Украйна настоява за нови санкции срещу Русия

Украинският министър на финансите Сергий Марченко призова международните партньори на Киев да засилят санкционния натиск срещу Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Изявлението му беше направено по време на срещата на финансовите министри от Г-7 в Париж.
„Трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия и да наложим допълнителни санкции“, заяви Марченко пред журналисти.
Той съобщи още, че Украйна очаква първото плащане по договорения заем от Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро да бъде отпуснато в началото на юни.
„Финализираме всички необходими споразумения. Вероятно това ще стане в началото на юни“, добави украинският финансов министър.
Средствата са част от международната финансова подкрепа за Украйна на фона на продължаващата война с Русия.
