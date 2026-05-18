Споразумение за взаимна отбрана! Пакистан изпрати хиляди войници, изтребители и ПВО в Саудитска Арабия

18 Май, 2026 15:20 1 956 19

Пакистан отдавна предоставя военна подкрепа на Саудитска Арабия, включително обучение и консултации, а Рияд многократно се е намесвал, за да подкрепи Исламабад финансово по време на периоди на икономически стрес

Пакистан е разположил 8000 войници, ескадрила изтребители и система за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия по силата на споразумение за взаимна отбрана, съобщава "Ройтерс".

Исламабад засилва военното сътрудничество с Рияд, въпреки че е основен посредник в иранската война.

Разполагането беше потвърдено от трима служители по сигурността и двама източници от правителството, всички от които го описаха като значителна, боеспособна сила, предназначена да подкрепи армията на Саудитска Арабия, ако кралството бъде подложено на по-нататъшни атаки.

Пълните условия на споразумението за отбрана, подписано миналата година, са поверителни, но и двете страни заявиха, че то изисква Пакистан и Саудитска Арабия да се защитят взаимно в случай на атака. Министърът на отбраната Хаваджа Асиф преди това е намеквал, че то поставя Саудитска Арабия под ядрения чадър на Пакистан.

Източниците твърдят, че в началото на април Пакистан е изпратил в Саудитска Арабия цяла ескадрила от около 16 самолета, предимно изтребители JF-17, произведени съвместно с Китай. Двама от служителите по сигурността заявиха, че Пакистан е изпратил и две ескадрили дронове.

И петимата източници съобщиха, че разполагането включва около 8000 войници, с обещание да изпратят още, ако е необходимо, както и китайска система за противовъздушна отбрана HQ-9.

Оборудването се управлява от пакистански персонал и се финансира от Саудитска Арабия.

Военният и военновъздушният персонал, разположен по време на конфликта в Иран, ще има предимно консултативна и обучителна роля, уточниха двама от служителите по сигурността, които заявиха, че са видели обмен между двете страни и документи за разполагането на военни активи.

Разположените войски са в допълнение към хиляди пакистански войници с бойна роля, които вече бяха изпратени в кралството по силата на предишни споразумения, посочиха и тримата служители по сигурността.

Един от правителствените източници, който е видял текста на поверителното споразумение за отбрана, заяви, че то предвижда възможността до 80 000 пакистански войници да бъдат разположени в Саудитска Арабия, за да помогнат за осигуряването на границите на кралството редом със саудитските сили.

Двама от служителите по сигурността заявиха, че споразумението включва и разполагането на пакистански военни кораби.

Мащабът и съставът на разполагането - изтребители, противовъздушна отбрана и хиляди войници - означават, че Пакистан е изпратил много повече от символична или консултативна мисия, отбелязаха източниците.

По-рано беше съобщено, че Пакистан е изпратил самолети в Саудитска Арабия, след като Иран е поразил ключова енергийна инфраструктура и е убил саудитски гражданин. Това повдигна опасения, че кралството от Персийския залив може да отмъсти сериозно и да разшири конфликта.

Това се случи преди Исламабад да се очертае като главен посредник във войната, помагайки за постигане на прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, което се спазва през последните шест седмици. Исламабад беше домакин на единствения кръг от мирните преговори между САЩ и Иран досега и беше планирал допълнителни кръгове, които двете страни отмениха.

Оттогава беше съобщено, че Саудитска Арабия е предприела множество непублични удари срещу Иран в отговор на атаки, извършени в кралството.

Пакистан отдавна предоставя военна подкрепа на Саудитска Арабия, включително обучение и консултации, а Рияд многократно се е намесвал, за да подкрепи Исламабад финансово по време на периоди на икономически стрес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 15 Отговор
    лоша новина за Иран

    Коментиран от #9, #14

    15:29 18.05.2026

  • 2 Алоууу

    13 11 Отговор
    Два краварски самолета се размазаха по време на авиационно шоу в Обора. Нещо по въпроса?

    Коментиран от #3, #6, #11

    15:30 18.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 19 Отговор

    До коментар #2 от "Алоууу":

    тя РАША без техника за парада остана , ти за 2 самолета

    15:32 18.05.2026

  • 4 честен ционист

    9 8 Отговор
    Ранга Банга на пущунски беше знак да се почват.

