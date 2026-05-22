Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Дания »
Тръмп се отказал да завзема Гренландия със сила

Тръмп се отказал да завзема Гренландия със сила

22 Май, 2026 05:57, обновена 22 Май, 2026 06:02 875 10

  • тръмп-
  • гренландия-
  • дания-
  • сащ

Бъдещето на Гренландия е въпрос, който самите гренландци трябва да решат, заяви посланикът на САЩ в Дания Кенет Хауъри

Тръмп се отказал да завзема Гренландия със сила - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е отказал от идеята за завземане на Гренландия със сила, заяви посланикът на САЩ в Дания Кенет Хауъри при откриването на новото американско консулство в Нуук, предадоха датските медии tv2.dk и Berlingske.

„Президентът премахна употребата на сила от дневния ред. Бъдещето на Гренландия е въпрос, който самите гренландци трябва да решат“, каза Хауъри в отговор на въпрос по радио KNR.

През януари, в телефонно интервю за The Atlantic, на фона на военната операция във Венецуела, Доналд Тръмп заяви, че САЩ „трябва“ да контролират Гренландия. „Абсолютно се нуждаем от Гренландия. Нуждаем се от нея за отбрана“, каза той тогава.

Тръмп многократно е заявявал, че Дания не може да гарантира сигурността на Гренландия, от която САЩ се нуждаят за национална отбрана. Президентът твърди, че островът (автономен регион в рамките на датското кралство) е „обграден“ от руски и китайски кораби. След това обаче увери, че няма намерение да взема територията под американски контрол военно.

Тръмп също така заяви, че отбраната на Гренландия се състои от две кучешки впряга. След това той отбеляза, че ако Съединените щати „не вземат“ Гренландия, Русия или Китай ще го направят, заричайки се, че „това няма да се случи“. По-късно той се пошегува с присъединяването на Гренландия и Венецуела към Съединените щати.

„Няма да нахлуем в Гренландия. Ще я купим. Никога не е било мое намерение да направя Гренландия 51-ви щат. Искам Канада да бъде 51-ви щат. Гренландия ще бъде 52-ри щат. Венецуела може да бъде 53-ти“, каза той тогава.

През март датското издание DR, позовавайки се на 12 източника, съобщи, че датски войски, пристигнали в Гренландия през януари, са донесли със себе си експлозиви, защото са се подготвяли за евентуална атака от страна на Съединените щати.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Bg дракон 🐉

    4 0 Отговор
    Ама защо! Нали беше е много силен! Как тъй, САЩ ще вземат от съюзник!
    Както казва Хенри Кисинджър в книгата си "Дипломацията". Да си враг на САЩ е зле, ама саюзник е фатално!

    06:05 22.05.2026

  • 2 Хаха

    5 0 Отговор
    Щом отварят консулство в Нуук, значи са преминали на вариант 2 - организиране и финансиране на преврат отвътре. Първо ще има майдан.

    06:29 22.05.2026

  • 3 Само питам

    2 0 Отговор
    Чичо ша напада ли Ирак ,Куба ,Гренландия , или след срещата в Китай му се дръпна фаш кията .

    06:53 22.05.2026

  • 4 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Тези американци ще ги намрази целият свят.Алчни и безпардонни крадци .

    06:58 22.05.2026

  • 5 украински труженички на свободна практик

    0 0 Отговор
    Слава Украине! Облагородихме Европа!

    06:59 22.05.2026

  • 6 Грендел

    0 0 Отговор
    Ще предислоцират 5000 специално обучени пингвини, щото тюлените са заети.

    06:59 22.05.2026

  • 7 гошо

    0 0 Отговор
    Оранжев душевно болен клоун.

    07:08 22.05.2026

  • 8 Ройтерс

    0 0 Отговор
    Въпросът е: кога ще откачи окончателно и ще хакне Канада ?!:))

    07:16 22.05.2026

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Бастуна бастуна

    07:24 22.05.2026

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор
    Този разбута целия свят

    07:25 22.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания