Тръмп се отказал да завзема Гренландия със сила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е отказал от идеята за завземане на Гренландия със сила, заяви посланикът на САЩ в Дания Кенет Хауъри при откриването на новото американско консулство в Нуук, предадоха датските медии tv2.dk и Berlingske.

„Президентът премахна употребата на сила от дневния ред. Бъдещето на Гренландия е въпрос, който самите гренландци трябва да решат“, каза Хауъри в отговор на въпрос по радио KNR.

През януари, в телефонно интервю за The Atlantic, на фона на военната операция във Венецуела, Доналд Тръмп заяви, че САЩ „трябва“ да контролират Гренландия. „Абсолютно се нуждаем от Гренландия. Нуждаем се от нея за отбрана“, каза той тогава.

Тръмп многократно е заявявал, че Дания не може да гарантира сигурността на Гренландия, от която САЩ се нуждаят за национална отбрана. Президентът твърди, че островът (автономен регион в рамките на датското кралство) е „обграден“ от руски и китайски кораби. След това обаче увери, че няма намерение да взема територията под американски контрол военно.

Тръмп също така заяви, че отбраната на Гренландия се състои от две кучешки впряга. След това той отбеляза, че ако Съединените щати „не вземат“ Гренландия, Русия или Китай ще го направят, заричайки се, че „това няма да се случи“. По-късно той се пошегува с присъединяването на Гренландия и Венецуела към Съединените щати.

„Няма да нахлуем в Гренландия. Ще я купим. Никога не е било мое намерение да направя Гренландия 51-ви щат. Искам Канада да бъде 51-ви щат. Гренландия ще бъде 52-ри щат. Венецуела може да бъде 53-ти“, каза той тогава.

През март датското издание DR, позовавайки се на 12 източника, съобщи, че датски войски, пристигнали в Гренландия през януари, са донесли със себе си експлозиви, защото са се подготвяли за евентуална атака от страна на Съединените щати.