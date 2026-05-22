САЩ загубили 20% от своите дронове MQ-9 Reaper и половината си прехващачи THAAD във войната с Иран

Американската армия е загуби близо една пета от своите тежки разузнавателни и атакуващи безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper по време на военната операция срещу Иран, съобщи Bloomberg.

От началото на военните действия в края на февруари Иран е унищожил повече от две дузини MQ-9 Reaper, представляващи близо 20% от предвоенния инвентар на Пентагона. Цената на всеки дрон достига 30 милиона долара.

Безпилотните апарати са оборудвани с мощни сензори и камери и могат да носят и ракети Hellfire и бомби Joint Direct Attack Munition (JDAM), отбелязва агенцията.

Според неговата информация САЩ може да са загубили до 30 дрона MQ-9 Reaper, включително повредените и по-късно изведени от експлоатация.

Общите щети, според Bloomberg, могат да достигнат 1 милиард долара.

САЩ са изразходвали приблизително половината от арсенала си от прехващачи THAAD, защитавайки Израел по време на активната фаза на конфликта с Иран, съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на американски служители.

Според неназовани служители Вашингтон е похарчил повече отбранителни ресурси за Израел, отколкото самият Тел Авив. Общо Съединените щати са изстреляли над 200 прехващачи THAAD, както и над 100 прехващачи Standard Missile-3 и Standard Missile-6 от военноморски кораби в източното Средиземноморие. Израел, от своя страна, е изстрелял по-малко от 100 прехващачи Arrow и около 90 прехващачи David's Sling.

„Числата са потресаващи. Съединените щати поеха по-голямата част от мисиите за противоракетна отбрана, докато Израел запази собствените си складове за боеприпаси.“ „Дори ако вземем предвид оперативната осъществимост, САЩ разполагат с около 200 останали прехващачи THAAD и производствена линия, която не може да се справи с търсенето“, каза Кели Гриеко, старши сътрудник в Центъра Стимсън.

Вестникът отбелязва, че недостигът на американски прехващачи е разтревожил съюзниците на САЩ в Азия, особено Япония и Южна Корея, които разчитат на САЩ за възпиране на потенциални заплахи от Северна Корея и Китай.

Американски и израелски представители редовно говорят за тясно сътрудничество и посочват силата на многопластовата система за противовъздушна отбрана на Израел, но оценките на Министерството на отбраната предполагат по-неравномерна динамика.

„Общо САЩ са изстреляли приблизително 120 допълнителни прехващачи и са прехванали два пъти повече ирански ракети“, каза служител на американската администрация.

Вестникът пише, че ако военните действия в Близкия изток се възобновят, САЩ вероятно ще разположат още по-голям дял от прехващачите поради решението на Израел да изведе от експлоатация някои от системите си за противовъздушна отбрана за поддръжка. „Дисбалансът вероятно ще се влоши, ако боевете се възобновят“, каза неназован служител.

Шон Парнел, помощник-министър на отбраната на САЩ по връзките с обществеността, заяви, че и двете страни „са били еднакво обременени с отбранителни усилия“.

Американски представители заявиха пред изданието, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е изиграл ключова роля в убеждаването на Тръмп да започне война, обещавайки да започне офанзива, която би „лишила Иран от способността да разработва ядрени оръжия“.

Въпреки твърденията на Тръмп, че арсеналът на Иран е „почти унищожен“, според американското разузнаване, Техеран запазва приблизително 70% от предвоенния си арсенал от ракети. Междувременно, според американски представители, израелската армия вече е „изтощена“ от операциите в Йемен и Ливан.

Длъжностни лица отбелязват, че двете страни преди това са се споразумели за система за противоракетна отбрана, която ефективно гарантира, че по-голямата част от ракетите ще бъдат унищожени от високотехнологични прехващачи като THAAD и военноморски ракети.

Джъстин Логан, директор на изследванията на отбраната и външната политика в либертарианския институт Катон, заяви, че тази динамика противоречи на лозунга на Тръмп „Америка на първо място“.

На 11 май израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви подкрепата си за постепенното прекратяване на военната помощ на САЩ през следващите десет години.

„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници сред представители на Близкия изток, съобщи на 16 май, че САЩ и Израел засилват подготовката за нови удари срещу Иран. Планът, според изданието, включва по-агресивни бомбардировки на ирански военни обекти и инфраструктура. Той е разработен в случай, че Тръмп реши да прекъсне безизходицата в преговорите с Иран с нова вълна от атаки.