На украинския фронт: Пролетното настъпление на Русия зацикли

Ситуацията на бойното поле в Украйна се характеризира с тактическа патова ситуация, придружена от постепенна загуба на инерция от страна на руските сили и засилени украински технологични контраудари.
Пролетното настъпление на Русия зацикли, като през последната седмица и предходния месец се наблюдава прецедент – руската армия отчита нетна загуба на територии за първи път от лятото на 2024 г. насам.
Руските сили използваха краткото тридневно прекратяване на огъня (9–11 май) около Деня на победата, за да натрупат техника и жива сила в района на Покровск. След подновяването на боевете те засилиха офанзивата си, използвайки гъстата пролетна растителност и градската среда за камуфлаж и инфилтрация.
Чрез използването на нов вид дронове с фиксирано крило ("Молния") за удари в дълбокия тил, руското командване разшири обхвата на бойните действия почти до покрайнините на стратегическия град Краматорск.
Украинските въоръжени сили (ВСУ) демонстрират успехи и отбелязват локално настъпление югоизточно от Староукраинка (западно от Гуляйполе) и северозападно от Орихов. Руските сили в района започнаха да прилагат необичайна тактика, промъквайки се през подземни газопроводни мрежи, за да инфилтрират украинския тил.
Руските опити да създадат сигурна буферна зона в Сумска и Харковска област се сблъскват с твърда украинска отбрана и контраатаки. Фронтът около Купянск е овладян от ВСУ след месеци на боеве за изолиране на малки руски групи в града.
Украйна поддържа сериозно технологично предимство чрез масирано използване на FPV дронове (включително с оптични влакна), което неутрализира руския числен превес в жива сила. Русия отговаря с масирано използване на разрушителни планиращи авиобомби по укрепленията на ВСУ.
Украинските сили драстично увеличиха обхвата на своите атаки с дронове дълбоко в руска територия. През последните дни бяха поразени отбранителни промишлени предприятия в Подмосковието, както и корабостроителници и съдове на руския флот в Каспийско море.
Ударите на ВСУ по рафинерии (включително заводите в Астрахан, Краснодар, Перм и Оренбург) свалиха средното производство на руско гориво до най-ниското му ниво от декември 2009 г. насам.
1 Ний ша Ва упрайм
06:34 19.05.2026
5 Ганя Путинофила
06:39 19.05.2026
6 Украйна СВО Победа
"Не е срамно да загубим от Украйна, защото украинците са руснаци, а руснаците никога не се предават и винаги побеждават."
Константин Малофеев е православният медиен олигарх на Путин. Думите му може да означават само едно. В Москва се готвят за капитулация.
06:39 19.05.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
8 Красота
До коментар #4 от "Напълно си прав":Изтриха и №3
Да живее свободата на словото!
06:43 19.05.2026
12 Йосиф Весериьнович
06:52 19.05.2026
13 Да спира
06:54 19.05.2026
18 Папагал тъпофил
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":щом тук пише, значи е обратното
07:01 19.05.2026
21 Еврокопейкa
07:06 19.05.2026
22 Хахахахаха
07:06 19.05.2026
23 Путин
07:09 19.05.2026
24 Някой си
07:11 19.05.2026
25 Тити
07:13 19.05.2026
26 Руснаци
До коментар #23 от "Путин":Братле защо си мислиш че руснаците губят, може ли да изтъкнеш някакви факти за мен руснаците печелят вярно по трудно от очакваното, но това се дължи че Путин го е страх, ако беше Пригожин жив и той водише руснаците, бъди сигурен нямаше да има война по дълга от 1 година, в момента руснаците бавно унищожават укрите, бавно взимат нови територии защото такава е заповедта от горе,другата причина е че все още има пушечно месо което постоянно намалява, смятай руснаците дори няма частична мобилизация, а всичко е платени доброволци, ако се обяви военна мобилизация нали знаеш че това са милиони руснаци които ще превземат Украйна за 2 месеца, просто няма кой да ги спира
07:14 19.05.2026
27 Българка 😺-Маца
07:17 19.05.2026
28 Хм Хм
До коментар #22 от "Хахахахаха":"това говори за милиони убити укри или както руснаците им викат орки"
Руснаците викат на украинците орки!? Сериозен ли си?
Коментиран от #32
07:17 19.05.2026
32 Тити
До коментар #28 от "Хм Хм":Добре де хохохолите не са орки ,а свиньособаки ,не го приемай лично .
07:19 19.05.2026
36 Руснак без крак...
До коментар #13 от "Да спира":"...тотално безумие..."
Пачему ?
Нали руснаците сте най-могучие, непабедими, велики, над останалите недонароди !!!
