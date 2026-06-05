Русия: дълговете нарастват, икономиката затъва

Ситуацията е сериозна. Въпреки че благодарение на повишените цени на петрола Русия има по-големи приходи, отколкото се очакваше в началото на годината, руската икономика не се развива добре. Напоследък дълговете нарастват, а икономиката стагнира. През април дори президентът Владимир Путин се видя принуден да обърне внимание на лошото състояние в страната.
Той призна, че не само лошото време е виновно за забавянето на икономиката още през първите два месеца на тази година. Путин призова правителството да му докладва защо макроикономическите показатели са под очакванията на експертите, а също и под прогнозите на правителството и Централната банка, пише АРД.
Прогнозата за растежа беше сериозно понижена
След това нещата изглежда тръгнаха нагоре – точно както си беше пожелал руският държавен глава. През месец май той посочи, че най-новите мерки на правителството са дали резултати, макар и скромни. Путин имаше предвид излезлите тогава статистики за март, които отчетоха ръст на потреблението, а брутният вътрешен продукт (БВП) бе нараснал с 1,8 процента.
Това обаче едва ли може да се нарече икономически подем. Защото за цялото първо тримесечие икономическият растеж е спаднал с 0,3 процента в сравнение със същия период на миналата година, а наскоро руското правителство понижи прогнозата си за растежа през тази година от 1,3 на 0,4 процента. Освен това през първото тримесечие държавата е натрупала повече дълг, отколкото беше планирано за цялата година.
Наталия Субаревич, руска експертка по икономическа география, очаква повишеният корпоративен данък да засегне силно сектора на гастрономията.
Много хора в Русия пестят
Проучване на руска дискаунт верига показва, че вече 37 процента от потребителите обръщат внимание на цените по време на пазаруване, докато преди година те са били 2 процента. Увеличението на ДДС от 20 на 22 процента в началото на годината вероятно е допринесло за това.
Лошата икономическа ситуация засяга и руските региони. Там се пести, най-вече в секторите образование и здравеопазване. Въпреки това дълговата тежест нараства. Руският министър на финансите Антон Силуанов иска да вземе мерки. "Нашата задача е да намалим максимално задлъжнялостта на регионите към частните банки, която възлиза на 18 милиарда евро през текущата година."
Последици от украинските контраудари
Руската икономика е засегната и от украинските атаки срещу цели на руска територия. Зрелищните удари по нефтената инфраструктура обаче все още не оказват решаващо влияние, смята икономическият експерт Дмитрий Некрасов, който в Русия е обявен за чуждестранен агент.
"Руският износ на петрол през март и април е нараснал значително, въпреки всички украински атаки – с десет процента в сравнение с януари и февруари. Тогава ситуацията беше много трудна, защото налице беше свръхпредлагане. Освен това във Финския залив имаше много лед, който затрудняваше доставките. Тези фактори оказаха много по-голямо влияние от атаките с дронове."
Притесненията на бизнеса
Въпреки това много предприятия в Русия изразяват притеснения предвид засилващите се украински атаки. Мнозина вече са предприели защитни мерки или планират да го направят, обяснява председателят на Руската индустриално-търговска асоциация Александър Шохин: "Големите предприятия придават голямо значение на защитата на своите съоръжения и имоти. Някои проблеми обаче все още трябва да бъдат решени. Това се отнася до доставката на оръжия – не само на такива с малък калибър, но и на по-големи оръжия. Става въпрос за елементи от електронната война и за лазерни системи."
Под въпрос е обаче дали по-силна противовъздушна отбрана ще реши структурните проблеми на руската икономика. Докато страната изразходва около 40 процента от държавния бюджет за война, въоръжение и сигурност, възстановяването вероятно ще бъде трудно. Руският министър на финансите иска да пести средства – но очевидно не и от парите за военните, пише още АРД.
Автор: Юрген Бух (ARD)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Коментиран от #14, #27, #43
09:32 05.06.2026
2 Пич
Коментиран от #81
09:32 05.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #46
09:33 05.06.2026
4 Без име
09:33 05.06.2026
5 ООрана държава
09:33 05.06.2026
6 Ххахахах
09:34 05.06.2026
7 ами
09:34 05.06.2026
8 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
09:34 05.06.2026
9 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:34 05.06.2026
10 Москалия трябва да бъде разрушена...
09:34 05.06.2026
11 ЗИЛ 117
09:35 05.06.2026
12 Всъщност
Коментиран от #39
09:35 05.06.2026
13 Един
Коментиран от #37
09:36 05.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гошо
09:37 05.06.2026
16 Хакер
Коментиран от #58, #59
09:37 05.06.2026
17 Важното е, че
09:38 05.06.2026
18 Някой
Коментиран от #34
09:38 05.06.2026
19 Тва го писахте
09:38 05.06.2026
20 ЗИЛ 117
До коментар #14 от "Достоевски":Бий си една4ииикиияя и не се ври там където пилешкият ти мозък не може да го разбере
09:38 05.06.2026
21 Ърлстърски доброволец
Жестокият й край наближава...
09:38 05.06.2026
22 Последния Софиянец
09:39 05.06.2026
23 Само питам
09:39 05.06.2026
24 Някой
09:39 05.06.2026
25 ПУТИН ГО БОМБЯТ
09:39 05.06.2026
26 Примати
09:40 05.06.2026
27 Я пъ тоа
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Толкова е велика Русия
Че я спукаха от бомбене
Коментиран от #38
09:41 05.06.2026
28 Деций
Коментиран от #32
09:41 05.06.2026
29 Умрял миризлив русняк
09:41 05.06.2026
30 УРСУЛ
09:41 05.06.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В КИТАЙ И САЩ СЕ УВЕЛИЧАВАТ :)
Коментиран от #35
09:41 05.06.2026
32 Я пъ тоа
До коментар #28 от "Деций":ВЪНШНИЯ ДЪЛГ на САЩ е около 10 трилиона $$$
Нищо за най могъщата държава в света
09:42 05.06.2026
33 АБВ
09:42 05.06.2026
34 Бай Хой
До коментар #18 от "Някой":Обратните в Брюксел разсъждават като шопите ,не искат да са добре искат другите да са зле ....
