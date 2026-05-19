Axios: САЩ не приемат и последното иранско предложение

Иран е представил актуализирано предложение за споразумение за прекратяване на войната, но Белият дом смята, че то не е съществено подобрение и е недостатъчно. Това съобщава Axios, като цитира свой източник - висш американски служител.

Президентът Доналд Тръмп иска споразумение за прекратяване на войната, но обмисля възобновяването ѝ поради отхвърлянето на много от исканията му от страна на Иран и отказа му да направи смислени отстъпки по отношение на ядрената си програма.

Очаква се Тръмп да свика висшия си екип по национална сигурност във вторник, за да обсъди военните варианти, съобщиха двама американски служители.

Ако Иран не промени позицията си, САЩ ще трябва да продължат преговорите "чрез бомби".

В телефонен разговор в неделя, преди САЩ да са получили последното предложение на Иран, Тръмп заяви пред Axios, че "времето изтича" и ако Иран не прояви гъвкавост, "ще бъдат ударени много по-силно".

Високопоставеният американски служител заяви, че иранското контрапредложение, което беше споделено със САЩ в неделя вечерта чрез пакистанските посредници, има само символични подобрения спрямо последната версия.

Новото предложение включва повече думи относно ангажимента на Иран да не се стреми към ядрено оръжие, но няма подробни ангажименти за спиране на обогатяването на уран или предаване на съществуващия запас от високообогатен уран.

Докато иранските държавни медии съобщиха, че САЩ са се съгласили да се откажат от някои петролни санкции срещу Иран по време на преговорите, американският служител заяви, че никакво облекчаване на санкциите няма да се случи "безплатно" без реципрочни действия от страна на Иран.

"Наистина не постигаме голям напредък. Днес сме на много сериозно място. Натискът е върху тях да реагират по правилния начин", каза високопоставеният американски служител.

"Време е иранците да се похвалят. Нуждаем се от истински, солиден и детайлен разговор относно ядрената програма. Ако това не се случи, ще водим разговор чрез бомби, което ще бъде жалко."

Високопоставеният американски служител заяви, че САЩ и Иран не водят преки преговори по същество на споразумението, но участват в непряки разговори, за да се опитат да постигнат консенсус относно това как ще изглеждат тези преговори.

Американският служител заяви, че фактът, че Иран е направил ново контрапредложение, дори само с малки промени, предполага, че Техеран е загрижен за възможността за по-нататъшни военни действия от страна на САЩ.

Иранците отдавна твърдят, че Тръмп е този, който отчаяно се нуждае от сделка и че времето е на тяхна страна.

Пакистанският министър на вътрешните работи Мохсин Накви прекара три дни в Техеран като част от посредническите усилия и се завърна в Исламабад в понеделник.

Турският външен министър Хакан Фидан, който също участва в посредничеството, заяви на пресконференция в Берлин в понеделник, че се надява САЩ и Иран "да са наясно с опасностите от рестартиране на войната".

Той каза, че Катар, Египет и Саудитска Арабия също участват в посредническите усилия и подчерта, че както САЩ, така и Иран трябва да намерят среден път и да се споразумеят за прекратяване на войната.