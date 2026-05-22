Цироза погуби в затвора "Стария Лин" - основател на бруталната престъпна организация Barrio 18

22 Май, 2026 05:24, обновена 22 Май, 2026 06:09 2 099 4

Карлос Ернесто Мохика Лечуга е починал в сряда вечерта

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Карлос Ернесто Мохика Лечуга, известен още като „Старият Лин“, един от основателите на голямата салвадорска престъпна група Barrio 18, почина в затвора от цироза на черния дроб и други здравословни проблеми, съобщи Главната дирекция на затворите на Ел Салвадор.

„Карлос Ернесто Мохика Лечуга, известен още като „Старият Лин“, един от основателите и водещи фигури на Barrio 18 в Ел Салвадор, почина в сряда вечерта от полиорганна недостатъчност, причинена от чернодробни усложнения“, се казва в изявление на ведомството.

Според медицински доклади затворникът е страдал от цироза на черния дроб, хепаторенален синдром и вероятен агресивен мозъчен тумор, глиобластом.

През 90-те и 2000-те години Мохика Лечуга е ръководил една от най-бруталните престъпни фракции, замесена в убийства, изнасилвания и вербуване на деца. През 2012 г. той представлява групата в преговорите за „примирие“ с правителството на Маурисио Фунес, при което престъпниците са получавали бягство от затвора в замяна на намаляване на процента на убийствата. Агенцията отбеляза, че смъртта на лидера ускори края на ерата на бандитското насилие в Ел Салвадор.

Международната престъпна група Barrio 18 (известна още като Бандата на 18-та улица) се смята за една от най-бруталните транснационални престъпни организации. Тя е възникнала в Лос Анджелис сред латиноамерикански мигранти и впоследствие се е разширила значително в централноамериканските страни Гватемала, Хондурас и Ел Салвадор. Основните престъпни дейности на Barrio 18 включват изнудване, трафик на оръжие и наркотици, отвличания и поръчкови убийства. В продължение на много години групата води ожесточена война за територии с основните си съперници, бандата Mara Salvatrucha (MS-13).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зеленчук

    9 0 Отговор
    Такъв добър и хубав човек-язък!

    05:50 22.05.2026

  • 2 Хохо Бохо

    13 0 Отговор
    Това можеше да е съдбата на банкянската тиква, дребен престъпник издигнат до министър от демократичните и добри сили

    06:48 22.05.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Жалко за него, изглежда симпатяга на снимката...

    07:04 22.05.2026

  • 4 Подразбира

    2 1 Отговор
    се, и любезното съдействие на цру.

    07:16 22.05.2026