Коментиран от #36
09:43 05.06.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Точно обратното
Китайци просят да са отвори ЕС за тях.
09:43 05.06.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #34 от "Бай Хой":Бомби падат в РУСИЯ
ЕС си живее спокойно.
09:44 05.06.2026
37 АБВ
До коментар #13 от "Един":"Тоя на снимката е на 5 водки и 3 бояришника."
Тоя ако го срещнеш, със сигурност най-малкото ще дефекираш обилно чак до брадичката.
09:45 05.06.2026
38 ЗИЛ 117
До коментар #27 от "Я пъ тоа":Ха ха, я гредай великите чипове от перални как трошът като орехи натовската техника на урккитее. Нито пейтриати нито ф16 нито абрамси останаха
Коментиран от #62
09:46 05.06.2026
39 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #12 от "Всъщност":Кой ли воюва с Путин.
Коментиран от #41
09:46 05.06.2026
40 Освен това нямат ракети,
09:46 05.06.2026
41 Тъпите украински
До коментар #39 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":проксита.
Коментиран от #44
09:47 05.06.2026
42 Бомбят Путин...
Нормално е икономиката на Русия да затъва
09:47 05.06.2026
43 Криза
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Русия е изкарала през 2025 само 360 тона злато. Защо толкова малко?
Коментиран от #51
09:48 05.06.2026
44 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #41 от "Тъпите украински":Бомбят РУСИЯ
Не ЕС.
Ама ти откъде да знаеш
09:48 05.06.2026
45 дойче капут
09:49 05.06.2026
46 Не позна
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Заявени са 3000 гости. Дошли са по-малко. Фирмите са многократно по-малко. Какви договори да сключват, след като веднага ще се стоварят санкции и върху тях? Делегацията на Зимбабве може да купи два тира с калашници и това ще е.
Коментиран от #77
09:49 05.06.2026
47 Пропаганден машинен
09:51 05.06.2026
48 смях в залата
09:51 05.06.2026
49 Вова, Вова.....
Затъваш, Вода, затъваш.
09:51 05.06.2026
50 Яката реклама
09:53 05.06.2026
51 ЗИЛ 117
До коментар #43 от "Криза":Ха ха, а ти колко искаш да изкара ?
09:54 05.06.2026
52 Дори самите
09:54 05.06.2026
53 БеГемот
09:54 05.06.2026
54 послъгват пак . военните поръчки
09:56 05.06.2026
55 Исторически парк
09:59 05.06.2026
56 Мъдреца
10:00 05.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Макробиолог
До коментар #16 от "Хакер":Те ти още един.Скоро ще си погаси външния дълг напълно.Укр пък си е решила тоя проблем отдавна, не погасява нищо.
10:00 05.06.2026
59 Програмист
До коментар #16 от "Хакер":Пък тия дето викате слава украини сте от 1 айпи адрес😆🤣😂😁
10:03 05.06.2026
60 Мразя до гроб Русия безплатно
Коментиран от #61, #70
10:04 05.06.2026
61 Обърни се към лекар
До коментар #60 от "Мразя до гроб Русия безплатно":Омразата убива.
Най-деградиралите хора пък се гордеят с омраза.
10:09 05.06.2026
62 Я пъ тоа
До коментар #38 от "ЗИЛ 117":То и НАТОВСКОТО оръжие бомби Путин
И то В РУСИЯ.
10:13 05.06.2026
63 Левски
10:14 05.06.2026
64 Кои дългове нарастват?
Графиката на дълговете расте постоянно.
Повечето държави в ЕС са във фактически фалит.
Да не говорим за нашата България, която вече официално навлезе в дългова спирала и не можем да изплащаме заплати на бюджетната сфера и пенсии без да вземаме постоянно нови дългове. Вчера обявиха, че ще теглим близо 8 000 000 000 лева нов държавен дълг - вие може ли да изчислите какви ще бъдат само годишните лихви по този нов дълг?
Коментиран от #68
10:14 05.06.2026
65 шаа
10:15 05.06.2026
66 добре, де
10:18 05.06.2026
67 Механик
10:20 05.06.2026
68 Я пъ тоа
До коментар #64 от "Кои дългове нарастват?":Никоя държава в ЕС нема природните ресурси на Русия.
Задълженията на Русия са срам за Путин.
10:24 05.06.2026
69 Боко
Коментиран от #74
10:26 05.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Анонимен
10:33 05.06.2026
72 стоян георгиев
10:34 05.06.2026
73 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
10:35 05.06.2026
74 Я пъ тоа
До коментар #69 от "Боко":Не са коси бре
Ша получиш инфаркт
10:37 05.06.2026
75 Гресирана ватенка
10:37 05.06.2026
76 Хайо
10:39 05.06.2026
77 Последния Софиянец
До коментар #46 от "Не позна":Гостите са 20 000 от 140 държави.
10:39 05.06.2026
78 Какви смешници са дв!
За оръжия и това кой, кого и колко пъти е бил - да не говорим!!!
10:41 05.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 УдоМача
10:42 05.06.2026
81 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Пич":По интересно към кого и какво ,::: тонове мастило и хартия без покритие
10:43 05.06.2026
82 Путинистче идиотче
В световната БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Русия.
10:49 05.06.2026
83 Някой
10:50 05.06.2026
84 Иван
11:03 05.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Хайо
11:13 05.06.2026