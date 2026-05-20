Ирански дронове камикадзе поставят Израел в затруднение

От седмици проиранската милиция Хизбула засилено атакува Израел с дронове камикадзе. Във войната срещу Украйна тези нападения са ежедневие. Но Израел не успява да намери противодействие срещу тях. Защо?

Това видео е показателно: безпилотен летателен апарат с експлозиви се врязва в израелска батарея от системата „Железен купол“. Известната израелска система за противовъздушна отбрана, която струва милиарди, е атакувана от дрон, който струва едва няколкостотин евро. Кадрите не са потвърдени еднозначно, но експертите ги считат за автентични.

Видеото беше публикувано в социалните медии преди около седмица от проиранската милиция Хизбула, която Германия, САЩ и няколко сунитски арабски държа определят като терористична организация. За Хизбула атаката е огромен пропаганден успех. А израелската армия изглежда уязвима както никога.

Дронове с оптични влакна като тайно оръжие

От март ливанската Хизбула залага все повече на т.нар. FPV-дронове (First Person View – „поглед от първо лице"), които предоставят на пилотите изображение на целта в реално време. След тези атаки има загинали и ранени израелски войници. Но по-тревожното за израелските военни е, че все повече от тези дронове се управляват не по радиочестоти, а чрез оптични кабели. Това означава, че както локализирането на дроновете, така и смущаването на комуникацията с тях, т.нар. „джаминг“, стават практически невъзможни със средствата на класическата електронна война.

Във войната в Украйна дроновете с оптични влакна се използват масово от 2024 г. насам – както от Украйна, така и от Русия. Борбата срещу тях е много трудна и двете страни по-скоро импровизират. Освен опъването на защитни мрежи, срещу оптичните дронове често се използват прости механични средства като прерязване на кабели или обстрел с ловни пушки. Но на основния проблем - че е почти невъзможно те да бъдат локализирани - и двете страни досега не са намерили решение.

Правителството апелира за търпение

Много наблюдатели са учудени, че дори израелската армия не изглежда по-добре подготвена за това предизвикателство. „Армиите, които са подготвени за големи войни, изведнъж се сблъскват с напълно нови предизвикателства“, обяснява експертът по дронове Нери Зин в интервю за ДВ. Според изпълнителния директор на израелския стартъп за отбрана Axon Vision, именно за големите военни сили не е лесно да адаптират военните си действия достатъчно бързо: „Танк, който струва десетки милиони, изведнъж може да бъде атакуван от FPV дрон, който в Alibaba може да се купи за 400 долара".

Украинският посланик в Израел, Евгений Корнийчук, изразява недоволство от факта, че в Израел не се обръща в достатъчна степен внимание на опита на украинците. „За съжаление, не виждаме голям интерес от страна на израелското ръководство в тази област“, заяви дипломатът пред израелския новинарски портал Ynet News. Говорител на израелската армия отговори на запитване на ДВ, че внимателно се следят предизвикателствата и в други военни конфликти по света. При това израелските въоръжени сили са „на предната линия в надпреварата за разработване на мерки срещу тази нова заплаха“.

Междувременно темата оказва все по-голям натиск и върху Бенямин Нетаняху. Пред израелските медии премиерът заяви, че е наредил „създаването на специален проект срещу заплахата от дронове“. Същевременно той призова за търпение: „Това ще отнеме време“, каза Нетаняху. Възможните технически решения, които се обсъждат, са разнообразни. Те варират от ранно визуално и акустично локализиране на летателните апарати до унищожаване на електрониката чрез микровълнова и лазерна технология – всичко това с използване на изкуствен интелект.

Решенията трябва да са евтини и достъпни

„Преди всичко се нуждаем от прости решения – и се нуждаем от тях веднага, а не след години“, подчертава експертът по дронове Нери Зин. Неговият стартъп също работи по решения за отблъскване на атаки от дронове с оптични влакна. Те залагат на системи за защита на по-малки единици, които могат да се монтират на превозни средства. Идеята: визуални и термични камери записват околната среда. Данните се анализират незабавно от специално обучени системи с изкуствен интелект. Накрая информацията за целите се предава на оръжейни системи.

Зин казва, че неговата фирма вече има клиенти в много страни – включително и в Европа. В крайна сметка войната с дронове винаги е и икономически конфликт. Решенията трябва преди всичко да са евтини, в противен случай биха възникнали абсурдни ситуации: „Чух генерал от Обединените арабски емирства да обсъжда разходите заради войната с Иран - обясняваше как сваляли дронове „Шахед" с прехващащи ракети, всяка от които струва осем милиона долара."