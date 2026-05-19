Новини
Свят »
Украйна »
На украинския фронт: Пролетното настъпление на Русия зацикли
  Тема: Украйна

На украинския фронт: Пролетното настъпление на Русия зацикли

19 Май, 2026 06:24, обновена 19 Май, 2026 06:33 1 882 80

  • украйна-
  • русия-
  • война

Ситуацията на бойното поле се характеризира с постепенна загуба на инерция от страна на руските сили и засилени украински технологични контраудари

На украинския фронт: Пролетното настъпление на Русия зацикли - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията на бойното поле в Украйна се характеризира с тактическа патова ситуация, придружена от постепенна загуба на инерция от страна на руските сили и засилени украински технологични контраудари.

Пролетното настъпление на Русия зацикли, като през последната седмица и предходния месец се наблюдава прецедент – руската армия отчита нетна загуба на територии за първи път от лятото на 2024 г. насам.

Руските сили използваха краткото тридневно прекратяване на огъня (9–11 май) около Деня на победата, за да натрупат техника и жива сила в района на Покровск. След подновяването на боевете те засилиха офанзивата си, използвайки гъстата пролетна растителност и градската среда за камуфлаж и инфилтрация.

Чрез използването на нов вид дронове с фиксирано крило ("Молния") за удари в дълбокия тил, руското командване разшири обхвата на бойните действия почти до покрайнините на стратегическия град Краматорск.

Украинските въоръжени сили (ВСУ) демонстрират успехи и отбелязват локално настъпление югоизточно от Староукраинка (западно от Гуляйполе) и северозападно от Орихов. Руските сили в района започнаха да прилагат необичайна тактика, промъквайки се през подземни газопроводни мрежи, за да инфилтрират украинския тил.

Руските опити да създадат сигурна буферна зона в Сумска и Харковска област се сблъскват с твърда украинска отбрана и контраатаки. Фронтът около Купянск е овладян от ВСУ след месеци на боеве за изолиране на малки руски групи в града.

Украйна поддържа сериозно технологично предимство чрез масирано използване на FPV дронове (включително с оптични влакна), което неутрализира руския числен превес в жива сила. Русия отговаря с масирано използване на разрушителни планиращи авиобомби по укрепленията на ВСУ.

Украинските сили драстично увеличиха обхвата на своите атаки с дронове дълбоко в руска територия. През последните дни бяха поразени отбранителни промишлени предприятия в Подмосковието, както и корабостроителници и съдове на руския флот в Каспийско море.

Ударите на ВСУ по рафинерии (включително заводите в Астрахан, Краснодар, Перм и Оренбург) свалиха средното производство на руско гориво до най-ниското му ниво от декември 2009 г. насам.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    59 9 Отговор
    в тубата друго се вижда на кой да верва чуек?

    Коментиран от #51

    06:34 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ганя Путинофила

    17 57 Отговор
    най-накрая написа истината - руснаците губят.

    Коментиран от #18

    06:39 19.05.2026

  • 6 Украйна СВО Победа

    9 46 Отговор
    Константин Малофеев:

    "Не е срамно да загубим от Украйна, защото украинците са руснаци, а руснаците никога не се предават и винаги побеждават."

    Константин Малофеев е православният медиен олигарх на Путин. Думите му може да означават само едно. В Москва се готвят за капитулация.

    06:39 19.05.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 33 Отговор
    абе украинците нали уж били руснаци? пък руснаците винаги печелили? значи не е срамно да загубиш от тях!!!

    06:43 19.05.2026

  • 8 Красота

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Напълно си прав":

    Изтриха и №3
    Да живее свободата на словото!

    06:43 19.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Йосиф Весериьнович

    38 6 Отговор
    Господин Ганев надявам се поне да вземате хубави пари за публикуване на сънищата си!

    06:52 19.05.2026

  • 13 Да спира

    13 3 Отговор
    всичко това тотално безумие час по - скоро !

    Коментиран от #36

    06:54 19.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Папагал тъпофил

    25 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    щом тук пише, значи е обратното

    07:01 19.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Еврокопейкa

    3 23 Отговор
    С този заспал руски народ, обременен от крепостничеството и парализиран от бездействие, алкохол и пропаганда, нищо няма да е по- хубаво, ще бъде все същото.

    07:06 19.05.2026

  • 22 Хахахахаха

    33 3 Отговор
    Значи забелязах, че ви аги се говори за руските загуби на фронта, говорят се едни числа при които няма никакви доказателства, не знаех че естонското и другите разузнавателни смешковци са на фронта и броят убити и ранени, забелязах че никога не се говори за украинските загуби, това ме навежда на мисълта че те огромни, може би 10 пъти повече от руските, като гледам няма вече доброволци за разликаот първата година, много нови гробища, постоянното сваляне на мобилизационната възраст, това говори за милиони убити укри или както руснаците им викат орки

    Коментиран от #28

    07:06 19.05.2026

  • 23 Путин

    2 21 Отговор
    Да губиш от Украйна не е позорно. Украинците са руснаци – като нас. А руснаците никога не губят.

    Коментиран от #26

    07:09 19.05.2026

  • 24 Някой си

    19 2 Отговор
    Зацикли викаш, Ами така ще е толкоз урки трябва да заровят по си требе време.

    07:11 19.05.2026

  • 25 Тити

    2 15 Отговор
    Вече пета година четем за пролетното настъпление на Рашистите.

    07:13 19.05.2026

  • 26 Руснаци

    26 2 Отговор

    До коментар #23 от "Путин":

    Братле защо си мислиш че руснаците губят, може ли да изтъкнеш някакви факти за мен руснаците печелят вярно по трудно от очакваното, но това се дължи че Путин го е страх, ако беше Пригожин жив и той водише руснаците, бъди сигурен нямаше да има война по дълга от 1 година, в момента руснаците бавно унищожават укрите, бавно взимат нови територии защото такава е заповедта от горе,другата причина е че все още има пушечно месо което постоянно намалява, смятай руснаците дори няма частична мобилизация, а всичко е платени доброволци, ако се обяви военна мобилизация нали знаеш че това са милиони руснаци които ще превземат Украйна за 2 месеца, просто няма кой да ги спира

    Коментиран от #30, #34, #45

    07:14 19.05.2026

  • 27 Българка 😺-Маца

    17 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански,а пък те да си пишат каквото си поискат !

    07:17 19.05.2026

  • 28 Хм Хм

    3 13 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахахаха":

    "това говори за милиони убити укри или както руснаците им викат орки"

    Руснаците викат на украинците орки!? Сериозен ли си?

    Коментиран от #32

    07:17 19.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тити

    16 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хм Хм":

    Добре де хохохолите не са орки ,а свиньособаки ,не го приемай лично .

    07:19 19.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Руснак без крак...

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Да спира":

     "...тотално безумие..."

    Пачему ?
    Нали руснаците сте най-могучие, непабедими, велики, над останалите недонароди !!!
    Ми яжте сега фашисти !!! 😄☝️

    Коментиран от #39

    07:24 19.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мишел

    17 4 Отговор
    От картите на войната: Русия напредва вече 50 км. в Сумска област, напредва и в Харковска област .
    Украйна очакваше големи руски атаки в Донбас, сега опитва да прехвърли войски от там в Сумска област.
    Мобилизираните украинци оцеляват на фронта средно 4.5 часа

    Коментиран от #46

    07:26 19.05.2026

  • 39 Тити

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Руснак без крак...":

    Лесно е Ицка ,ти лично мой ми ядеш г.у.я.

    07:27 19.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Украинци

    7 6 Отговор

    До коментар #26 от "Руснаци":

    Защото преди 5 години руснаците бяха в Киев с танкове, самолети и хеликоптери (има кадри), а сега са на 500 км от Киев.

    Коментиран от #58

    07:39 19.05.2026

  • 46 Руската пропаганда ви търси

    5 13 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Дай някаква информация, колко оцеляват руснаците и защо при 80% путинофили в България, се оказа, че има само един БГ доброволец в Русия, който още първия ден се е предал в плен на украинците?

    Коментиран от #65

    07:41 19.05.2026

  • 47 Нищо общо с реалността

    14 4 Отговор
    Вие се опитвате тотално да дезинформирате вашите читатели.

    Коментиран от #49

    07:45 19.05.2026

  • 48 А стига бе

    6 14 Отговор
    Путлер не превзе ли Краматорск още през 2023 година? Мислех че вече е около Дрезден.

    Руското фиаско в Украйна продължава повече време от цялата Втора световна война, на която си присвоиха победата. Тотална излагация на Вторая.

    Коментиран от #56, #75

    07:54 19.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ТУКА ДРАСКАЩИЯ МИЛЕнЧО....

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    ....ПОЛУЧАВА "ДАННИТЕ" ДИРЕКТНО ОТ ШМЪР КАЛКАТА

    08:08 19.05.2026

  • 52 Дъглас

    13 1 Отговор
    ИСТИНАТА ЧЕ СЕ ВОДИ БИТКА ДЪЛГА ЗА ДА СЕ ИЗТОЩИ ЕВРОПА И АМЕРКА А СЕГА КАЖЕТЕ КОЙ ЗАЦИКЛИ ЕВРОПА И АМЕРИКА ИЛИ РУСИЯ НА ФРОНТА

    08:11 19.05.2026

  • 53 Верваме ви

    18 2 Отговор
    Все по-видимо украинските технологични контраудари напредват на запад.

    Коментиран от #55

    08:17 19.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 точно така

    11 3 Отговор

    До коментар #53 от "Верваме ви":

    Точно! Именно заради това, през последните две-три седмици всички медии ни облъчват как на Путлер вече много му се преговаря. Дори е почти навит да е с когото и да е.

    08:22 19.05.2026

  • 56 Историк

    13 1 Отговор

    До коментар #48 от "А стига бе":

    Правите инфантилни преценки гледайки единствено писанията на казионните медии и изявленията на Зеленски.

    Фактите обаче показват обезлюдяване на цялата Украйна, Никой от оставащото население вече ве иска да се бие за Евроатлантическите ценности, войниците за фронта се набавят лов на хора. Границите на държавата са затворени, за да не избягат хората.

    Не коментирам Русия, а само Украйна, която беше обявена от натовската пропаганда за “победител” още през 2022г. Която щеше да превземе Кримския полуоствов с контранастъпление, което спря точно в първия окоп на руснаците. После направи най-безполезната военна операция в историята - превземането на Курск, което се оказа превзамене на първото градче зад границата и вече никой не иска да си спомни как завърши то.

    Коментиран от #57

    08:34 19.05.2026

  • 57 ужасТ

    1 11 Отговор

    До коментар #56 от "Историк":

    Важното е че русийката удържа фронта, а руските солдати се бият срещу 54 държави! Кой ги изпраща на сигурна смърт в чужди земи?

    При подписването на капитулацията на Германия, американския Генерал Паттън възкликнал пред адютанта си "Абе, май бихме грешните фашисти!"

    Коментиран от #60, #72

    08:41 19.05.2026

  • 58 Кока Колаинов фюрер

    10 2 Отговор

    До коментар #45 от "Украинци":

    Просто да припомня, защото следих тогава навините:

    Руснаците се оттеглиха от Киевска и Харковска област след провала на преговорите със западняците в Истамбул. Какво се оказа при тези преговори е трябвало Украйна да се откаже само от Доннецка и Луганска област. Руснаците останаха в Запорожка и Херсонска обраст (които според неподписания договор щяха да бъдат върнати също на Зеленски). Проведоха референдуми там за присъединяване към Русия. Нато пък обеща на Зеленски, че ще си вземе всичко до първоначалните граници на Украйна, че ще разрушат Кримския мост, ще му върнат АЕЦа и т.н.

    Важното за Украйна е, че поне успя да си спаси “редкоземните метали”, хи хи хи.

    08:49 19.05.2026

  • 59 Отреазвяващ

    9 1 Отговор
    Статията е контра на действителността.

    08:50 19.05.2026

  • 60 Историк

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "ужасТ":

    За горямото съжаление на Щатите, германската капитулация не е подписвана с американски генерал, а с руски. Вземи ке ограмоти, а не да преписваш холивудски филми за избиване на комплекси.

    Тя тай статия тук е именно написана от страха, че руснаците ще направят офанзива тази пролет. Обаче като се гледат новините и при това съотношение на жертвите, то Путин има полза да си ги избиван по окопите с бомби, защото Зеленски му ги праща на гюме.

    Коментиран от #62, #63

    08:56 19.05.2026

  • 61 жалка русия

    0 8 Отговор
    Вече и пропагандата не и помага.

    Коментиран от #64

    08:56 19.05.2026

  • 62 много си назад

    0 6 Отговор

    До коментар #60 от "Историк":

    Пролетната руска офанзива завърши. Отново с фиаско.

    09:00 19.05.2026

  • 63 Верно ли не е подписана от американец?

    1 4 Отговор

    До коментар #60 от "Историк":

    Подписването на капитулацията на Германия е свързано с две церемонии.

    В Реймс подписват германският генерал Алфред Йодл, от съюзниците генерал Уолтър Бедел Смит и съветският генерал Иван Суслопаров, а като свидетел — френският генерал Франсоа Севез.

    При повторното подписване в Берлин участват от германска страна Вилхелм Кайтел, Ханс-Юрген Щумпф и Ханс-Георг фон Фридебург, а от съюзниците — Георгий Жуков и Артур Тедър; като свидетели подписват Карл Спаатс и Жан де Латр дьо Тасини.

    Жалки сте в пропагандата си.

    09:04 19.05.2026

  • 64 Дон Турболенто

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "жалка русия":

    Твоята визия е формирана от новинарските заглавия на "системните". Почакай малко и ще трябва да преглътнеш суровата реалност.

    Коментиран от #66

    09:05 19.05.2026

  • 65 Генка Шекерова

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Руската пропаганда ви търси":

    Оцеляват войниците 30 пъти повече, като се гледа съотношението на труповете, които си разменят.

    Проблемът е за Украйна, защото не уцели на съюзници и се предложи за слуга на грешните господари. Те ще я подкрепят “до последния укранинец” и “докогато е необходимо”. Соито от двете събития настъпи първо.

    09:08 19.05.2026

  • 66 всяка сутрин

    0 7 Отговор

    До коментар #64 от "Дон Турболенто":

    милиарди хора се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #68

    09:09 19.05.2026

  • 67 мдамм

    4 1 Отговор
    Да припомним че украинските бойци са единственият ограничен ресурс на запада във войната му срещу Русия. Всичко друго си го купуват с напечатаните пари.
    Също така показателно е че при обмен на загинали остатъчна Украина получава по 1000 чувала а Русия получава 30-50 свои загинали.

    09:11 19.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Банга Ранга

    5 1 Отговор
    Смело братушки, почистете Украйна от евроатлантиците!

    Коментиран от #71

    09:17 19.05.2026

  • 70 Урсулът фон дер Рюте

    4 0 Отговор
    Значи да очакваме новия Контранаступ на Зеленски.

    Или не. Кажете да знаем, както прединя път. За не вземем да го пропуснем отново.

    09:21 19.05.2026

  • 71 Слава Путину

    0 4 Отговор

    До коментар #69 от "Банга Ранга":

    Успешно зачиства Русия от руснаците. Слава!

    09:24 19.05.2026

  • 72 НАТОпорчен

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "ужасТ":

    генерал Патън няма нико общо с каритулацията на Германия. Натовската пропаганда се съчиняма от някакъв необразован човек.

    Преди няколко седмици бяхте изцепили, че Втората сметовна война била почната от Хитлер, хахах.

    Ми историята не ви угажда нещо и си я измисляте. Както си измисляте, че русия се провяля в зимното настъпление, пролетното настъпление, лятното настъпление, есенното настъпление, и т.н.

    Накрая напълно ще изиграете ролята на берлинчаните, които си мислят, че войниците в Берлин са немци.

    09:35 19.05.2026

  • 73 Най обичам

    2 0 Отговор
    да чета за победите на Зеленски!
    Титан!!!

    09:36 19.05.2026

  • 74 Чуйек казвайте ги тия неща на Герасимов

    2 1 Отговор
    Той откъде да знае, че пролетното настъпление е почнало и вече се е провалило. Сега ще има уволнени командири, че правят настъпление на своя глава. Същото стана със Залужнiй, направи без да пита “контранастъпление” и после мегновено го пратиха в посолството в Лондон.

    09:40 19.05.2026

  • 75 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "А стига бе":

    "...........Руското фиаско в Украйна продължава повече време от цялата Втора световна война, на която си присвоиха победата. Тотална излагация на Вторая."

    САЩ напуснаха позорно Афганистан след 20 години война с талибаните. Тотална излагация на Первая.
    Не е за първи път де. По-интелигентните можем да си спомним и Виетнам, Лаос, Камбоджа, Сомалия .... Позор навякъде на самая технологичная и первая в мире !

    Коментиран от #77

    09:43 19.05.2026

  • 76 Русия така ще зацикля

    1 1 Отговор
    май до Одеса!
    Пък когато, тогава! Бърза работа няма!

    А медиите вече под сурдинка признаха за Гуляйполе: "Украинските въоръжени сили (ВСУ) демонстрират успехи и отбелязват локално настъпление югоизточно от Староукраинка (западно от Гуляйполе) "
    За Покровск все още не смеят.

    Коментиран от #78

    09:43 19.05.2026

  • 77 я па тоя

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "АБВ":

    СССР гордо ли напусна Афганистан след десетгодишна окупация? Защо СССР безславно се разпадна веднага след това?

    Коментиран от #79

    09:46 19.05.2026

  • 78 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Русия така ще зацикля":

    А на путин все повече му се преговаря. Украйна не бърза.

    09:47 19.05.2026

  • 79 АБВ

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "я па тоя":

    Ако си по-интелигентен, потърси в интернет кадри от напускането на руснаците от Афганистан и напускането на американците от Сайгон и Кабул. Първите напуснаха като на парад, с развети знамена, като последен беше конмандващия Громов със сина си. А другите висяха от хеликоптери и колесници.
    Аре, бегай, бе !

    Коментиран от #80

    09:53 19.05.2026

  • 80 брей

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "АБВ":

    Ти по кадрите ли съдиш кой какво? САЩ напуска Афганистан в продължение на две години. Започват още по времето на Тръмп и продължават по времето на Джо Байдън. Защо се разпространяват кадри само от последния ден? Или много питам?

    Пропагандата ви е жалка.

    09:59 19.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания