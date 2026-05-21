Русия обеща подкрепа за Куба след новите обвинения от САЩ

21 Май, 2026 12:32, обновена 21 Май, 2026 12:40 778 36

Москва осъди американския натиск срещу Хавана и обвини Вашингтон в намеса и санкционен натиск

Ели Стоянова

Русия заяви, че ще продължи активно да подкрепя Куба на фона на засиления натиск от страна на САЩ срещу островната държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Повод за реакцията на Москва станаха повдигнатите от американските власти обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро, които според наблюдатели бележат нов етап в напрежението между Вашингтон и Хавана.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия ще остане солидарна с кубинския народ в „изключително труден период“ и осъди действията на САЩ.

По думите ѝ Москва категорично отхвърля всякакви опити за намеса във вътрешните работи на суверенни държави, както и използването на санкции, натиск и заплахи като инструмент на външната политика.

Захарова не уточни каква конкретна подкрепа възнамерява да предостави Русия, но отправи критики към американската политика, обвинявайки Вашингтон в нетърпимост към различни политически модели и в прилагане на подход, напомнящ доктрината „Монро“.

Отношенията между САЩ и Куба остават напрегнати, докато Русия продължава да демонстрира политическа подкрепа за комунистическото ръководство в Хавана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 12 Отговор
    с 1 кашон САМАГОН , и пияна МАША ...а наша

    12:35 21.05.2026

  • 2 ФАКТ

    9 13 Отговор
    Путин - най-големия гл пак във Вселената.

    12:36 21.05.2026

  • 3 пенсионер

    11 11 Отговор
    Не се знае обаче как ще помогнете на кубинците? На приказки и аз мога да обещая, че ще им помогна.

    Коментиран от #16

    12:37 21.05.2026

  • 4 честен ционист

    7 5 Отговор
    Вова пак ще праща подводниците в Бермудския триъгълник за 4 юли.

    Коментиран от #14

    12:38 21.05.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 12 Отговор
    между другото и аз съм ,,солидарен,, с бедстващите копейки по света и у нас//секундочку , задавих се с хайвера.....ако умра ил загина-немой да ме жалите

    12:38 21.05.2026

  • 6 Бай Ганьо

    11 9 Отговор
    Това означава, че спират кранчето на нашите копейки!

    Коментиран от #8, #10

    12:40 21.05.2026

  • 7 Мадуро

    6 6 Отговор
    Знам.

    12:42 21.05.2026

  • 8 Митрофанова

    10 8 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьо":

    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    12:42 21.05.2026

  • 9 Тодар Живков

    8 9 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това са българските комунисти.

    12:43 21.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьо":

    те , копейките тукашни даже не са ходили в РФ като мен ,и не знаят руски тоже!!! щяха да станат НАТОвци още на границата с влака , като ги отарашат///на мен ми взеха джобно ножче , щото било голямо и съм представлявал заплаха! после ги видях как се ,,кефят,, с придобивката

    Коментиран от #15, #22

    12:44 21.05.2026

  • 11 Умрел руснак

    6 6 Отговор
    Майко мила.

    12:46 21.05.2026

  • 12 Сатанаил Даниил

    7 7 Отговор
    Пупупу
    Господ ги опазил кубинците от руслямската подкрепа

    12:46 21.05.2026

  • 13 честен ционист

    9 5 Отговор
    Блатните ще помогнат колкото и на мадуро, най големите подлеци на планетата, като изключим задуайските им раби!

    12:47 21.05.2026

  • 14 Ха-ха

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Невъзможно - въглищата за подводницата са на привършвани. Трябва да я тикат или дърпат дотам.

    12:47 21.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А от истинските ракети имаш ли?

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "пенсионер":

    Ето така се помага.

    Коментиран от #20

    12:48 21.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Вече никой не брои за нищо.бункерния страхливец, не зная как ще помогне като не излиза от бункера от 2022!

