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Зеленски предложи на Путин лична среща, Русия отговори с изстрелването на ракети и дронове
  Тема: Украйна

Зеленски предложи на Путин лична среща, Русия отговори с изстрелването на ракети и дронове

5 Юни, 2026 09:01 2 907 135

  • украйна-
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  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • дронове-
  • война

Трима души бяха убити при руски бомбардировки в три украински области, а още 16 бяха ранени, съобщиха властите

Зеленски предложи на Путин лична среща, Русия отговори с изстрелването на ракети и дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски бомбардировки убиха трима души през изминалата нощ в различни области в Украйна, съобщиха местните власти, след като украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си за прекратяване на огъня, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че общо две ракети и 216 дрона с голям обсег са били изстреляни от Русия през нощта, като уточниха, че от тях са били свалени 198 дрона.

От своя страна руското министерство на отбраната посочи, че през нощта са били свалени общо 123 украински дрона, включително и над Московска област, но не и над района на Санкт Петербург, където днес руският президент Владимир Путин се очаква да се обърне към участниците на Петербургския икономически форум.

Руска атака с дронове уби един човек в южния украински град Херсон, а други 16 бяха ранени при удар в Запорожие, съобщиха ръководителите на военните администрации в Херсон и Запорожка област, цитирани от Франс прес и Укринформ.

Жертвата в Херсон е 75-годишен мъж, починал от раните си след атаката, която се е случила в 22:48 ч. местно (и българско) време вчера, уточни ръководителят на военната администрация в Херсон Ярослав Шанко в платформата Телеграм.

"Броят на хората, ранени при вражеската атака срещу Запорожие продължава да расте. Хората все още търсят медицинска помощ. Към момента са регистрирани 16 жертви", заяви ръководителят на военната администрация в Запорожка област Иван Федоров.

Федоров посочи, че сред ранените е и деветгодишно момиче, а един човек е бил убит.

При руската атака са били нанесени щети на многоетажна жилищна сграда в град Запорожие.

В източната Днипропетровска област руска атака с дронове и артилерия е убила една жена в Павлоград, съобщи ръководителят на Днипропетровската военна администрация Олександър Ганжа.

Бомбардировките и атаките се случиха, след като украинският президент Володимир Зеленски предложи директна среща с руския си колега Владимир Путин в отворено писмо, публикувано снощи на сайта на украинското президентство.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия отговори

    59 14 Отговор
    Добро пожалавать!

    Коментиран от #11, #21

    09:03 05.06.2026

  • 2 Как прекратяване на огъня,

    92 14 Отговор
    нали Зеления побеждаваше и аха-аха да победи Русия?

    Коментиран от #9, #120

    09:04 05.06.2026

  • 3 Пич

    87 15 Отговор
    На Зелю кога и да му светнеш два шамара, все си закъснял!!!

    Коментиран от #12, #25, #95

    09:04 05.06.2026

  • 4 Зеления ненормален наркоман пак не е на

    67 12 Отговор
    Себе си от бели линии

    09:07 05.06.2026

  • 5 ва банк

    20 79 Отговор
    Войната е към своя край и Путин играе Вабанк преди да е изтоцил последните си резерви. Без победа, ще трябва да постъпи като Хитлер, защото иначе го чака варианта на Садам.

    Коментиран от #14, #90

    09:08 05.06.2026

  • 6 А стига бе !?

    80 8 Отговор
    Какви срещи , какви преговори ? Нали украинския режим преди години разстреля в центъра на киев собствения си преговарящ с Русия ?

    09:09 05.06.2026

  • 7 име

    65 7 Отговор
    Нали бандерите мачкат от няколко месеца. Ако наистина са набарали печаливша тактика, какво ще правят, ще молят за преговори или ще продължават към Крим? Не коментираме въпроса как така от няколко месеца били обърнали хода и имали инициативата, излиза че преди това не е било така, а иначе ни обясняваха друго. Сами си отговорете на въпроса къв е шанса сегашните им твърдения да са верни, при положение че молят за преговори.

