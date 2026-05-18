Кая Калас: ЕС трябва да преразглежда отношенията с партньори, подкрепящи Русия и Иран

ЕС трябва да бъде гъвкав и да може да преразглежда отношенията си с партньорите, които подкрепят Русия и Иран. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседание на европейските министри, посветено на въпросите на развитието, предава БТА.

По думите ѝ, ако ЕС иска да бъде геополитически фактор, трябва да действа по-стратегически по отношение на хуманитарната помощ и търговията, като включва и въпросите на сигурността в сътрудничеството с партньорите.

Тя подчерта, че Европейският съюз трябва да отчита собствените си интереси.

Калас коментира още, че мирните преговори за Украйна са в застой и че Русия трябва да бъде притисната да се върне на масата за преговори, особено в момент, когато не изглежда в най-силна позиция. По думите ѝ Китай поддържа тесни отношения с Русия и може да изиграе роля в убеждаването на Москва да прекрати войната.

Тя добави, че Украйна може да очаква първия транш от общия заем в размер на 90 милиарда евро в началото на юни.

По отношение на международните напрежения Калас посочи, че е положително, че САЩ и Китай са на мнение за необходимостта от възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. По думите ѝ Китай има влияние върху Иран и би могъл да насърчи Техеран да отвори протока, като изходът от кризата според нея трябва да бъде постигнат чрез преговори между Иран и САЩ.