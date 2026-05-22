Двама ранени след инцидент в изследователски център във военновъздушната база Еглин във Флорида

Двама души бяха хоспитализирани след инцидент в изследователски център във военновъздушната база Еглин във Флорида.

„Двама души бяха ранени днес при инцидент, станал около 14:00 часа (21:00 часа българско време). Те бяха откарани в болница“, се казва в изявление на базата.

Отбелязва се, че щетите са ограничени до центъра за изследване на взривни вещества. Не са предоставени допълнителни подробности.

Във военновъздушната база „Еглин“ (Eglin Air Force Base) във Флорида се намира Дирекцията за боеприпаси на Изследователската лаборатория на ВВС на САЩ (AFRL Munitions Directorate). Това е основният и най-важен център в САЩ за изследване, разработване, тестване и внедряване на всички конвенционални (неядрени) оръжия и боеприпаси, доставяни по въздух.

Центърът разработва интелигентни боеприпаси, които могат да оперират напълно автономно. Те работят с висока точност при всякакви метеорологични условия, денем и нощем. Лабораторията в Еглин създаде и успешно демонстрира технологията QUICKSINK. Тя представлява нискобюджетен метод за модифициране на обикновени бомби в прецизни оръжия, способни да потапят големи движещи се кораби от въздуха.

В базата функционира свръхмодерният Advanced Munitions Technology Complex. Той е проектиран за разработване на следващо поколение оръжейни технологии и експлозиви. Климатичната лаборатория „Маккинли“ (McKinley Climatic Laboratory) е едно от най-известните съоръжения в Еглин. То представлява огромен хангар, в който могат да се тестват цели стратегически бомбардировачи и изтребители. Машините се подлагат на екстремни симулирани условия – от арктически студ (до -55°C) до тропически жеги и пясъчни бури.

Изследователски център за високоексплозивни материали (HERD) е специализирана секция за разработка на нови видове взривни вещества с висока мощност. Центърът в Еглин работи в тясно сътрудничество с Университета на Флорида чрез специализираната база UF REEF (Research and Engineering Education Facility). Там се намира Лабораторията за автономни превозни средства, където цивилни и военни учени съвместно тестват дронове, роботизирани наземни системи и изкуствен интелект за навигация.