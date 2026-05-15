Далеч от иранските ракети! ОАЕ заобикалят Ормузкия проток с мащабен петролен проект

15 Май, 2026 19:03 2 496 20

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) ще ускори изграждането на нов тръбопровод "Запад-Изток", който ще удвои експортния капацитет на компанията през емирството Фуджейра. Пресслужбата на правителството на Абу Даби съобщи, че работата е планирана да приключи през 2027 година, пише ТАСС, цитирана от Фокус.

"Негово Височество шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби, беше информиран за новия проект за тръбопровод "Запад-Изток“, който ще удвои експортния капацитет на ADNOC през Фуджейра. Тръбопроводът в момента е в процес на изграждане и се очаква да заработи през 2027 г.“, се казва в изявление след заседанието на Изпълнителния комитет на Съвета на директорите на ADNOC.

В момента основният маршрут за транспортиране на петрол от ОАЕ, заобикаляйки Ормузкия проток, е тръбопроводът Хабшан-Фуджайра, който беше пуснат в експлоатация през 2012 г. Пропускателният му капацитет е приблизително 1,5 милиона барела на ден. Изграждането на новия тръбопровод "Запад-Изток“ ще позволи на ОАЕ значително да увеличи доставките на световните пазари през пристанището Фуджайра, разположено на брега на Оманския залив.

Проектът "Запад-Изток“ предвижда 500-километров нефтопровод, свързващ наземните находища на Абу Даби в района на Хабшан с главния нефтен терминал във Фуджейра.


  • 1 САМО ДА ОТБЕЛЕЖА

    19 23 Отговор
    Иранските ракети са до 5000 километра.

    Коментиран от #4, #9

    19:06 15.05.2026

  • 2 Гробар

    22 18 Отговор
    Милиарди долари на вятъра заради прищевките на сащ.

    19:12 15.05.2026

  • 3 Камила под камила

    12 10 Отговор
    Също като проекта за газопровод през Сирия, който трябваше да заобиколи Суецкия канал или пък Турски паток.

    19:19 15.05.2026

  • 4 Пише

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ДА ОТБЕЛЕЖА":

    за петролопровод на ОАЕ, а не на САЩ или Израел

    Коментиран от #17

    19:19 15.05.2026

  • 5 може

    18 11 Отговор
    да изглежда като решение за ОАЕ, но е решение само на пръв поглед. Всъщност отново ще зависят от иранците.
    Тоя тръбопровод е уязвим - един дрон или ракета, после сълзи и огромни загуби.

    ОАЕ май не осъзнават, че ако дразнят иранците, то с наличната им индустрия е свършено и няма да има никакво значение какви планове си правят.

    Коментиран от #6

    19:19 15.05.2026

  • 6 Еми

    13 14 Отговор

    До коментар #5 от "може":

    Емирците може да са нсякакви но са въоръжени до зъби и могат да сравнят със земята абсолятно всички рафинерии, находища и други обекти на Иран. Така че тогава ще е взаимно унищожение. Аятоласите и те трябва да ядат все пак.

    Коментиран от #8, #13, #15

    19:27 15.05.2026

  • 7 Горски

    16 11 Отговор
    На входа на Персийския залив има блокирани не 100 а точно 1500 кораба от двете страни ама не и китайски. Точно китайският супер танкер церемониално си излезе от залива като на парад с включен транспондер без никой да го притеснява и така е всеки ден. За Китай, Русия и Пакистан и още 2-3 държави няма блокада и няма такси и санкции. Всички останали горят, потъват или плащат или пък бездействат. Иран е шефът на залива, свиквайте! Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    Коментиран от #12

    19:28 15.05.2026

  • 8 ДрБр

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Еми":

    ХаХаХа

    19:30 15.05.2026

  • 9 ГанЯ

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ДА ОТБЕЛЕЖА":

    И аз само да отбележа да си ги наврат където слънце не огрява иранските ракети айде писна ни от този иран

    19:31 15.05.2026

  • 10 Тръбопровод, на

    9 7 Отговор
    на една ракета разстояние!?
    А е по-лесно и евтино шейховете да се откажат САЩ и Израел да "ги защитават", нали?
    И да настъпи мир в региона!

    19:34 15.05.2026

  • 11 ?????

