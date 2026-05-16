В Япония: Си Дзинпин спечели "по точки" последните си разговори с Тръмп

Китайският президент Си Дзинпин „спечели по точки“ в последните си разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, сочи коментар на анализаторския отдел на японската обществена телевизионна мрежа.
„Трудно е да се даде окончателна оценка, но останах с впечатлението, че Си Дзинпин спечели по точки“, каза Томойоши Комия, редактор на международния отдел на мрежата с опит в двете страни. Комия изрази увереност, че и двете страни се стремят да подобрят отношенията си по време на последните разговори поради забавящите се икономики. „На този фон тайванският въпрос се превърна в основен фокус на срещата на върха и фактът, че Китай успя да демонстрира силата си на световната сцена, включително по отношение на иранския въпрос, леко накланя везните в негова полза“, обясни той.
Експертът изрази мнение, че Китай „постепенно изгражда система, в която тайванският въпрос се решава чрез преговори между Пекин и Вашингтон, с крайна цел елиминиране на американското присъствие в тайванските дела“.
Говорейки за икономическия компонент на преговорите, Комия отбеляза, че решението на Китай да поръча 200 самолета Boeing, което американският президент изтъкна като постижение, „са подаръци, които Китай даде на Тръмп“. „Пекин се надяваше да ги използва като лост, за да извлече някои изявления от президента по въпроса за Тайван. Събитията обаче не се развиха в желаната от Китай посока. В икономическата сфера и двете страни като цяло изразиха готовност за изграждане на стабилни отношения, така че има равенство“, обясни той.
Американският лидер посети Китай от 13 до 15 май.
Лопата Орешник
06:09 16.05.2026
Смърфиета
06:28 16.05.2026
Оня
До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":Вярно че времето се стопли ама не е лошо да се завиваш че хептен ще изстинеш!
06:28 16.05.2026
веселяк
До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":А психодиспансерите с още един клиент!
06:31 16.05.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
Пролива затворен.
Кво спечели.киъаеца???
06:50 16.05.2026
Пак е нещо
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Тия самолети ги поръчват точно за сметка на дълга, щот не се знае изобщо дали ще искат дончовци да го връщат. Те и самолети толкова ще им направят, ама кво да се прави, нали нещо трябва, да се пише във вестниците.
07:06 16.05.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
САЩ продават храни за милиарди на Китай.
САЩ продават ЧИПОВЕ на Китай.
САЩ оставят митата в сила срещу Китай.
САЩ блокират пролива с кораби на Китай.
САЩ казват Тайван е...Тайвански.
САЩ предлагат на Китай да купува петрол от САЩ
Не се разбра кво спечели китаеца ????
07:16 16.05.2026
Мишел
07:19 16.05.2026
11 Мишел
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Китай продаде половината от американските дългови книжа, закупи злато с получените пари и не купува вече американски ценни книжа.
Япония е най големия кредитор на САЩ.
07:26 16.05.2026
12 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Нищо не разбираш.
07:26 16.05.2026
СЕ СЕ ЧУДИ
07:28 16.05.2026
15 Мишел
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":САЩ изнасят за Китай толкова много, че имат търговски дефицит с Китай само 105 000 000 000$😀😀😀
07:49 16.05.2026
пътник
08:28 16.05.2026
17 Край
До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":А България на Ердоган ли?
08:44 16.05.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Мишел":Къв дефицит бре.
При "затворен" Китай за американски стоки...
По политически причини.
11:14 16.05.2026