Кой има имен ден днес, 21 май 2026 г. Честито!

21 Май, 2023 05:00, обновена 20 Май, 2026 13:43 52 035 27

  • имен дн-
  • празник-
  • църква-
  • почит-
  • константин и елена

Църквата почита св. св. Константин и Елена

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Църквата почита днес св. св. Константин и Елена. 21 май е празник на нестинарите, народът ни го отбелязва и като преход от пролетта към лятото.

Имен ден празнуват Константин, Костадин, Константина, Елена, Елеонора и Елица. Името Елена има древногръцки произход и означава "светла като слънце, сияйна". Константин пък значи "постоянен", идва от латински.

Свети Константин бил император на Византия през IV век. Той въвежда християнската религия като официална във Византия. Неговата майка Елена е построила няколко манастира в земите, където е живял Христос, открила е и кръста, на който е бил разпнат Исус. Това събитие се смята за най-важното в историята на християнската църква и затова император Константин и майка му Елена са канонизирани за светци.

Във всички храмове на Българската православна църква се отслужва Божествена света литургия.

Днес е и денят на нестинарството. В Странджа пламват кладите и хората се събират около жаравата, като носят иконата на Св. Св. Константин и Елена. Ритуалният танц трае няколко минути.

Град Елена отбелязва своя празник днес, празнува и Пазарджик.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    33 4 Отговор
    Честит имен ден. Живи и здрави и много щастливи!

    06:18 21.05.2024

  • 2 Кон с тантин

    8 22 Отговор
    И елените на дядо мраз празнуват.

    06:25 21.05.2024

  • 3 Чичо

    13 22 Отговор
    Нестинари това са езичници и нямат общо с православната вяра

    Коментиран от #27

    08:33 21.05.2024

  • 4 Мъдрият

    27 9 Отговор
    Христос Воскресе!

    Сърдечно поздравявам всички православни християни с празника на един от най-великите християнски светци: Свети равноапостолен император Константин и майка му Света Елена!

    Статията отново е повърхностна и много кратка и не отразява вярно същността на празника и делото на тези велики светци! И автора пак копира статии от съмнителни източници(където неправилно пишат Исус - ние православните християни пишем ИИСУС) и отново е наблегнато на разни поверия и суеверия - които са душевредни неща!

    Този светец е извършил велико дело, подобно на делото на нашия велик български светец - свети цар Борис, само че отнасящо се за цялата Римска империя - която тогава е владеела половината свят!

    Свети равноапостолен император Константин е прекратил гоненията срещу християните, победил е в чудесни битки(с Божията помощ) императори-гонители на християните, и след тора е установил Християнството като единствена религия в Римската империя!

    Освен това е изпратил майка си Света Елена в Йерусалим, за да намери гроба на Господ Иисус Христос и Животворящият Христов кръст. Тя извършва всичко това по чудесен начин и построява и много храмове в Йерусалим.

    Ще разкажа само накратко за намиране на Животворящият Христов кръст - при разкопките те намират трите кръста, на които са били разпънати Христос и двамата разбойници, но как да раберат кой е Христовият кръст? По съвет на патриарха допират трите кръста последователно до мъртвец от минаваща в момента по

    Коментиран от #8, #15

    08:52 21.05.2024

  • 5 Мъдрият

    29 9 Отговор
    Ще разкажа само накратко за намиране на Животворящият Христов кръст - при разкопките те намират трите кръста, на които са били разпънати Христос и двамата разбойници, но как да раберат кой е Христовият кръст? По съвет на патриарха допират трите кръста последователно до мъртвец от минаваща в момента покрай мястото погребална процесия, и когато мъртвия е допрян до Христовият кръст - той възкръсва! И всички разбират, че това е Животворящият Христов кръст и прославят Бога!

    Освен това Свети равноапостолен император Константин избира нова столица - Контантинопол(Цариград) и постороява там много християнски църкви като утвърждава Християнството по целия свят! Също така свиква Първият вселенски събор в църквата, насочен против ереста на Арий, като учааства в него и предлага думата ЕДИНОСЪЩЕН, която включена от Светите отци в съставеният "Символ на вярата"!

    Мога още много да напиша, но това е главното. Който желае може да прочете уникалното им житие на сайта Православен храм.

    По молитвите на Свети равноапостолен император Константин и майка му Елена, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спшаис нас! Амин!

    Коментиран от #6, #16

    08:53 21.05.2024

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Идън

    22 3 Отговор
    Името Елена носят близо 60 000 жени в България- Честит имен ден! Името идва и от Хелиос- богът на слънцето в древногръцката митология.А древните гърци са елини.Истинското име на Света Елена е Флавия Юлия Елена.Когато синът Константин става император на Римската империя- получава званието Великий- а неговата майка Елена- титлата августа- в знак на почит към нейната личност.

    10:24 21.05.2024

  • 10 Както винаги

    4 25 Отговор
    Сульо, пульо, Генчо, Пенчо, Атанас и аз…

    Коментиран от #22

    10:53 21.05.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ломския

    4 9 Отговор
    21.5.1927 г.
    Aмериканецът Чарлз Линдберг става първият пилот, прелетял сам Атлантика - от Ню Йорк до Париж

    13:14 21.05.2024

  • 13 Ломския

    3 12 Отговор
    21.5.1502 г.
    Португалците откриват остров Света Елена

    Коментиран от #23, #24

    13:24 21.05.2024

  • 14 Роза

    8 14 Отговор
    Нестинарството има езически корени-древните траки са го практикували-ама поповете хитро са си го присвоили, като са сложили на този ден празнуването на християнските светци Константин и Елена!

    13:48 21.05.2024

  • 15 Гост666

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Ако обичате без излишни добавки измислени легенди и религиозни писания . Който го интересува си има сайтове .

    05:58 21.05.2025

  • 16 Гост666

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Мъдрият":

    И вярвате в това и всяка година придават парчета от този кръст по велик ден . Лъжат хората , че този е умрял и после възкръснал. Сега и децата в училище ще тормозят.

    06:01 21.05.2025

  • 17 🍺🍺🍺🍺🍺

    5 0 Отговор
    Наздраве на всички празнуващи . И добавка името Елка също празнува .

    06:02 21.05.2025

  • 18 Българин 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Честит празник и крепко здраве на имениците !

    06:29 21.05.2025

  • 19 Крадлата

    3 4 Отговор
    на кремове по 1000 € и Костя Гагаузов и те именяци.

    06:41 21.05.2025

  • 20 Име

    7 2 Отговор
    Да са живи и здрави!

    06:44 21.05.2025

  • 21 Костя

    4 7 Отговор
    Копейкин не празнува. Комунистите вярват в триединството Ленин, Сталин и Путин- само в тях могат да вярват.

    08:36 21.05.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ломския":

    Еми ето защо господине, днес почитаме св. Елена.

    10:31 21.05.2025

  • 24 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ломския":

    А случайно да знаете кой и кога е открил остров Св. Константин?

    10:32 21.05.2025

  • 25 Хан Ауспух

    1 5 Отговор
    православната ceктаа да се 8абрани!

    Коментиран от #26

    11:58 21.05.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Баба Гуси

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чичо":

    Тъй е чедо, ела при баба в Троянския, Рилския, Бачковския, да играем калугерско хоро..

    19:08 21.05.2025