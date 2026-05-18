Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас: ЕС трябва да преразглежда отношенията с партньори, подкрепящи Русия и Иран

Кая Калас: ЕС трябва да преразглежда отношенията с партньори, подкрепящи Русия и Иран

18 Май, 2026 11:40 3 122 135

  • кая калас-
  • партньор-
  • русия-
  • иран

Европейският съюз трябва да действа по-стратегически и да включва сигурността в отношенията си, заяви върховният представител по външната политика

Кая Калас: ЕС трябва да преразглежда отношенията с партньори, подкрепящи Русия и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

ЕС трябва да бъде гъвкав и да може да преразглежда отношенията си с партньорите, които подкрепят Русия и Иран. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседание на европейските министри, посветено на въпросите на развитието, предава БТА.

По думите ѝ, ако ЕС иска да бъде геополитически фактор, трябва да действа по-стратегически по отношение на хуманитарната помощ и търговията, като включва и въпросите на сигурността в сътрудничеството с партньорите.

Тя подчерта, че Европейският съюз трябва да отчита собствените си интереси.

Калас коментира още, че мирните преговори за Украйна са в застой и че Русия трябва да бъде притисната да се върне на масата за преговори, особено в момент, когато не изглежда в най-силна позиция. По думите ѝ Китай поддържа тесни отношения с Русия и може да изиграе роля в убеждаването на Москва да прекрати войната.

Тя добави, че Украйна може да очаква първия транш от общия заем в размер на 90 милиарда евро в началото на юни.

По отношение на международните напрежения Калас посочи, че е положително, че САЩ и Китай са на мнение за необходимостта от възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. По думите ѝ Китай има влияние върху Иран и би могъл да насърчи Техеран да отвори протока, като изходът от кризата според нея трябва да бъде постигнат чрез преговори между Иран и САЩ.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 145 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    121 12 Отговор
    Другарката Кая само ако и подозираше как Румбата догодина ще покани Русия и Турция да участват в Евровидението щеше да се обрине..

    Коментиран от #84, #132

    11:42 18.05.2026

  • 2 Само питам

    149 12 Отговор
    ЕС малко ли е в изолация , та сега мисли да започва и вътрешни борби . Кой докара Урсула и Кая ? Докога ?

    Коментиран от #6, #24, #36, #44, #123

    11:43 18.05.2026

  • 3 Овчар

    91 12 Отговор
    И тази ще си намери майстора , както Кенеди..!

    Коментиран от #21, #52, #93, #103

    11:43 18.05.2026

  • 4 Тъпа

    127 11 Отговор
    Естонска патка

    11:44 18.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    117 8 Отговор
    Тъпо - по-тъпо - най-тъпо - екстремно тъпо... и те там някъде след безумието се нарежда тоя евро-отпадък!

    МИ С КОГО ЩЕ РАБОТИШ МА!!!

    11:44 18.05.2026

  • 6 Елементарно , бе Уотсън !

    67 7 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Докараха ги натовското управление зад кулисите ( Англия , Израел и Турция ) . Само те печелят от сегашните войни .

    11:45 18.05.2026

  • 7 Тази каква е

    87 9 Отговор
    Никой не те е избирал че да казваш какво ще се прави

    11:45 18.05.2026

  • 8 Софиянец

    86 8 Отговор
    Тази винаги изглежда подпийнала и друсана до козирката! Хахахах! А глупостите дето говори само го потвърждават!

    11:47 18.05.2026

  • 9 Смехоран

    14 82 Отговор
    Мунчо,чуеш ли?Тия камъни са по твоята манерка.Ще ти спрат парите по ПВУ.Увисваш като прани гащи.После как ще се разплатиш със спонсорите?

    Коментиран от #48, #53

    11:47 18.05.2026

  • 10 Дивергент

    69 8 Отговор
    ЕС няма стратегия. Външната политика и сигурността не се заключават само в пожелателни обръщения пред малобройна публика.

    11:47 18.05.2026

  • 11 Иран

    83 6 Отговор
    Иран беше стратегически партньор на НРБ.
    Естествено и СССР.
    Сега какво - изнасят ни безплатно златото, медта и кой знае още какво ...
    А насреща получаваме тежкометални ябълки и домати от Полша и Турция ...

    11:48 18.05.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    11 57 Отговор
    Ганя е най подкрепящия Маскалия!

