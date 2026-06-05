Според Путин било абсурдно Русия да атакува НАТО: "Щеше да смешно, ако не беше тъжно"

Руският президент Владимир Путин отхвърли западните предупреждения, че Русия може да представлява заплаха за страните от НАТО или да предприеме атака срещу алианса. Той определи подобни твърдения като „нонсенс“, съобщават DPA и Yahoo News, цитирани от News.bg.

„Според мен това не е просто нонсенс - това е умишлена провокация“, заяви Путин пред представители на международни информационни агенции в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Руският държавен глава обвини западните правителства, че умишлено създават наратив за заплаха, който „в действителност изобщо не съществува“.

Според него целта е да се принуди населението на собствените им страни да харчи повече средства за отбрана. Той добави, че е изненадан, че някои хора в Европа вярват на тези предупреждения.

„Би било смешно, ако не беше толкова тъжно“, коментира Путин. „Всеки, който смята, че Русия може да атакува територия на НАТО, трябва да се запита: за какво?“