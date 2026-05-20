Търси се! САЩ повдигнаха обвинения в убийство на бившия президент на Куба Раул Кастро

20 Май, 2026 23:06 811 14

Обвиненията срещу 94-годишния Кастро се основават на инцидент от 1996 г., при който кубински изтребители свалиха самолети, пилотирани от кубински емигранти в САЩ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ повдигнаха обвинения в убийство на бившия президент на Куба Раул Кастро, брат на дългогодишния лидер на карибската островна държава Фидел Кастро, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи, пише БТА.

Едно от обвиненията е в конспирация за убийство на американски граждани, четири обвинения са в убийство, а две обвинения са за унищожаване на самолет. Още петима души са подсъдими по делото, уточнява Ройтерс.

Обвиненията срещу 94-годишния Раул Кастро се основават на инцидент от 1996 г., при който кубински изтребители свалиха самолети, пилотирани от кубински емигранти в САЩ, уточнява агенцията.

САЩ чакат обвиняемият да се появи на американска земя "по своя собствена воля или по друг начин", заяви днес пред репортери изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланч, цитиран от Ройтерс.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп обяви, че повдига обвинения в убийство срещу бившия президент на Куба Раул Кастро въз основа на случай от 1996 г., при който кубински изтребители свалиха самолети, пилотирани от кубински емигранти в САЩ, което доведе до смъртта на четирима души.

КАКВО СЕ СЛУЧИ

На 24 февруари 1996 г. кубински изтребители свалиха два малки самолета, пилотирани от група, известна като „Братята на спасението“. И четиримата души на борда на самолетите бяха убити. Куба заяви, че самолетите са били в кубинското въздушно пространство, докато САЩ твърдяха, че са били над международни води. Куба обяви стрелбата за легитимна защита на своето въздушно пространство, но позицията на Вашингтон по-късно беше подкрепена от Международната организация за гражданска авиация, която заключи, че атаката е извършена над международни води.

КОИ СА „БРАТЯТА НА СПАСЕНИЕТО“

Базираната в Маями група, основана от американци с кубински произход, заяви, че мисията ѝ е да наблюдава протока на Флорида проток за кубинци, бягащи на салове от карибския остров. Групата редовно е летяла близо до кубинското крайбрежие. В началото на 1996 г. кубинските власти обвиниха групата, че е пуснала десетки хиляди листовки над Хавана. Лидерът им Хосе Басулто заяви, че листовките са били пуснати над международното въздушно пространство и пренесени от ветровете до Куба.

РЕАКЦИЯТА НА КУБА

Фидел Кастро, тогавашният лидер на Куба, заяви след случая, че е издал общи заповеди за спиране на самолетите, но не е дал конкретни указания те да бъдат свалени. Кастро подчерта, че военните са действали по общовойскова заповед и че брат му Раул, който по това време е ръководил службите за сигурност на страната като министър на отбраната, също не е дал конкретна заповед за стрелба по самолетите.

Бивш член на „Братя на спасението“ - Хуан Пабло Роке, твърди по кубинската телевизия, че групата пилоти е прелетяла в кубинското въздушно пространство, за да събере информация преди евентуална атака и е планирала да внесе контрабандно оръжие в страната. Американските власти отхвърлиха твърденията му като пропаганда и казаха, че вероятно е кубински агент.

РЕАКЦИЯТА НА САЩ

Тогавашният президент на САЩ Бил Клинтън разпореди налагането на санкции, включително спиране на чартърните полети и ограничаване на движението на кубинските дипломати, и поиска от Конгреса на САЩ затягане на мерките по американското търговско ембарго на Куба. Правителството на Клинтън обаче не повдигна обвинения срещу нито един от братята Кастро. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу трима кубински военни през 2003 г., но те така и не бяха екстрадирани.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антикомунист

    3 12 Отговор
    Тая смешна баба ли грандиозният брат на социалистическото команданте? Кубински мизерници...

    23:09 20.05.2026

  • 2 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    ОБОРСКИ ТОР! ЗАЛЯЗВАТЕ ВЕЧЕ И СТЕ САМО ЗА СТЕКОВЕ И РИБАЙ .. ПЪРЖОЛИ!

    23:12 20.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ДОКАТО ПОЗНАВАМ КГБ-ШНИКА ПУТИН, ТОЙ НЕ Е ПОЗЬОР КАТО НИКИТА ХРУШЧОВ
    ....
    И В НЯКОЕ КУБИНСКО ПРИСТАНИЩЕ ВЕЧЕ ИМА РУСКИ ПЛАВАТЕЛЕН СЪД С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ

    Коментиран от #11

    23:16 20.05.2026

  • 4 Пич

    7 3 Отговор
    Куба ще бъде буквално гепена от наглите престъпници САЩ !!! Вече ги няма старите твърди кубинци, които не пускаха никакъв фандък на САЩ !!! Както тук - останали са лигавите им внуци, които ще се продадат за смешни пари!!!

    Коментиран от #5, #7

    23:17 20.05.2026

  • 5 КУБА ЩЕ БЪДЕ

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Освободена от ЧЕРВЕНАТА ЧУМА

    И ВИЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ

    САМО ЩЕ РЕВЕТЕ .

    УРААААА


    АГЕНТ КРАСНОВ ЩЕ НАТУТРУЗИ
    НА РУСКИТЕ М.ЪРЛЯЧИ

    Коментиран от #8

    23:21 20.05.2026

  • 6 В КУБА Убиват

    4 0 Отговор
    АМЕРИКАНСКИ ГРАЖДАНИ.

    Все Едно Слушаме

    КРЕМЪЛСКАТА ПРОПАГАНДА

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    23:22 20.05.2026

  • 7 Скрий се ,бе

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Остави ги кубинците, ами виж ,че си до шия в .айна!!!

    Коментиран от #9

    23:25 20.05.2026

  • 8 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "КУБА ЩЕ БЪДЕ":

    Направо съм в ступор, когато установя колко нищожни умствени способности имат някои от опитващите се да комуникират с месо!!!

    Коментиран от #10

    23:25 20.05.2026

  • 9 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Скрий се ,бе":

    Що бе, да не съм у вас, та до шия затънал.....?!

    23:26 20.05.2026

  • 10 Червен Гейтър

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Лапай си Руския Бахур
    И не умувай много ....

    Коментиран от #12, #14

    23:32 20.05.2026

  • 11 Има Един Гол

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    БУЙ ....

    БУНКЕРНИЯ КАШИК така
    Опази и
    ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ.

    ЗАБРАВИ ЛИ БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    23:35 20.05.2026

  • 12 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Червен Гейтър":

    А ТИ ЯЖ ОБОРСКИ ФЪШКИИ! ПОВЕЧЕ КАЛОРИИ ИМАТ!ПУУУУ

    23:35 20.05.2026

  • 13 .....

    0 0 Отговор
    Куба либре,ке паса омбре. Аааа те са испаноговорящи, за тва имат търкания.

    23:37 20.05.2026

  • 14 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Червен Гейтър":

    Ти си поредния който показва и доказва, че паветниците имат капацитет на нищожества!!! Излагай се щом те кефи!!! И мен ме кефи да се излагаш!!!

    23:40 20.05.2026