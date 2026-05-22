САЩ загубили 20% от своите дронове MQ-9 Reaper и половината си прехващачи THAAD във войната с Иран

Американската армия е загуби близо една пета от своите тежки разузнавателни и атакуващи безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper по време на военната операция срещу Иран, съобщи Bloomberg.
От началото на военните действия в края на февруари Иран е унищожил повече от две дузини MQ-9 Reaper, представляващи близо 20% от предвоенния инвентар на Пентагона. Цената на всеки дрон достига 30 милиона долара.
Безпилотните апарати са оборудвани с мощни сензори и камери и могат да носят и ракети Hellfire и бомби Joint Direct Attack Munition (JDAM), отбелязва агенцията.
Според неговата информация САЩ може да са загубили до 30 дрона MQ-9 Reaper, включително повредените и по-късно изведени от експлоатация.
Общите щети, според Bloomberg, могат да достигнат 1 милиард долара.
САЩ са изразходвали приблизително половината от арсенала си от прехващачи THAAD, защитавайки Израел по време на активната фаза на конфликта с Иран, съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на американски служители.
Според неназовани служители Вашингтон е похарчил повече отбранителни ресурси за Израел, отколкото самият Тел Авив. Общо Съединените щати са изстреляли над 200 прехващачи THAAD, както и над 100 прехващачи Standard Missile-3 и Standard Missile-6 от военноморски кораби в източното Средиземноморие. Израел, от своя страна, е изстрелял по-малко от 100 прехващачи Arrow и около 90 прехващачи David's Sling.
„Числата са потресаващи. Съединените щати поеха по-голямата част от мисиите за противоракетна отбрана, докато Израел запази собствените си складове за боеприпаси.“ „Дори ако вземем предвид оперативната осъществимост, САЩ разполагат с около 200 останали прехващачи THAAD и производствена линия, която не може да се справи с търсенето“, каза Кели Гриеко, старши сътрудник в Центъра Стимсън.
Вестникът отбелязва, че недостигът на американски прехващачи е разтревожил съюзниците на САЩ в Азия, особено Япония и Южна Корея, които разчитат на САЩ за възпиране на потенциални заплахи от Северна Корея и Китай.
Американски и израелски представители редовно говорят за тясно сътрудничество и посочват силата на многопластовата система за противовъздушна отбрана на Израел, но оценките на Министерството на отбраната предполагат по-неравномерна динамика.
„Общо САЩ са изстреляли приблизително 120 допълнителни прехващачи и са прехванали два пъти повече ирански ракети“, каза служител на американската администрация.
Вестникът пише, че ако военните действия в Близкия изток се възобновят, САЩ вероятно ще разположат още по-голям дял от прехващачите поради решението на Израел да изведе от експлоатация някои от системите си за противовъздушна отбрана за поддръжка. „Дисбалансът вероятно ще се влоши, ако боевете се възобновят“, каза неназован служител.
Шон Парнел, помощник-министър на отбраната на САЩ по връзките с обществеността, заяви, че и двете страни „са били еднакво обременени с отбранителни усилия“.
Американски представители заявиха пред изданието, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е изиграл ключова роля в убеждаването на Тръмп да започне война, обещавайки да започне офанзива, която би „лишила Иран от способността да разработва ядрени оръжия“.
Въпреки твърденията на Тръмп, че арсеналът на Иран е „почти унищожен“, според американското разузнаване, Техеран запазва приблизително 70% от предвоенния си арсенал от ракети. Междувременно, според американски представители, израелската армия вече е „изтощена“ от операциите в Йемен и Ливан.
Длъжностни лица отбелязват, че двете страни преди това са се споразумели за система за противоракетна отбрана, която ефективно гарантира, че по-голямата част от ракетите ще бъдат унищожени от високотехнологични прехващачи като THAAD и военноморски ракети.
Джъстин Логан, директор на изследванията на отбраната и външната политика в либертарианския институт Катон, заяви, че тази динамика противоречи на лозунга на Тръмп „Америка на първо място“.
На 11 май израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви подкрепата си за постепенното прекратяване на военната помощ на САЩ през следващите десет години.
