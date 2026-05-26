"Междузвездни войни": с лазерни оръжия срещу дронове

26 Май, 2026 19:50 798 9

Израелският "Железен лъч", разположен в ОАЕ, все още не е използван пълноценно във войната с Иран, но вече е успял да свали няколко дрона, изстреляни от Хизбула в Ливан

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle

Може да звучи като научна фантастика, но отдавна е реалност: няколко държави от Персийския залив залагат на лазерно оръжие в конфликта си с Иран. Колко ефективна е тази технология?

Наскоро с помощта на информация от открити източници наблюдатели забелязаха неизвестен обект на летището в Дубай, който по всяка вероятност е китайско лазерно оръжие. То е в състояние да сваля дронове.

В ОАЕ вече е разположена лазерната система "Железен лъч" (Iron Beam), която Израел очевидно е заел на емирствата. Според някои информации ОАЕ се опитват също така да придобият лазерно оръжие, разработено в САЩ. Освен това те са сключили споразумения с европейски и американски компании за разработване на собствени лазерни оръжейни системи.

"Междузвездни войни" на Земята

ОАЕ не са единствената държава в региона, която има интерес към подобни технологии. През 2025 година се появиха кадри, които показват, че явно и Оман внася китайски лазерни оръжия.

След израелската атака срещу Доха през септември миналата година Катар очевидно също проучва възможността за закупуване на компоненти от турската система за противовъздушна отбрана Steel Dome, която включва лазерно оръжие. Междувременно и Саудитска Арабия тества китайски лазерни оръжейни системи.

За мнозина лазерните оръжия продължават да са част от научната фантастика, но всъщност войната в Иран разшири сериозно тяхната употреба, казва Джаред Келер, издател на специализираното списание Laser Wars. Темпото на развиване на подобни технологии се ускори безпрецедентно през април и май.

Модерна технология, която е ефективна срещу дронове

Няколко фактора правят лазерните оръжия все по-привлекателни днес, обяснява Келер в интервю за ДВ. На първо място, технологията е развита. Американските въоръжени сили за първи път са свалили дрон с лазер още през 1973 г., но съвременните системи днес са значително по-компактни и надеждни, допълва експертът.

Лазерите принадлежат към категорията на т.нар. енергийни оръжия. Към тях се причисляват високоенергийните лазери, чийто лъч поврежда или заслепява целите, както и микровълновите оръжия, които причиняват функционални нарушения.

Все по-широкото използване на дронове на бойното поле прави и употребата на лазерни оръжия наложителна, обяснява Келер. Те са по-икономически рентабилни, тъй като свалянето на дронове със стандартни противовъздушни системи струва стотици хиляди, а понякога и милиони долари. Дроновете могат да се произвеждат бързо и са по-евтини.

Евтина алтернатива на стандартните ПВО системи

Според производители на високоенергийни лазерни оръжия един изстрел струва едва между три и пет долара.

Лазерни системи се разработват и за бойното поле в Украйна, но в Близкия изток за първи САЩ се изправят срещу подобна заплаха от дронове. „Войната с Иран окончателно доведе войната с дронове и в този регион“, казва Келер.

Представители на американското министерство на отбраната вече са потвърдили, че в рамките на следващите три години планират лазерния оръжия да бъдат прилагани в по-голям мащаб.

Лазерните оръжия не са панацея

Лазерните системи обаче имат и своите ограничения. Лъчите им се движат по права линия и действат само на ограничено разстояние. Израелската система "Железен лъч", например, има радиус на действие от едва десет километра. Освен това лъчът трябва да остане насочен към целта за определен период от време, за да е ефективен, а при бързо движещи се дронове това може да е трудно. Метеорологичните условия, включително и високите температури в Близкия изток, също могат да се окажат проблем, тъй като системите трябва силно да се охлаждат.

Израелският "Железен лъч", разположен в ОАЕ, все още не е използван пълноценно във войната с Иран, но вече е успял да свали няколко дрона, изстреляни от Хизбула в Ливан.

Придобиването на лазерни оръжейни системи от различни източници позволява на държавите от Персийския залив да разнообразят отбраната си, коментира Андреас Криг от Кралския колеж в Лондон. „Прекомерната зависимост от Съединените щати не се оказа особено ефективна“, казва той пред ДВ. Въпреки че тази зависимост не може да бъде преустановена бързо, но в дългосрочен план държавите от Персийския залив искат да бъдат по-независими.

Заплахата от Иран ще остане за региона дори при прекратяване на войната. В същото време според източници Израел също се разглежда като потенциален източник на заплаха. „Очевидно е, че освен дипломатическите усилия тези държави трябва да укрепят и способността си да защитават търговията и регионалната стабилност“, казва Андреас Криг. „Един от начините за това е по-опростена и по-самодостатъчна противовъздушна отбрана, която не е толкова зависима от американски боеприпаси.“


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    Аа.....то се видя, че когато Израел нарече нещо "Жекезно", нищо железно не им работи!!! Те затова евреиките ловят правачи на нови еврейчета откъдето им падне! Защото евреите и Железния Хор толкова им работи...

    19:54 26.05.2026

  • 2 ЖЕЛЕЗЕН КУПОЛ,ЖЕЛЕЗЕН ЛЪЧ

    9 1 Отговор
    А НАКРАЯ ЕДНО ГОЛЕМО МЯУУ. ЕВРЕЙСКА РЕКЛАМА,А ЕФЕКТ НУЛА.

    19:55 26.05.2026

  • 3 На тези тупани

    8 1 Отговор
    всичките им железни неща са де факто гнили дървета.

    19:56 26.05.2026

  • 4 С една дума

    4 1 Отговор
    Едно нищо.ама да пишем де.гола вода сте dw

    19:56 26.05.2026

  • 5 Даа

    1 6 Отговор
    А в Расията още нямат интернет

    20:02 26.05.2026

  • 6 Ти да видиш

    7 1 Отговор
    Нещо като дървено желязо!

    20:06 26.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор
    Магарета....
    Човешки и истински магарета срещу дронове !!!
    Това е руския нау-хоу ☝️

    20:07 26.05.2026

  • 8 УдоМача

    3 0 Отговор
    Железен лъч се локализира веднага и става на Железен скрап :D :D :D

    20:09 26.05.2026

  • 9 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Малко пушек , малко прах и пясък, малко мъгла, дъжд или малък облак и тоя лазер се превръща в купчина ненужна скрап, а една прашинка върху оптиката я прогаря моментално. Освен това му трябва малка електроцентрала.
    Ужасно скъпа и сложна за подръжка и обслужване вещ!

    20:11 26.05.2026