    Коментиран от #17

    11:49 18.05.2026

  • 13 Шопо

    77 8 Отговор
    ЕС се управлява от сбищина корумпирани политици, този съюз е обречен на разпадане.
    НАТО в лицето на САЩ действат като терористична организация.
    Референдум за ЕС и НАТО.

    Коментиран от #112

    11:49 18.05.2026

  • 14 Да Живее

    37 8 Отговор
    Четвъртия Интернационал

    11:49 18.05.2026

  • 15 фбр

    63 7 Отговор
    Аман от тази прибалтийска болонка !!!

    11:50 18.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    29 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    И с Право ! И с Прагматизъм !

    11:51 18.05.2026

  • 18 ежко

    61 6 Отговор
    Кокошката пак се изказа неподготвена! Ако зависи от мен, ще я оставя на една минимална заплата, да видим тогава каква песен ще запее!

    Коментиран от #22

    11:52 18.05.2026

  • 19 България

    67 5 Отговор
    Трябва да разбере, че ЕС-страните НИКОГА не са имали държавата ни за нещо друго,
    освен за тоалетна ....

    Трябва да пораснем най-сетне и да осъзнаем, че ЕС не е правилния избор ...

    ЕС е тоталитарна организация, която се превръща във все по-голям товар за нас ...

    Коментиран от #51, #74

    11:53 18.05.2026

  • 20 Трол

    37 6 Отговор
    Значи трябва да изхвърлят България от ЕС.

    Коментиран от #28, #40

    11:54 18.05.2026

  • 21 Как може да сравняваш Кенеди

    56 3 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    с тоя пълен 6оклук.

    Коментиран от #42

    11:54 18.05.2026

  • 22 Всъщност

    45 3 Отговор

    До коментар #18 от "ежко":

    Напротив - там е проблемът . Че урсулите май не разчитат на заплатите си в ЕК , а пробутват вредни на Евросъюза политики .

    11:55 18.05.2026

  • 23 А ГДЕ

    37 3 Отговор
    Кая Калната ?

    11:55 18.05.2026

  • 24 Как кой?

    34 2 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    ЦРУ, МИ-6 и МОСАД

    11:56 18.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хххх

    49 6 Отговор
    Аз не разбирам как може да подкрепяш Украйна и да не подкрепяш Иран, или обратното, при положение, че и двете страни са в идентично положение и са жертви на агресия! Или си на страната на справедливостта, или не си. Всяка друга позиция е лицемерна, нехуманна и нецивилизована.

    Коментиран от #49

    11:57 18.05.2026

  • 28 Елементарно , бе Уотсън !

    40 3 Отговор

    До коментар #20 от "Трол":

    Разбира се - да изхвърлят всички , и да оставят само Урсула , Кая и комплексираните балтийски пинчери !

    11:58 18.05.2026

  • 29 Баба ти

    45 2 Отговор
    Тая увредена кокошка трябва незабавно да бъде изхвърлена от Брюкселския кокошарник заедо с урдурлата! Опасни, вредни, продажни кукуфайки.

    Коментиран от #126

    11:58 18.05.2026

  • 30 Анонимен

    51 4 Отговор
    Точно така, прекъснете отношенията на ЕС с 2/3 от света. Така по-сигурно ще ускорите края му. Не, наистина Европа никога не е била водена от толкова глупави хора!

    Коментиран от #35

    11:59 18.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 любопитен

    41 2 Отговор
    Персите пък какво са и направили на тази ку ку мяФ ка?

    12:03 18.05.2026

  • 33 Първанов

    5 35 Отговор
    Тази дата18 май в историята: Русия и Великобритания подписват тайно споразумение за ревизиране на Санстефанския мирен договор. Пореден нож в гърба на България от страна на Русия за разделянето на страната. Исторически надали сме видяли един бял ден от Русия. У нас малцина знаят , че руско- турските войни са над 10 броя и те са за територии ,а не заради славянски народи. Повечето си мислят, че войната е само една, ами не пичове, не е една и не е водена за освобождение на българите. С разпада на империите и буржуазните революции българите щяхме да се освободим и без новите ,,освободители,,

    12:05 18.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 По точно

    4 24 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    ЕС трябва да преустанови всякакви плащания по ПВУ и заеми на русофилска България.

