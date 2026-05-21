Астън Вила се завърна на европейския връх: Безапелационен успех срещу Фрайбург в Лига Европа

Астън Вила разгроми Фрайбург с категоричното 3:0 и вдигна трофея в Лига Европа. Мачът се игра на стадион "Бешикташ Парк" в Истанбул. Английският тим демонстрира класа, хъс и безкомпромисна игра, с което си осигури място сред европейския елит през следващия сезон.

Първото попадение дойде малко преди почивката – в 41-ата минута Юри Тилеманс се възползва от брилянтна асистенция на Морган Роджърс и разпечата вратата на германците.

В добавеното време на първата част Емилиано Буендия удвои аванса на "виланите", след като Джон Макгин се намеси решаващо при последното докосване.

След паузата, в 58-ата минута, Морган Роджърс окончателно сложи точка на спора, оформяйки класическия резултат и потапяйки Фрайбург в разочарование.

С този триумф Астън Вила не само добавя нов европейски трофей към витрината си, но и си гарантира участие в груповата фаза на Шампионската лига през есента.

Това е първият голям международен успех за бирмингамци от 1982 година насам, когато клубът спечели Купата на европейските шампиони и Суперкупата на Европа.

Този успех е особено значим и за мениджъра Унай Емери, който вече може да се похвали с пети триумф в турнира – след три победи със Севиля и една с Виляреал, испанският специалист затвърди реномето си на истински експерт в Лига Европа.