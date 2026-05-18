Украйна и Унгария започват консултации за унгарското малцинство

Украйна и Унгария са се договорили да проведат консултации относно унгарското малцинство, заяви украинският външен министър, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Андрий Сибига съобщи, че през уикенда е провел „конструктивен и съдържателен“ разговор с унгарската си колежка Анита Орбан. Двамата са се съгласили тази седмица да започне кръг от експертни унгарско-украински консултации.

Целта е да бъдат намерени практически и устойчиви решения за унгарското малцинство в Закарпатска област, посочи Сибига.

„Готови сме да работим с новото унгарско правителство по всички въпроси от двустранния ни дневен ред, включително темата за националното малцинство, с цел възстановяване на доверието и добросъседските отношения между нашите страни“, написа той в социалната мрежа Екс.