    12:08 18.05.2026

  • 37 ФАКТИ

    5 31 Отговор
    Е сборище на олигофрени, антиевропейци и копейки по душа, няма такова робско сборище

    Коментиран от #100

    12:09 18.05.2026

  • 38 Ъъъъ

    44 0 Отговор
    Аха... Значи, Си да спре войната в Украйна и Си да отвори Ормуз...А защо да го прави? Той няма проблем с войната, както няма проблем и с Ормуз. Неговите кораби минават без проблем..... Нещо не вдявам на какво се надява Кая? 🤔

    Коментиран от #41, #45, #62, #63, #64

    12:09 18.05.2026

  • 39 000

    36 1 Отговор
    Разпада на ес върви по план, и този план не е на москва.

    12:11 18.05.2026

  • 40 Ми да

    3 34 Отговор

    До коментар #20 от "Трол":

    Русия е основен враг на ЕС. България с това русофилско управление трябва незабавно да бъде изхвърлена от ЕС. И никакви помощи.

    Коментиран от #65

    12:12 18.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Овчар

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "Как може да сравняваш Кенеди":

    Едно и също са..!

    12:13 18.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Да ти отговоря

    2 32 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Докато Русия бъде силно респектирана и никога повече да не помисли да напада съседите си.

    Коментиран от #75, #79

    12:14 18.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Присмехулник

    23 0 Отговор
    Тая мома става все по-курназ.

    12:16 18.05.2026

  • 47 Гледащ

    24 1 Отговор
    Хахаха 2 това е лицемерие ЕС не може да накара Украйна да се съгласи на нищо защото те са суверитетна държава но ще кажем на китайците да принудят Русия щото тя не е суверитетна държава да се съгласи сис нашите искания ама вие сериозно ли хахаха

    12:16 18.05.2026

  • 48 Така е

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "Смехоран":

    Много точно.

    12:17 18.05.2026

  • 49 Агресор

    2 35 Отговор

    До коментар #27 от "хххх":

    Защото Иран е агресор. Включи се във войната срещу Украйна с дронове и ракети в ключов момент. Първитете атаки с ирански оръжия срещу Украйна бяха управлявани от ирански оператори.

    Коментиран от #57

    12:18 18.05.2026

  • 50 Хи хи хи

    21 0 Отговор
    таа, много " умната" кая де пак си говори самичка.......

    12:18 18.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ало

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Такива заплахи срещу официални лица, разследват ли се?

    Коментиран от #85

    12:21 18.05.2026

  • 53 Точно

    2 14 Отговор

    До коментар #9 от "Смехоран":

    Сега Мерц го е привикал на килимчето да му набива чумберите. Както навремето Гундяев го смъмри.

    Коментиран от #59, #111

    12:21 18.05.2026

  • 54 хихи

    18 1 Отговор
    има вид на щастливо разведена...

    12:23 18.05.2026

  • 55 Анонимен

    18 0 Отговор
    А с подкрепящите израел?

    12:23 18.05.2026

  • 56 Олга

    21 0 Отговор
    “Дурочка из переулочка” проста като три стотинки, бывша пионерка от семейство на съветски номенклатурщик сега като ирония на съдбата възглавява дипломация на ЕС и изпратила авторитет на ЕС под перваза. Това можеш да го назовеш диверсия против ЕС не как иначе. Сигурно пак ръката на Путин. Интересно успяла ли тя да прочете до край книга, след коята, както тя каза, ще стане умна.

    12:25 18.05.2026

  • 57 хххх

    21 1 Отговор

    До коментар #49 от "Агресор":

    То тогава цяла Европа е агресор, защото продължава да купува от Русия и да и изпраща пари за оръжие за убийство на украинци. С какви пари мислиш, че са платени тези дронове на Иран? С твоите!

    12:25 18.05.2026

  • 58 Ей, не се спря

    22 1 Отговор
    това интелигентно недоразумение. Като бот е - едно и също до безкрай

    12:26 18.05.2026

  • 59 Да де

    3 13 Отговор

    До коментар #53 от "Точно":

    Като всеки военен Радев няма собствено мнение. Каквото му наредят. В Европа говори едно, в България друго, в Русия съвсем друго. Сега Мерц е решил да го пообработи малко.