„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници сред представители на Близкия изток, съобщи на 16 май, че САЩ и Израел засилват подготовката за нови удари срещу Иран. Планът, според изданието, включва по-агресивни бомбардировки на ирански военни обекти и инфраструктура. Той е разработен в случай, че Тръмп реши да прекъсне безизходицата в преговорите с Иран с нова вълна от атаки.
BG дракон 🐉
Иначе лошо за Бай Дончо! Ще ходи в Алкатраз, като постоянно живущ реставратор.! Жалко! Много би било добре, всеки политик, който говори, че ще реновира затворите, да го направи лично с оранжев гащеризон.
05:50 22.05.2026
Bg дракон
До коментар #2 от "BG дракон 🐉":Надявам се дуетът Шиши и Толупчо да ги споходи тази красива участ! Да реставрират Софийски централен ,като постоянно пребиваващи! Ех, мечти! Дано станат реалност някой ден!
05:54 22.05.2026
4 Ний ша Ва упрайм
06:13 22.05.2026
5 Мишел
До коментар #1 от "оня с коня":И сега изпращаш, но дали минаваш само с една заплата...
06:24 22.05.2026
6 Оракула от Делфи
във войната с Иран на стойност 35 милиарда долара!!!
А отделно от това , загубите на "Дроновете" са половината от арсенала на САЩ!!!
Урана на Иран , му "излезе през носът"!!!
Но гребена му е "наперен" и прав като "чилик", !!!
06:34 22.05.2026
7 зеленкио наркоман
06:39 22.05.2026
8 Бае ви Тодор
06:45 22.05.2026
10 Малко са ..кога ще стигнат руснаците
До коментар #6 от "Оракула от Делфи":От началото на пълномащабната агресия срещу Украйна руската бойна авиация понесе значителни загуби. Според анализа на независимия проект Орух, Русия е загубила 361 бойни самолета – включително Су-34, Су-35, Су-30 и други ключови бойни платформи. Украинските въоръжени сили потвърждават подобни данни, говорейки за над 350 унищожени машини.
Тези загуби представляват около 40% от целия предвоенен авиационен флот на Руската федерация. Същевременно, руският военно-промишлен комплекс (ВПК) не разполага с капацитет да компенсира този недостиг. Според официални източници, през 2022 г. в Русия са произведени едва 12 нови бойни самолета, а през 2023 г. – около 20.
06:48 22.05.2026
11 Феликс Дж
До коментар #8 от "Бае ви Тодор":изпуснахме го този ТИТАН от Правец. Измъкна се от Ч К.
06:50 22.05.2026
12 Колко жива сила да са загубили САЩ в..
До коментар #6 от "Оракула от Делфи":Иран? Кога ще стигнат рашите ?
"През декември руснаците губеха на ден по хиляда души – не тежко ранени, а убити. Това са над 30 хиляди души за декември. В Афганистан през 1980-те Съветският съюз загуби 20 хиляди души за 10 години. Сега само за един месец има 30 000 убити руски войници", отбеляза Рюте, чието изказване е поместено и на сайта на НАТО. А от началото на инвазията над 2 млн.руски войници са убити и ранени!
06:52 22.05.2026
13 ИТВА ЗА ИНА НЕДЕЛЯ БИТКИ?!?!!!!!!
06:52 22.05.2026
14 Гост
06:57 22.05.2026
15 Дзак
07:04 22.05.2026
16 Пич
07:14 22.05.2026
17 бай дън
До коментар #10 от "Малко са ..кога ще стигнат руснаците":По принцип си прав, нищо е в сравнение с 20 годишната операция в Афганистан, на края на която се изнесохме с 200, накачорени по колесниците на самолетите.
07:23 22.05.2026
18 Феликс Дж
До коментар #2 от "BG дракон 🐉":В службите за външно разузнаване на Ч К и ГРУ има данни, че циониста еп-stiyn e жив и пребивава в ИС-раел. Логично е, тогава САЩ така неистово да защитават Israil. Андъстент.
07:24 22.05.2026
19 Мони
07:30 22.05.2026
20 Загубила
До коментар #10 от "Малко са ..кога ще стигнат руснаците":300,произвела 600....
07:32 22.05.2026
21 НАБЛЮДАТЕЛ
07:38 22.05.2026
22 СРЕД ТАЗИ ВОЙНА
07:39 22.05.2026