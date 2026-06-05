Зеленски предложи на Путин лична среща, Русия отговори с изстрелването на ракети и дронове

Руски бомбардировки убиха трима души през изминалата нощ в различни области в Украйна, съобщиха местните власти, след като украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си за прекратяване на огъня, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че общо две ракети и 216 дрона с голям обсег са били изстреляни от Русия през нощта, като уточниха, че от тях са били свалени 198 дрона.
От своя страна руското министерство на отбраната посочи, че през нощта са били свалени общо 123 украински дрона, включително и над Московска област, но не и над района на Санкт Петербург, където днес руският президент Владимир Путин се очаква да се обърне към участниците на Петербургския икономически форум.
Руска атака с дронове уби един човек в южния украински град Херсон, а други 16 бяха ранени при удар в Запорожие, съобщиха ръководителите на военните администрации в Херсон и Запорожка област, цитирани от Франс прес и Укринформ.
Жертвата в Херсон е 75-годишен мъж, починал от раните си след атаката, която се е случила в 22:48 ч. местно (и българско) време вчера, уточни ръководителят на военната администрация в Херсон Ярослав Шанко в платформата Телеграм.
"Броят на хората, ранени при вражеската атака срещу Запорожие продължава да расте. Хората все още търсят медицинска помощ. Към момента са регистрирани 16 жертви", заяви ръководителят на военната администрация в Запорожка област Иван Федоров.
Федоров посочи, че сред ранените е и деветгодишно момиче, а един човек е бил убит.
При руската атака са били нанесени щети на многоетажна жилищна сграда в град Запорожие.
В източната Днипропетровска област руска атака с дронове и артилерия е убила една жена в Павлоград, съобщи ръководителят на Днипропетровската военна администрация Олександър Ганжа.
Бомбардировките и атаките се случиха, след като украинският президент Володимир Зеленски предложи директна среща с руския си колега Владимир Путин в отворено писмо, публикувано снощи на сайта на украинското президентство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия отговори
Коментиран от #11, #21
09:03 05.06.2026
2 Как прекратяване на огъня,
Коментиран от #9, #120
09:04 05.06.2026
3 Пич
Коментиран от #12, #25, #95
09:04 05.06.2026
4 Зеления ненормален наркоман пак не е на
09:07 05.06.2026
5 ва банк
Коментиран от #14, #90
09:08 05.06.2026
6 А стига бе !?
09:09 05.06.2026
7 име
Коментиран от #18, #74
09:11 05.06.2026
8 Българин 🇧🇬
09:11 05.06.2026
9 оня с коня
До коментар #2 от "Как прекратяване на огъня,":Елементарно е:Украйна не воюва с русия за да я победи,а да я ИЗГОНИ от Исконната си територия
Коментиран от #63, #64
09:12 05.06.2026
10 ООрана държава
Коментиран от #43
09:12 05.06.2026
11 ВСУ
До коментар #1 от "Русия отговори":Добро пожоловать в Петербург Делегациите си правят селфи на бомбите над Питер .Ха ха
Коментиран от #61
09:12 05.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
09:14 05.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 укройна
09:14 05.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Съдията
Коментиран от #26
09:15 05.06.2026
18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "име":Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #28, #34, #89
09:16 05.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гого
09:17 05.06.2026
21 Хахахаха
До коментар #1 от "Русия отговори":Ще получи ответка! Така, че не се радвайте. Украйна вече не е тази Украйна, която беше в началото на войната и ракетите падаха само по украинска територия. Войната вече се пренесе на руска територия също. Така, че отговора може да дойде още тази вечер.
Коментиран от #68
09:17 05.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нов номер
09:18 05.06.2026
24 Мишел
09:18 05.06.2026
25 Европеец
До коментар #3 от "Пич":В Откритото писмо за преговори зеленият просяк милионер открито заплаши руския президент либерала Путин..... Така че предстои да видим преговори и лични срещи ще има ли...... Сега като свърши петербургският икономически форум идва събота и неделя когато руснаците обикновено бият по украинската хунта....
09:18 05.06.2026
26 Цеко
До коментар #17 от "Съдията":Един финландец тогава е очистил над 500 броя руска смрадт.
Коментиран от #31
09:19 05.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 оригинала
До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":щото и Зеления се кълне че е такъв..но всички знаят само пешка и все се оправдава че не може да се направят нови избори ..макар че соросоидни агенции му дават близо 70% подкрепа..ЗАЩО ЛИ СЕ ДЪРПА?
Коментиран от #132
09:20 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Съдията
До коментар #26 от "Цеко":Браво, и това помогна ли им? Има и немци утрепали в първия ден на десанта в Нормандия по 2500 американци, британци, канадци и какво от това?😂
09:22 05.06.2026
32 Бендеровец не се превъзпитава!
