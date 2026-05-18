Споразумение за взаимна отбрана! Пакистан изпрати хиляди войници, изтребители и ПВО в Саудитска Арабия

Пакистан е разположил 8000 войници, ескадрила изтребители и система за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия по силата на споразумение за взаимна отбрана, съобщава "Ройтерс".
Исламабад засилва военното сътрудничество с Рияд, въпреки че е основен посредник в иранската война.
Разполагането беше потвърдено от трима служители по сигурността и двама източници от правителството, всички от които го описаха като значителна, боеспособна сила, предназначена да подкрепи армията на Саудитска Арабия, ако кралството бъде подложено на по-нататъшни атаки.
Пълните условия на споразумението за отбрана, подписано миналата година, са поверителни, но и двете страни заявиха, че то изисква Пакистан и Саудитска Арабия да се защитят взаимно в случай на атака. Министърът на отбраната Хаваджа Асиф преди това е намеквал, че то поставя Саудитска Арабия под ядрения чадър на Пакистан.
Източниците твърдят, че в началото на април Пакистан е изпратил в Саудитска Арабия цяла ескадрила от около 16 самолета, предимно изтребители JF-17, произведени съвместно с Китай. Двама от служителите по сигурността заявиха, че Пакистан е изпратил и две ескадрили дронове.
И петимата източници съобщиха, че разполагането включва около 8000 войници, с обещание да изпратят още, ако е необходимо, както и китайска система за противовъздушна отбрана HQ-9.
Оборудването се управлява от пакистански персонал и се финансира от Саудитска Арабия.
Военният и военновъздушният персонал, разположен по време на конфликта в Иран, ще има предимно консултативна и обучителна роля, уточниха двама от служителите по сигурността, които заявиха, че са видели обмен между двете страни и документи за разполагането на военни активи.
Разположените войски са в допълнение към хиляди пакистански войници с бойна роля, които вече бяха изпратени в кралството по силата на предишни споразумения, посочиха и тримата служители по сигурността.
Един от правителствените източници, който е видял текста на поверителното споразумение за отбрана, заяви, че то предвижда възможността до 80 000 пакистански войници да бъдат разположени в Саудитска Арабия, за да помогнат за осигуряването на границите на кралството редом със саудитските сили.
Двама от служителите по сигурността заявиха, че споразумението включва и разполагането на пакистански военни кораби.
Мащабът и съставът на разполагането - изтребители, противовъздушна отбрана и хиляди войници - означават, че Пакистан е изпратил много повече от символична или консултативна мисия, отбелязаха източниците.
По-рано беше съобщено, че Пакистан е изпратил самолети в Саудитска Арабия, след като Иран е поразил ключова енергийна инфраструктура и е убил саудитски гражданин. Това повдигна опасения, че кралството от Персийския залив може да отмъсти сериозно и да разшири конфликта.
Това се случи преди Исламабад да се очертае като главен посредник във войната, помагайки за постигане на прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, което се спазва през последните шест седмици. Исламабад беше домакин на единствения кръг от мирните преговори между САЩ и Иран досега и беше планирал допълнителни кръгове, които двете страни отмениха.
Оттогава беше съобщено, че Саудитска Арабия е предприела множество непублични удари срещу Иран в отговор на атаки, извършени в кралството.
Пакистан отдавна предоставя военна подкрепа на Саудитска Арабия, включително обучение и консултации, а Рияд многократно се е намесвал, за да подкрепи Исламабад финансово по време на периоди на икономически стрес.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #14
15:29 18.05.2026
2 Алоууу
Коментиран от #3, #6, #11
15:30 18.05.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Алоууу":тя РАША без техника за парада остана , ти за 2 самолета
15:32 18.05.2026
6 Улав
До коментар #2 от "Алоууу":Нема нужда знаем
15:36 18.05.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "Пич":В песента на Дара "Bangaranga" има рефрен "Light you up". Знаеш ли какво означава това на американски военен жаргон?
15:37 18.05.2026
8 😉😎🤣🙌
Коментиран от #10
15:37 18.05.2026
9 Всъщност...
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Лошата новина е за САЩ и петродилара, които доскоро "пазеха" СА....
15:43 18.05.2026
10 Даааа
До коментар #8 от "😉😎🤣🙌":Ние искаме Тюркей!!!!!
15:49 18.05.2026
11 Путин гол от кръста надолу без кон
До коментар #2 от "Алоууу":Аз вече и за размазване нямам.
15:54 18.05.2026
13 ХА ХА ХА
Срещу МИЛИОННА АРМИЯ ....
Да им е честито - Амин!
16:06 18.05.2026
14 хъхъ
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":По-скоро лоша новина за САЩ. По всичко личи, че ще бъдат изхвърлени от региона, защото арабите разбраха, че САЩ не могат да им гарантират сигурността, а са единствено заплаха.
16:13 18.05.2026
