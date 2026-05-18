Украйна настоява за нови санкции срещу Русия

18 Май, 2026 13:31, обновена 18 Май, 2026 13:28

Финансовият министър Сергий Марченко заяви, че Киев очаква и първото плащане по заема от ЕС за 90 милиарда евро в началото на юни.

Украйна настоява за нови санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският министър на финансите Сергий Марченко призова международните партньори на Киев да засилят санкционния натиск срещу Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението му беше направено по време на срещата на финансовите министри от Г-7 в Париж.

„Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия и да наложим допълнителни санкции“, заяви Марченко пред журналисти.

Той съобщи още, че Украйна очаква първото плащане по договорения заем от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро да бъде отпуснато в началото на юни.

„Финализираме всички необходими споразумения. Вероятно това ще стане в началото на юни“, добави украинският финансов министър.

Средствата са част от международната финансова подкрепа за Украйна на фона на продължаващата война с Русия.


