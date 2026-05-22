Новини
Свят »
САЩ »
Двама ранени след инцидент в изследователски център във военновъздушната база Еглин във Флорида

Двама ранени след инцидент в изследователски център във военновъздушната база Еглин във Флорида

22 Май, 2026 04:22, обновена 22 Май, 2026 04:31 800 0

  • военна база-
  • ранени-
  • флорида

Щетите са ограничени до центъра за изследване на взривни вещества

Двама ранени след инцидент в изследователски център във военновъздушната база Еглин във Флорида - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души бяха хоспитализирани след инцидент в изследователски център във военновъздушната база Еглин във Флорида.

„Двама души бяха ранени днес при инцидент, станал около 14:00 часа (21:00 часа българско време). Те бяха откарани в болница“, се казва в изявление на базата.

Отбелязва се, че щетите са ограничени до центъра за изследване на взривни вещества. Не са предоставени допълнителни подробности.

Във военновъздушната база „Еглин“ (Eglin Air Force Base) във Флорида се намира Дирекцията за боеприпаси на Изследователската лаборатория на ВВС на САЩ (AFRL Munitions Directorate). Това е основният и най-важен център в САЩ за изследване, разработване, тестване и внедряване на всички конвенционални (неядрени) оръжия и боеприпаси, доставяни по въздух.

Центърът разработва интелигентни боеприпаси, които могат да оперират напълно автономно. Те работят с висока точност при всякакви метеорологични условия, денем и нощем. Лабораторията в Еглин създаде и успешно демонстрира технологията QUICKSINK. Тя представлява нискобюджетен метод за модифициране на обикновени бомби в прецизни оръжия, способни да потапят големи движещи се кораби от въздуха.

В базата функционира свръхмодерният Advanced Munitions Technology Complex. Той е проектиран за разработване на следващо поколение оръжейни технологии и експлозиви. Климатичната лаборатория „Маккинли“ (McKinley Climatic Laboratory) е едно от най-известните съоръжения в Еглин. То представлява огромен хангар, в който могат да се тестват цели стратегически бомбардировачи и изтребители. Машините се подлагат на екстремни симулирани условия – от арктически студ (до -55°C) до тропически жеги и пясъчни бури.

Изследователски център за високоексплозивни материали (HERD) е специализирана секция за разработка на нови видове взривни вещества с висока мощност. Центърът в Еглин работи в тясно сътрудничество с Университета на Флорида чрез специализираната база UF REEF (Research and Engineering Education Facility). Там се намира Лабораторията за автономни превозни средства, където цивилни и военни учени съвместно тестват дронове, роботизирани наземни системи и изкуствен интелект за навигация.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