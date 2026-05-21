Русия обеща подкрепа за Куба след новите обвинения от САЩ

Русия заяви, че ще продължи активно да подкрепя Куба на фона на засиления натиск от страна на САЩ срещу островната държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Повод за реакцията на Москва станаха повдигнатите от американските власти обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро, които според наблюдатели бележат нов етап в напрежението между Вашингтон и Хавана.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия ще остане солидарна с кубинския народ в „изключително труден период“ и осъди действията на САЩ.
По думите ѝ Москва категорично отхвърля всякакви опити за намеса във вътрешните работи на суверенни държави, както и използването на санкции, натиск и заплахи като инструмент на външната политика.
Захарова не уточни каква конкретна подкрепа възнамерява да предостави Русия, но отправи критики към американската политика, обвинявайки Вашингтон в нетърпимост към различни политически модели и в прилагане на подход, напомнящ доктрината „Монро“.
Отношенията между САЩ и Куба остават напрегнати, докато Русия продължава да демонстрира политическа подкрепа за комунистическото ръководство в Хавана.
8 Митрофанова
До коментар #6 от "Бай Ганьо":От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!
12:42 21.05.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Бай Ганьо":те , копейките тукашни даже не са ходили в РФ като мен ,и не знаят руски тоже!!! щяха да станат НАТОвци още на границата с влака , като ги отарашат///на мен ми взеха джобно ножче , щото било голямо и съм представлявал заплаха! после ги видях как се ,,кефят,, с придобивката
Коментиран от #15, #22
12:44 21.05.2026
12 Сатанаил Даниил
Господ ги опазил кубинците от руслямската подкрепа
12:46 21.05.2026
До коментар #4 от "честен ционист":Невъзможно - въглищата за подводницата са на привършвани. Трябва да я тикат или дърпат дотам.
12:47 21.05.2026
16 А от истинските ракети имаш ли?
До коментар #3 от "пенсионер":Ето така се помага.
Коментиран от #20
12:48 21.05.2026
Хванахте му го за кайсиите.
12:50 21.05.2026
Толкова за помощта-солидарност.
12:55 21.05.2026
До коментар #16 от "А от истинските ракети имаш ли?":А ушанките имат ли "истински" ракети или показват снимки на картонени макети-ракети? Ракети като Орешник, лешник, фъстъчек, бадемчик и т.н. дали не са плод на фантазията на пияния "братушка"?
Коментиран от #27
12:55 21.05.2026
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От старите косерви ли ли си носехте-)))
Коментиран от #30, #31
12:55 21.05.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "ЖенаТи рускинята":рускините са ВЕЛИКОЛЕПНИ любовници-от опит знам -не говоря само за кекс но и ресторанти....само и особено да имаш кинти да ги глезиш , но за съпруги НЕ стават /слава богу че винаги съм предпочитал родното....оп само да не види кво пиша на две ракии , родното..
Коментиран от #33
12:55 21.05.2026
26 Прав си, но не съвсем
До коментар #21 от "ще им пратят":Самогонът отдавна свърши, и синият спирт привършва, така че ще им изпратят Маша. /Петка и Чапаев са до шия в блатото и не мърдат, за да не нагълтат блатна вода/.
13:00 21.05.2026
До коментар #20 от "Да питам само":Той най - добре знае.
А скоро като те "командироват" ще имаш шанса да провериш лично. Поне един път-)))
Коментиран от #34
13:00 21.05.2026
До коментар #22 от "За какво ти беше ножче":тушонка от лендлиз набарахме
13:03 21.05.2026
До коментар #22 от "За какво ти беше ножче":Че то ако не хапнеш консерва, дори да е стара - умрял си от глад. Предлага се борш без овощи вътре - демек "гола вода".
А и ножът е винаги от полза в такава една ОСОБЕНА територия. Там за една жвачка /дъвка/ ти резват зелката.
13:03 21.05.2026
33 А бе ко" говориш
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Отвън 1 сантиметър грим, пудра и червило, а щом си свали бельото - то...... понааакано.....
Благодариш й учтиво /по стар български обичай/ и дори и отваряш входната врата, защото е и изходна врата. И.... бързо щракаш ключа след нея!
13:08 21.05.2026
До коментар #27 от "Питай ген Съби":Преди за ме "командироват" да мина да те проверя и теб, но....... държа на хигиената и на почерпката след това за добре свършената мъжка работа.
13:13 21.05.2026
До коментар #28 от "Едни":Позор за България са мързеливибезхуйовци като теб. Защо не си на фронта да помагаш на путлер?!
13:15 21.05.2026
