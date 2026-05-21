Русия обеща подкрепа за Куба след новите обвинения от САЩ

Русия заяви, че ще продължи активно да подкрепя Куба на фона на засиления натиск от страна на САЩ срещу островната държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Повод за реакцията на Москва станаха повдигнатите от американските власти обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро, които според наблюдатели бележат нов етап в напрежението между Вашингтон и Хавана.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия ще остане солидарна с кубинския народ в „изключително труден период“ и осъди действията на САЩ.

По думите ѝ Москва категорично отхвърля всякакви опити за намеса във вътрешните работи на суверенни държави, както и използването на санкции, натиск и заплахи като инструмент на външната политика.

Захарова не уточни каква конкретна подкрепа възнамерява да предостави Русия, но отправи критики към американската политика, обвинявайки Вашингтон в нетърпимост към различни политически модели и в прилагане на подход, напомнящ доктрината „Монро“.

Отношенията между САЩ и Куба остават напрегнати, докато Русия продължава да демонстрира политическа подкрепа за комунистическото ръководство в Хавана.