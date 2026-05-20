Плановете на Тръмп! Берлин все още няма яснота относно съкращенията на американските войски в Германия

20 Май, 2026 22:09

  • германия-
  • нато-
  • сащ-
  • борис писториус-
  • фридрих мерц-
  • доналд тръмп-
  • пентагон

Анатоли Стайков

Германският министър на отбраната Борис Писториус днес заяви, че Берлин все още не е получил никакви обвързващи планове от администрацията на Тръмп относно изтеглянето на американски войски от Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Все още няма наистина надеждно потвърждение за това", каза министърът след заседание на парламентарната комисия по отбрана в Берлин.

Това, което Германия е чула, каза той, е, че броят на американските бригади, разположени в Европа, може да бъде намален с една формация.

"До каква степен това ще засегне войските, разположени в Германия, тепърва предстои да се види", добави Писториус.

Ден по-рано американският генерал и върховен главнокомандващ на НАТО Алексъс Гринкевич потвърди, че САЩ засега няма да разполагат оръжия с голям обсег в Германия.

Планираното по-рано разполагане на т. нар. батальон за далекобоен обстрел няма да се осъществи, заяви Гринкевич, който командва и американските сили в Европа.

Генералът също така заяви, че обявеното от президента Доналд Тръмп изтегляне на около 5000 американски войници от Европа ще включва предимно връщането на една бойна бригада в САЩ.

Запитан очакват ли се допълнителни корекции по отношение на числеността на американските войски в Европа, Гринкевич заяви, че не очаква нови съобщения за това в краткосрочен план.

Според Центъра за данни за личния състав на министерството на отбраната на САЩ в Германия са разположени над 37 000 американски войници в активна служба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние

    3 1 Отговор
    Води ни Путине!

    Коментиран от #3

    22:16 20.05.2026

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Дори и американските войски няма да спрат нахлуването на Полски войски в Германия както са им набрали напоследък

    22:19 20.05.2026

  • 3 вие

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ние":

    кои сте ние?

    Коментиран от #5

    22:19 20.05.2026

  • 4 Ами

    0 0 Отговор
    Като не им се дават 5% от БВП-то да ги пазят :)

    22:24 20.05.2026

  • 5 Ние

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "вие":

    И вие елате с нас, Путин да ви (ни) води и изведе от този мрак!

    22:24 20.05.2026

  • 6 Според Апачите

    3 0 Отговор
    бледоликите имат раздвоен език. Думите им трябва да се проверяват !!

    22:25 20.05.2026

  • 7 Демократ

    4 1 Отговор
    И каква е активната служба на американските войски в геЙрмания?
    Според мен просто пилеят парите на американския данъкоплатец пълнещи немски гуши.

    22:35 20.05.2026

