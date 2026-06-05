Според Путин било абсурдно Русия да атакува НАТО: "Щеше да смешно, ако не беше тъжно"

Руският президент Владимир Путин отхвърли западните предупреждения, че Русия може да представлява заплаха за страните от НАТО или да предприеме атака срещу алианса. Той определи подобни твърдения като „нонсенс“, съобщават DPA и Yahoo News, цитирани от News.bg.
„Според мен това не е просто нонсенс - това е умишлена провокация“, заяви Путин пред представители на международни информационни агенции в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург.
Руският държавен глава обвини западните правителства, че умишлено създават наратив за заплаха, който „в действителност изобщо не съществува“.
Според него целта е да се принуди населението на собствените им страни да харчи повече средства за отбрана. Той добави, че е изненадан, че някои хора в Европа вярват на тези предупреждения.
„Би било смешно, ако не беше толкова тъжно“, коментира Путин. „Всеки, който смята, че Русия може да атакува територия на НАТО, трябва да се запита: за какво?“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въш.кар.ис.тан
Коментиран от #18
09:51 05.06.2026
2 Според мен
Коментиран от #14
09:51 05.06.2026
3 Анджо
Коментиран от #20
09:52 05.06.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #19
09:52 05.06.2026
5 Без име
09:53 05.06.2026
6 Интересно
09:54 05.06.2026
7 Маринов
09:56 05.06.2026
8 Сила
То верно луд ....
09:56 05.06.2026
9 Колко руски дрона
09:57 05.06.2026
10 Пут(к)ин
Коментиран от #13, #26
10:02 05.06.2026
11 Тъжен соросоид
---;---(
след 16.02.2022 година се натъжих
ЗДобре че на 24.03.2022 година поне Лисабон освободиха!
10:02 05.06.2026
12 пу$$кин
10:02 05.06.2026
13 Путлеристите все още си се надяват
До коментар #10 от "Пут(к)ин":Пут(к)ин
00ОТГОВОР
То ни беше смешно и преди да атакуваме Украйна, ама 4,5 години и над 1 млн. жертви от руска страна по-късно вече май не ни е много смешно...
10:03 05.06.2026
14 според всички
До коментар #2 от "Според мен":маати иска групова атака
10:03 05.06.2026
15 Май, май...
10:07 05.06.2026
16 То не е само смешно
10:08 05.06.2026
17 Шопо
10:13 05.06.2026
18 От личен опит
До коментар #1 от "Въш.кар.ис.тан":пазете нервите, времето е променливо, има магнитни бури, нарастват социопатията и параноите..
10:14 05.06.2026
19 Кит или кот?
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":В крайна сметка ще се разпадне ли Русия или ще нападне?
10:16 05.06.2026
20 Даваш ли даваш..
До коментар #3 от "Анджо":Не случихме на Освободители.
Трябва пак да се молим на султана да си прибере вересиите..
10:18 05.06.2026
21 Вие сте бунаци
Коментиран от #22
10:18 05.06.2026
22 Стига се заниумавахте
До коментар #21 от "Вие сте бунаци":с глупави лъжи бе глупаци., С тях ви обират!
10:24 05.06.2026
23 стоян георгиев
10:38 05.06.2026
24 Мирен гражданин
11:08 05.06.2026
25 абе то
Украйна нямаше да атакуват.
11:09 05.06.2026
26 Напомняне
До коментар #10 от "Пут(к)ин":1 милион, ама в нечии фантазии. Според руски независими правозащитни организации и успоредно разследване на ВВС към днешна дата руските жертви във войната са документално потвърдени около 220 000.
11:10 05.06.2026
27 Начо
11:19 05.06.2026
28 Глупости
11:19 05.06.2026
29 ка Путин БОКЛУК
Дмитрий Песков (говорител на Кремъл): На 20 февруари 2022 г., само дни преди началото на инвазията, той отхвърля всички обвинения: „Призоваваме към разум! Какъв би бил смисълът Русия да напада някого?!... Русия никога не е нападала никого в цялата си история“. Многократно преди това той уверява, че Русия няма агресивни планове и не заплашва никого.
Мария Захарова (говорител на външното министерство): През ноември 2021 г. тя отхвърля съобщенията в чужди медии за струпване на руски войски край украинската граница като фалшиви новини и пропаганда. В своите брифинги тя настоява, че Западът изкуствено съ3552здава напрежение.
Коментиран от #30
11:27 05.06.2026
30 Глупави тролеи
До коментар #29 от "ка Путин БОКЛУК":Папагалейки едни и същи тъпотии о лъжи ви обират вас. Тъпунгери!
11:32 05.06.2026