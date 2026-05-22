Цироза погуби в затвора "Стария Лин" - основател на бруталната престъпна организация Barrio 18

„Карлос Ернесто Мохика Лечуга, известен още като „Старият Лин“, един от основателите и водещи фигури на Barrio 18 в Ел Салвадор, почина в сряда вечерта от полиорганна недостатъчност, причинена от чернодробни усложнения“, се казва в изявление на ведомството.

Според медицински доклади затворникът е страдал от цироза на черния дроб, хепаторенален синдром и вероятен агресивен мозъчен тумор, глиобластом.

През 90-те и 2000-те години Мохика Лечуга е ръководил една от най-бруталните престъпни фракции, замесена в убийства, изнасилвания и вербуване на деца. През 2012 г. той представлява групата в преговорите за „примирие“ с правителството на Маурисио Фунес, при което престъпниците са получавали бягство от затвора в замяна на намаляване на процента на убийствата. Агенцията отбеляза, че смъртта на лидера ускори края на ерата на бандитското насилие в Ел Салвадор.

Международната престъпна група Barrio 18 (известна още като Бандата на 18-та улица) се смята за една от най-бруталните транснационални престъпни организации. Тя е възникнала в Лос Анджелис сред латиноамерикански мигранти и впоследствие се е разширила значително в централноамериканските страни Гватемала, Хондурас и Ел Салвадор. Основните престъпни дейности на Barrio 18 включват изнудване, трафик на оръжие и наркотици, отвличания и поръчкови убийства. В продължение на много години групата води ожесточена война за територии с основните си съперници, бандата Mara Salvatrucha (MS-13).