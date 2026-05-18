Украйна и Унгария започват консултации за унгарското малцинство

Украйна и Унгария са се договорили да проведат консултации относно унгарското малцинство, заяви украинският външен министър, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Андрий Сибига съобщи, че през уикенда е провел „конструктивен и съдържателен“ разговор с унгарската си колежка Анита Орбан. Двамата са се съгласили тази седмица да започне кръг от експертни унгарско-украински консултации.
Целта е да бъдат намерени практически и устойчиви решения за унгарското малцинство в Закарпатска област, посочи Сибига.
„Готови сме да работим с новото унгарско правителство по всички въпроси от двустранния ни дневен ред, включително темата за националното малцинство, с цел възстановяване на доверието и добросъседските отношения между нашите страни“, написа той в социалната мрежа Екс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "честен ционист":А бе ти защо не си гледаш талмудата че да намериш нещо безсмислено за за учене?
10:36 18.05.2026
5 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
Коментиран от #6
10:37 18.05.2026
6 Хи хи хи
До коментар #5 от "Унгарците":тоя упорития
ще излезе прав .......
10:39 18.05.2026
7 8888
До коментар #1 от "честен ционист":Заслужават да се върнат в Украйна където ги чака ТЦК за да вадят милиарди в заеми за Зеления.
Иначе тя цялата Украйна е станала малцинство
10:41 18.05.2026
8 Папуц
Без пушка да пукне, куклата на Орбан, си дръпна закърпатието.
Сега и урсулите и Сибига само ще казват Ок , и ще преглъщат на сухо!
Този Мадяр таки ум го сложи - украинското знаме де!
ха ха ха
10:48 18.05.2026
10 Истината
"С терористи не се преговаря!" - особено с наркозависими такива ...
Коментиран от #16
10:52 18.05.2026
16 Киро
До коментар #10 от "Истината":Добрия укра е муртвия укра
11:37 18.05.2026
17 Бежко
До коментар #14 от "Хайнрих":Онуфри, ти за кой коз говориш ?
Май пак си прекалил с парцуцата , и незнаеш за какво иде реч в публикацията.
Гони си овцете, и не се занимавай с имитация на умствени напъни!
11:46 18.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Перо
До коментар #1 от "честен ционист":И за награда 0 точки от Украйна на Евровизия!
13:18 18.05.2026