Коментиран от #46, #105
09:22 05.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 три дена
До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":три години..колкото трябва..ще трошат главите на НАТО и неговите марионетки..ЕВРОПА В ЖОПЕ и ти със тях..
09:22 05.06.2026
35 стоян георгиев
Коментиран от #97, #103
09:23 05.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 На Зельо не му омръзна
Като какъв иска да губи времето на Путин, след като от Зельо нищо не зависи?
Всъщност Путин вече му каза, че ако иска толкова, да заповяда в Москва и ще му отдели малко време.
09:24 05.06.2026
38 Моряка
09:24 05.06.2026
39 до доктори
До коментар #33 от "БТР-56":моля да осигурите хапчета за господина..който раздава куршуми и тояги..и се кълне че бил Наполеон или Макрон...вече и аз се заблудих..
09:25 05.06.2026
40 Бай Араб
09:26 05.06.2026
41 1234
09:27 05.06.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
09:28 05.06.2026
43 Бай Араб
До коментар #10 от "ООрана държава":Освен Русия
09:28 05.06.2026
44 Тити на Кака
Никога не се договарят с отворени писма.
09:29 05.06.2026
45 Един
Коментиран от #75, #87
09:29 05.06.2026
46 Моряка
До коментар #32 от "Бендеровец не се превъзпитава!":Колега,не бъркай светлия образ на симпатичния мошенник Остап Бендер,любимец на милиони четящи хора,със садистичната сянка на украинските бАндеровци.
Коментиран от #54
09:29 05.06.2026
47 Кочо
До коментар #36 от "Антируснак":Империалистичния целокупен Запад - Кой! Не виждаш ли местните евроатлантици от Атлантическия клуб! За тях смисъл на съществуване и признак на цивилизованост е неуморно да творят агресия срещу Русия! Уж образовани и способни на трезв, обективен анализ във всяка област на науките, но щом стане въпрос за Русия губят разсъдък и проявяват агресия на праисторически обитатели на джунглата!
09:30 05.06.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Антируснак":Полша, Великобритания, СаЩ, Франция, Германия, Турция, Иран, Япония.
Чети малко.
Коментиран от #50
09:31 05.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Гресирана ватенка
До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Колко струва литър бензин в Крим😁
Коментиран от #57
09:32 05.06.2026
51 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
09:33 05.06.2026
52 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:33 05.06.2026
53 ЗИЛ 117
09:33 05.06.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Моряка":град Бендеры се намира в проруската Приднепровска Молдовска Република.
Бандеровец е последовател на нациста Степан Бандера
09:34 05.06.2026
55 От Киев за два дня
До коментар #30 от "Кочо":Русия е непобедима 🤣🤣🤣.Откъде ви намират?!
Коментиран от #79
09:34 05.06.2026
56 Няколко балистични Фламинго
Коментиран от #62, #67, #70
09:34 05.06.2026
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "Гресирана ватенка":Има ли значение?
Сега няма, КАТО се оправи ситуацията - ще има.
Патриотизма ти явно се измерва в евро на литър
09:35 05.06.2026
58 ЗЕЛЕНСКИ КОЙ БЕШЕ?
Коментиран от #85
09:36 05.06.2026
59 Истината:
Украйна отговори с изстрелването на ракети и дронове по Русия!
09:36 05.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами
До коментар #11 от "ВСУ":Тогава кви писма, кви преговори, кво реване, нали?
Коментиран от #65
09:37 05.06.2026
62 ТЪПОБАНДЕР
До коментар #56 от "Няколко балистични Фламинго":Само първо трябва да ги нарисуваш тези ракети.
09:38 05.06.2026
63 Ако не ги победи,
До коментар #9 от "оня с коня":то тогава как ще ги изгони от няма и двете села които Русия не може да превземе вече 14 години?Освен това нали Украйна превзе и цялата Курска област заедно с град Курск още много отдавна?
09:38 05.06.2026
64 До оня с коня
До коментар #9 от "оня с коня":Елементарно е:
Украйна не воюва с Русия!
НАТО, Америка и ЕС воюват с Русия!
09:39 05.06.2026
65 Ами
До коментар #61 от "Ами":През месец май бай Кобзон изпрати 30 хиляди повиквателни.
Коментиран от #72, #76, #100
09:39 05.06.2026
66 Кочо
09:39 05.06.2026
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #56 от "Няколко балистични Фламинго":Ами какво чакат курите?!?
Ако не са се сетили какво трябва да направят ,обади се в Киев, да ни научил, стратег.
09:40 05.06.2026
68 Историята помни
До коментар #21 от "Хахахаха":Хитлеро-фашистите бяха през 1941 на 30 км от Москва.
Тогава едва ли е било по-добре от сега. В итоги?