    15:33 18.05.2026

  • 5 Пич

    20 3 Отговор
    Знаете ли какво е еманация на тъпотията?! Тръмп е Нетаняху!!! Тези са толкова малоумни, че ще създадат нов халифат, който този път може и да успее да унищожи Европа !!! А мислите ли, че Кая и Урсула ще схванат и ще вземат мерки ?!

    Коментиран от #7

    15:33 18.05.2026

  • 6 Улав

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Алоууу":

    Нема нужда знаем

    15:36 18.05.2026

  • 7 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    В песента на Дара "Bangaranga" има рефрен "Light you up". Знаеш ли какво означава това на американски военен жаргон?

    15:37 18.05.2026

  • 8 😉😎🤣🙌

    8 1 Отговор
    Трябва ООН и МВФ да се разпуснат. Иран, Ливан и Сирия, да бъде приети в съюз ката НАТО. Тогава Иран ще даде уранът си на Китай. И да има палестинска държава, която да влезе в този военен съюз. По същият начин ще се създаде и мир в Русия. ПРОСТО ЧРЕЗ ИСТИНАТ! Нека с новите технологии да се гласува в Украйна и Крим - на местни нива кой иска Русия, кой иска НАТО и ЕС.

    Коментиран от #10

    15:37 18.05.2026

  • 9 Всъщност...

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Лошата новина е за САЩ и петродилара, които доскоро "пазеха" СА....

    15:43 18.05.2026

  • 10 Даааа

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "😉😎🤣🙌":

    Ние искаме Тюркей!!!!!

    15:49 18.05.2026

  • 11 Путин гол от кръста надолу без кон

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Алоууу":

    Аз вече и за размазване нямам.

    15:54 18.05.2026

  • 12 Некой

    8 2 Отговор
    По-скоро ще наблюдават, защото Израел пак готви провокации, които да припише на друг.

    16:05 18.05.2026

  • 13 ХА ХА ХА

    8 1 Отговор
    8000

    Срещу МИЛИОННА АРМИЯ ....

    Да им е честито - Амин!

    16:06 18.05.2026

  • 14 хъхъ

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    По-скоро лоша новина за САЩ. По всичко личи, че ще бъдат изхвърлени от региона, защото арабите разбраха, че САЩ не могат да им гарантират сигурността, а са единствено заплаха.

    16:13 18.05.2026

  • 15 И кво после ?

    4 2 Отговор
    Сащ консолидират сунитските мюсюлмани (Пакистан и СА) държави срещу шиитите ,( като Иран ), които са по-малко . И как янките ще контролират после тази огромна армия ? Че и Идил , Хамас и Ал Кайда са сунити !

    16:25 18.05.2026

  • 16 Академик кадиров

    0 0 Отговор
    пакистаннаш

    16:26 18.05.2026

  • 17 Карт Зампара

    1 1 Отговор
    Добре дошли на геополитическия пазар, където суверенитетът е стока с променлива цена.Схемата е проста, цинична и перфектно смазана: Исламабад вечно тъне в икономически колапс, но държи на склад тежки оръжия и наемници. Рияд пък се дави в петродолари, но трепери за сигурността си. Решението? Пакистан продава армията си на лизинг, а Саудитска Арабия плаща закъснелите му сметки за инфлация. Мускули срещу кеш.И точно когато сделката е скрепена с петролен транш, от сянката изплува Иран със своя Корпус на пазачите. Защото в Близкия изток чуждото платено приятелство винаги купува безплатен съседски гняв.

    16:27 18.05.2026

  • 18 Пакистан щеше

    0 1 Отговор
    да дава на комшиите си от Иран(1000км поне граница имат като гледам) защита с ядрено оръжие, ако Израел ги удареше с такова, сега ще разполага доста войници при саудитите. Или няма да ги пази от Иран, или по-скоро са там, за да не удрят иранците определени обекти, където ще има пакистанци. Обаче дали това ще спре иранците, ако там пак започне патакламата? Аз се съмнявам.

    16:33 18.05.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор
    Протокът ще се контролира от Иран и Пакистан?

    17:12 18.05.2026