Ми яжте сега фашисти !!! 😄☝️
Коментиран от #39
07:24 19.05.2026
38 Мишел
Украйна очакваше големи руски атаки в Донбас, сега опитва да прехвърли войски от там в Сумска област.
Мобилизираните украинци оцеляват на фронта средно 4.5 часа
07:26 19.05.2026
39 Тити
До коментар #36 от "Руснак без крак...":Лесно е Ицка ,ти лично мой ми ядеш г.у.я.
07:27 19.05.2026
45 Украинци
До коментар #26 от "Руснаци":Защото преди 5 години руснаците бяха в Киев с танкове, самолети и хеликоптери (има кадри), а сега са на 500 км от Киев.
07:39 19.05.2026
46 Руската пропаганда ви търси
До коментар #38 от "Мишел":Дай някаква информация, колко оцеляват руснаците и защо при 80% путинофили в България, се оказа, че има само един БГ доброволец в Русия, който още първия ден се е предал в плен на украинците?
07:41 19.05.2026
47 Нищо общо с реалността
07:45 19.05.2026
48 А стига бе
Руското фиаско в Украйна продължава повече време от цялата Втора световна война, на която си присвоиха победата. Тотална излагация на Вторая.
07:54 19.05.2026
51 ТУКА ДРАСКАЩИЯ МИЛЕнЧО....
До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":....ПОЛУЧАВА "ДАННИТЕ" ДИРЕКТНО ОТ ШМЪР КАЛКАТА
08:08 19.05.2026
52 Дъглас
08:11 19.05.2026
53 Верваме ви
08:17 19.05.2026
55 точно така
До коментар #53 от "Верваме ви":Точно! Именно заради това, през последните две-три седмици всички медии ни облъчват как на Путлер вече много му се преговаря. Дори е почти навит да е с когото и да е.
08:22 19.05.2026
56 Историк
До коментар #48 от "А стига бе":Правите инфантилни преценки гледайки единствено писанията на казионните медии и изявленията на Зеленски.
Фактите обаче показват обезлюдяване на цялата Украйна, Никой от оставащото население вече ве иска да се бие за Евроатлантическите ценности, войниците за фронта се набавят лов на хора. Границите на държавата са затворени, за да не избягат хората.
Не коментирам Русия, а само Украйна, която беше обявена от натовската пропаганда за “победител” още през 2022г. Която щеше да превземе Кримския полуоствов с контранастъпление, което спря точно в първия окоп на руснаците. После направи най-безполезната военна операция в историята - превземането на Курск, което се оказа превзамене на първото градче зад границата и вече никой не иска да си спомни как завърши то.
08:34 19.05.2026
57 ужасТ
До коментар #56 от "Историк":Важното е че русийката удържа фронта, а руските солдати се бият срещу 54 държави! Кой ги изпраща на сигурна смърт в чужди земи?
При подписването на капитулацията на Германия, американския Генерал Паттън възкликнал пред адютанта си "Абе, май бихме грешните фашисти!"
08:41 19.05.2026
58 Кока Колаинов фюрер
До коментар #45 от "Украинци":Просто да припомня, защото следих тогава навините:
Руснаците се оттеглиха от Киевска и Харковска област след провала на преговорите със западняците в Истамбул. Какво се оказа при тези преговори е трябвало Украйна да се откаже само от Доннецка и Луганска област. Руснаците останаха в Запорожка и Херсонска обраст (които според неподписания договор щяха да бъдат върнати също на Зеленски). Проведоха референдуми там за присъединяване към Русия. Нато пък обеща на Зеленски, че ще си вземе всичко до първоначалните граници на Украйна, че ще разрушат Кримския мост, ще му върнат АЕЦа и т.н.
Важното за Украйна е, че поне успя да си спаси “редкоземните метали”, хи хи хи.
08:49 19.05.2026
59 Отреазвяващ
08:50 19.05.2026
60 Историк
До коментар #57 от "ужасТ":За горямото съжаление на Щатите, германската капитулация не е подписвана с американски генерал, а с руски. Вземи ке ограмоти, а не да преписваш холивудски филми за избиване на комплекси.
Тя тай статия тук е именно написана от страха, че руснаците ще направят офанзива тази пролет. Обаче като се гледат новините и при това съотношение на жертвите, то Путин има полза да си ги избиван по окопите с бомби, защото Зеленски му ги праща на гюме.
08:56 19.05.2026
61 жалка русия
08:56 19.05.2026
62 много си назад
До коментар #60 от "Историк":Пролетната руска офанзива завърши. Отново с фиаско.
09:00 19.05.2026
63 Верно ли не е подписана от американец?
До коментар #60 от "Историк":Подписването на капитулацията на Германия е свързано с две церемонии.
