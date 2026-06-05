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Според Путин било абсурдно Русия да атакува НАТО: "Щеше да смешно, ако не беше тъжно"

Според Путин било абсурдно Русия да атакува НАТО: "Щеше да смешно, ако не беше тъжно"

5 Юни, 2026 09:49 1 011 30

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Руският президент нарече предупрежденията на Запада „нонсенс“ и „провокация“

Според Путин било абсурдно Русия да атакува НАТО: "Щеше да смешно, ако не беше тъжно" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин отхвърли западните предупреждения, че Русия може да представлява заплаха за страните от НАТО или да предприеме атака срещу алианса. Той определи подобни твърдения като „нонсенс“, съобщават DPA и Yahoo News, цитирани от News.bg.

„Според мен това не е просто нонсенс - това е умишлена провокация“, заяви Путин пред представители на международни информационни агенции в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Руският държавен глава обвини западните правителства, че умишлено създават наратив за заплаха, който „в действителност изобщо не съществува“.

Според него целта е да се принуди населението на собствените им страни да харчи повече средства за отбрана. Той добави, че е изненадан, че някои хора в Европа вярват на тези предупреждения.

„Би било смешно, ако не беше толкова тъжно“, коментира Путин. „Всеки, който смята, че Русия може да атакува територия на НАТО, трябва да се запита: за какво?“


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въш.кар.ис.тан

    26 20 Отговор
    От пияните примати всичко може да се очаква.

    Коментиран от #18

    09:51 05.06.2026

  • 2 Според мен

    24 29 Отговор
    НАТО иска да атакува русия

    Коментиран от #14

    09:51 05.06.2026

  • 3 Анджо

    26 19 Отговор
    Лъже тоя проклет комунист. Доверие никакво и да стоим колко то се може по надалеч от тия измамници.🥶

    Коментиран от #20

    09:52 05.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    32 17 Отговор
    Рушляка така говореше и за Украйна!

    Коментиран от #19

    09:52 05.06.2026

  • 5 Без име

    18 15 Отговор
    Нали трябва да купуват от щатите оръжия? Путин продава нефт и газ, щатите - оръжия. Парите текат към Русия и САЩ, Европа плаща. Добре замислен план.

    09:53 05.06.2026

  • 6 Интересно

    20 15 Отговор
    2 статии по-надолу Дойче Зеле казва, че Русия фалира и нема оръжие. Как тогава ще нападне европейския ислямски халифат? Някоя евро-атлантичка може ли да обясни?

    09:54 05.06.2026

  • 7 Маринов

    14 16 Отговор
    Тева вече го четохме. И Путин е прав. Работи психологическа война в ЕС, срещу собственото население. Обратът ще се получи, ако сащ свалят ембаргото и по здравата тръба на СП2 потече газ. Но това урсулианите знаят, че ще ги погребе политически и ще се борят да не стане. И както се вижда, всичко се върти около АзГ. На следващите избори.

    09:56 05.06.2026

  • 8 Сила

    23 9 Отговор
    Айде бе !!! Нали каза и че само луд човек може да нападне Украйна ....!!!?
    То верно луд ....

    09:56 05.06.2026

  • 9 Колко руски дрона

    19 12 Отговор
    паднаха в Прибалтика, Полша, Румъния, Черно море, до Турция, а руски дебил?

    09:57 05.06.2026

  • 10 Пут(к)ин

    23 6 Отговор
    То ни беше смешно и преди да атакуваме Украйна, ама 4,5 години и над 1 млн. жертви от руска страна по-късно вече май не ни е много смешно...

    Коментиран от #13, #26

    10:02 05.06.2026

  • 11 Тъжен соросоид

    10 9 Отговор
    Според Путин било абсурдно Русия да атакува НАТО: "Щеше да смешно, ако не беше тъжно"
    ---;---(
    след 16.02.2022 година се натъжих
    ЗДобре че на 24.03.2022 година поне Лисабон освободиха!

    10:02 05.06.2026

  • 12 пу$$кин

    15 5 Отговор
    ние и украйна не сме нападали

    10:02 05.06.2026

  • 13 Путлеристите все още си се надяват

    12 5 Отговор

    До коментар #10 от "Пут(к)ин":

    Пут(к)ин
    00ОТГОВОР
    То ни беше смешно и преди да атакуваме Украйна, ама 4,5 години и над 1 млн. жертви от руска страна по-късно вече май не ни е много смешно...

    10:03 05.06.2026

  • 14 според всички

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Според мен":

    маати иска групова атака

    10:03 05.06.2026

  • 15 Май, май...

    11 5 Отговор
    От "наркоман" минахме на "г-н Зеленски", от "до постигане на целите на СВО" минахме на "Тръмп ме помоли да направя отстъпки и аз съм съгласен, ако и Украйна направи отстъпки"... Май, май нещата отиват към логичен завършек за бункерния плъх...

    10:07 05.06.2026

  • 16 То не е само смешно

    5 11 Отговор
    А е върха на тъпотията, на фона на пропагандата и лъжите срещу Русия! Но до там се докара запада. Лъжи, кражби и простотия!

    10:08 05.06.2026

  • 17 Шопо

    4 6 Отговор
    Войната между НАТО и Русия ще бъде с ядрено оръжие.

    10:13 05.06.2026

  • 18 От личен опит

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Въш.кар.ис.тан":

    пазете нервите, времето е променливо, има магнитни бури, нарастват социопатията и параноите..

    10:14 05.06.2026

  • 19 Кит или кот?

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    В крайна сметка ще се разпадне ли Русия или ще нападне?

    10:16 05.06.2026

  • 20 Даваш ли даваш..

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    Не случихме на Освободители.
    Трябва пак да се молим на султана да си прибере вересиите..

    10:18 05.06.2026

  • 21 Вие сте бунаци

    3 4 Отговор
    Баламосва ни Путин.Когато е готов ще нападне Европа.Тридесет години повтаря че има заплаха за Русия от Нато , дори и когато в Европа не съществуваха армии.А за какво са му Орешници и посейдони ако няма да напада?

    Коментиран от #22

    10:18 05.06.2026

  • 22 Стига се заниумавахте

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Вие сте бунаци":

    с глупави лъжи бе глупаци., С тях ви обират!

    10:24 05.06.2026

  • 23 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Путин нямаше да напада украйна в никакъв случай.твърдеше го седмица преди да нападне.сега повтаря историята и за нато,но вече няма кой да му се върже.

    10:38 05.06.2026

  • 24 Мирен гражданин

    4 0 Отговор
    Щом го казва путлер, знай че скоро ще стане точно обратното! Така говореха и преди да нападнат Украйна!

    11:08 05.06.2026

  • 25 абе то

    4 0 Отговор
    Абе то и у
    Украйна нямаше да атакуват.

    11:09 05.06.2026

  • 26 Напомняне

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пут(к)ин":

    1 милион, ама в нечии фантазии. Според руски независими правозащитни организации и успоредно разследване на ВВС към днешна дата руските жертви във войната са документално потвърдени около 220 000.

    11:10 05.06.2026

  • 27 Начо

    2 0 Отговор
    Те така лъжеха, че нямало да нападат Украйна

    11:19 05.06.2026

  • 28 Глупости

    2 1 Отговор
    Той излъга, че няма да напада Украйна и сега лъже, че няма да напада НАТО.

    11:19 05.06.2026

  • 29 ка Путин БОКЛУК

    1 0 Отговор
    Да припомним на гнусното сенилно джудже.

    Дмитрий Песков (говорител на Кремъл): На 20 февруари 2022 г., само дни преди началото на инвазията, той отхвърля всички обвинения: „Призоваваме към разум! Какъв би бил смисълът Русия да напада някого?!... Русия никога не е нападала никого в цялата си история“. Многократно преди това той уверява, че Русия няма агресивни планове и не заплашва никого.

    Мария Захарова (говорител на външното министерство): През ноември 2021 г. тя отхвърля съобщенията в чужди медии за струпване на руски войски край украинската граница като фалшиви новини и пропаганда. В своите брифинги тя настоява, че Западът изкуствено съ3552здава напрежение.

    Коментиран от #30

    11:27 05.06.2026

  • 30 Глупави тролеи

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ка Путин БОКЛУК":

    Папагалейки едни и същи тъпотии о лъжи ви обират вас. Тъпунгери!

    11:32 05.06.2026

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