    12:28 18.05.2026

  • 60 Варна

    18 1 Отговор
    Ако Европейския съюз иска да е геополитически фактор трябва спешно да се отърве от Кая,Урсула и още дузина неадекватни политици!

    Коментиран от #68

    12:31 18.05.2026

  • 61 Ха ха ха

    7 1 Отговор
    Чунгачанга или бангаранга дрОгаре.......

    12:31 18.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мдааа

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ъъъъ":

    Прочети за другия морски път на Китай през Марака

    Коментиран от #66, #67

    12:34 18.05.2026

  • 65 И още

    11 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ми да":

    Изхвърлянето на България от ЕС ще подпомогне добросъседските ни отношения с РСМ. Така македонците ще влязат съвсем безпрепятствено в ЕС.

    12:34 18.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Прав си

    5 3 Отговор

    До коментар #60 от "Варна":

    И да поставят Путин за шеф на Европейската комисия.

    12:36 18.05.2026

  • 69 ФАКТ

    20 2 Отговор
    КАЯ КАЛАС Е ДО КОСТИТЕ НА МОЗЪКА ФАШИСТ! ГОВОРИ И СЕ ДЪРЖИ КАТО ФЮРЕР! ДА НЕ Е ПОСМЯЛА ДА ГОВОРИ ПОВЕЧЕ ТОВА, ЗАЩОТО ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНУВАЩИ В ЕС СА СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ И НИКОЙ, АМА НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ИСКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЕС НИЩО, ОСВЕН ТОВА С КОЕТО ДЪРЖАВИТЕ СА СЕ ДОГОВАРЯЛИ ПРИ ПРИЕМАНЕТО ИМ В ЕС, А ТАЯ ПРОСТОТИЯ КОЯТО ФЮРЕР КАЛАС Я ИЗРИЧА Я НЯМА В НИТО 1 ДОГОВОР. ТА НАПОМНЯМ НА ФЮРЕР КАЛАС, ЧЕ САМО В СОБСТВЕНАТА СИ СТРАНА МОЖЕ ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА. ПО-КРОТКО, ФЮРЕР КАЛАС, ЗАЩОТО МОЖЕ И ДА ТИ ПРЕСЕДНЕ ТОВА, КОЕТО НЕ ТИ ВЛИЗА В РАБОТАТА!

    Коментиран от #101

    12:37 18.05.2026

  • 70 Пешо

    22 2 Отговор
    Тая Калас ще ни закопае.

    12:38 18.05.2026

  • 71 А израел?

    19 0 Отговор
    Все забравяте

    12:40 18.05.2026

  • 72 Коста

    20 1 Отговор
    Иран какво са ти направили ма уруспийо ниедна?

    Коментиран от #115

    12:41 18.05.2026

  • 73 Коста

    22 0 Отговор
    Ти кажи защо сте наредили Израел в Евровизия? В Европа ли се намира?

    Коментиран от #104

    12:42 18.05.2026

  • 74 Така де

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "България":

    Щом ЕС е тоталитарна организация, трябва спешно да се присъединим към демократична Русия. Нъл тъй!

    12:42 18.05.2026

  • 75 Абе

    23 1 Отговор

    До коментар #44 от "Да ти отговоря":

    Много ми е интересно , как ще респектираш най мощната ядрена държава, която на всичко отгоре може ако поиска да си е самодостатъчна.

    Коментиран от #89, #99

    12:43 18.05.2026

  • 76 КАЗВАМ

    18 3 Отговор
    ФЮРЕР КАЛАС, ПРОЧЕТИ КАКВИ ПРАВА ИМАШ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНУВАЩИ В ЕС ИМАТ ДОГОВОРИ ПРИ ВЛИЗАНЕТО ИМ В НЕГО. ТАМ СА ПИСАНИ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ. НЕ СИ ПОЗВОЛЯВАЙ ДА ДАВАШ АКЪЛ ЗА НЕЩА, КОИТО НЯМА В ДОГОВОРИТЕ! НЯМАШ ПРАВО ДА ДИСКРИМИНИРАШ НИТО 1 ДЪРЖАВА, БИЛА И ТЯ ИЗВЪН ЕС, КАКВАТО И ДА Е! ЕС НЕ Е ВОЕНЕН СЪЮЗ, А НЯМАШ ТАКИВА ПРАВА И НИТО 1 ДЪРЖАВА ЧЛЕНУВАЩА В ЕС НЯМА ТАКИВА ПРАВА!
    ПРОДЪЛЖАВА ТЕКСТА!

