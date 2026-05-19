Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Axios: САЩ не приемат и последното иранско предложение

Axios: САЩ не приемат и последното иранско предложение

19 Май, 2026 09:16 650 8

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол

Новото предложение включва повече думи относно ангажимента на Иран да не се стреми към ядрено оръжие, но няма подробни ангажименти за спиране на обогатяването на уран или предаване на съществуващия запас от високообогатен уран

Axios: САЩ не приемат и последното иранско предложение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

Иран е представил актуализирано предложение за споразумение за прекратяване на войната, но Белият дом смята, че то не е съществено подобрение и е недостатъчно. Това съобщава Axios, като цитира свой източник - висш американски служител.

Президентът Доналд Тръмп иска споразумение за прекратяване на войната, но обмисля възобновяването ѝ поради отхвърлянето на много от исканията му от страна на Иран и отказа му да направи смислени отстъпки по отношение на ядрената си програма.

Очаква се Тръмп да свика висшия си екип по национална сигурност във вторник, за да обсъди военните варианти, съобщиха двама американски служители.

Ако Иран не промени позицията си, САЩ ще трябва да продължат преговорите "чрез бомби".

В телефонен разговор в неделя, преди САЩ да са получили последното предложение на Иран, Тръмп заяви пред Axios, че "времето изтича" и ако Иран не прояви гъвкавост, "ще бъдат ударени много по-силно".

Високопоставеният американски служител заяви, че иранското контрапредложение, което беше споделено със САЩ в неделя вечерта чрез пакистанските посредници, има само символични подобрения спрямо последната версия.

Новото предложение включва повече думи относно ангажимента на Иран да не се стреми към ядрено оръжие, но няма подробни ангажименти за спиране на обогатяването на уран или предаване на съществуващия запас от високообогатен уран.

Докато иранските държавни медии съобщиха, че САЩ са се съгласили да се откажат от някои петролни санкции срещу Иран по време на преговорите, американският служител заяви, че никакво облекчаване на санкциите няма да се случи "безплатно" без реципрочни действия от страна на Иран.

"Наистина не постигаме голям напредък. Днес сме на много сериозно място. Натискът е върху тях да реагират по правилния начин", каза високопоставеният американски служител.

"Време е иранците да се похвалят. Нуждаем се от истински, солиден и детайлен разговор относно ядрената програма. Ако това не се случи, ще водим разговор чрез бомби, което ще бъде жалко."

Високопоставеният американски служител заяви, че САЩ и Иран не водят преки преговори по същество на споразумението, но участват в непряки разговори, за да се опитат да постигнат консенсус относно това как ще изглеждат тези преговори.

Американският служител заяви, че фактът, че Иран е направил ново контрапредложение, дори само с малки промени, предполага, че Техеран е загрижен за възможността за по-нататъшни военни действия от страна на САЩ.

Иранците отдавна твърдят, че Тръмп е този, който отчаяно се нуждае от сделка и че времето е на тяхна страна.

Пакистанският министър на вътрешните работи Мохсин Накви прекара три дни в Техеран като част от посредническите усилия и се завърна в Исламабад в понеделник.

Турският външен министър Хакан Фидан, който също участва в посредничеството, заяви на пресконференция в Берлин в понеделник, че се надява САЩ и Иран "да са наясно с опасностите от рестартиране на войната".

Той каза, че Катар, Египет и Саудитска Арабия също участват в посредническите усилия и подчерта, че както САЩ, така и Иран трябва да намерят среден път и да се споразумеят за прекратяване на войната.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Значи в петък вечер да чакаме удари срещу Иран.

    Коментиран от #5, #7

    09:17 19.05.2026

  • 2 Някой

    10 3 Отговор
    Значи ще има нов погром по американските бази в Близкия изток и по военните обекти на пуделите му. Тел Авив отново ще се озарява от пламъци - незабравима гледка. Американските самолетоносачи пак ще се нуждаят от капиталови ремонти. И друи весели закачки.
    А, и $ 200 за барел петрол!
    Благодарете на чичо Сам!

    09:18 19.05.2026

  • 3 ИДЕЯТА Е

    13 0 Отговор
    ТРЪМП ДА ЗАРАБОТИ ОЩЕ КИНТИ НА БОРСИТЕ ЧРЕЗ СЛОВЕСНИТЕ СИ ИНТЕРВЕНЦИИ В НЕГОВА ПОСОКА И СЛЕД ТОВА НЯМА ДРУГ ИЗБОР ОСВЕН ДА ПРИЕМЕ ИРАНСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ИНАЧЕ ТИТАНИК ЩЕ ПОТЪНЕ И ЩЕ ОСТАНЕ САМО БАЙРАКА ДА СПАСЯВАТ.

    09:24 19.05.2026

  • 4 Гост

    8 3 Отговор
    На Тръмп му трябва победоносна война, за това всичките предложения на Иран ще бъдат отхвърлени! В същото време яде боя и с Иран не го очаква победа, за това сега плаши Куба, ако и там не мине номера вероятно някой карибско островче ще представлява заплаха за САЩ и Тръмп ще го победи!

    09:25 19.05.2026

  • 5 ПО ТОЧНО

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЗНАЧИ В ПЕТЪК ВЕЧЕР , ПОРТОКАЛОВИЯ ЩЕ КАЖЕ ЧЕ В ПОНЕДЕЛНИК ЩЕ СЕ ЗАКАНИ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩОТО БИБИ Е НЕТЪРПЕЛИВ А НА НЕГО НЕ МУ СТИСКА

    09:27 19.05.2026

  • 6 Ами хайде давайте

    0 1 Отговор
    щом мислите, че е така
    "Американският служител заяви, че фактът, че Иран е направил ново контрапредложение, дори само с малки промени, предполага, че Техеран е загрижен за възможността за по-нататъшни военни действия от страна на САЩ."

    09:28 19.05.2026

  • 7 Никакви удари оттук насетне

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    няма да имаме.Само ще има словесни еквилибристики с цел лично облагодетелстване.САЩ нямат потенциал за повече.

    09:29 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания