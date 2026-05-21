Руски изтребители прeхванали невъоръжен шпионски самолет на Великобритания над Черно море

21 Май, 2026 06:17, обновена 21 Май, 2026 06:22 1 759 43

Британското министерство на отбраната съобщи, че два руски военни самолета "многократно и опасно" са прeхванали невъоръжен шпионски самолет на Кралските военновъздушни сили над Черно море миналия месец.

Руски изтребител Су-35 се е приближил до разузнавателния самолет, така че да задейства аварийните му системи и да деактивира автопилота му. Самолет Су-27 също е извършил шест близки преминавания покрай британския самолет, минавайки едва на шест метра от носа му.

Министърът на отбраната Джон Хийли похвали "изключителния професионализъм" на екипажа на Кралските военновъздушни сили по време на "неприемливите" руски полети, които според министерството на отбраната са най-опасното руско действие от 2022 г. насам, когато руски пилот изстреля ракета по британски разузнавателен самолет.

От министерството на отбраната заявиха, че техният самолет е извършвал рутинен международен полет, за да помогне за осигуряването на източния фланг на НАТО.

Осъждайки въздушните прехващания, Хийли заяви: "Този инцидент е пореден пример за опасно и неприемливо поведение от страна на руски пилоти към невъоръжен самолет, действащ в международното въздушно пространство".

Министерството на отбраната и Министерството на външните работи призоваха руското посолство да осъди инцидента.

Обединеното кралство се опитва да увери Киев, че новата му политика на санкции срещу Русия не отслабва ограниченията, след като украински представители предупредиха, че промяната може да помогне на Москва да финансира военните си усилия, съобщиха редица британски медии.

Това е по повод на заявеното от Великобритания, че започва да допуска внос на горива от руски петрол, рафиниран в трети страни.

Докато "Даунинг стрийт" настоява, че решението за разрешаване на временния внос на руски петрол и самолетно гориво е само един елемент от по-строг пакет от санкции, британски министър призна, че "нещата не са били изпипани".

В сряда вечерта украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е имало дискусии с Обединеното кралство относно пакета от санкции и че Украйна е "предала своите виждания".

От "Даунинг стрийт" потвърдиха, че късно снощи Киър Стармър е разговарял с Володимир Зеленски по телефона. Стана ясно също, че външният министър Ивет Купър е разговаряла с украинския си колега Андрий Сибиха, като британски дипломати в Украйна също се опитват да успокоят официалните лица в Киев.

Заявявайки, че дългосрочните санкции са "това, което най-ефективно влияе на Русия", Зеленски добави, че се очаква въпросът да бъде обсъден допълнително с Обединеното кралство тази седмица. Спорът започна след обявяването на разширените санкции на Обединеното кралство срещу Русия, които влязоха в сила във вторник.

Първоначално обявени през октомври, санкциите забраняваха руски петролни продукти, преработени в трета държава. Към първоначалния план обаче бяха добавени някои краткосрочни изключения, тъй като войната с Иран увеличи цените на горивата. Авиационно гориво и дизел, рафинирани от руски суров петрол, ще бъдат разрешени временно, както и доставки на изкопаем газ от два руски терминала. Лицензите ще са валидни три месеца, преди да бъдат преразгледани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо не е свален

    78 1 Отговор
    Защо не е свален

    Коментиран от #32, #34

    06:25 21.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 дядото

    70 2 Отговор
    от кога шпионския самолет не е вражески самолет и защо не са го елиминирали

    Коментиран от #10

    06:31 21.05.2026

  • 7 Ами

    55 1 Отговор
    Сега кой ще чисти самолета? 😀

    06:31 21.05.2026

  • 8 НЕ ЗНАЕХМЕ ЧЕ ШПИОНИТЕ СА

    71 2 Отговор
    БЕЗОБИДНИ......!?!!?!!!!!!! ТО И ИЗГОРЕНИТЕ В ОДЕСА БЪЛГАРИ ОТ УКРИТЕ НЕ БЯХА ВЪОРЪЖЕНИ ......ДОРИ И НЕ БЯХА ШПИОНИ

    06:33 21.05.2026

  • 9 Някой си

    46 2 Отговор
    Когато поръчвали самолети британците имали изискване за по висок кок пит защото чалмите на пилотите им опирали в стъклото!

    06:36 21.05.2026

  • 10 Продуктово позициониране

    42 2 Отговор

    До коментар #6 от "дядото":

    Нарочно са го оставили да си шпионира и да снима разрушенията в Украйна, за да имат представа англичаните, какво може да им се случи много скоро.

    06:39 21.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Владимир Путин, президент

    4 45 Отговор
    Малодци, гордост ме разпира.....
    Прихванали невъоръжен самольот !!!
    Само руския солдат може ПЯТЬ года храбро да наблюдава Купянск през бинокъла, смело да прихваща хвърчила, да бомби мирни жители и най-вече да сваля граждански самольоти ☝️

    Коментиран от #16

    06:41 21.05.2026

  • 13 Kaлпазанин

    29 1 Отговор
    Много бе важно ,невъоръжен самолет ,да го разбираме според написаното ,безобиден

    06:42 21.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Де бил

    26 3 Отговор
    Руснаците писаха,че се извиняват. От британския "невъоръжен" и даже "невоенен" самолет се носела подозрителна миризма на газ....то за това такова..са го прихванали.