    Коментиран от #18, #74

    09:11 05.06.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    62 7 Отговор
    Дрогираната натовска слугиня , която разгони и унищожи 50% от народа си знае как трябва да се направи : На килимчето !

    09:11 05.06.2026

  • 9 оня с коня

    13 51 Отговор

    До коментар #2 от "Как прекратяване на огъня,":

    Елементарно е:Украйна не воюва с русия за да я победи,а да я ИЗГОНИ от Исконната си територия

    Коментиран от #63, #64

    09:12 05.06.2026

  • 10 ООрана държава

    43 10 Отговор
    Никой не взема зель0 на сериозно

    Коментиран от #43

    09:12 05.06.2026

  • 11 ВСУ

    14 38 Отговор

    До коментар #1 от "Русия отговори":

    Добро пожоловать в Петербург Делегациите си правят селфи на бомбите над Питер .Ха ха

    Коментиран от #61

    09:12 05.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    19 5 Отговор
    А дроновете над Москва?! И електроцентрали?И Запорожката АЕЦ?Петролопроводи?

    09:14 05.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 укройна

    39 5 Отговор
    забрани всякакви преговори за мир с Путин..Зеленото издал указ..но дори и без това Зеленчук е нелегитимен..с изтекъл срок..развален, не подлежи на "консумация" ..за контейнера..Затова летят ракети и дронове..защото едно писмо от някой си..не променя целите на Русия..КАПИШ..

    09:14 05.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Съдията

    40 8 Отговор
    Тече яка подготовка в Западна(ла) Европа за "победата" на Украйна. Също както Финландия победила СССР, обаче след "победата" загубила 30% от Карелия и 12% от цялата си територия.Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #26

    09:15 05.06.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 35 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #28, #34, #89

    09:16 05.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гого

    29 3 Отговор
    Още малко и цялата на крака. Зелю Уши Кая са аут.

    09:17 05.06.2026

  • 21 Хахахаха

    6 36 Отговор

    До коментар #1 от "Русия отговори":

    Ще получи ответка! Така, че не се радвайте. Украйна вече не е тази Украйна, която беше в началото на войната и ракетите падаха само по украинска територия. Войната вече се пренесе на руска територия също. Така, че отговора може да дойде още тази вечер.

    Коментиран от #68

    09:17 05.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нов номер

    37 3 Отговор
    Нови хитрини от Британия и ЕС. Видяха накъде отиват работите и измислиха това. Пак да измамят Русия с надеждата за отсрочка. Зеленика и хунтата му продължават с терористични атаки и убийствата на мирни хора. С терорист и военнорестъпник преговаря ли се?

    09:18 05.06.2026

  • 24 Мишел

    15 2 Отговор
    Следващия материал е : "Русия съобщи за 123 свалени украински дрона за една нощ"

    09:18 05.06.2026

  • 25 Европеец

    32 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    В Откритото писмо за преговори зеленият просяк милионер открито заплаши руския президент либерала Путин..... Така че предстои да видим преговори и лични срещи ще има ли...... Сега като свърши петербургският икономически форум идва събота и неделя когато руснаците обикновено бият по украинската хунта....

    09:18 05.06.2026

  • 26 Цеко

    8 29 Отговор

    До коментар #17 от "Съдията":

    Един финландец тогава е очистил над 500 броя руска смрадт.

    Коментиран от #31

    09:19 05.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оригинала

    18 3 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    щото и Зеления се кълне че е такъв..но всички знаят само пешка и все се оправдава че не може да се направят нови избори ..макар че соросоидни агенции му дават близо 70% подкрепа..ЗАЩО ЛИ СЕ ДЪРПА?

    Коментиран от #132

    09:20 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Съдията

    22 3 Отговор

    До коментар #26 от "Цеко":

    Браво, и това помогна ли им? Има и немци утрепали в първия ден на десанта в Нормандия по 2500 американци, британци, канадци и какво от това?😂

    09:22 05.06.2026

  • 32 Бендеровец не се превъзпитава!

    12 6 Отговор
    Путин много мек. Смята че ще превъзпита бандерофашистите, но те не подлежат на превъзпитание. Тръмп на негово място щеше да разпъне бомбените килими и щеше да ги смачка за една година както в Югославия.

