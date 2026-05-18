Круизен кораб със случаи на хантавирус пристигна в Ротердам

Нидерландският круизен кораб „Хондиус“, на борда на който бяха установени случаи на хантавирус, пристигна в пристанището на Ротердам, предадоха световните агенции, предава БТА.

Плавателният съд ще премине през пълна дезинфекция, а 25-те членове на екипажа и двамата медицински служители на борда ще бъдат поставени под карантина.

При влизането си в пристанището корабът беше съпроводен от влекач и полицейски катер.

По време на круиза са починали трима пътници, сред които нидерландска семейна двойка. Според здравните власти двамата вероятно са се заразили по време на пътуване в Южна Америка, след което са предали вируса на други пасажери. Става дума за щам на хантавирус, който може да се предава между хора.

През последните шест дни „Хондиус“ плаваше към Ротердам от Канарските острови, където останалите пътници бяха евакуирани от служители в пълно защитно облекло и изпратени с полети до над 20 държави, за да бъдат поставени под карантина.

По данни на властите най-малко 11 души са засегнати от огнището.

Канадската агенция за обществено здраве съобщи, че един от четиримата канадски граждани, поставени под изолация след напускането на кораба, е дал положителна проба за хантавирус. Информацията по случая ще бъде споделена със Световната здравна организация.

Преди корабът да получи разрешение отново да отплава, той ще бъде инспектиран от здравните власти. Това е първият известен случай на огнище на хантавирус на круизен кораб.

Нидерландската компания собственик на „Хондиус“ засега не предвижда промени в дейността си. Следващото планирано пътуване е арктически круиз, който трябва да отплава от Кефлавик, Исландия, на 29 май.

Институт Пастьор съобщи, че пълното секвениране на вирусния щам, открит при френски пътник от кораба, показва съвпадение с вече известни южноамерикански щамове, без данни за нови характеристики, които да го правят по-заразен или по-опасен.