    06:44 21.05.2026

  • 16 Йосиф Весериьнович

    16 3 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Длъжността придворен шут би ти отивала. Справяш се чудесно .......

    06:49 21.05.2026

  • 17 Каубой

    5 18 Отговор
    Брех,даже с ласото са го завързали….снимката подчертава “руската сила” и “разпада на запада” 😂😂😂

    Коментиран от #22, #26

    06:51 21.05.2026

  • 18 А Мала Токмачка?

    4 21 Отговор
    Пияниците превзеха ли Мала Токмачка?А?

    06:54 21.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Много е важно да се спомене и подчертае

    41 3 Отговор
    още в заглавието, че шпионския британски самолет е невъоръжен! Браво на професионалната журналистика!
    А това, че подбира цели и дава координати на британски оператори в Украйна да изстрелват британски ракети дегизирани като "украински", не е военно участие и всеки го знае.

    Коментиран от #27

    07:01 21.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Каубой":

    Снимката показва само зареждане във въздуха

    Коментиран от #30

    07:02 21.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЧУДНО Е

    16 2 Отговор
    Че на се го думнали.

    07:09 21.05.2026

  • 25 НЯМА ДА ИМА МИР

    19 2 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    Коментиран от #31

    07:10 21.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пише, че

    25 3 Отговор

    До коментар #20 от "Много е важно да се спомене и подчертае":

    шпионския самолет само извършвал "международен полет, за да помогне за осигуряването на източния фланг на НАТО"!!!
    Нагличански шмекерии:) Крайно време е, не само Украйна да го отнася заради тях. Пече се!

    07:16 21.05.2026

  • 28 Това, че е "невъоръжен"

    25 3 Отговор
    шпионски самолет, изобщо не оправдава присъствието му над акваторията на Черно море, където ингилизите нямат никаква, ама наистина никаква работа! Ингилизите могат да се оплачат на арменския поп за действията на руската авиация, чиято работа е да прехваща и гони такива натрапници като този шпионски самолет... Сякаш не е ясно какво е правил шпионинът над Черно море и кого обслужва... На други места щеше да му се случи нещо друго вместо да му се размине само с "лека уплаха"...

    07:17 21.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Каубой

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    😁….Сериозно ли,а аз помислих че фактически показва “необятната руска мощ”.

    07:25 21.05.2026

  • 31 И Орешник върши работа.

    16 2 Отговор

    До коментар #25 от "НЯМА ДА ИМА МИР":

    Пък и други красиви, големи, конвенционални ракети! Няма нужда от гъби.
    Доктрината на Русия изключва първи ядрен удар. За разлика от докрината на НАТО.
    Но Путин ясно имказа: "Ако изполвате ядрени ракети срещу нас, нашите ще пристигнат при вас първи!"

    07:25 21.05.2026

  • 32 Хм...

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Защо не е свален":

    Вече дори официалните пропагандисти на Кремъл в пряк ефир заявяват, че е крайно време Путин да спре с лиготийте за братския у краински народ и да започне да се отнася твърдо и безкомпромисно с 4о4 и коалицията на же лаещите. И практически цялото население на Русия е на същото мнение.
    Да видим колко още ще му издържат нервите на Путин...

    07:30 21.05.2026

  • 33 резервист

    15 1 Отговор
    Ма разбира се че е извършвал рутинен международен полет. Англичаните колекционират снимки на прекрасните черноморски залези!

    07:44 21.05.2026

  • 34 Ицо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо не е свален":

    Защото е бил, цитирам: "...в международното въздушно пространство"!

    07:45 21.05.2026

  • 35 Лост

    0 0 Отговор
    Откога думата "Чеп" е обидна?

    Коментиран от #37, #39

    07:50 21.05.2026

  • 36 Някой

    7 0 Отговор
    Къде е Великобритания и къде Черно море. Какво търси там? Безкрайно нахални, но все разчитат, че никой няма да ги нападне. Същото за САЩ и за Израел.

    08:10 21.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кухи лейки

    4 0 Отговор
    За въоръжен разузнавателен самолет не съм чувал. Явно лейките дори са виждали ха ха

    08:19 21.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор
    Интилизите се оакахха

    08:21 21.05.2026

  • 41 На ръба

    2 0 Отговор
    Заплаха? Предупреждения преди сваляне, урока е научен.

    08:23 21.05.2026

  • 42 Скот Ритър

    3 0 Отговор
    Голям дженд рев за уплахата на техните пилотчета. Шест месеца на диванчето пред психиатъра, още шест за възстановяване от шока, една година болнични и проверка за минтално здраве. За другия път като решат да предизвикат русите да знаят какво ги очаква.

    08:27 21.05.2026

  • 43 Пълни крачоли

    2 0 Отговор
    Да се радват че още са между живите. Границата е тънка няколко секунди.

    08:28 21.05.2026