    Коментиран от #46, #105

    09:22 05.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 три дена

    15 7 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    три години..колкото трябва..ще трошат главите на НАТО и неговите марионетки..ЕВРОПА В ЖОПЕ и ти със тях..

    09:22 05.06.2026

  • 35 стоян георгиев

    6 22 Отговор
    Путин го е страх от зеленски.ще бъде унижен повече от Тръмп при срещата му с украинеца.затова иска да се видят в москва.само там ще може да говори глупости .

    Коментиран от #97, #103

    09:23 05.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 На Зельо не му омръзна

    20 2 Отговор
    да си прави срещички с Путин? Не ви ли писна и на вас, всеки път да го представяте като новост?
    Като какъв иска да губи времето на Путин, след като от Зельо нищо не зависи?
    Всъщност Путин вече му каза, че ако иска толкова, да заповяда в Москва и ще му отдели малко време.

    09:24 05.06.2026

  • 38 Моряка

    19 6 Отговор
    Един комедиант може да се срещне с император,само ако го одобрят и назначат за шут.Не съм чул на Путин да му е нужен шут.

    09:24 05.06.2026

  • 39 до доктори

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "БТР-56":

    моля да осигурите хапчета за господина..който раздава куршуми и тояги..и се кълне че бил Наполеон или Макрон...вече и аз се заблудих..

    09:25 05.06.2026

  • 40 Бай Араб

    9 4 Отговор
    Путин може да победи Украйна но Тръмп го е помолил да не побеждава.

    09:26 05.06.2026

  • 41 1234

    20 5 Отговор
    Зеленски, борис джонсън, Борел и Урсула преди 3,5 г обявиха, че всичко трябва да се реши на бойното поле. Зеленски забрани в конституцията да се водят преговори с Русия. Сега защо обърнаха палачинката, може ли по средата на мача да променяме правилата. Какво е това, какви са тези 5 лева. Зеленски ако не иска мачът да завърши с дузпи само в неговата врата, да приема условията на Путин. Иначе го очаква голяма трагедия. Изглежда че зеленски вече е проумнял, че пета г го употребяват за лични нужди. Той съсипа държавата си, погреба младото поколение, и всичко това, за да го тупат по рамото на запад. КАПИТУЛАЦИЯ, друг изход няма

    09:27 05.06.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 3 Отговор
    Русия ще строи АЕЦ в Узбекистан и Казахстан. Честито ви два чушкопека в Белене, хахахх

    09:28 05.06.2026

  • 43 Бай Араб

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "ООрана държава":

    Освен Русия

    09:28 05.06.2026

  • 44 Тити на Кака

    9 1 Отговор
    Да напомня, че има нещо сходно между секса и политическите срещи.
    Никога не се договарят с отворени писма.

    09:29 05.06.2026

  • 45 Един

    2 20 Отговор
    Ти го каниш на среща за мир, то ти праща ракети, що е то? Зомбиран рашист.

    Коментиран от #75, #87

    09:29 05.06.2026

  • 46 Моряка

    17 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бендеровец не се превъзпитава!":

    Колега,не бъркай светлия образ на симпатичния мошенник Остап Бендер,любимец на милиони четящи хора,със садистичната сянка на украинските бАндеровци.

    Коментиран от #54

    09:29 05.06.2026

  • 47 Кочо

    16 1 Отговор

    До коментар #36 от "Антируснак":

    Империалистичния целокупен Запад - Кой! Не виждаш ли местните евроатлантици от Атлантическия клуб! За тях смисъл на съществуване и признак на цивилизованост е неуморно да творят агресия срещу Русия! Уж образовани и способни на трезв, обективен анализ във всяка област на науките, но щом стане въпрос за Русия губят разсъдък и проявяват агресия на праисторически обитатели на джунглата!

    09:30 05.06.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Антируснак":

    Полша, Великобритания, СаЩ, Франция, Германия, Турция, Иран, Япония.
    Чети малко.