09:40 05.06.2026
69 Това с отчаяното
До коментар #33 от "БТР-56":квичене на Зеленски за преговори ли се доказва?
09:40 05.06.2026
70 Чудя се какво чакаш, че не ги пускаш,
До коментар #56 от "Няколко балистични Фламинго":ами само пишеш по форумите?!
09:42 05.06.2026
71 Смешник
09:42 05.06.2026
72 пролет е
До коментар #65 от "Ами":Изглежда войната ще е новия мир.
Пазете си нервите, по-малко кафе, избягвайте стреса и повече разходки на открито. От личен опит ти го казвам.
09:44 05.06.2026
73 МГАНЧЕВ
09:48 05.06.2026
74 Смешник
До коментар #7 от "име":Абе те говорят ама да съобщат поне едно селище което са си върнали
09:48 05.06.2026
75 Моряка
До коментар #45 от "Един":Каква покана,не виждаш ли,че е злобен памфлет.Чудя се на дебелите нерви на Путин,как още държи живо това нищожество.
09:49 05.06.2026
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #65 от "Ами":Как си вярвате само, хахахх
09:49 05.06.2026
77 Бай Хой
09:50 05.06.2026
78 Мисля
09:50 05.06.2026
79 Кочо
До коментар #55 от "От Киев за два дня":Руският ден трае 1917 светлинни години! Безкрайност! Руската нощ още повече! Нямаш ум и сетива да разбираш божествената същност на Русия! Вие сте ограничени от консуматорската си мизерна същност и основа - плюскане, лочене, тоалетната с ароматна хартия, упадъчни жанрове с претенции за изкуство и под юрганя! Но, имате една празна тиква на раменете, една уста, едно право черво - Бог ви е ограничил откъм удоволствия в този смисъл! Но и хиляди усти, стомаси и прави черва да имахте, какво значи това пред духовния безкрай, носител на който е Русия! Ще излапаш 3 килограма ярма и ще преядеш, ще пухтиш, хълцаш, уригваш и ще мучиш! И ще завиждаш на гладния според теб руски човек, който никога няма да пострада от вселенска доброта и духовност!
09:51 05.06.2026
80 ВВП
09:52 05.06.2026
81 Факт
09:52 05.06.2026
82 Макробиолог
09:53 05.06.2026
83 Хи хи
09:53 05.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Моряка
До коментар #58 от "ЗЕЛЕНСКИ КОЙ БЕШЕ?":Както е второразряден,така огепа милиарди,да си ги харчи на старини.Ако Путин му позволи да остарее.
09:55 05.06.2026
86 Украински кашик
09:55 05.06.2026
87 гуевски
До коментар #45 от "Един":зомбиран зеленист, ето що е.
09:56 05.06.2026
88 Даааааааа
09:57 05.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 хахаха
До коментар #5 от "ва банк":Къде го видя тоя край, през крив макарон ли гледаш. Харков, Одеса, Днепропетровск, Николаев защо ги забравяш.
09:58 05.06.2026
91 Станислав
Коментиран от #93
09:58 05.06.2026
92 604
09:59 05.06.2026
93 604
До коментар #91 от "Станислав":Пратиха момчетата на смърт...а олигарсите им се къпят в лукс....
10:00 05.06.2026
94 Шматка
10:03 05.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Кремълските партенки
10:07 05.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Московски неволи
10:11 05.06.2026
99 Русия отговори с изстрелването на ракети
БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ПУТИН ПАК НА МЕТЕНОТО СИ ПОСТЛА. МАЛОУМИЕТО ИМ Е НЕСЪВМЕСТИМО С ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПОХВАТ. "3 ДНЯ И В КИЕВЕ, АДНУ НЕДЕЛЮ И В ЛИСАБОН" АМА УЖЯТУ ПЯТЬ ЛЕТ БАНДА БЛИЖЯТЬОНБОН. НА ЗЕЛЕНСКИ СЛАДКИЯ Б
10:15 05.06.2026
100 Тити на Кака
До коментар #65 от "Ами":А на квитанцията за пратката пишеше "1000:26".
10:17 05.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Дори Путлр призна,
Уж идеята била да видят как Орешниците доставяли зарядите?!
Тествали ги, демек!
Мухахаха, че те Орешниците са поне на 10 години, сега ли ги тестват?
А какъв телешки възторг беше по нашите форуми!
Коментиран от #109
10:21 05.06.2026
103 Моряка
До коментар #35 от "стоян георгиев":Стоянчо,камъка тежи на мястото си.Ти си ходил в казармата,може да имаш даже една две нашивки.Може да коментираш само тактиката на отделение,най много до взвод включително.Там ти е силата.Вярно е,че в България всеки разбира от политика,но по добре остави голямата политика на политиците.Не че един комедиант може да претендира за политик,но все пак са го избрали.
