Круизен кораб със случаи на хантавирус пристигна в Ротердам

18 Май, 2026 11:34, обновена 18 Май, 2026 12:54 1 654 17

Екипажът ще бъде поставен под карантина, а плавателният съд ще премине дезинфекция след инцидент на борда

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нидерландският круизен кораб „Хондиус“, на борда на който бяха установени случаи на хантавирус, пристигна в пристанището на Ротердам, предадоха световните агенции, предава БТА.

Плавателният съд ще премине през пълна дезинфекция, а 25-те членове на екипажа и двамата медицински служители на борда ще бъдат поставени под карантина.

При влизането си в пристанището корабът беше съпроводен от влекач и полицейски катер.

По време на круиза са починали трима пътници, сред които нидерландска семейна двойка. Според здравните власти двамата вероятно са се заразили по време на пътуване в Южна Америка, след което са предали вируса на други пасажери. Става дума за щам на хантавирус, който може да се предава между хора.

През последните шест дни „Хондиус“ плаваше към Ротердам от Канарските острови, където останалите пътници бяха евакуирани от служители в пълно защитно облекло и изпратени с полети до над 20 държави, за да бъдат поставени под карантина.

По данни на властите най-малко 11 души са засегнати от огнището.

Канадската агенция за обществено здраве съобщи, че един от четиримата канадски граждани, поставени под изолация след напускането на кораба, е дал положителна проба за хантавирус. Информацията по случая ще бъде споделена със Световната здравна организация.

Преди корабът да получи разрешение отново да отплава, той ще бъде инспектиран от здравните власти. Това е първият известен случай на огнище на хантавирус на круизен кораб.

Нидерландската компания собственик на „Хондиус“ засега не предвижда промени в дейността си. Следващото планирано пътуване е арктически круиз, който трябва да отплава от Кефлавик, Исландия, на 29 май.

Институт Пастьор съобщи, че пълното секвениране на вирусния щам, открит при френски пътник от кораба, показва съвпадение с вече известни южноамерикански щамове, без данни за нови характеристики, които да го правят по-заразен или по-опасен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    27 1 Отговор
    Не ми се мислии догодина, ако Бургас вземе та се класира за домакин на Евровизия, какъв Хантавирус ще забърка кметът.

    Коментиран от #6

    11:36 18.05.2026

  • 2 Овчар

    15 1 Отговор
    Новородените са наказани още с раждането ..! Ваксините са задължителни...! Затова масово млади напускат университети и стават екотерористи, палят мършата всеки ден някъде. но медиите го крият..!

    11:41 18.05.2026

  • 3 Подготвят ни

    23 0 Отговор
    За нова епидемия, пуснали са пробно тоя вирус на круизен кораб и ще обявят че заразата е тръгнала от там и понеже в еврозоната е гъсто населено ще се разпространи много бързо когато решат.

    Коментиран от #5

    11:54 18.05.2026

  • 4 Спрете се вече с тая хентай простотия

    19 1 Отговор
    Втори път няма кой да ви върже, освен гласувалите за Ивайло Миречев и Кокорчо.

    12:19 18.05.2026

  • 5 И още ли?

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Подготвят ни":

    От 2009г. ни мори една епидемия, която се нарича ГЕРБ, та сега с тази ли ще ни плащат.

    12:19 18.05.2026

  • 6 Сталин

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ханта на иврит-означава лъжа измама

    Коментиран от #7, #8

    12:26 18.05.2026

  • 7 Мнение

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    То и ковид 19 означаваше нещо от сорта:
    "Корона ваксина ид19", но голяма част от хората по света си помислиха, че било случайно, че разни прилепи го разнасяли у чайна, нищо, че Фаучито спонсорирал разработка с "гейн оф функшън" в лабораторията в Ухан!
    Нищо, че и Бил Гейтс имал акции в разни фарма компании, дето разработват т.нар. "ваксини"!
    Важното е че от тая античовешка г.нцидна стъпка, спечелиха едни трилиони!
    Сега готвят втора серия с "ханта вируса", нищо, че Виктория Нюланд призна публично пред сената, че се тревожела да не би американските био лаборатории в Украйна да попаднат в руски ръце!!!

    ОСНОВНОТО ЗЛО НА ЗЕМЯТА ДЕЙСТВА ЧРЕЗ ОГРОМНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, ПРОСЛЕДЕТЕ ГИ ДО КОИ ХОРА ОТИВАТ, ВИЖТЕ И КАКВО СЕ ГОВОРИ ВЪВ ФОРУМИ КАТО ТОЯ В ДАВОС, И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ КОЙ ТОЧНО ТРЯБВА ДА ОПАНДИЗИТЕ ЗА Г.НЦИД СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО!!!

    12:43 18.05.2026

  • 8 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Не е точно лъжа, а все едно на български казваш на някой "не ме бъзикай/будалкай", в смисъл, че е лесно за разобличаване.

    13:01 18.05.2026

  • 9 мнение

    13 1 Отговор
    Разпространението на болестта не е случайно - този път идва от кораби. Историята от 2019 година се повтаря. Новият локдаун през това лято пристъпва с тихи стъпки. Няма да ви е необходимо гориво, защото няма да можете да ходите никъде. Кой ли ще натовари каруцата този път?

    13:05 18.05.2026

  • 10 Мухахаха

    7 0 Отговор
    Либерастите да се готвят за пандемия и ушите ще ви надупчат

    13:14 18.05.2026

  • 11 Ханта Манта

    9 0 Отговор
    Новия цирк няма да мине.

    13:16 18.05.2026

  • 12 Механик

    10 1 Отговор
    Ясна работа. Украина си отива, САЩ/Израел не можаха да победят Иран и ето, че ОНИЯ са ни спретнали новата изненада с хантавируса. Повтаря се историйката с ковида и ковид-шаманите са готови да почнат да опява от телевизора.
    Мда. Народа рябва да се мачка. Никаква свобода.

    13:19 18.05.2026

  • 13 Ха-ха-ха

    8 0 Отговор
    Тези пак започват с лъжите за разни "зарази", за да набоцкат милиони жертви по света!
    Е, този път не им вярва никой глупостите! Може да ни притиснат само, като диктатура, ама вече нищо не ме учудва! Психопати управляват света!

    13:23 18.05.2026

  • 14 Корона 19

    4 0 Отговор
    И тук ли ще утепате няколко човека за да ни плашите?

    13:45 18.05.2026

  • 15 Напомняне

    0 0 Отговор
    Айдее, гответе се за новия shutdown и ваксинки! И купувайте маски!

    14:04 18.05.2026

  • 16 Напомняне

    1 0 Отговор
    Айдее, гответе се за новия shutdown и ваксинки! И купувайте маски!

    14:05 18.05.2026

  • 17 Хо-ха-ха

    0 0 Отговор
    Според мен добре е да се информираме за това какво преставлява този вирус, разпространение, оредпазване , лечение докато все още има достоверна информация и не са започнали да ни лъжат и скриват информацията.

    17:03 18.05.2026