    Коментиран от #50

    09:31 05.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гресирана ватенка

    4 11 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Колко струва литър бензин в Крим😁

    Коментиран от #57

    09:32 05.06.2026

  • 51 ЗИЛ 117

    11 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:33 05.06.2026

  • 52 ЗИЛ 117

    6 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:33 05.06.2026

  • 53 ЗИЛ 117

    7 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:33 05.06.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Моряка":

    град Бендеры се намира в проруската Приднепровска Молдовска Република.
    Бандеровец е последовател на нациста Степан Бандера

    09:34 05.06.2026

  • 55 От Киев за два дня

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "Кочо":

    Русия е непобедима 🤣🤣🤣.Откъде ви намират?!

    Коментиран от #79

    09:34 05.06.2026

  • 56 Няколко балистични Фламинго

    1 16 Отговор
    по Кремъл и по бункера ще направят Путлр по- сговорчив.

    Коментиран от #62, #67, #70

    09:34 05.06.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гресирана ватенка":

    Има ли значение?
    Сега няма, КАТО се оправи ситуацията - ще има.
    Патриотизма ти явно се измерва в евро на литър

    09:35 05.06.2026

  • 58 ЗЕЛЕНСКИ КОЙ БЕШЕ?

    12 0 Отговор
    Второразряден слуга на ционите.

    Коментиран от #85

    09:36 05.06.2026

  • 59 Истината:

    9 1 Отговор
    Путин предложи на Зеленски лична среща!
    Украйна отговори с изстрелването на ракети и дронове по Русия!

    09:36 05.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "ВСУ":

    Тогава кви писма, кви преговори, кво реване, нали?

    Коментиран от #65

    09:37 05.06.2026

  • 62 ТЪПОБАНДЕР

    10 2 Отговор

    До коментар #56 от "Няколко балистични Фламинго":

    Само първо трябва да ги нарисуваш тези ракети.

    09:38 05.06.2026

  • 63 Ако не ги победи,

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    то тогава как ще ги изгони от няма и двете села които Русия не може да превземе вече 14 години?Освен това нали Украйна превзе и цялата Курска област заедно с град Курск още много отдавна?

    09:38 05.06.2026

  • 64 До оня с коня

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Елементарно е:
    Украйна не воюва с Русия!
    НАТО, Америка и ЕС воюват с Русия!

    09:39 05.06.2026

  • 65 Ами

    1 13 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    През месец май бай Кобзон изпрати 30 хиляди повиквателни.

    Коментиран от #72, #76, #100

    09:39 05.06.2026

  • 66 Кочо

    12 2 Отговор
    Русия ще ви унищожи! Вие я принуждавате! Един здрав шамар върши повече работа от 100 години дипломация! Но, Путин съблюдава библейските правила - ,,В началото бе Словото! Малцина постъпиха правилно и живееха без Закон така, сякаш има Закон и те ще бъдат Спасени! Други, след назидателни думи разбират любовта Божия и се подчиняват! Те също имат шанс да бъдат спасени! А най вироглавата партида ще усетят голямата тояга и за тях има бъдеще само в пъкъла!".

    09:39 05.06.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор

    До коментар #56 от "Няколко балистични Фламинго":

    Ами какво чакат курите?!?
    Ако не са се сетили какво трябва да направят ,обади се в Киев, да ни научил, стратег.

    09:40 05.06.2026

  • 68 Историята помни

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Хитлеро-фашистите бяха през 1941 на 30 км от Москва.
    Тогава едва ли е било по-добре от сега. В итоги?

    09:40 05.06.2026

  • 69 Това с отчаяното

    11 0 Отговор

    До коментар #33 от "БТР-56":

    квичене на Зеленски за преговори ли се доказва?

    09:40 05.06.2026

  • 70 Чудя се какво чакаш, че не ги пускаш,

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Няколко балистични Фламинго":

    ами само пишеш по форумите?!

    09:42 05.06.2026

  • 71 Смешник

    11 1 Отговор
    А бе нещо много меко пипа Путин с кадифени ръкавица Трябва малко по смело Тоя наркоман само от сила разбира

    09:42 05.06.2026

  • 72 пролет е

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    Изглежда войната ще е новия мир.
    Пазете си нервите, по-малко кафе, избягвайте стреса и повече разходки на открито. От личен опит ти го казвам.

    09:44 05.06.2026

  • 73 МГАНЧЕВ

    8 0 Отговор
    Зелленски е нелигитимен. Срещата е излишна.

    09:48 05.06.2026

  • 74 Смешник

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Абе те говорят ама да съобщат поне едно селище което са си върнали

    09:48 05.06.2026

  • 75 Моряка

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Един":

    Каква покана,не виждаш ли,че е злобен памфлет.Чудя се на дебелите нерви на Путин,как още държи живо това нищожество.

    09:49 05.06.2026

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    Как си вярвате само, хахахх

    09:49 05.06.2026

  • 77 Бай Хой

    3 0 Отговор
    На дрогирания победител май му доставиха пудра захар вместо дрога и избистри за малко .....до следващата доставка ....

    09:50 05.06.2026

  • 78 Мисля

    5 1 Отговор
    Това е ,,Четвъртият план за победа".При Константиновка е ад,както винаги няма заповед за отстъпление и цели бригади са в пълно обкръжение.

    09:50 05.06.2026

  • 79 Кочо

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "От Киев за два дня":

    Руският ден трае 1917 светлинни години! Безкрайност! Руската нощ още повече! Нямаш ум и сетива да разбираш божествената същност на Русия! Вие сте ограничени от консуматорската си мизерна същност и основа - плюскане, лочене, тоалетната с ароматна хартия, упадъчни жанрове с претенции за изкуство и под юрганя! Но, имате една празна тиква на раменете, една уста, едно право черво - Бог ви е ограничил откъм удоволствия в този смисъл! Но и хиляди усти, стомаси и прави черва да имахте, какво значи това пред духовния безкрай, носител на който е Русия! Ще излапаш 3 килограма ярма и ще преядеш, ще пухтиш, хълцаш, уригваш и ще мучиш! И ще завиждаш на гладния според теб руски човек, който никога няма да пострада от вселенска доброта и духовност!

    09:51 05.06.2026

  • 80 ВВП

    5 2 Отговор
    Зеленски е един артист ,избран заьда приключи с Окропистан .Също да подсили ВПК на САЩ..Един проект .Говори много неща .Несвързани глупости..

    09:52 05.06.2026

  • 81 Факт

    9 0 Отговор
    Вчера плашеше гаргите с ,Розово фламинго" днес реве за мир.С ,,Розово фламинго" ни плашеше и Джорджано ама на парада.

    09:52 05.06.2026

  • 82 Макробиолог

    4 0 Отговор
    Ех.....тъкмо укр обърна хода на войнътъ и те ти договорняк.

    09:53 05.06.2026

  • 83 Хи хи

    7 0 Отговор
    маленкия зеля да хваща чемадана, вакзала и към Москва да преговаря за мир, ако се провали значи е некадърен и е време да бъде сменен ! И без това е просрочен !! А на въпроса защо маленкий зеля в Москва - щото Мохамед отива при планината, не планината при Мохамед, а маленкий зеля е малък, мноооооого малък !!

    09:53 05.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Моряка

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "ЗЕЛЕНСКИ КОЙ БЕШЕ?":

    Както е второразряден,така огепа милиарди,да си ги харчи на старини.Ако Путин му позволи да остарее.

    09:55 05.06.2026

  • 86 Украински кашик

    12 0 Отговор
    Отивай,лягай на килимчето и целувай крака-"Бате Путине,има грешка,има и прошка.Моля ти се прости ми,млад бях-излъгаха ме"

    09:55 05.06.2026

  • 87 гуевски

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Един":

    зомбиран зеленист, ето що е.

    09:56 05.06.2026

  • 88 Даааааааа

    10 0 Отговор
    Украйна съществува като държава, но украинска нация не. 35% украино говорящи,диалект на руския и полския, са решили да унищожат останалите, с нацистки методи. Не може да има мир така. Самият зеленски е руско говорящ евреин. И до сега говори украински лошо.

