Споразумение за взаимна отбрана! Пакистан изпрати хиляди войници, изтребители и ПВО в Саудитска Арабия

Пакистан е разположил 8000 войници, ескадрила изтребители и система за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия по силата на споразумение за взаимна отбрана, съобщава "Ройтерс".

Исламабад засилва военното сътрудничество с Рияд, въпреки че е основен посредник в иранската война.

Разполагането беше потвърдено от трима служители по сигурността и двама източници от правителството, всички от които го описаха като значителна, боеспособна сила, предназначена да подкрепи армията на Саудитска Арабия, ако кралството бъде подложено на по-нататъшни атаки.

Пълните условия на споразумението за отбрана, подписано миналата година, са поверителни, но и двете страни заявиха, че то изисква Пакистан и Саудитска Арабия да се защитят взаимно в случай на атака. Министърът на отбраната Хаваджа Асиф преди това е намеквал, че то поставя Саудитска Арабия под ядрения чадър на Пакистан.

Източниците твърдят, че в началото на април Пакистан е изпратил в Саудитска Арабия цяла ескадрила от около 16 самолета, предимно изтребители JF-17, произведени съвместно с Китай. Двама от служителите по сигурността заявиха, че Пакистан е изпратил и две ескадрили дронове.

И петимата източници съобщиха, че разполагането включва около 8000 войници, с обещание да изпратят още, ако е необходимо, както и китайска система за противовъздушна отбрана HQ-9.

Оборудването се управлява от пакистански персонал и се финансира от Саудитска Арабия.

Военният и военновъздушният персонал, разположен по време на конфликта в Иран, ще има предимно консултативна и обучителна роля, уточниха двама от служителите по сигурността, които заявиха, че са видели обмен между двете страни и документи за разполагането на военни активи.

Разположените войски са в допълнение към хиляди пакистански войници с бойна роля, които вече бяха изпратени в кралството по силата на предишни споразумения, посочиха и тримата служители по сигурността.

Един от правителствените източници, който е видял текста на поверителното споразумение за отбрана, заяви, че то предвижда възможността до 80 000 пакистански войници да бъдат разположени в Саудитска Арабия, за да помогнат за осигуряването на границите на кралството редом със саудитските сили.

Двама от служителите по сигурността заявиха, че споразумението включва и разполагането на пакистански военни кораби.

Мащабът и съставът на разполагането - изтребители, противовъздушна отбрана и хиляди войници - означават, че Пакистан е изпратил много повече от символична или консултативна мисия, отбелязаха източниците.

По-рано беше съобщено, че Пакистан е изпратил самолети в Саудитска Арабия, след като Иран е поразил ключова енергийна инфраструктура и е убил саудитски гражданин. Това повдигна опасения, че кралството от Персийския залив може да отмъсти сериозно и да разшири конфликта.

Това се случи преди Исламабад да се очертае като главен посредник във войната, помагайки за постигане на прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, което се спазва през последните шест седмици. Исламабад беше домакин на единствения кръг от мирните преговори между САЩ и Иран досега и беше планирал допълнителни кръгове, които двете страни отмениха.

Оттогава беше съобщено, че Саудитска Арабия е предприела множество непублични удари срещу Иран в отговор на атаки, извършени в кралството.

Пакистан отдавна предоставя военна подкрепа на Саудитска Арабия, включително обучение и консултации, а Рияд многократно се е намесвал, за да подкрепи Исламабад финансово по време на периоди на икономически стрес.