    Коментиран от #97

    12:48 18.05.2026

  • 77 КАЗВАМ

    15 0 Отговор
    ПРОДЪЛЖЕНИЕ!
    ЕТО КАКВИ СА ФУНКЦИИТЕ НА ЕС:
    Европейският съюз (ЕС) е уникален икономически и политически съюз между 27 европейски държави. Той надхвърля обикновеното търговско споразумение, представлявайки интеграция, при която страните членки делегират част от своя суверенитет на общи институции, за да вземат съвместно решения по въпроси от общ интерес.Основните характеристики и стълбове на ЕС включват:Единен пазар: Позволява свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали между държавите членки.Обща валута (еврото): Единната европейска валута, използвана от повечето държави в съюза.Шенгенско пространство: Зона без граничен контрол, която улеснява пътуването.
    ЧЕТИ И СЕ ОБРАЗОВАЙ, ФЮРЕР КАЛАС!

    12:50 18.05.2026

  • 78 Те подкрепящите Русия и Иран

    11 1 Отговор
    размитат за тебе да знаеш!

    12:50 18.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 име

    19 0 Отговор
    Таа смята че Иран трябва да бъде нападан от САЩ и не трябва да им се помага ли?! Типична евpoидиoтщина, лицемерие и двойни стандарти.

    12:52 18.05.2026

  • 81 Тома

    16 0 Отговор
    Тази е направила голям шлем в живота си с дядо нацист баща член на кпсс и мъж който върти бизнес с Русия

    12:53 18.05.2026

  • 82 Джихади Йово

    15 0 Отговор
    ЕС е вече толкова гъвкав, че спокойно ще се оттече в канализацията...

    13:00 18.05.2026

  • 83 Българин

    14 0 Отговор
    ЕС трябва да се раздели на провалени европейски държави и провалени държави. Така в ЕС ще останат само Швеция, Нидерландия, Австрия, Франция и другите еврогеи, а ние ще си живеем на спокойствие, заедно с Русия!

    13:03 18.05.2026

  • 84 койдазнай

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ние няма да организираме Евровидиние, а Интервизия! Така си бяхме и по времето на СЭВ и всички бяхме доволни!

    13:07 18.05.2026

  • 85 Овчар

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ало":

    Къде ще ги разследват тук ли в България.., не се излагай..!

    Коментиран от #124

    13:07 18.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Бай Благой

    11 2 Отговор
    Доказана куха лейка..

    Коментиран от #127

    13:10 18.05.2026

  • 88 А50

    3 0 Отговор
    Самоизолация

    13:18 18.05.2026

  • 89 Да ти отговоря

    2 16 Отговор

    До коментар #75 от "Абе":

    То се видя колко мощна държава е Русия, щом украинците ги млатят като мече у дувар!

    Коментиран от #90, #91, #105

    13:21 18.05.2026

  • 90 Е те ги млатят

    11 2 Отговор

    До коментар #89 от "Да ти отговоря":

    само в глупавата пропаганда и евтините лъжи на тролеите! Ама това само показва как Русия млати. 😄

    Коментиран от #102

    13:23 18.05.2026

  • 91 Майтапчия

    13 2 Отговор

    До коментар #89 от "Да ти отговоря":

    Си май!! ЕС и Украйна след 400 млрд разходи,прехвърляне на технологии и разузнавателна подкрепа още чакат стратегическото поражение на Русия. А понеже няма сили да контраатакува Украйна използва дронове и ракети платени от запада с негови технологии. Защо все ЕС настоява за преговори щом Русия е слаба?! Та дори налагат санкции на останалия свят?!

    Коментиран от #109, #125

    13:28 18.05.2026

  • 92 копейка с чалма

    2 8 Отговор
    Най-добре са там
    където нас ни няма.
    (руска поговорка)

    13:28 18.05.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Ти да видиш

    8 0 Отговор
    ЕС трябва да преразгледа отношенията си с куклите на конци в ЕК. ;)

    13:39 18.05.2026

  • 95 Това

    7 0 Отговор
    недоразумение докога ще ни мъчи да му слушаме глупостите

    13:42 18.05.2026

  • 96 Продължавам да се чудя

    16 1 Отговор
    кой тури това естонско недоразумение да отговаря за такава дейност в ЕС? Та от тая нищо не става, а за отговаряща за външната политика пък съвсем... Кой я е излъгал, че е веща в областа, за която получава царска заплата, и с действията и приказките си закопа външната политика на съюза...