    12:49 21.05.2026

  • 18 Нека да пиша

    5 6 Отговор
    Подкрепа както за Мадуро ли Машинка ?
    Хванахте му го за кайсиите.

    12:50 21.05.2026

  • 19 Смех с ватенки

    3 1 Отговор
    Захарова заяви,че Русия ще остане солидарна към кубинският народ.
    Толкова за помощта-солидарност.

    12:55 21.05.2026

  • 20 Да питам само

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "А от истинските ракети имаш ли?":

    А ушанките имат ли "истински" ракети или показват снимки на картонени макети-ракети? Ракети като Орешник, лешник, фъстъчек, бадемчик и т.н. дали не са плод на фантазията на пияния "братушка"?

    Коментиран от #27

    12:55 21.05.2026

  • 21 ще им пратят

    2 1 Отговор
    самагон!

    Коментиран от #26

    12:55 21.05.2026

  • 22 За какво ти беше ножче

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От старите косерви ли ли си носехте-)))

    Коментиран от #30, #31

    12:55 21.05.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ЖенаТи рускинята":

    рускините са ВЕЛИКОЛЕПНИ любовници-от опит знам -не говоря само за кекс но и ресторанти....само и особено да имаш кинти да ги глезиш , но за съпруги НЕ стават /слава богу че винаги съм предпочитал родното....оп само да не види кво пиша на две ракии , родното..

    Коментиран от #33

    12:55 21.05.2026

  • 24 Обещала!!!!

    3 2 Отговор
    Русия и на Иран беше обещала, ама като почнаха бомбите путин се скри в бункера и му трепереха мартинките да се покаже.

    12:55 21.05.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    2 2 Отговор
    Да повторят операция "Анадырь" от 1962г.!

    12:56 21.05.2026

  • 26 Прав си, но не съвсем

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ще им пратят":

    Самогонът отдавна свърши, и синият спирт привършва, така че ще им изпратят Маша. /Петка и Чапаев са до шия в блатото и не мърдат, за да не нагълтат блатна вода/.

    13:00 21.05.2026

  • 27 Питай ген Съби

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Да питам само":

    Той най - добре знае.
    А скоро като те "командироват" ще имаш шанса да провериш лично. Поне един път-)))

    Коментиран от #34

    13:00 21.05.2026

  • 28 Едни

    1 2 Отговор
    и същи сабутигащовци, блябля Русия, блябля ватенки, блябля русофили, блябля Путин, блябля намайкавипуткатанедоклатена. Позор за България сте, мързеливибезхуйовци!

    Коментиран от #35

    13:01 21.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "За какво ти беше ножче":

    тушонка от лендлиз набарахме

    13:03 21.05.2026

  • 31 Да........

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "За какво ти беше ножче":

    Че то ако не хапнеш консерва, дори да е стара - умрял си от глад. Предлага се борш без овощи вътре - демек "гола вода".
    А и ножът е винаги от полза в такава една ОСОБЕНА територия. Там за една жвачка /дъвка/ ти резват зелката.

    13:03 21.05.2026

  • 32 Анонимен

    0 0 Отговор
    Трябва хората са в опасност

    13:04 21.05.2026

  • 33 А бе ко" говориш

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Отвън 1 сантиметър грим, пудра и червило, а щом си свали бельото - то...... понааакано.....
    Благодариш й учтиво /по стар български обичай/ и дори и отваряш входната врата, защото е и изходна врата. И.... бързо щракаш ключа след нея!

    13:08 21.05.2026

  • 34 И аз имам предложение за теб

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Питай ген Съби":

    Преди за ме "командироват" да мина да те проверя и теб, но....... държа на хигиената и на почерпката след това за добре свършената мъжка работа.

    13:13 21.05.2026

  • 35 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Едни":

    Позор за България са мързеливибезхуйовци като теб. Защо не си на фронта да помагаш на путлер?!

    13:15 21.05.2026

  • 36 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Всъщност Русия трябва да се засрами от факта, че не помага в достатъчна степен на своите верни кубински другари.

    13:16 21.05.2026

