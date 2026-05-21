Иран публикува карта на зоната от Ормузкия проток, която контролира

21 Май, 2026 04:26, обновена 21 Май, 2026 04:33 756 0

Удариха противници на режима в Техеран в Иракски Кюрдистан. Пакистан предава днес послание на иранската страна за мирните преговори

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранската служба за сигурност на Персийския залив (PGSA), която регулира преминаването през Ормузкия проток, публикува карта на морската зона, контролирана от Корпуса на стражите на ислямската революция.

„Ислямска република Иран е определила своята юрисдикция над Ормузкия проток, както следва: линия между Кух-е Мобарак в Иран и южната част на Фуджейра в ОАЕ, и линия, свързваща остров Кешм в Иран с Ум ал-Куейн в ОАЕ от западната страна“, заяви агенцията.

Отбелязва се, че преминаването на плавателни съдове през контролираната от Иран територия е строго разрешено с разрешението на PGSA.

Позиции на паравоенни групировки, противопоставящи се на правителството на Техеран, са били ударени от ракетен обстрел близо до град Ербил в иракския Кюрдистан, предаде телевизия Ал Хадат.

Според канала „лагер на ирански опозиционни групировки в град Джезникан, разположен северно от иракския град Ербил, е бил атакуван от няколко ракети от иранска територия“. Все още няма съобщения за евентуални жертви при нападението.

Началникът на Генералния щаб на армията на Пакистан, Асим Мунир, ще пристигне в Техеран, за да предаде послание на иранските представители относно преговорния процес за разрешаване на ситуацията в Персийския залив.

Това беше обявено от Фида Хюсеин Малики, член на Комисията по национална сигурност на Парламента на Ислямската република.

„Началникът на щаба на пакистанската армия [Асим] Мунир пристига днес в Техеран, за да предаде специално послание на иранските представители“, каза иранският депутат, цитиран от телевизия Al Mayadeen. Подробности за посланието не бяха разкрити.

На 18 май пакистанският министър на вътрешните работи Мохсин Раза Накви, представляващ страната, посредничеща в диалога между Иран и САЩ, приключи посещението си в Техеран, където прекара няколко дни в обсъждане на позицията на Иран с висши правителствени служители. Последната му среща преди отпътуването за Исламабад беше с външния министър Абас Арагчи. Според телевизия Al Arabiya, Накви „е информирал всички заинтересовани страни“ за резултатите от разговорите си в Иран.


