Руски изтребители прeхванали невъоръжен шпионски самолет на Великобритания над Черно море

Британското министерство на отбраната съобщи, че два руски военни самолета "многократно и опасно" са прeхванали невъоръжен шпионски самолет на Кралските военновъздушни сили над Черно море миналия месец.
Руски изтребител Су-35 се е приближил до разузнавателния самолет, така че да задейства аварийните му системи и да деактивира автопилота му. Самолет Су-27 също е извършил шест близки преминавания покрай британския самолет, минавайки едва на шест метра от носа му.
Министърът на отбраната Джон Хийли похвали "изключителния професионализъм" на екипажа на Кралските военновъздушни сили по време на "неприемливите" руски полети, които според министерството на отбраната са най-опасното руско действие от 2022 г. насам, когато руски пилот изстреля ракета по британски разузнавателен самолет.
От министерството на отбраната заявиха, че техният самолет е извършвал рутинен международен полет, за да помогне за осигуряването на източния фланг на НАТО.
Осъждайки въздушните прехващания, Хийли заяви: "Този инцидент е пореден пример за опасно и неприемливо поведение от страна на руски пилоти към невъоръжен самолет, действащ в международното въздушно пространство".
Министерството на отбраната и Министерството на външните работи призоваха руското посолство да осъди инцидента.
Обединеното кралство се опитва да увери Киев, че новата му политика на санкции срещу Русия не отслабва ограниченията, след като украински представители предупредиха, че промяната може да помогне на Москва да финансира военните си усилия, съобщиха редица британски медии.
Това е по повод на заявеното от Великобритания, че започва да допуска внос на горива от руски петрол, рафиниран в трети страни.
Докато "Даунинг стрийт" настоява, че решението за разрешаване на временния внос на руски петрол и самолетно гориво е само един елемент от по-строг пакет от санкции, британски министър призна, че "нещата не са били изпипани".
В сряда вечерта украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е имало дискусии с Обединеното кралство относно пакета от санкции и че Украйна е "предала своите виждания".
От "Даунинг стрийт" потвърдиха, че късно снощи Киър Стармър е разговарял с Володимир Зеленски по телефона. Стана ясно също, че външният министър Ивет Купър е разговаряла с украинския си колега Андрий Сибиха, като британски дипломати в Украйна също се опитват да успокоят официалните лица в Киев.
Заявявайки, че дългосрочните санкции са "това, което най-ефективно влияе на Русия", Зеленски добави, че се очаква въпросът да бъде обсъден допълнително с Обединеното кралство тази седмица. Спорът започна след обявяването на разширените санкции на Обединеното кралство срещу Русия, които влязоха в сила във вторник.
Първоначално обявени през октомври, санкциите забраняваха руски петролни продукти, преработени в трета държава. Към първоначалния план обаче бяха добавени някои краткосрочни изключения, тъй като войната с Иран увеличи цените на горивата. Авиационно гориво и дизел, рафинирани от руски суров петрол, ще бъдат разрешени временно, както и доставки на изкопаем газ от два руски терминала. Лицензите ще са валидни три месеца, преди да бъдат преразгледани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #6 от "дядото":Нарочно са го оставили да си шпионира и да снима разрушенията в Украйна, за да имат представа англичаните, какво може да им се случи много скоро.
12 Владимир Путин, президент
Прихванали невъоръжен самольот !!!
Само руския солдат може ПЯТЬ года храбро да наблюдава Купянск през бинокъла, смело да прихваща хвърчила, да бомби мирни жители и най-вече да сваля граждански самольоти ☝️
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Длъжността придворен шут би ти отивала. Справяш се чудесно .......
А това, че подбира цели и дава координати на британски оператори в Украйна да изстрелват британски ракети дегизирани като "украински", не е военно участие и всеки го знае.
До коментар #17 от "Каубой":Снимката показва само зареждане във въздуха
27 Пише, че
До коментар #20 от "Много е важно да се спомене и подчертае":шпионския самолет само извършвал "международен полет, за да помогне за осигуряването на източния фланг на НАТО"!!!
Нагличански шмекерии:) Крайно време е, не само Украйна да го отнася заради тях. Пече се!
07:16 21.05.2026
До коментар #22 от "Мишел":😁….Сериозно ли,а аз помислих че фактически показва "необятната руска мощ".
31 И Орешник върши работа.
До коментар #25 от "НЯМА ДА ИМА МИР":Пък и други красиви, големи, конвенционални ракети! Няма нужда от гъби.
Доктрината на Русия изключва първи ядрен удар. За разлика от докрината на НАТО.
Но Путин ясно имказа: "Ако изполвате ядрени ракети срещу нас, нашите ще пристигнат при вас първи!"
До коментар #1 от "Защо не е свален":Вече дори официалните пропагандисти на Кремъл в пряк ефир заявяват, че е крайно време Путин да спре с лиготийте за братския у краински народ и да започне да се отнася твърдо и безкомпромисно с 4о4 и коалицията на же лаещите. И практически цялото население на Русия е на същото мнение.
Да видим колко още ще му издържат нервите на Путин...
Да видим колко още ще му издържат нервите на Путин...
До коментар #1 от "Защо не е свален":Защото е бил, цитирам: "...в международното въздушно пространство"!
