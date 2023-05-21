Църквата почита днес св. св. Константин и Елена. 21 май е празник на нестинарите, народът ни го отбелязва и като преход от пролетта към лятото.
Имен ден празнуват Константин, Костадин, Константина, Елена, Елеонора и Елица. Името Елена има древногръцки произход и означава "светла като слънце, сияйна". Константин пък значи "постоянен", идва от латински.
Свети Константин бил император на Византия през IV век. Той въвежда християнската религия като официална във Византия. Неговата майка Елена е построила няколко манастира в земите, където е живял Христос, открила е и кръста, на който е бил разпнат Исус. Това събитие се смята за най-важното в историята на християнската църква и затова император Константин и майка му Елена са канонизирани за светци.
Във всички храмове на Българската православна църква се отслужва Божествена света литургия.
Днес е и денят на нестинарството. В Странджа пламват кладите и хората се събират около жаравата, като носят иконата на Св. Св. Константин и Елена. Ритуалният танц трае няколко минути.
Град Елена отбелязва своя празник днес, празнува и Пазарджик.
Кой има имен ден днес, 21 май 2026 г. Честито!
21 Май, 2023 05:00, обновена 20 Май, 2026 13:43 52 035 27
Църквата почита св. св. Константин и Елена
Църквата почита днес св. св. Константин и Елена. 21 май е празник на нестинарите, народът ни го отбелязва и като преход от пролетта към лятото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
06:18 21.05.2024
2 Кон с тантин
06:25 21.05.2024
3 Чичо
Коментиран от #27
08:33 21.05.2024
4 Мъдрият
Сърдечно поздравявам всички православни християни с празника на един от най-великите християнски светци: Свети равноапостолен император Константин и майка му Света Елена!
Статията отново е повърхностна и много кратка и не отразява вярно същността на празника и делото на тези велики светци! И автора пак копира статии от съмнителни източници(където неправилно пишат Исус - ние православните християни пишем ИИСУС) и отново е наблегнато на разни поверия и суеверия - които са душевредни неща!
Този светец е извършил велико дело, подобно на делото на нашия велик български светец - свети цар Борис, само че отнасящо се за цялата Римска империя - която тогава е владеела половината свят!
Свети равноапостолен император Константин е прекратил гоненията срещу християните, победил е в чудесни битки(с Божията помощ) императори-гонители на християните, и след тора е установил Християнството като единствена религия в Римската империя!
Освен това е изпратил майка си Света Елена в Йерусалим, за да намери гроба на Господ Иисус Христос и Животворящият Христов кръст. Тя извършва всичко това по чудесен начин и построява и много храмове в Йерусалим.
Ще разкажа само накратко за намиране на Животворящият Христов кръст - при разкопките те намират трите кръста, на които са били разпънати Христос и двамата разбойници, но как да раберат кой е Христовият кръст? По съвет на патриарха допират трите кръста последователно до мъртвец от минаваща в момента по
Коментиран от #8, #15
08:52 21.05.2024
5 Мъдрият
Освен това Свети равноапостолен император Константин избира нова столица - Контантинопол(Цариград) и постороява там много християнски църкви като утвърждава Християнството по целия свят! Също така свиква Първият вселенски събор в църквата, насочен против ереста на Арий, като учааства в него и предлага думата ЕДИНОСЪЩЕН, която включена от Светите отци в съставеният "Символ на вярата"!
Мога още много да напиша, но това е главното. Който желае може да прочете уникалното им житие на сайта Православен храм.
По молитвите на Свети равноапостолен император Константин и майка му Елена, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спшаис нас! Амин!
Коментиран от #6, #16
08:53 21.05.2024
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Идън
10:24 21.05.2024
10 Както винаги
Коментиран от #22
10:53 21.05.2024
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ломския
Aмериканецът Чарлз Линдберг става първият пилот, прелетял сам Атлантика - от Ню Йорк до Париж
13:14 21.05.2024
13 Ломския
Португалците откриват остров Света Елена
Коментиран от #23, #24
13:24 21.05.2024
14 Роза
13:48 21.05.2024
15 Гост666
До коментар #4 от "Мъдрият":Ако обичате без излишни добавки измислени легенди и религиозни писания . Който го интересува си има сайтове .
05:58 21.05.2025
16 Гост666
До коментар #5 от "Мъдрият":И вярвате в това и всяка година придават парчета от този кръст по велик ден . Лъжат хората , че този е умрял и после възкръснал. Сега и децата в училище ще тормозят.
06:01 21.05.2025
17 🍺🍺🍺🍺🍺
06:02 21.05.2025
18 Българин 🇧🇬
06:29 21.05.2025
19 Крадлата
06:41 21.05.2025
20 Име
06:44 21.05.2025
21 Костя
08:36 21.05.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бай Ху (By Who)
До коментар #13 от "Ломския":Еми ето защо господине, днес почитаме св. Елена.
10:31 21.05.2025
24 Бай Ху (By Who)
До коментар #13 от "Ломския":А случайно да знаете кой и кога е открил остров Св. Константин?
10:32 21.05.2025
25 Хан Ауспух
Коментиран от #26
11:58 21.05.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Баба Гуси
До коментар #3 от "Чичо":Тъй е чедо, ела при баба в Троянския, Рилския, Бачковския, да играем калугерско хоро..
19:08 21.05.2025