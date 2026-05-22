Спортът по ТВ в петък (22 май)

22 Май, 2026 06:18 607 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов

13.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 13, мъже Евроспорт 1

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

15.00 Тенис, турнир в Женева МАХ Спорт 3

16.00 Формула 1, академия, свободна тренировка за Гран при на Канада Диема спорт 3

16.30 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1

17.00 Формула 2, тренировка за Гран при на Канада Диема спорт 3

18.00 Ботев (Вр) – Берое Диема спорт 2

18.00 Славия – Монтана Диема спорт 3

18.00 Септември - Добруджа Нова спорт

18.00 Спартак – Локомотив (Сф) Диема спорт

18.00 Волейбол, България – Сърбия МАХ Спорт 3

18.00 Баскетбол, Олимпиакос – Фенербахче МАХ Спорт 2

20.45 Трабзонспор – Коняспор МАХ Спорт 3

21.00 Баскетбол, Валенсия – Реал МАХ Спорт 2

21.00 Формула 2, квалификация за Гран при на Канада Диема спорт 3

21.30 Бараж във втора Бундеслига Диема спорт 2

22.00 Ланс – Ница МАХ Спорт 1

22.00 Формула 1, първа тренировмка за Гран при на Канада Диема спорт 3

22.00 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон", втори ден Евроспорт 2

03.00 НХЛ, Колорадо – Вегас МАХ Спорт 2


