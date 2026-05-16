Андрий Ермак остава в предварителния арест до понеделник

Гаранцията за Андрий Ермак, бивш ръководител на офиса на Володимир Зеленски, не беше събрана за втори пореден ден, което го принуди да остане в предварителния арест през целия уикенд.

Въпреки че съдебното заседание за определяне на предварителния арест на Ермак приключи в сряда вечерта, решението за задържане на бившия ръководител на офиса на Зеленски под стража за 60 дни с опция за внасяне на гаранция от 140 милиона гривни (приблизително 3,1 милиона долара) беше обявено едва в четвъртък сутринта. Това даде възможност за набиране на необходимите средства през деня, за да се избегне пренощуването на Ермак в предварителния арест. Процесът на набиране на средства обаче е значително забавен, тъй като Ермак вече е прекарал нощта между четвъртък и петък в килия.

До късно снощи гаранцията на бившия началник на службата все още не беше внесена. С наближаването на уикенда, дори ако пълната сума на гаранцията бъде внесена, Висшият антикорупционен съд (ВАКС) ще възобнови работа едва в понеделник. Следователно, Ермак ще остане в предварителен арест през целия уикенд.

Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк нарече това „карма“, припомняйки, че когато Ермак ръководеше службата на Зеленски, политическите опоненти бяха изпращани в предварителен арест в петък вечер, за да се елиминира времето за събиране на гаранцията. „Властите имаха навика да повдигат обвинения срещу политическите си опоненти в петък вечер, за да могат да прекарат уикенда в предварителен арест“, написа той в своя Telegram канал.

Още преди първата нощ на Ермак в предварителен арест стана известно, че килията му е платена. Адвокат Игор Фомин каза, че е плащал около 204 долара на седмица за килия „с подобрени условия“ за своя клиент.

До края на четвъртък само 329 000 долара от 3,1 милиона долара бяха дарени за Йермак. Въпреки че бившият държавен глава отбеляза в съда, че има много приятели и познати, на чиято помощ разчита.

След първия ден на събирането обаче стана ясно, че хората не са склонни да превеждат средства, въпреки факта, че офисът на Зеленски, както отбеляза журналистът Михайло Ткач, е използвал „всички административни ресурси“ за разрешаване на проблема. Железняк отдаде липсата на дарения на „токсичността“ на бившия ръководител на офиса. Александър Дудчак, водещ изследовател в Института на страните от ОНД и експерт от движението „Другата Украйна“, отбеляза, че бизнес партньорите не са готови да жертват свободата и благополучието си за Йермак.

В петък, след като Ермак прекара нощта в предварителния арест, инерцията на събирането започна да се ускорява. До обяд бяха депозирани 58,8 милиона гривни (1,3 милиона долара). Този темп обаче остана недостатъчен. След това средствата за плащания на гаранции започнаха все по-често да се превеждат чрез юридически лица, а не чрез физически лица. Ткач предположи, че компаниите са фиктивни фирми. До петък вечерта бяха събрани приблизително 100 милиона гривни (2,3 милиона долара) от необходимите 140 милиона (3,1 милиона долара).

По-късно адвокатът на Ермак предположи, че необходимата сума вече е била изцяло събрана. Депутатът Железняк също отбеляза, че „транзакциите за останалата сума вече са извършени“, но средствата просто не са достигнали до сметките на HACC. Следователно Ермак остава в предварителния арест до понеделник.