В Реймс подписват германският генерал Алфред Йодл, от съюзниците генерал Уолтър Бедел Смит и съветският генерал Иван Суслопаров, а като свидетел — френският генерал Франсоа Севез.
При повторното подписване в Берлин участват от германска страна Вилхелм Кайтел, Ханс-Юрген Щумпф и Ханс-Георг фон Фридебург, а от съюзниците — Георгий Жуков и Артур Тедър; като свидетели подписват Карл Спаатс и Жан де Латр дьо Тасини.
Жалки сте в пропагандата си.
09:04 19.05.2026
64 Дон Турболенто
До коментар #61 от "жалка русия":Твоята визия е формирана от новинарските заглавия на "системните". Почакай малко и ще трябва да преглътнеш суровата реалност.
09:05 19.05.2026
65 Генка Шекерова
До коментар #46 от "Руската пропаганда ви търси":Оцеляват войниците 30 пъти повече, като се гледа съотношението на труповете, които си разменят.
Проблемът е за Украйна, защото не уцели на съюзници и се предложи за слуга на грешните господари. Те ще я подкрепят “до последния укранинец” и “докогато е необходимо”. Соито от двете събития настъпи първо.
09:08 19.05.2026
66 всяка сутрин
До коментар #64 от "Дон Турболенто":милиарди хора се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.
09:09 19.05.2026
67 мдамм
Също така показателно е че при обмен на загинали остатъчна Украина получава по 1000 чувала а Русия получава 30-50 свои загинали.
09:11 19.05.2026
69 Банга Ранга
09:17 19.05.2026
70 Урсулът фон дер Рюте
Или не. Кажете да знаем, както прединя път. За не вземем да го пропуснем отново.
09:21 19.05.2026
71 Слава Путину
До коментар #69 от "Банга Ранга":Успешно зачиства Русия от руснаците. Слава!
09:24 19.05.2026
72 НАТОпорчен
До коментар #57 от "ужасТ":генерал Патън няма нико общо с каритулацията на Германия. Натовската пропаганда се съчиняма от някакъв необразован човек.
Преди няколко седмици бяхте изцепили, че Втората сметовна война била почната от Хитлер, хахах.
Ми историята не ви угажда нещо и си я измисляте. Както си измисляте, че русия се провяля в зимното настъпление, пролетното настъпление, лятното настъпление, есенното настъпление, и т.н.
Накрая напълно ще изиграете ролята на берлинчаните, които си мислят, че войниците в Берлин са немци.
09:35 19.05.2026
73 Най обичам
Титан!!!
09:36 19.05.2026
74 Чуйек казвайте ги тия неща на Герасимов
09:40 19.05.2026
75 АБВ
До коментар #48 от "А стига бе":"...........Руското фиаско в Украйна продължава повече време от цялата Втора световна война, на която си присвоиха победата. Тотална излагация на Вторая."
САЩ напуснаха позорно Афганистан след 20 години война с талибаните. Тотална излагация на Первая.
Не е за първи път де. По-интелигентните можем да си спомним и Виетнам, Лаос, Камбоджа, Сомалия .... Позор навякъде на самая технологичная и первая в мире !
09:43 19.05.2026
76 Русия така ще зацикля
Пък когато, тогава! Бърза работа няма!
А медиите вече под сурдинка признаха за Гуляйполе: "Украинските въоръжени сили (ВСУ) демонстрират успехи и отбелязват локално настъпление югоизточно от Староукраинка (западно от Гуляйполе) "
За Покровск все още не смеят.
09:43 19.05.2026
77 я па тоя
До коментар #75 от "АБВ":СССР гордо ли напусна Афганистан след десетгодишна окупация? Защо СССР безславно се разпадна веднага след това?
09:46 19.05.2026
78 така е
До коментар #76 от "Русия така ще зацикля":А на путин все повече му се преговаря. Украйна не бърза.
09:47 19.05.2026
79 АБВ
До коментар #77 от "я па тоя":Ако си по-интелигентен, потърси в интернет кадри от напускането на руснаците от Афганистан и напускането на американците от Сайгон и Кабул. Първите напуснаха като на парад, с развети знамена, като последен беше конмандващия Громов със сина си. А другите висяха от хеликоптери и колесници.
Аре, бегай, бе !
09:53 19.05.2026
80 брей
До коментар #79 от "АБВ":Ти по кадрите ли съдиш кой какво? САЩ напуска Афганистан в продължение на две години. Започват още по времето на Тръмп и продължават по времето на Джо Байдън. Защо се разпространяват кадри само от последния ден? Или много питам?
Пропагандата ви е жалка.
09:59 19.05.2026