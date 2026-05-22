Кристиано Роналдо върна Ал-Насър на върха в Саудитска Арабия

22 Май, 2026 06:15 880 0

Това е първи трофей в страната за португалеца

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

След пет години чакане Ал-Насър отново е шампион на Саудитска Арабия, а в центъра на триумфа логично бе Кристиано Роналдо. Португалската суперзвезда отбеляза два гола при убедителната победа с 4:1 над Дамак в последния кръг и изведе тима от Рияд до първа титла от 2019 година насам.

Ал-Насър завърши сезона с 86 точки и изпревари големия си съперник Ал-Хилал, който остана втори с 84 пункта въпреки успеха си с 1:0 срещу Ал-Файха.

Битката за титлата остана отворена до самия край. Само преди седмица Ал-Насър изпусна драматично победата срещу Ал-Хилал след нелеп автогол на вратаря Бенто в добавеното време. Този път обаче отборът на Роналдо не остави никакви съмнения и реши всичко още преди последния съдийски сигнал.

Кристиано отново показа защо остава голямата фигура на отбора. С двата си гола срещу Дамак той завърши сезона с 28 попадения и се нареди на трето място при реализаторите в първенството.

Голмайсторският приз отиде при Хулиан Киньонес от Ал-Кадисия с 33 гола, докато Айвън Тони от Ал-Ахли остана втори с 32.

Освен шампионската титла, последният кръг определи и участниците в азиатските клубни турнири. Ал-Ахли завърши трети, а Ал-Кадисия си осигури място в основната фаза на Азиатската Шампионска лига. Ал-Итихад остана пети и ще трябва да премине през квалификации.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
