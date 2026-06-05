Зеленски предложи на Путин лична среща, Русия отговори с изстрелването на ракети и дронове

Руски бомбардировки убиха трима души през изминалата нощ в различни области в Украйна, съобщиха местните власти, след като украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си за прекратяване на огъня, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че общо две ракети и 216 дрона с голям обсег са били изстреляни от Русия през нощта, като уточниха, че от тях са били свалени 198 дрона.

От своя страна руското министерство на отбраната посочи, че през нощта са били свалени общо 123 украински дрона, включително и над Московска област, но не и над района на Санкт Петербург, където днес руският президент Владимир Путин се очаква да се обърне към участниците на Петербургския икономически форум.

Руска атака с дронове уби един човек в южния украински град Херсон, а други 16 бяха ранени при удар в Запорожие, съобщиха ръководителите на военните администрации в Херсон и Запорожка област, цитирани от Франс прес и Укринформ.

Жертвата в Херсон е 75-годишен мъж, починал от раните си след атаката, която се е случила в 22:48 ч. местно (и българско) време вчера, уточни ръководителят на военната администрация в Херсон Ярослав Шанко в платформата Телеграм.

"Броят на хората, ранени при вражеската атака срещу Запорожие продължава да расте. Хората все още търсят медицинска помощ. Към момента са регистрирани 16 жертви", заяви ръководителят на военната администрация в Запорожка област Иван Федоров.

Федоров посочи, че сред ранените е и деветгодишно момиче, а един човек е бил убит.

При руската атака са били нанесени щети на многоетажна жилищна сграда в град Запорожие.

В източната Днипропетровска област руска атака с дронове и артилерия е убила една жена в Павлоград, съобщи ръководителят на Днипропетровската военна администрация Олександър Ганжа.

Бомбардировките и атаките се случиха, след като украинският президент Володимир Зеленски предложи директна среща с руския си колега Владимир Путин в отворено писмо, публикувано снощи на сайта на украинското президентство.