В Япония: Си Дзинпин спечели "по точки" последните си разговори с Тръмп

16 Май, 2026 05:48, обновена 16 Май, 2026 05:55 3 119 18

Поръчката на 200 самолета Boeing, което американският президент изтъкна като постижение, „са подаръци, които Китай му даде", отбелязва журналистът Томойоши Комия

В Япония: Си Дзинпин спечели "по точки" последните си разговори с Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин „спечели по точки“ в последните си разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, сочи коментар на анализаторския отдел на японската обществена телевизионна мрежа.

„Трудно е да се даде окончателна оценка, но останах с впечатлението, че Си Дзинпин спечели по точки“, каза Томойоши Комия, редактор на международния отдел на мрежата с опит в двете страни. Комия изрази увереност, че и двете страни се стремят да подобрят отношенията си по време на последните разговори поради забавящите се икономики. „На този фон тайванският въпрос се превърна в основен фокус на срещата на върха и фактът, че Китай успя да демонстрира силата си на световната сцена, включително по отношение на иранския въпрос, леко накланя везните в негова полза“, обясни той.

Експертът изрази мнение, че Китай „постепенно изгражда система, в която тайванският въпрос се решава чрез преговори между Пекин и Вашингтон, с крайна цел елиминиране на американското присъствие в тайванските дела“.

Говорейки за икономическия компонент на преговорите, Комия отбеляза, че решението на Китай да поръча 200 самолета Boeing, което американският президент изтъкна като постижение, „са подаръци, които Китай даде на Тръмп“. „Пекин се надяваше да ги използва като лост, за да извлече някои изявления от президента по въпроса за Тайван. Събитията обаче не се развиха в желаната от Китай посока. В икономическата сфера и двете страни като цяло изразиха готовност за изграждане на стабилни отношения, така че има равенство“, обясни той.

Американският лидер посети Китай от 13 до 15 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лопата Орешник

    18 8 Отговор
    Китай е най големият кредитор на кравите!

    Коментиран от #8, #11

    06:09 16.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Смърфиета

    5 4 Отговор
    Да не е някаква мсирка, представител в Европейския съвет за радио и телевизия? Как се класира Япония, или отпада. Най-хубавите парчета, азърбайжанското и щвейцарското отпаднаха. Ботовете харесват томонокошита.

    06:28 16.05.2026

  • 5 Оня

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Вярно че времето се стопли ама не е лошо да се завиваш че хептен ще изстинеш!

    06:28 16.05.2026

  • 6 веселяк

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    А психодиспансерите с още един клиент!

    06:31 16.05.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 9 Отговор
    Тайван е...Тайвански.
    Пролива затворен.

    Кво спечели.киъаеца???

    06:50 16.05.2026

  • 8 Пак е нещо

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Тия самолети ги поръчват точно за сметка на дълга, щот не се знае изобщо дали ще искат дончовци да го връщат. Те и самолети толкова ще им направят, ама кво да се прави, нали нещо трябва, да се пише във вестниците.

    07:06 16.05.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 15 Отговор
    САЩ шиткат 200 Бойнга на Китай. Като за начало.
    САЩ продават храни за милиарди на Китай.
    САЩ продават ЧИПОВЕ на Китай.
    САЩ оставят митата в сила срещу Китай.
    САЩ блокират пролива с кораби на Китай.
    САЩ казват Тайван е...Тайвански.
    САЩ предлагат на Китай да купува петрол от САЩ
    Не се разбра кво спечели китаеца ????

    Коментиран от #12, #15

    07:16 16.05.2026

  • 10 Мишел

    8 2 Отговор
    Накратко: Тръмп отиде с кошница подаръци на среща със Си и се върна с празна кошница

    07:19 16.05.2026

  • 11 Мишел

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Китай продаде половината от американските дългови книжа, закупи злато с получените пари и не купува вече американски ценни книжа.
    Япония е най големия кредитор на САЩ.

    07:26 16.05.2026

  • 12 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Нищо не разбираш.

    07:26 16.05.2026

  • 13 СЕ СЕ ЧУДИ

    5 0 Отговор
    Как да се отърве от токсичните американски ДЦК.

    07:28 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    САЩ изнасят за Китай толкова много, че имат търговски дефицит с Китай само 105 000 000 000$😀😀😀

    Коментиран от #18

    07:49 16.05.2026

  • 16 пътник

    4 1 Отговор
    Самолетите,даже и чиповете...са дребните дъвки на двамата за наивници.Съществено е съгласието за ядреното оръжие на Иран и за отворен немилитаризиран Ормузки проток,т.е. съгласие за транспорта на енергийни ресурси.А това удря Русия.Защо ли "самодостатъчният" Путин бърза за среща с китаеца?

    08:28 16.05.2026

  • 17 Край

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    А България на Ердоган ли?

    08:44 16.05.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Къв дефицит бре.
    При "затворен" Китай за американски стоки...
    По политически причини.

    11:14 16.05.2026

