатели са под очакванията на експертите, а също и под прогнозите на правителството и Централната банка, пише АРД.

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Прогнозата за растежа беше сериозно понижена

След това нещата изглежда тръгнаха нагоре – точно както си беше пожелал руският държавен глава. През месец май той посочи, че най-новите мерки на правителството са дали резултати, макар и скромни. Путин имаше предвид излезлите тогава статистики за март, които отчетоха ръст на потреблението, а брутният вътрешен продукт (БВП) бе нараснал с 1,8 процента.

Това обаче едва ли може да се нарече икономически подем. Защото за цялото първо тримесечие икономическият растеж е спаднал с 0,3 процента в сравнение със същия период на миналата година, а наскоро руското правителство понижи прогнозата си за растежа през тази година от 1,3 на 0,4 процента. Освен това през първото тримесечие държавата е натрупала повече дълг, отколкото беше планирано за цялата година.

Наталия Субаревич, руска експертка по икономическа география, очаква повишеният корпоративен данък да засегне силно сектора на гастрономията.

Много хора в Русия пестят

Проучване на руска дискаунт верига показва, че вече 37 процента от потребителите обръщат внимание на цените по време на пазаруване, докато преди година те са били 2 процента. Увеличението на ДДС от 20 на 22 процента в началото на годината вероятно е допринесло за това.

Лошата икономическа ситуация засяга и руските региони. Там се пести, най-вече в секторите образование и здравеопазване. Въпреки това дълговата тежест нараства. Руският министър на финансите Антон Силуанов иска да вземе мерки. "Нашата задача е да намалим максимално задлъжнялостта на регионите към частните банки, която възлиза на 18 милиарда евро през текущата година."

Последици от украинските контраудари

Руската икономика е засегната и от украинските атаки срещу цели на руска територия. Зрелищните удари по нефтената инфраструктура обаче все още не оказват решаващо влияние, смята икономическият експерт Дмитрий Некрасов, който в Русия е обявен за чуждестранен агент.

"Руският износ на петрол през март и април е нараснал значително, въпреки всички украински атаки – с десет процента в сравнение с януари и февруари. Тогава ситуацията беше много трудна, защото налице беше свръхпредлагане. Освен това във Финския залив имаше много лед, който затрудняваше доставките. Тези фактори оказаха много по-голямо влияние от атаките с дронове."

Притесненията на бизнеса

Въпреки това много предприятия в Русия изразяват притеснения предвид засилващите се украински атаки. Мнозина вече са предприели защитни мерки или планират да го направят, обяснява председателят на Руската индустриално-търговска асоциация Александър Шохин: "Големите предприятия придават голямо значение на защитата на своите съоръжения и имоти. Някои проблеми обаче все още трябва да бъдат решени. Това се отнася до доставката на оръжия – не само на такива с малък калибър, но и на по-големи оръжия. Става въпрос за елементи от електронната война и за лазерни системи."

Под въпрос е обаче дали по-силна противовъздушна отбрана ще реши структурните проблеми на руската икономика. Докато страната изразходва около 40 процента от държавния бюджет за война, въоръжение и сигурност, възстановяването вероятно ще бъде трудно. Руският министър на финансите иска да пести средства – но очевидно не и от парите за военните, пише още АРД.

Автор: Юрген Бух (ARD)