"Междузвездни войни": с лазерни оръжия срещу дронове

Може да звучи като научна фантастика, но отдавна е реалност: няколко държави от Персийския залив залагат на лазерно оръжие в конфликта си с Иран. Колко ефективна е тази технология?

Наскоро с помощта на информация от открити източници наблюдатели забелязаха неизвестен обект на летището в Дубай, който по всяка вероятност е китайско лазерно оръжие. То е в състояние да сваля дронове.

В ОАЕ вече е разположена лазерната система "Железен лъч" (Iron Beam), която Израел очевидно е заел на емирствата. Според някои информации ОАЕ се опитват също така да придобият лазерно оръжие, разработено в САЩ. Освен това те са сключили споразумения с европейски и американски компании за разработване на собствени лазерни оръжейни системи.

"Междузвездни войни" на Земята

ОАЕ не са единствената държава в региона, която има интерес към подобни технологии. През 2025 година се появиха кадри, които показват, че явно и Оман внася китайски лазерни оръжия.

След израелската атака срещу Доха през септември миналата година Катар очевидно също проучва възможността за закупуване на компоненти от турската система за противовъздушна отбрана Steel Dome, която включва лазерно оръжие. Междувременно и Саудитска Арабия тества китайски лазерни оръжейни системи.

За мнозина лазерните оръжия продължават да са част от научната фантастика, но всъщност войната в Иран разшири сериозно тяхната употреба, казва Джаред Келер, издател на специализираното списание Laser Wars. Темпото на развиване на подобни технологии се ускори безпрецедентно през април и май.

Модерна технология, която е ефективна срещу дронове

Няколко фактора правят лазерните оръжия все по-привлекателни днес, обяснява Келер в интервю за ДВ. На първо място, технологията е развита. Американските въоръжени сили за първи път са свалили дрон с лазер още през 1973 г., но съвременните системи днес са значително по-компактни и надеждни, допълва експертът.

Лазерите принадлежат към категорията на т.нар. енергийни оръжия. Към тях се причисляват високоенергийните лазери, чийто лъч поврежда или заслепява целите, както и микровълновите оръжия, които причиняват функционални нарушения.

Все по-широкото използване на дронове на бойното поле прави и употребата на лазерни оръжия наложителна, обяснява Келер. Те са по-икономически рентабилни, тъй като свалянето на дронове със стандартни противовъздушни системи струва стотици хиляди, а понякога и милиони долари. Дроновете могат да се произвеждат бързо и са по-евтини.

Евтина алтернатива на стандартните ПВО системи

Според производители на високоенергийни лазерни оръжия един изстрел струва едва между три и пет долара.

Лазерни системи се разработват и за бойното поле в Украйна, но в Близкия изток за първи САЩ се изправят срещу подобна заплаха от дронове. „Войната с Иран окончателно доведе войната с дронове и в този регион“, казва Келер.

Представители на американското министерство на отбраната вече са потвърдили, че в рамките на следващите три години планират лазерния оръжия да бъдат прилагани в по-голям мащаб.

Лазерните оръжия не са панацея

Лазерните системи обаче имат и своите ограничения. Лъчите им се движат по права линия и действат само на ограничено разстояние. Израелската система "Железен лъч", например, има радиус на действие от едва десет километра. Освен това лъчът трябва да остане насочен към целта за определен период от време, за да е ефективен, а при бързо движещи се дронове това може да е трудно. Метеорологичните условия, включително и високите температури в Близкия изток, също могат да се окажат проблем, тъй като системите трябва силно да се охлаждат.

Израелският "Железен лъч", разположен в ОАЕ, все още не е използван пълноценно във войната с Иран, но вече е успял да свали няколко дрона, изстреляни от Хизбула в Ливан.

Придобиването на лазерни оръжейни системи от различни източници позволява на държавите от Персийския залив да разнообразят отбраната си, коментира Андреас Криг от Кралския колеж в Лондон. „Прекомерната зависимост от Съединените щати не се оказа особено ефективна“, казва той пред ДВ. Въпреки че тази зависимост не може да бъде преустановена бързо, но в дългосрочен план държавите от Персийския залив искат да бъдат по-независими.

Заплахата от Иран ще остане за региона дори при прекратяване на войната. В същото време според източници Израел също се разглежда като потенциален източник на заплаха. „Очевидно е, че освен дипломатическите усилия тези държави трябва да укрепят и способността си да защитават търговията и регионалната стабилност“, казва Андреас Криг. „Един от начините за това е по-опростена и по-самодостатъчна противовъздушна отбрана, която не е толкова зависима от американски боеприпаси.“