В Япония: Си Дзинпин спечели "по точки" последните си разговори с Тръмп

Китайският президент Си Дзинпин „спечели по точки“ в последните си разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, сочи коментар на анализаторския отдел на японската обществена телевизионна мрежа.

„Трудно е да се даде окончателна оценка, но останах с впечатлението, че Си Дзинпин спечели по точки“, каза Томойоши Комия, редактор на международния отдел на мрежата с опит в двете страни. Комия изрази увереност, че и двете страни се стремят да подобрят отношенията си по време на последните разговори поради забавящите се икономики. „На този фон тайванският въпрос се превърна в основен фокус на срещата на върха и фактът, че Китай успя да демонстрира силата си на световната сцена, включително по отношение на иранския въпрос, леко накланя везните в негова полза“, обясни той.

Експертът изрази мнение, че Китай „постепенно изгражда система, в която тайванският въпрос се решава чрез преговори между Пекин и Вашингтон, с крайна цел елиминиране на американското присъствие в тайванските дела“.

Говорейки за икономическия компонент на преговорите, Комия отбеляза, че решението на Китай да поръча 200 самолета Boeing, което американският президент изтъкна като постижение, „са подаръци, които Китай даде на Тръмп“. „Пекин се надяваше да ги използва като лост, за да извлече някои изявления от президента по въпроса за Тайван. Събитията обаче не се развиха в желаната от Китай посока. В икономическата сфера и двете страни като цяло изразиха готовност за изграждане на стабилни отношения, така че има равенство“, обясни той.

Американският лидер посети Китай от 13 до 15 май.