    Коментиран от #98, #110

    13:42 18.05.2026

  • 97 Пръдльооо изрожденский

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "КАЗВАМ":

    бил казал??!? НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙ ХОРАТА С ТЪПОТАТА И ПРОСТАЩИНАТА ТИ!!

    13:43 18.05.2026

  • 98 Ихууууу ганьовото

    1 10 Отговор

    До коментар #96 от "Продължавам да се чудя":

    Може, получава я,докато ТИ с това на раменете винаги ще си гладен,фашко!!

    13:45 18.05.2026

  • 99 Сельооо

    2 6 Отговор

    До коментар #75 от "Абе":

    Всички видяха колко самодостатъчна! Украйна я направи шашава,Путин отива да моли Си за помощ! Чакай,почакай ,още нищо не си видял.

    13:48 18.05.2026

  • 100 Тогава

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "ФАКТИ":

    Защо четеш и влизаш в сайта

    Коментиран от #135

    13:49 18.05.2026

  • 101 Пръцкоо фактически

    1 10 Отговор

    До коментар #69 от "ФАКТ":

    ФАШИЗМА Е В РУСИЯ.КАТО ИЗОСТАНАЛА ДЪРЖАВА,ТАМ НАЙ ЛЕСНО ВЪЗНИКВА!!

    Коментиран от #106

    13:50 18.05.2026

  • 102 Даа бе

    2 9 Отговор

    До коментар #90 от "Е те ги млатят":

    РУСИЯ Е ПРИКЛЮЧЕНА!! ПОМИСЛЕТЕ ЗА СЕБЕ СИ!

    13:51 18.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Напомняне

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Коста":

    Ами тя и Австралия е там. Колко му е, на една ръка разстояние от Европа...

    13:57 18.05.2026

  • 105 Бъркаш се

    9 1 Отговор

    До коментар #89 от "Да ти отговоря":

    Русия в момента се бори с уср@йна и още 52 държави които подкрепят нацистите и въпреки това продължава да постига целите си, евтините драскачи като тебе само го доказват като сипят лъжи по адрес на Русия

    Коментиран от #113, #130

    14:03 18.05.2026

  • 106 Много си заблуден

    7 1 Отговор

    До коментар #101 от "Пръцкоо фактически":

    Фашизма е в евр0гейск@т@ к0чин@,цял свят го разбра, затова всички се изолират от тоя 🚽

    Коментиран от #133

    14:05 18.05.2026

  • 107 Дзак

    4 0 Отговор
    Защо ли факти.бг публикуват това?

    Коментиран от #117

    14:12 18.05.2026

  • 108 Прям

    7 0 Отговор
    А кого ще подкрепяш бе отпадък ! Американците ли ?

    14:13 18.05.2026

  • 109 Да ти отговоря

    3 8 Отговор

    До коментар #91 от "Майтапчия":

    Като държава член на ЕС, за България е чест активно да съдейства за победата на Украйна срещу терористична Русия.

    Коментиран от #114

    14:19 18.05.2026

  • 110 Прям

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Продължавам да се чудя":

    На такива места винаги слагат предатели и заблудени овце !

    Коментиран от #134

    14:21 18.05.2026

  • 111 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Точно":

    Гундяев като видя, че срещу него стои един напълно безволев човек, реши да го наругае както мужик - крепостен.

    14:26 18.05.2026

  • 112 Да знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    Коментар 65 е за теб!

    14:31 18.05.2026

  • 113 Да ти отговоря

    2 7 Отговор

    До коментар #105 от "Бъркаш се":

    Русия е една жалка, мизерна, слабо развита държава, която се бие с Украйна, а през това време китайците бавно но необратимо си завземат историческите територии на Източен Сибир - 41% от територията й.

    Коментиран от #116

    14:41 18.05.2026

  • 114 Бъркаш се

    8 1 Отговор

    До коментар #109 от "Да ти отговоря":

    България и българския народ винаги е подкрепял Русия и винаги ще бъде така,предатели като тебе вън от България заедно с хахлите,няма място тук за и3мет като вас!

    14:44 18.05.2026

  • 115 Моста

    0 7 Отговор

    До коментар #72 от "Коста":

    Тва копейките освен цинизми и простотии нищо друго не сте научили.

    Коментиран от #120

    14:46 18.05.2026

  • 116 хахахахха

    5 2 Отговор

    До коментар #113 от "Да ти отговоря":

    хахаха браво изкара 2 цента с тая лъжа

    Коментиран от #122

    14:46 18.05.2026

  • 117 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Дзак":

    амиии и те трябва да живеят от нещо......

    15:22 18.05.2026

  • 118 колко съм оКАЯна ......

    2 0 Отговор
    .......па и тЪ па.........

    15:34 18.05.2026

  • 119 Дон Турболенто

    2 1 Отговор
    Сиреч Европа да продължи да си прави сепуко. Докато туй нЯщо на снимката заедно с други подобни неадекватници не бъдат наритани, Европа не я чака нищо добро.

    Коментиран от #129, #131

    15:53 18.05.2026

  • 120 Дон Турболенто

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Моста":

    Що, ти какво си научил? Демонстрирай ни своя академичен стил, зашемети ни със знания и интелигентен изказ. Покажи ни кой си и какво можеш!

    Коментиран от #128

    15:55 18.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Пръцкооо

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "хахахахха":

    Това в цял свят се знае!Както Сибир няма да е руски така и Украйна няма да е руска! Кой луд ще му дава пари за това?

    16:16 18.05.2026

  • 123 Сульовкааа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    ЕС не е изолиран.ТОЙ ИЗОЛИРА!!......ха ха ха ха ха ха ...............

    16:20 18.05.2026

  • 124 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Овчар":

    Кой ще се занимава да те разследва бре,директно те подкарват!

    16:22 18.05.2026

  • 125 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Майтапчия":

    Всеки иска мир в Европа бре? Кой нормален иска война?Изглежда само тези които я започват! ЕС е наясно със ситуацията никога не е настоявап за преговори с Русия! С ТЕРОРИСТ И АГРЕСОР НЕ СЕ ПРЕГОВАРЯ!! ГОНИ СЕ ДО ДУПКА!!!!!

    16:30 18.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Знаем,знаем

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Бай Благой":

    Носиш на раменете си!

    16:34 18.05.2026

  • 128 Тъпьооо Простьов

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Дон Турболенто":

    А ти покажи какво можеш?До сега от тебе само изплисквания и изхвърляния сме видели.

    16:38 18.05.2026

  • 129 Ихууууу ганчовото

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Дон Турболенто":

    По лесно е вас да изритаме от колкото тях,както и се случва!А какво ще се случи с Европа ти нямаш пипе да предвидиш? Вие всички плюете ЕС ,величаете империя със затихващи функции,която ни обяви за враг и най нагло си живуркате в това което плюете!Но слава богу,от вас нищо не зависи.Вие винаги сте били патерица на тези,който управляват.Знаете,че за патериците бунището на историята е резервирано!

    16:49 18.05.2026

  • 130 Къде се намира това оср@йна?

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Бъркаш се":

    Под кръста ти ли? Какво е спечелила Русия за пет години бре?Няма завзет нито един областен център.Украйна отвоюва окупирани територии и пренася войната на руска територия!В Москва са сериозно загрижени,защото разбраха какво е война!Пламне ли Москва,Путин и войната са приключени!

    16:59 18.05.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Ехееее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Че то ще има ли Русия? Не е ясно турци и китайци как ще се спогодят.

    17:06 18.05.2026

  • 133 Пръцкооо фактически

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Много си заблуден":

    Кои всички са изолирали ЕС бре?Дай примери,пък да ти натрия носа? Дай определение за фашизъм бре кречетало? Защо папагалиш само руски опорки от времето на ВСВ??

    17:10 18.05.2026

  • 134 Пръдльо русоробски

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Прям":

    Кого и какво е предала Кая Калас бе нещастие? Освен в простотията в какво друго си ориентиран?

    17:37 18.05.2026

  • 135 Така ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Тогава":

    Че кой си ти да казваш кой да влиза и кой да чете в сайта? Искате на воля да изливате невежеството и простотията си,но не сте познали!!

    17:39 18.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания