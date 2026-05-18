Новини
Свят »
Унгария »
Украйна и Унгария започват консултации за унгарското малцинство
  Тема: Украйна

Украйна и Унгария започват консултации за унгарското малцинство

18 Май, 2026 10:28 1 379 20

  • унгария-
  • украйна-
  • малцинство

Двете страни ще търсят експертни решения за Закарпатска област и възстановяване на доверието между Киев и Будапеща

Украйна и Унгария започват консултации за унгарското малцинство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна и Унгария са се договорили да проведат консултации относно унгарското малцинство, заяви украинският външен министър, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Андрий Сибига съобщи, че през уикенда е провел „конструктивен и съдържателен“ разговор с унгарската си колежка Анита Орбан. Двамата са се съгласили тази седмица да започне кръг от експертни унгарско-украински консултации.

Още новини от Украйна

Целта е да бъдат намерени практически и устойчиви решения за унгарското малцинство в Закарпатска област, посочи Сибига.

„Готови сме да работим с новото унгарско правителство по всички въпроси от двустранния ни дневен ред, включително темата за националното малцинство, с цел възстановяване на доверието и добросъседските отношения между нашите страни“, написа той в социалната мрежа Екс.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 39 Отговор
    В България вече трайно живеят над 150хил укропам. Заслужават свое малцинство, новини на техния език, и изучаване на майчин език в школата.

    Коментиран от #4, #7, #20

    10:31 18.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 18 Отговор
    В Украйна има милион и половина българи.

    10:33 18.05.2026

  • 3 Шопо

    20 2 Отговор
    Закарпатието е унгарска територия заграбена от СССР през ВСВ, там живеят етнически Унгарци и сега е момента да се присъединят към Родината.

    10:34 18.05.2026

  • 4 Любопитен

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А бе ти защо не си гледаш талмудата че да намериш нещо безсмислено за за учене?

    10:36 18.05.2026

  • 5 Унгарците

    18 1 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #6

    10:37 18.05.2026

  • 6 Хи хи хи

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Унгарците":

    тоя упорития
    ще излезе прав .......

    10:39 18.05.2026

  • 7 8888

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Заслужават да се върнат в Украйна където ги чака ТЦК за да вадят милиарди в заеми за Зеления.
    Иначе тя цялата Украйна е станала малцинство

    10:41 18.05.2026

  • 8 Папуц

    13 2 Отговор
    Айдааа, още една област от незалежная си замина.
    Без пушка да пукне, куклата на Орбан, си дръпна закърпатието.
    Сега и урсулите и Сибига само ще казват Ок , и ще преглъщат на сухо!
    Този Мадяр таки ум го сложи - украинското знаме де!
    ха ха ха

    10:48 18.05.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    14 2 Отговор
    Договаря се преминаването на Закарпатската област към Унгария след разпада на бивша Украйна.

    10:48 18.05.2026

  • 10 Истината

    15 2 Отговор
    Има едно известно американско правило, което е приложимо за Укрия -
    "С терористи не се преговаря!" - особено с наркозависими такива ...

    Коментиран от #16

    10:52 18.05.2026

  • 11 Да бе ,да ! 🤔

    16 3 Отговор
    Украинската хунта се надяваше , че щом натовските ѝ спонсори свалят Орбан , и Унгария ще забрави за исканията си . Киув трябва да знае , че това не му е България , да търпи че българските имена са забранени за новородени .

    10:57 18.05.2026

  • 12 Кална ватенка

    2 7 Отговор
    Недейте така, че скоро троловете на Путя няма с какво да заработват насъщния.

    10:57 18.05.2026

  • 13 Овчар

    3 1 Отговор
    Къде са снайперистите. .? Да изчистят мършата..!

    11:12 18.05.2026

  • 14 Хайнрих

    3 3 Отговор
    Трябва да се извади тоя коз от бункерният мръсник Путйо.

    Коментиран от #17

    11:23 18.05.2026

  • 15 Анонимен

    10 0 Отговор
    А пък ние, вместо да преговаряме за българското малцинство в Украйна, се кефим на бангаранга. В това се изразява нашия патриотизъм.

    11:23 18.05.2026

  • 16 Киро

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    Добрия укра е муртвия укра

    11:37 18.05.2026

  • 17 Бежко

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хайнрих":

    Онуфри, ти за кой коз говориш ?
    Май пак си прекалил с парцуцата , и незнаеш за какво иде реч в публикацията.
    Гони си овцете, и не се занимавай с имитация на умствени напъни!

    11:46 18.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Перо

    3 0 Отговор
    Украйна да върне старите земи на Унгария и Полша, присъединени след двете световни войни, вкл. Гр. Лвов!

    13:16 18.05.2026

  • 20 Перо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И за награда 0 точки от Украйна на Евровизия!

    13:18 18.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания