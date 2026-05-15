Далеч от иранските ракети! ОАЕ заобикалят Ормузкия проток с мащабен петролен проект

Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) ще ускори изграждането на нов тръбопровод "Запад-Изток", който ще удвои експортния капацитет на компанията през емирството Фуджейра. Пресслужбата на правителството на Абу Даби съобщи, че работата е планирана да приключи през 2027 година, пише ТАСС, цитирана от Фокус.

"Негово Височество шейх Халед бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби, беше информиран за новия проект за тръбопровод "Запад-Изток“, който ще удвои експортния капацитет на ADNOC през Фуджейра. Тръбопроводът в момента е в процес на изграждане и се очаква да заработи през 2027 г.“, се казва в изявление след заседанието на Изпълнителния комитет на Съвета на директорите на ADNOC.

В момента основният маршрут за транспортиране на петрол от ОАЕ, заобикаляйки Ормузкия проток, е тръбопроводът Хабшан-Фуджайра, който беше пуснат в експлоатация през 2012 г. Пропускателният му капацитет е приблизително 1,5 милиона барела на ден. Изграждането на новия тръбопровод "Запад-Изток“ ще позволи на ОАЕ значително да увеличи доставките на световните пазари през пристанището Фуджайра, разположено на брега на Оманския залив.

Проектът "Запад-Изток“ предвижда 500-километров нефтопровод, свързващ наземните находища на Абу Даби в района на Хабшан с главния нефтен терминал във Фуджейра.