Атина призова Киев да оттегли всички безпилотни лодки от гръцкия бряг след инцидента с морски дрон камикадзе

Атина е сигнализирала на Киев да оттегли всички безпилотни лодки от гръцкия бряг след инцидента с морски дрон, открит близо до остров Лефкада, съобщава гръцкият вестник Ekathimerini.

„Атина е сигнализирала на Киев, че след откриването и идентифицирането на безпилотната лодка на украинския флот на остров Лефкада, трябва да оттегли всички безпилотни лодки, които остават под радарно откриване и далеч от гръцкия бряг“, съобщава вестникът.

Вестникът, позовавайки се на източници, съобщава, че безпилотната лодка, открита в началото на май на Лефкада, се е оказала морският дрон камикадзе „Козак Мамай“. Тя е била транспортирана от кораб, акостирал в Либия. Това обаче е било „само един дрон от неопределен брой“, се казва в статията.

Гърция смята, че действията на безпилотни лодки в Средиземно море трябва да бъдат ограничени, тъй като по-нататъшната ескалация може да доведе до пълна загуба на контрол над ситуацията.

„В дипломатическата сфера Атина вече ясно заяви на всички, че рисковете за сигурността и околната среда, породени от украинските дронове в моретата около Гърция, не могат да бъдат игнорирани“, пише изданието.

Вестникът съобщава също, че Гърция може да повдигне въпроса за използването на дронове на украинските въоръжени сили в Средиземно море в Съвета за сигурност на ООН от гледна точка на навигационната безопасност.

Резултатите от разследването на инцидента с дрона, проведено от гръцкия Генерален щаб на отбраната, в момента се разглеждат от премиера Кириакос Мицотакис, който ще реши какви са следващите стъпки.

На 8 май вестник „Прото тема“ съобщи, че гръцки рибари са открили плавателен съд с работещ двигател в пещера край остров Лефкада. Той е транспортиран до пристанището Василики, където е предаден на бреговата охрана.

Ройтерс съобщи, че следователи в Гърция смятат, че украинският безпилотен кораб, открит край гръцкия бряг, се е отклонил от курса си поради техническа неизправност.

Миналия понеделник гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис обяви, че Гърция ще информира ЕС за инцидента с безпилотния кораб, вероятно принадлежащ на Украйна.