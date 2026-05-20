Плановете на Тръмп! Берлин все още няма яснота относно съкращенията на американските войски в Германия

Германският министър на отбраната Борис Писториус днес заяви, че Берлин все още не е получил никакви обвързващи планове от администрацията на Тръмп относно изтеглянето на американски войски от Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Все още няма наистина надеждно потвърждение за това", каза министърът след заседание на парламентарната комисия по отбрана в Берлин.

Това, което Германия е чула, каза той, е, че броят на американските бригади, разположени в Европа, може да бъде намален с една формация.

"До каква степен това ще засегне войските, разположени в Германия, тепърва предстои да се види", добави Писториус.

Ден по-рано американският генерал и върховен главнокомандващ на НАТО Алексъс Гринкевич потвърди, че САЩ засега няма да разполагат оръжия с голям обсег в Германия.

Планираното по-рано разполагане на т. нар. батальон за далекобоен обстрел няма да се осъществи, заяви Гринкевич, който командва и американските сили в Европа.

Генералът също така заяви, че обявеното от президента Доналд Тръмп изтегляне на около 5000 американски войници от Европа ще включва предимно връщането на една бойна бригада в САЩ.

Запитан очакват ли се допълнителни корекции по отношение на числеността на американските войски в Европа, Гринкевич заяви, че не очаква нови съобщения за това в краткосрочен план.

Според Центъра за данни за личния състав на министерството на отбраната на САЩ в Германия са разположени над 37 000 американски войници в активна служба.