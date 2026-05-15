Далеч от иранските ракети! ОАЕ заобикалят Ормузкия проток с мащабен петролен проект

Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) ще ускори изграждането на нов тръбопровод "Запад-Изток", който ще удвои експортния капацитет на компанията през емирството Фуджейра. Пресслужбата на правителството на Абу Даби съобщи, че работата е планирана да приключи през 2027 година, пише ТАСС, цитирана от Фокус.
"Негово Височество шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби, беше информиран за новия проект за тръбопровод "Запад-Изток“, който ще удвои експортния капацитет на ADNOC през Фуджейра. Тръбопроводът в момента е в процес на изграждане и се очаква да заработи през 2027 г.“, се казва в изявление след заседанието на Изпълнителния комитет на Съвета на директорите на ADNOC.
В момента основният маршрут за транспортиране на петрол от ОАЕ, заобикаляйки Ормузкия проток, е тръбопроводът Хабшан-Фуджайра, който беше пуснат в експлоатация през 2012 г. Пропускателният му капацитет е приблизително 1,5 милиона барела на ден. Изграждането на новия тръбопровод "Запад-Изток“ ще позволи на ОАЕ значително да увеличи доставките на световните пазари през пристанището Фуджайра, разположено на брега на Оманския залив.
Проектът "Запад-Изток“ предвижда 500-километров нефтопровод, свързващ наземните находища на Абу Даби в района на Хабшан с главния нефтен терминал във Фуджейра.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САМО ДА ОТБЕЛЕЖА
Коментиран от #4, #9
19:06 15.05.2026
2 Гробар
19:12 15.05.2026
3 Камила под камила
19:19 15.05.2026
4 Пише
До коментар #1 от "САМО ДА ОТБЕЛЕЖА":за петролопровод на ОАЕ, а не на САЩ или Израел
Коментиран от #17
19:19 15.05.2026
5 може
Тоя тръбопровод е уязвим - един дрон или ракета, после сълзи и огромни загуби.
ОАЕ май не осъзнават, че ако дразнят иранците, то с наличната им индустрия е свършено и няма да има никакво значение какви планове си правят.
Коментиран от #6
19:19 15.05.2026
6 Еми
До коментар #5 от "може":Емирците може да са нсякакви но са въоръжени до зъби и могат да сравнят със земята абсолятно всички рафинерии, находища и други обекти на Иран. Така че тогава ще е взаимно унищожение. Аятоласите и те трябва да ядат все пак.
Коментиран от #8, #13, #15
19:27 15.05.2026
8 ДрБр
До коментар #6 от "Еми":ХаХаХа
19:30 15.05.2026
9 ГанЯ
До коментар #1 от "САМО ДА ОТБЕЛЕЖА":И аз само да отбележа да си ги наврат където слънце не огрява иранските ракети айде писна ни от този иран
19:31 15.05.2026
10 Тръбопровод, на
А е по-лесно и евтино шейховете да се откажат САЩ и Израел да "ги защитават", нали?
И да настъпи мир в региона!
19:34 15.05.2026
11 ?????
Нека строят.
Персите преди два три дни разшириха контролираната зона в Ормузкия проток до Фуджейра.
А до 27.02.2026 г. всички си плавха безплатно.
19:35 15.05.2026
12 Русия
До коментар #7 от "Горски":внася,или изнася?
19:38 15.05.2026
13 Разликата е, че
До коментар #6 от "Еми":Иран не е пустиня и хората там ще оживеят някак си! А пустините на шейховете ще са обезлюдени след първите дни на такъв конфликт!
Коментиран от #14
19:39 15.05.2026
14 Разликата
До коментар #13 от "Разликата е, че":между Иран и Емиратсвата е,колкото между България и Германия!
19:42 15.05.2026
15 може
До коментар #6 от "Еми":и да са въоръжени, но се видя колко им свърши работа това въоръжение. Поправи ме, ако бъркам, ама точно в ОАЕ бяха едни от най-точните, а и най-разрушителни удари на иранците.
Обаче не си схванал основната идея на коментара ми. Строителството на тая тръба, формално няма да реши проблема на ОАЕ. Искат или не, но ще трябва да се съобразяват с иранците. Иначе, както са ти писали и други хора, като нищо, могат да го докарат отново до села и паланки в пустинята.
Коментиран от #16
20:02 15.05.2026
16 Хм Хм
До коментар #15 от "може":А защо Иран да удря някакъв тръбопровод? Така влиза във война със съседите си. Във войната до момента Иран има претенции да воюва единствено със САЩ и Израел. Не мисля, че конфронтация с останалите държави ще е от полза за Иран, защото ще бъде смазан.
А най-нормалното нещо е ОАЕ да се опита да заобиколи иранската блокада с петролопровод. Това е едно мирно решение.
Причината САЩ да не се задълбочават във войната е вероятността от жертви, които американците не са склонни да дадат, за разлика от някои диктатори.
20:19 15.05.2026
17 Баце,
До коментар #4 от "Пише":Персите вече неколкократно заявиха, че който подкрепя иcpahell и/или пiHд0ccTaH по какъвто и да било начин автоматично цялата му територия се превръща в законна цел на въоръжените сили на Иран.
Сега вденА ли?
Коментиран от #19
20:28 15.05.2026
19 Бацко
До коментар #17 от "Баце,":щеше да е добре да си вденАл какво казвам: мюсюлманската общност и ОПЕК вече не са същите, заради действията на теократската държава
21:38 15.05.2026
20 може
Стратегията на иранците е проста, но печеливша (и вероятно винаги ще сработва) - държавите в залива като директно засегнати да оказват въздействие върху САЩ по своите канали за преустановяване на агресията. Ясно е, че САЩ не може да игнорира мнението на онези, които му крепят петродолара. Е, в краен случай една глобална енргийната криза сама по себе си също ще предизвика брожение за преустановяване на действия срещу Иран. Пиша САЩ, защото не виждам друг мераклия да напада Иран, но. тази стратегия ще е валидна и ако друг реши да напада Иран.
Затова, съоръженията в ОАЕ или в другите държави в залива ще си останат потенциални мишени. Ако няма конфликт в региона, то на Иран ще му е все тая откъде точно ОАЕ ще транспортира петрола си. Но, ако както е днес, военния натиск върху Иран продължи (или се поднови след години), то никави съоръжения в залива не са в безопасност, защото са средство за въздействие. За иранците дори ще са справедливи мишени, тъй като принадлежат на съюзници на агресора.
Иран няма военната мощ да се противопоставя на САЩ, но има достатъчно средства като дронове и ра
23:09 15.05.2026