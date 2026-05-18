Унгарският президент отказа да подаде оставка въпреки натиска на Мадяр

Унгарският президент Тамаш Шуйок отхвърли призивите на новия премиер Петер Мадяр да подаде оставка, съобщава Ройтерс. Той заяви, че няма правни или конституционни основания да се оттегли от поста, предава News.bg.

Партията „Тиса“ на Мадяр победи убедително „Фидес“ на Виктор Орбан на изборите през април, с което сложи край на 16-годишното управление на формацията. Новото правителство обеща реформи, свързани с върховенството на закона и отношенията с Европейския съюз.

След встъпването си в длъжност Мадяр засили натиска върху Шуйок и други длъжностни лица, назначени с подкрепата на „Фидес“, да подадат оставка до края на май.

„В момента няма правна причина или конституционно оправдание, което да налага моята оставка“, заяви Шуйок. Той подчерта, че остава верен на клетвата си и възнамерява да изпълни мандата си, докато е в състояние да изпълнява задълженията си.

Макар президентската роля в Унгария да е предимно церемониална, държавният глава има правомощия да връща закони за повторно разглеждане от парламента или да ги изпраща в Конституционния съд.

Шуйок отхвърли и твърденията, че последните избори представляват „смяна на режима“, като заяви, че става дума за обикновена смяна на правителството.

От своя страна Мадяр предупреди, че ако президентът не подаде оставка, управляващото мнозинство може да използва силния си мандат, за да промени конституцията и други закони, които да доведат до отстраняването му.

„Унгария се нуждае от президент, който не е лоялен към нито един политически лагер“, заяви премиерът, като повтори обвинението, че Шуйок е „марионетка на провалената система“. „Трябва да си тръгнеш! И ще си тръгнеш“, добави той.