    09:57 05.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ва банк":

    Къде го видя тоя край, през крив макарон ли гледаш. Харков, Одеса, Днепропетровск, Николаев защо ги забравяш.

    09:58 05.06.2026

  • 91 Станислав

    1 4 Отговор
    Хвани единия, блъсни другия. Никой не мисли за народа. И двамата продадоха страните си и народа си. Сатанисти.

    Коментиран от #93

    09:58 05.06.2026

  • 92 604

    2 5 Отговор
    Те и рафинериите си пушат...

    09:59 05.06.2026

  • 93 604

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Станислав":

    Пратиха момчетата на смърт...а олигарсите им се къпят в лукс....

    10:00 05.06.2026

  • 94 Шматка

    7 0 Отговор
    Синхронизирайте си новините. Как тази например се връзва със съседната "Русия съобщи за 123 свалени украински дрона за една нощ"????

    10:03 05.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Кремълските партенки

    1 6 Отговор
    Изтекли данни с карта на база явно фалшиви руски доклади за висшето руско командване докъде е стигнала руската армия в Ореховското направление, Запорожка област, разбуниха духовете. Руската версия е, че едва ли не руските предни позиции вече са отвъд Комишуваха и аха-аха руската армия да стигне в град Запорожие, докато всъщност руските военни части се мъчат да удържат някакви позиции в Степногорск и Приморско. Данните са от 9 април, а американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) също ѝ обръща внимание. ISW припомня, че на 12 април началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов обяви, че са превзети Веселянка и руснаците влезли в Запорожец – и това много точно отговаря на фалшивата карта. И досега няма никакви геолокализирани видеокадри, показващи руски войници да са дори близо до Веселянка, Запорожец, Орехов, какво остава да са влезли в тези населени места или да са ги превзели. Случаят е точно като този в Купянск, който уж беше превзет и на 20 ноември, 2025 година Путин се надуваше с това, за да стане много бързо ясно, че няма нищо такова и постепенно руските войници в града бяха изтикани чак до покрайнините на север и изток.

    10:07 05.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Московски неволи

    1 6 Отговор
    Продължават оплакванията на Z-каналите за масираната украинска кампания на удари с дронове със среден обсег, по логистиката в т.нар. сухопътен коридор между Южна Русия и Крим. "Два майора" пише, че ударите имали далеч по-далечни последици от недостига на бензин или стоки за Крим – а именно, логистиката за руската армия. И се притеснява, че скоро може да има удари с дронове с бойна глава до 200 килограма по бензиностанция или паркинг с "концентрация на превозни средства", което ще нанесе значителни щети. Затова трябвало да се правят тунели против дронове и картечни гнезда на всеки 50 метра.

    10:11 05.06.2026

  • 99 Русия отговори с изстрелването на ракети

    1 5 Отговор
    Русия отговори с изстрелването на ракети и дронове
    БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ПУТИН ПАК НА МЕТЕНОТО СИ ПОСТЛА. МАЛОУМИЕТО ИМ Е НЕСЪВМЕСТИМО С ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПОХВАТ. "3 ДНЯ И В КИЕВЕ, АДНУ НЕДЕЛЮ И В ЛИСАБОН" АМА УЖЯТУ ПЯТЬ ЛЕТ БАНДА БЛИЖЯТЬОНБОН. НА ЗЕЛЕНСКИ СЛАДКИЯ Б

    10:15 05.06.2026

  • 100 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    А на квитанцията за пратката пишеше "1000:26".

    10:17 05.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Дори Путлр призна,

    1 5 Отговор
    че Орешниците бяха два- първият ударил гаражи, а вторият паднал в окупираните територии, дори не достигнал целта!
    Уж идеята била да видят как Орешниците доставяли зарядите?!
    Тествали ги, демек!
    Мухахаха, че те Орешниците са поне на 10 години, сега ли ги тестват?

    А какъв телешки възторг беше по нашите форуми!