    9 6 Отговор
    Уф.
    Нека строят.
    Персите преди два три дни разшириха контролираната зона в Ормузкия проток до Фуджейра.
    А до 27.02.2026 г. всички си плавха безплатно.

    19:35 15.05.2026

  • 12 Русия

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    внася,или изнася?

    19:38 15.05.2026

  • 13 Разликата е, че

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Еми":

    Иран не е пустиня и хората там ще оживеят някак си! А пустините на шейховете ще са обезлюдени след първите дни на такъв конфликт!

    Коментиран от #14

    19:39 15.05.2026

  • 14 Разликата

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Разликата е, че":

    между Иран и Емиратсвата е,колкото между България и Германия!

    19:42 15.05.2026

  • 15 може

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Еми":

    и да са въоръжени, но се видя колко им свърши работа това въоръжение. Поправи ме, ако бъркам, ама точно в ОАЕ бяха едни от най-точните, а и най-разрушителни удари на иранците.

    Обаче не си схванал основната идея на коментара ми. Строителството на тая тръба, формално няма да реши проблема на ОАЕ. Искат или не, но ще трябва да се съобразяват с иранците. Иначе, както са ти писали и други хора, като нищо, могат да го докарат отново до села и паланки в пустинята.

    Коментиран от #16

    20:02 15.05.2026

  • 16 Хм Хм

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "може":

    А защо Иран да удря някакъв тръбопровод? Така влиза във война със съседите си. Във войната до момента Иран има претенции да воюва единствено със САЩ и Израел. Не мисля, че конфронтация с останалите държави ще е от полза за Иран, защото ще бъде смазан.
    А най-нормалното нещо е ОАЕ да се опита да заобиколи иранската блокада с петролопровод. Това е едно мирно решение.
    Причината САЩ да не се задълбочават във войната е вероятността от жертви, които американците не са склонни да дадат, за разлика от някои диктатори.

    20:19 15.05.2026

  • 17 Баце,

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пише":

    Персите вече неколкократно заявиха, че който подкрепя иcpahell и/или пiHд0ccTaH по какъвто и да било начин автоматично цялата му територия се превръща в законна цел на въоръжените сили на Иран.
    Сега вденА ли?

    Коментиран от #19

    20:28 15.05.2026

  • 18 мушмул

    5 3 Отговор
    Фуджайра е на стотина километра от бреговете на Иран, непосредствено след протока. Ако продължават да крепят кайсиите на евреите и коубоите, кое ще спре персите да разбомбят тръбите?

    20:32 15.05.2026

  • 19 Бацко

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Баце,":

    щеше да е добре да си вденАл какво казвам: мюсюлманската общност и ОПЕК вече не са същите, заради действията на теократската държава

    21:38 15.05.2026

  • 20 може

    1 0 Отговор
    Не казвам, че Иран ще иска да удари тръбата, когато бъде построена. Това обаче може да се случи, ако ОАЕ играят срещу Иран. Да не забравяме, че в ОАЕ бяха ударени не само бази на американците, но и петролни съоръжения. Тези удари не бяха случайни, а целеви - агресията срещу Иран трябваше да стане глобален въпрос като засегне икономически света, но най вече съюзниците на САЩ.
    Стратегията на иранците е проста, но печеливша (и вероятно винаги ще сработва) - държавите в залива като директно засегнати да оказват въздействие върху САЩ по своите канали за преустановяване на агресията. Ясно е, че САЩ не може да игнорира мнението на онези, които му крепят петродолара. Е, в краен случай една глобална енргийната криза сама по себе си също ще предизвика брожение за преустановяване на действия срещу Иран. Пиша САЩ, защото не виждам друг мераклия да напада Иран, но. тази стратегия ще е валидна и ако друг реши да напада Иран.
    Затова, съоръженията в ОАЕ или в другите държави в залива ще си останат потенциални мишени. Ако няма конфликт в региона, то на Иран ще му е все тая откъде точно ОАЕ ще транспортира петрола си. Но, ако както е днес, военния натиск върху Иран продължи (или се поднови след години), то никави съоръжения в залива не са в безопасност, защото са средство за въздействие. За иранците дори ще са справедливи мишени, тъй като принадлежат на съюзници на агресора.
    Иран няма военната мощ да се противопоставя на САЩ, но има достатъчно средства като дронове и ра

    23:09 15.05.2026