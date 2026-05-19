Атина призова Киев да оттегли всички безпилотни лодки от гръцкия бряг след инцидента с морски дрон камикадзе

Атина е сигнализирала на Киев да оттегли всички безпилотни лодки от гръцкия бряг след инцидента с морски дрон, открит близо до остров Лефкада, съобщава гръцкият вестник Ekathimerini.
„Атина е сигнализирала на Киев, че след откриването и идентифицирането на безпилотната лодка на украинския флот на остров Лефкада, трябва да оттегли всички безпилотни лодки, които остават под радарно откриване и далеч от гръцкия бряг“, съобщава вестникът.
Вестникът, позовавайки се на източници, съобщава, че безпилотната лодка, открита в началото на май на Лефкада, се е оказала морският дрон камикадзе „Козак Мамай“. Тя е била транспортирана от кораб, акостирал в Либия. Това обаче е било „само един дрон от неопределен брой“, се казва в статията.
Гърция смята, че действията на безпилотни лодки в Средиземно море трябва да бъдат ограничени, тъй като по-нататъшната ескалация може да доведе до пълна загуба на контрол над ситуацията.
„В дипломатическата сфера Атина вече ясно заяви на всички, че рисковете за сигурността и околната среда, породени от украинските дронове в моретата около Гърция, не могат да бъдат игнорирани“, пише изданието.
Вестникът съобщава също, че Гърция може да повдигне въпроса за използването на дронове на украинските въоръжени сили в Средиземно море в Съвета за сигурност на ООН от гледна точка на навигационната безопасност.
Резултатите от разследването на инцидента с дрона, проведено от гръцкия Генерален щаб на отбраната, в момента се разглеждат от премиера Кириакос Мицотакис, който ще реши какви са следващите стъпки.
На 8 май вестник „Прото тема“ съобщи, че гръцки рибари са открили плавателен съд с работещ двигател в пещера край остров Лефкада. Той е транспортиран до пристанището Василики, където е предаден на бреговата охрана.
Ройтерс съобщи, че следователи в Гърция смятат, че украинският безпилотен кораб, открит край гръцкия бряг, се е отклонил от курса си поради техническа неизправност.
Миналия понеделник гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис обяви, че Гърция ще информира ЕС за инцидента с безпилотния кораб, вероятно принадлежащ на Украйна.
12 Хм...
До коментар #8 от "123":Малко след руснаците са. Но приблизително еднакви.
07:11 19.05.2026
17 ПРАВЯТ ТЕРОРИЗЪМ
До коментар #11 от "Коста":Какво друго да правят.
07:34 19.05.2026
19 Механик
Някой може ли да ми обясни какво правят украински оръжия (дронове) в Средиземно море? Къде е Украина, къде е средиземно море?
Коментиран от #31
07:36 19.05.2026
21 Хм...
До коментар #15 от "безпартиен":Защото никой не е нападнал Гърция?
07:42 19.05.2026
22 БайБоцимир
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тези имат за цел руските карабли. След Черноморския флот на расия следват танкерите им.
Коментиран от #34
07:44 19.05.2026
25 Украйна нека си
До коментар #3 от "Степаненко":Остане - украинците са проблема, те трябва да бъдат премахнати!
Коментиран от #37
07:48 19.05.2026
31 Бай онзи
До коментар #19 от "Механик":(АНГЛИЙСКИ)
08:22 19.05.2026
32 падналия ангел
До коментар #29 от "Рублевка":Украинците действат от Либия, надводните дронове се доставят с различни морски съдове до мястото на изчакване. Руснаците ги знаят къде са, персонала им е около 250 човека. Проблема е, че укрите са в база ползвана от американци и англета, и им са параван, та руснаците не могат да ги дялнат.
08:42 19.05.2026
33 Отреазвяващ
До коментар #2 от "yкpонюз":Късно е . Комисионните командват.
08:53 19.05.2026
34 Гръмнал танкер с LNG
До коментар #22 от "БайБоцимир":НАТО ще катастрофира не само сухопътно, но и в Средиземно море, ако това продължи. Но все пак, това си е поредната фалшива новина.
09:02 19.05.2026
37 Нетаняху
До коментар #25 от "Украйна нека си":Добра идея!! Че при нас става напечено! Дал съм инструкции на нашето момче там.
09:20 19.05.2026