Коментиран от #122
10:23 05.06.2026
104 Емил
А сега плюйте сороски...... тии
Коментиран от #113
10:23 05.06.2026
105 604
До коментар #32 от "Бендеровец не се превъзпитава!":Ми айде вееее...добряка да не се беше изтеглял от киииев, само ако меко...9 гори в 10 та, 5 кладенеца с вода.
10:25 05.06.2026
106 АМЧИ КОЙ Е ЗЕЛЕНСКИ
10:25 05.06.2026
107 стоян георгиев
Я се уточните накрая кога лъжете ,щото на всички ни е ясно де,ама друго е и вие да си кажете...
Коментиран от #110
10:27 05.06.2026
108 Зеленски предложи на Путин лична среща
В БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ПУТИН СЕ ИЗПОКАРАХА, КОЕ ДА Е ПЪРВОТО ДЖУДЖЕ. ВСИЧКИ ДОБРЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ТО ЩЕ ОТНЕСЕ НАЙ ГОЛЕМИТЕ ПОХВАЛИ. ЗА ОСТАНАЛИТЕ ПАК ЩЕ ОСТАНАТ САМО ТРОХИ.
10:27 05.06.2026
109 ДА ВЯРНО Е
До коментар #102 от "Дори Путлр призна,":И ЗЕЛЕНСКИ ТАКА КАЗА
А ТОЙ Е ЧЕСТЕН КАТО УКРОП
10:28 05.06.2026
110 Къде прочете,че Зеленски моли?
До коментар #107 от "стоян георгиев":тролска с.м.р.а.д.
Коментиран от #121
10:33 05.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Среща само в Москва
Коментиран от #119
10:34 05.06.2026
113 604
До коментар #104 от "Емил":Ко ко ...императора, чиито олигарси се гушат с кинти, а децата им на запад тънат в лукс...с крадените парички на гърбът на народеца!
10:34 05.06.2026
114 Немощната Московийка
ВСУ здраво стои на север, към Мирноград и всички руски атаки са неуспешни.
Другото неуспешно москалско направление е от Торецк към Константиновка.
От Часов Яр към Константиновка направо се отказаха да атакуват. Там още не са превзели Часов Яр.
Другото направление- към Гуляйполе, Запорожие, е комично. Гуляйполе май стана по " преземано " дори от Покровск и Купянск!
В останалите учстъци на фронта- застой.
10:35 05.06.2026
115 Държи го
10:35 05.06.2026
116 Архимандрисандрит Бибиян
10:35 05.06.2026
117 Н разбран превода
10:37 05.06.2026
118 Хайо
10:38 05.06.2026
119 Може и в Хага
До коментар #112 от "Среща само в Москва":Среща само в Москва
02ОТГОВОР
От там наркоурода в Магадан
Коментиран от #134
10:38 05.06.2026
120 РФ-то освобождава
До коментар #2 от "Как прекратяване на огъня,":Как прекратяване на огъня,
7412ОТГОВОР
нали Зеления побеждаваше и аха-аха да победи Русия?
10:39 05.06.2026
121 Ммммм
До коментар #110 от "Къде прочете,че Зеленски моли?":Т. И. Н. Я
10:39 05.06.2026
122 стоян георгиев
До коментар #103 от "Моряка":Това да не го пишеш с изкуствен интелект? Все едно и същи буламачи...казармата ти се е превърнала в комплекс.
Коментиран от #133
10:40 05.06.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 ами
10:42 05.06.2026
125 Мирен гражданин
Следва капитулация и мир!
10:44 05.06.2026
126 гост
Коментиран от #129
10:45 05.06.2026
127 ами
10:45 05.06.2026
128 Любител на тихоокеанските ценности
10:46 05.06.2026
129 ами
До коментар #126 от "гост":украина ли
Коментиран от #131
10:46 05.06.2026
130 9689
10:54 05.06.2026
131 гост
До коментар #129 от "ами":нека да е Украйна, ако убива и краде територии в 21 век...
10:58 05.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Моряка
До коментар #122 от "стоян георгиев":Е,Стоянчо,малко ме превъзнасяш.Не съм изкуствен интелект.Все още съм естествен.Скромността краси човека.Не ми завиждай.И ти можеш да израстнеш до естествен интелект.Придобит.Работи повече върху себе си.Всичко е възможно.А за казармата е приятелска закачка,каприз на художника,както казва симпатичния Бендер.
11:10 05.06.2026
134 Моряка
До коментар #119 от "Може и в Хага":До Магадан не всички достигат.Пътят е дълъг и студен.Особено пък ако пътуваш в конски вагон,с пранги.
11:15 05.06.2026
135 Анонимен
11:26 05.06.2026