    Коментиран от #109

    10:21 05.06.2026

  • 103 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,камъка тежи на мястото си.Ти си ходил в казармата,може да имаш даже една две нашивки.Може да коментираш само тактиката на отделение,най много до взвод включително.Там ти е силата.Вярно е,че в България всеки разбира от политика,но по добре остави голямата политика на политиците.Не че един комедиант може да претендира за политик,но все пак са го избрали.

    Коментиран от #122

    10:23 05.06.2026

  • 104 Емил

    3 2 Отговор
    Зеленски на колене пред императора и тогава може да го пощадят!!!
    А сега плюйте сороски...... тии

    Коментиран от #113

    10:23 05.06.2026

  • 105 604

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бендеровец не се превъзпитава!":

    Ми айде вееее...добряка да не се беше изтеглял от киииев, само ако меко...9 гори в 10 та, 5 кладенеца с вода.

    10:25 05.06.2026

  • 106 АМЧИ КОЙ Е ЗЕЛЕНСКИ

    2 1 Отговор
    ЩОТО И АЗ ИСКАМ СРЕША С ПУТИН

    10:25 05.06.2026

  • 107 стоян георгиев

    4 3 Отговор
    Снощи тука бяхте публикували,че Русия щото(губела)войната и била готова на(отстъпки)за мир,а сега публикувате,че зеления наркоман моли Путин за среща и мир..
    Я се уточните накрая кога лъжете ,щото на всички ни е ясно де,ама друго е и вие да си кажете...

    Коментиран от #110

    10:27 05.06.2026

  • 108 Зеленски предложи на Путин лична среща

    1 2 Отговор
    Зеленски предложи на Путин лична среща
    В БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ПУТИН СЕ ИЗПОКАРАХА, КОЕ ДА Е ПЪРВОТО ДЖУДЖЕ. ВСИЧКИ ДОБРЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ТО ЩЕ ОТНЕСЕ НАЙ ГОЛЕМИТЕ ПОХВАЛИ. ЗА ОСТАНАЛИТЕ ПАК ЩЕ ОСТАНАТ САМО ТРОХИ.

    10:27 05.06.2026

  • 109 ДА ВЯРНО Е

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Дори Путлр призна,":

    И ЗЕЛЕНСКИ ТАКА КАЗА
    А ТОЙ Е ЧЕСТЕН КАТО УКРОП

    10:28 05.06.2026

  • 110 Къде прочете,че Зеленски моли?

    3 0 Отговор

    До коментар #107 от "стоян георгиев":

    тролска с.м.р.а.д.

    Коментиран от #121

    10:33 05.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Среща само в Москва

    1 2 Отговор
    От там наркоурода в Магадан

    Коментиран от #119

    10:34 05.06.2026

  • 113 604

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Емил":

    Ко ко ...императора, чиито олигарси се гушат с кинти, а децата им на запад тънат в лукс...с крадените парички на гърбът на народеца!

    10:34 05.06.2026

  • 114 Немощната Московийка

    3 4 Отговор
    Продължват руските безрезултатни атаки към Покровск. Тактиката на мужиците не се е променила с нищо. Както и " успехите " им.
    ВСУ здраво стои на север, към Мирноград и всички руски атаки са неуспешни.
    Другото неуспешно москалско направление е от Торецк към Константиновка.
    От Часов Яр към Константиновка направо се отказаха да атакуват. Там още не са превзели Часов Яр.
    Другото направление- към Гуляйполе, Запорожие, е комично. Гуляйполе май стана по " преземано " дори от Покровск и Купянск!
    В останалите учстъци на фронта- застой.

    10:35 05.06.2026

  • 115 Държи го

    3 2 Отговор
    Защото му е удобен. Когато играеш някаква игра и искаш да спечелиш предпочиташ слаб противник за да си сигурен в успеха. Русия иска цяла Украйна и победа над запада и постепенно се приближава до изпълнението на тази цел. Нямаше как да стане за три дена или някакъв кратък период, нужни бяха време, търпение и някои жертви за да се победи врага. А врагът е толкова нагъл, арогантен и упорит в глупостта си че пропусна момента за разумно и приемливо разрешаване на украинския въпрос и за модела на сигурност в Европа. Накрая Русия и нейните съюзници ще победят и ще наложат на победените каквито условия преценят.

