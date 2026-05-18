Унгарският президент отказа да подаде оставка въпреки натиска на Мадяр

18 Май, 2026 12:56 1 694 22

Тамаш Шуйок заяви, че няма правни основания да се оттегли, а новият премиер заплаши с конституционни промени.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският президент Тамаш Шуйок отхвърли призивите на новия премиер Петер Мадяр да подаде оставка, съобщава Ройтерс. Той заяви, че няма правни или конституционни основания да се оттегли от поста, предава News.bg.

Партията „Тиса“ на Мадяр победи убедително „Фидес“ на Виктор Орбан на изборите през април, с което сложи край на 16-годишното управление на формацията. Новото правителство обеща реформи, свързани с върховенството на закона и отношенията с Европейския съюз.

След встъпването си в длъжност Мадяр засили натиска върху Шуйок и други длъжностни лица, назначени с подкрепата на „Фидес“, да подадат оставка до края на май.

„В момента няма правна причина или конституционно оправдание, което да налага моята оставка“, заяви Шуйок. Той подчерта, че остава верен на клетвата си и възнамерява да изпълни мандата си, докато е в състояние да изпълнява задълженията си.

Макар президентската роля в Унгария да е предимно церемониална, държавният глава има правомощия да връща закони за повторно разглеждане от парламента или да ги изпраща в Конституционния съд.

Шуйок отхвърли и твърденията, че последните избори представляват „смяна на режима“, като заяви, че става дума за обикновена смяна на правителството.

От своя страна Мадяр предупреди, че ако президентът не подаде оставка, управляващото мнозинство може да използва силния си мандат, за да промени конституцията и други закони, които да доведат до отстраняването му.

„Унгария се нуждае от президент, който не е лоялен към нито един политически лагер“, заяви премиерът, като повтори обвинението, че Шуйок е „марионетка на провалената система“. „Трябва да си тръгнеш! И ще си тръгнеш“, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисля

    24 1 Отговор
    Нищо ново под слънцето.

    12:59 18.05.2026

  • 2 Питам

    5 14 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    Коментиран от #16, #17, #18

    13:00 18.05.2026

  • 3 ьахаха

    33 8 Отговор
    малкия мадярковец се е взел за озмепика и кокорчо в едно

    13:02 18.05.2026

  • 4 Овчар

    29 9 Отговор
    Мядяра няма натиск..! Него го натискат кукловодите ..!

    Коментиран от #11, #13

    13:03 18.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    18 5 Отговор
    Mъдяp да пробва с голо Д да натисне, може и да му се получи! А евpoгeйoвете да надават рев че ще има много голяма концентрация на власт у маджарско, знаем че са лицемери, ама няма само за Радев да мрънкат, я!

    13:06 18.05.2026

  • 7 Да браво

    8 0 Отговор
    Сега ще разбере новата дума Справедлива цена. Която снощи съм я

    13:08 18.05.2026

  • 8 И Киев е Руски

    18 6 Отговор
    Маджарите да стягат мешките

    13:10 18.05.2026

  • 9 Кариерист службогонец

    26 5 Отговор
    Петер Мадяр е шпионирал ЖЕНА СИ! Шпионирал и докладвал в полицията! Доносник! Кариерист и службогонец.

    13:11 18.05.2026

  • 10 Това е

    11 2 Отговор
    демокрация, каквото ти кажа това ще правиш.

    13:23 18.05.2026

  • 11 Така е

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Тоя Мадяр май ще се окаже унгарската тиква.

    Коментиран от #14, #20

    13:28 18.05.2026

  • 12 Антикомуне

    3 19 Отговор
    За сметка на това, нашия чорап подаде оставка. Единственият Президент в Света подал оставка без причина и без някой да му я иска. Единствено по заповед на Москва. Браво Чорап, браво " Орбан"

    13:28 18.05.2026

  • 13 ПръцкооОВЧИ

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    А кои са му кукловодите,бре? Кажи за русоробската аудитория,дедин фашко?!?

    13:31 18.05.2026

  • 14 А бе

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    Не знам какъв ще се окаже,но ти простееш на поразия

    13:33 18.05.2026

  • 15 Червени

    3 10 Отговор
    инати ! На 70 години Шуека и не мърда !

    13:40 18.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Питам

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Хи хи хи
    Някой виждал ли е Кулеба ???!
    Хи хи хи

    15:26 18.05.2026

  • 18 Питам

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Хи хи хи
    Някой виждал ли е принц Ендрю Ермак
    Хи хи хи

    15:29 18.05.2026

  • 19 Унгарците

    3 1 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    15:30 18.05.2026

  • 20 А бее

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    Хи хи хи
    с тоя Мадяр, ученик на Орбан и негов последовател де,
    пуснаха уСРулите по пързалката.........
    Хи хи хи
    язък за паричките

    15:36 18.05.2026

  • 21 Хи хи хи

    3 1 Отговор
    партията "ТИСА"
    е дъщерно предприятие на
    "ФИДЕС"
    с назначен от Виктор Орбан
    временно изпълняващ длъжността
    "изпълнителен директор",
    Петер Мадяр де.......

    15:38 18.05.2026

  • 22 Хмм

    3 1 Отговор
    цял месец имаха на разположение да разчистят, но те оставили компрометиращи материали и то точно, за да ги намери Мадяр

    16:15 18.05.2026

