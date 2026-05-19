Новини
Свят »
Куба »
Атина призова Киев да оттегли всички безпилотни лодки от гръцкия бряг след инцидента с морски дрон камикадзе

Атина призова Киев да оттегли всички безпилотни лодки от гръцкия бряг след инцидента с морски дрон камикадзе

19 Май, 2026 05:54, обновена 19 Май, 2026 06:14 4 156 37

  • гърция-
  • украйна-
  • дронове

Миналия понеделник гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис обяви, че Гърция ще информира ЕС за случилото се на 8 май

Атина призова Киев да оттегли всички безпилотни лодки от гръцкия бряг след инцидента с морски дрон камикадзе - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атина е сигнализирала на Киев да оттегли всички безпилотни лодки от гръцкия бряг след инцидента с морски дрон, открит близо до остров Лефкада, съобщава гръцкият вестник Ekathimerini.

„Атина е сигнализирала на Киев, че след откриването и идентифицирането на безпилотната лодка на украинския флот на остров Лефкада, трябва да оттегли всички безпилотни лодки, които остават под радарно откриване и далеч от гръцкия бряг“, съобщава вестникът.

Вестникът, позовавайки се на източници, съобщава, че безпилотната лодка, открита в началото на май на Лефкада, се е оказала морският дрон камикадзе „Козак Мамай“. Тя е била транспортирана от кораб, акостирал в Либия. Това обаче е било „само един дрон от неопределен брой“, се казва в статията.

Гърция смята, че действията на безпилотни лодки в Средиземно море трябва да бъдат ограничени, тъй като по-нататъшната ескалация може да доведе до пълна загуба на контрол над ситуацията.

„В дипломатическата сфера Атина вече ясно заяви на всички, че рисковете за сигурността и околната среда, породени от украинските дронове в моретата около Гърция, не могат да бъдат игнорирани“, пише изданието.

Вестникът съобщава също, че Гърция може да повдигне въпроса за използването на дронове на украинските въоръжени сили в Средиземно море в Съвета за сигурност на ООН от гледна точка на навигационната безопасност.

Резултатите от разследването на инцидента с дрона, проведено от гръцкия Генерален щаб на отбраната, в момента се разглеждат от премиера Кириакос Мицотакис, който ще реши какви са следващите стъпки.

На 8 май вестник „Прото тема“ съобщи, че гръцки рибари са открили плавателен съд с работещ двигател в пещера край остров Лефкада. Той е транспортиран до пристанището Василики, където е предаден на бреговата охрана.

Ройтерс съобщи, че следователи в Гърция смятат, че украинският безпилотен кораб, открит край гръцкия бряг, се е отклонил от курса си поради техническа неизправност.

Миналия понеделник гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис обяви, че Гърция ще информира ЕС за инцидента с безпилотния кораб, вероятно принадлежащ на Украйна.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ироничен

    117 1 Отговор
    Срещу кого ще воюват в средиземноморието украинците? Не станаха ли прекалено нахални?

    06:20 19.05.2026

  • 2 yкpонюз

    89 0 Отговор
    Ама, какво им се лигавят на тези нагли ykpoпитеcи!? Незабавно бойкот на всякакви помощи за Укроpaйха!

    Коментиран от #33

    06:28 19.05.2026

  • 3 Степаненко

    86 1 Отговор
    Удар със специални боеприпаси от тежки елементи по Лвов и Ивано-Франковск ще приключи конфликта. Уклайна трябва да бъде премахната от картата в настоящия си вид. Да си направят укрорайх в Галиция.

    Коментиран от #25

    06:28 19.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    70 0 Отговор
    урките са опасни за цялото корабоплаване тия що са им позволили бомби по пристанищата и кейовете? Византийци

    06:31 19.05.2026

  • 6 Гърция

    78 1 Отговор
    не иска войната на своята територия, но я подкрепя, ако се води на чужда земя.

    06:36 19.05.2026

  • 7 баба Меца

    38 5 Отговор
    Хитрите византийци...

    06:40 19.05.2026

  • 8 123

    70 1 Отговор
    По нахално и безсрамно племе от украинците няма.

    Коментиран от #12

    06:53 19.05.2026

  • 9 Иван

    52 2 Отговор
    Ционистките психопати Доналд Тръмп и Урсула Фон Дер Лайен ще наложат санкции на Гърция.

    06:54 19.05.2026

  • 10 Боруна Лом

    56 0 Отговор
    ЕГАТИ НАГЛИТЕ УКРИ!

    06:57 19.05.2026

  • 11 Коста

    55 0 Отговор
    Какво правят укрите в Средиземно море?

    Коментиран от #17

    07:07 19.05.2026

  • 12 Хм...

    1 33 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    Малко след руснаците са. Но приблизително еднакви.

    07:11 19.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 безпартиен

    42 1 Отговор
    Гърция е член на НАТО!А това НАТО ЩО МЪЛЧИ?

    Коментиран от #21

    07:22 19.05.2026

  • 16 ТЕЗИ ДРОНОВЕ

    32 1 Отговор
    Евродемократичнирли са?

    07:33 19.05.2026

  • 17 ПРАВЯТ ТЕРОРИЗЪМ

    37 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коста":

    Какво друго да правят.

    07:34 19.05.2026

  • 18 А ГДЕ

    27 0 Отговор
    Кая Калас

    07:35 19.05.2026

  • 19 Механик

    40 0 Отговор
    Тоест, Гърция подкрепя войната с всички сили, ама просто не и се иска да стават бели на нейна територия??
    Някой може ли да ми обясни какво правят украински оръжия (дронове) в Средиземно море? Къде е Украина, къде е средиземно море?

    Коментиран от #31

    07:36 19.05.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    33 0 Отговор
    Като гръмнат няколко такива по Черномолието тогава грурота Приятели на Украйна" ще заквичи друга песен

    Коментиран от #22

    07:42 19.05.2026

  • 21 Хм...

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "безпартиен":

    Защото никой не е нападнал Гърция?

    07:42 19.05.2026

  • 22 БайБоцимир

    3 17 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тези имат за цел руските карабли. След Черноморския флот на расия следват танкерите им.

    Коментиран от #34

    07:44 19.05.2026

  • 23 Един Среден Европейски Член

    14 1 Отговор
    Трябва да се задейства член 5

    07:44 19.05.2026

  • 24 Кая Калас

    3 3 Отговор
    Боли ме шперца.Ама от чесане

    07:46 19.05.2026

  • 25 Украйна нека си

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Степаненко":

    Остане - украинците са проблема, те трябва да бъдат премахнати!

    Коментиран от #37

    07:48 19.05.2026

  • 26 военен неможач

    27 0 Отговор
    Отклонил се поради техническа неизправност, но пък успял да влезе в пещерата. Айде без тия.

    07:54 19.05.2026

  • 27 Хасковски каунь

    23 0 Отговор
    Какво се правим на ощипана мома! А какво правят УСА самолетите цистерни н софийското летище?

    07:59 19.05.2026

  • 28 точка

    21 0 Отговор
    Ето, така конфликтът се разраства и става международен. Абсурдно е Гърция да не знае за пещерите / пристанища.

    08:00 19.05.2026

  • 29 Рублевка

    22 0 Отговор
    Да наречем нещата с истинските им имена. Това са вид торпеда със спътниково управление. При пускането им в морето е нужен персонал. В Гърция и други страни действат украински терористични групи, с негласната им подкрепа.

    Коментиран от #32

    08:05 19.05.2026

  • 30 Бай онзи

    19 0 Отговор
    Много умен тоя дрон бе.Пуснали го от кораба и той се скрил в пещера.Щом е с работещ двигател,значи е пуснат скоро и се е готвил за атака.

    08:20 19.05.2026

  • 31 Бай онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    (АНГЛИЙСКИ)

    08:22 19.05.2026

  • 32 падналия ангел

    17 0 Отговор

    До коментар #29 от "Рублевка":

    Украинците действат от Либия, надводните дронове се доставят с различни морски съдове до мястото на изчакване. Руснаците ги знаят къде са, персонала им е около 250 човека. Проблема е, че укрите са в база ползвана от американци и англета, и им са параван, та руснаците не могат да ги дялнат.

    08:42 19.05.2026

  • 33 Отреазвяващ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "yкpонюз":

    Късно е . Комисионните командват.

    08:53 19.05.2026

  • 34 Гръмнал танкер с LNG

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "БайБоцимир":

    НАТО ще катастрофира не само сухопътно, но и в Средиземно море, ако това продължи. Но все пак, това си е поредната фалшива новина.

    09:02 19.05.2026

  • 35 Някой

    4 0 Отговор
    Тайно да вкараш оръжие в чужда държава си е нападение! Как ще отговори НАТО на режима в Киев?

    09:15 19.05.2026

  • 36 Чакайте бе

    4 0 Отговор
    Гърция не е ли член на НАТО? Петочленния къде си го завряхте?

    09:16 19.05.2026

  • 37 Нетаняху

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Украйна нека си":

    Добра идея!! Че при нас става напечено! Дал съм инструкции на нашето момче там.

    09:20 19.05.2026