    10:35 05.06.2026

  • 116 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Бати Путйо сака да ядоса Зеленски та кога мо престане оня да го реже с яд карашик у замбата!

    10:35 05.06.2026

  • 117 Н разбран превода

    1 0 Отговор
    Зеленски предложи на Путин лична среща, Русия отговори с изстрелването на ракети и дронове

    10:37 05.06.2026

  • 118 Хайо

    2 1 Отговор
    Последни напъни на западната пропаганда .Явно положението за Украйна е доста зле .Зеленски от седмица се крие по Европа .

    10:38 05.06.2026

  • 119 Може и в Хага

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Среща само в Москва":

    Среща само в Москва
    02ОТГОВОР
    От там наркоурода в Магадан

    Коментиран от #134

    10:38 05.06.2026

  • 120 РФ-то освобождава

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как прекратяване на огъня,":

    Как прекратяване на огъня,
    7412ОТГОВОР
    нали Зеления побеждаваше и аха-аха да победи Русия?

    10:39 05.06.2026

  • 121 Ммммм

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "Къде прочете,че Зеленски моли?":

    Т. И. Н. Я

    10:39 05.06.2026

  • 122 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Моряка":

    Това да не го пишеш с изкуствен интелект? Все едно и същи буламачи...казармата ти се е превърнала в комплекс.

    Коментиран от #133

    10:40 05.06.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 ами

    3 1 Отговор
    ха ха ха - а украина запали вчера санкт петербугския давос

    10:42 05.06.2026

  • 125 Мирен гражданин

    2 4 Отговор
    Последни путински вопли!
    Следва капитулация и мир!

    10:44 05.06.2026

  • 126 гост

    3 0 Отговор
    Да даде Господ да се закрие тази терористична крадлива държава...

    Коментиран от #129

    10:45 05.06.2026

  • 127 ами

    2 0 Отговор
    ха ха ха - и какво ще правят на личната среща двамата, ще си бият шамари на четири очи, или който мигне пръв се предава

    10:45 05.06.2026

  • 128 Любител на тихоокеанските ценности

    3 0 Отговор
    На клоуна започнаха да му гаснат батериите.А и бразилското и колумбийското месо се вмирисва много бързо.Братската помощ от Европа отива за мърша.

    10:46 05.06.2026

  • 129 ами

    0 1 Отговор

    До коментар #126 от "гост":

    украина ли

    Коментиран от #131

    10:46 05.06.2026

  • 130 9689

    1 1 Отговор
    Как лъв ще отиде на среща с мишле?

    10:54 05.06.2026

  • 131 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "ами":

    нека да е Украйна, ако убива и краде територии в 21 век...

    10:58 05.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "стоян георгиев":

    Е,Стоянчо,малко ме превъзнасяш.Не съм изкуствен интелект.Все още съм естествен.Скромността краси човека.Не ми завиждай.И ти можеш да израстнеш до естествен интелект.Придобит.Работи повече върху себе си.Всичко е възможно.А за казармата е приятелска закачка,каприз на художника,както казва симпатичния Бендер.

    11:10 05.06.2026

  • 134 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Може и в Хага":

    До Магадан не всички достигат.Пътят е дълъг и студен.Особено пък ако пътуваш в конски вагон,с пранги.

    11:15 05.06.2026

  • 135 Анонимен

    0 0 Отговор
    Безусловна капитулация и никакви преговори с хора ,оцеляли при акциите на охранителните отряди/SS/в окупираните територии на изток.Положиха се големи усилия всички те да бъдат транспортирани в товарни вагони към трудовите лагери за да придобият някакви трудови навици под вещото ръководство на Алфред Роземберг.Потомците им говорят за примирие....Да се помни и знае за действията им ,когато унищожиха посред бял ден глава на суверена държава.Като реакция ООН не обели и дума.Никакви преговори с безумни същества,първо действащи ,а после мислещи.Салют победа.Победата ще бъде за нас ,врагът ще бъде разгромен...

    11:26 05.06.2026

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