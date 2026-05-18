Унгарският президент отказа да подаде оставка въпреки натиска на Мадяр

Унгарският президент Тамаш Шуйок отхвърли призивите на новия премиер Петер Мадяр да подаде оставка, съобщава Ройтерс. Той заяви, че няма правни или конституционни основания да се оттегли от поста, предава News.bg.
Партията „Тиса“ на Мадяр победи убедително „Фидес“ на Виктор Орбан на изборите през април, с което сложи край на 16-годишното управление на формацията. Новото правителство обеща реформи, свързани с върховенството на закона и отношенията с Европейския съюз.
След встъпването си в длъжност Мадяр засили натиска върху Шуйок и други длъжностни лица, назначени с подкрепата на „Фидес“, да подадат оставка до края на май.
„В момента няма правна причина или конституционно оправдание, което да налага моята оставка“, заяви Шуйок. Той подчерта, че остава верен на клетвата си и възнамерява да изпълни мандата си, докато е в състояние да изпълнява задълженията си.
Макар президентската роля в Унгария да е предимно церемониална, държавният глава има правомощия да връща закони за повторно разглеждане от парламента или да ги изпраща в Конституционния съд.
Шуйок отхвърли и твърденията, че последните избори представляват „смяна на режима“, като заяви, че става дума за обикновена смяна на правителството.
От своя страна Мадяр предупреди, че ако президентът не подаде оставка, управляващото мнозинство може да използва силния си мандат, за да промени конституцията и други закони, които да доведат до отстраняването му.
„Унгария се нуждае от президент, който не е лоялен към нито един политически лагер“, заяви премиерът, като повтори обвинението, че Шуйок е „марионетка на провалената система“. „Трябва да си тръгнеш! И ще си тръгнеш“, добави той.
1 Мисля
12:59 18.05.2026
2 Питам
Коментиран от #16, #17, #18
13:00 18.05.2026
3 ьахаха
13:02 18.05.2026
4 Овчар
Коментиран от #11, #13
13:03 18.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 име
13:06 18.05.2026
7 Да браво
13:08 18.05.2026
8 И Киев е Руски
13:10 18.05.2026
9 Кариерист службогонец
13:11 18.05.2026
10 Това е
13:23 18.05.2026
11 Така е
До коментар #4 от "Овчар":Тоя Мадяр май ще се окаже унгарската тиква.
Коментиран от #14, #20
13:28 18.05.2026
12 Антикомуне
13:28 18.05.2026
13 ПръцкооОВЧИ
До коментар #4 от "Овчар":А кои са му кукловодите,бре? Кажи за русоробската аудитория,дедин фашко?!?
13:31 18.05.2026
14 А бе
До коментар #11 от "Така е":Не знам какъв ще се окаже,но ти простееш на поразия
13:33 18.05.2026
15 Червени
13:40 18.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Питам
До коментар #2 от "Питам":Хи хи хи
Някой виждал ли е Кулеба ???!
Хи хи хи
15:26 18.05.2026
18 Питам
До коментар #2 от "Питам":Хи хи хи
Някой виждал ли е принц Ендрю Ермак
Хи хи хи
15:29 18.05.2026
19 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
15:30 18.05.2026
20 А бее
До коментар #11 от "Така е":Хи хи хи
с тоя Мадяр, ученик на Орбан и негов последовател де,
пуснаха уСРулите по пързалката.........
Хи хи хи
язък за паричките
15:36 18.05.2026
21 Хи хи хи
е дъщерно предприятие на
"ФИДЕС"
с назначен от Виктор Орбан
временно изпълняващ длъжността
"изпълнителен директор",
Петер Мадяр де.......
15:38 18.05.2026
22 Хмм
16:15 18.05.2026