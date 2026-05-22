Владимир Путин: Русия се обявява за система на еднаква сигурност за всички, без диктат и натиск

22 Май, 2026 17:17 1 241 53

Путин също така обърна внимание, че такава международна система за сигурност трябва да създава условия за развитие на наистина взаимноизгодно сътрудничество, основано върху общопризнати и задължителни за всички правни норми

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия неизменно и настойчиво се обявява за формиране на международна система на сигурност, която да е еднаква за всички и неделима, без диктат и натиск. Това заяви руският президент Владимир Путин в приветствие към участниците на международни обществено-политически форум по въпросите на евразийската сигурност, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Нашата страна неизменно и настойчиво се обявява за формиране на международна система на равна и неделима сигурност, която да изключва методите на диктат и силов натиск, и да гарантира мирно, политико-дипломатическо решаване на всякакви междудържавни спорове и противоречия", се посочва в обръщението на руския лидер, прочетено от члена на бюрото на висшия съвет на партия "Единна Русия" Андрей Климов.

Путин също така обърна внимание, че такава международна система за сигурност трябва да създава условия за развитие на наистина взаимноизгодно сътрудничество, основано върху общопризнати и задължителни за всички правни норми.

"Особено актуална е подобна архитектура за сигурност и сътрудничество за Евразия - най-големия и най-многолюден континент на планетата", отбеляза руският лидер и добави: "Укрепването на взаимното доверие и конструктивните партньорски връзки между евразийските държави несъмнено е най-важен фактор за гарантирането на стабилността в глобален мащаб и изграждането на демократичен световен ред".

В заключение Путин изрази увереност, че участниците във форума ще проведат съдържателни и обстойни дискусии, а обсъдените идеи и предложения ще бъдат реализирани на практика за благото на самите участващи държави и техните народи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    11 35 Отговор
    А РЕ ,БЕ,БРАТ
    ПУСКАЙ Я ТАЗИ БОМБА
    АКО НЕ
    ОТСТЪПИ МЯСТОТО НА НЯКОЙ ДРУГ
    ВЕЧЕ МИ ПИСНА ДА ЧАКАМ

    Коментиран от #14, #41

    17:19 22.05.2026

  • 2 Абсурдистан

    40 19 Отговор
    Ботоксовия касапин пак лъже!

    17:20 22.05.2026

  • 3 Baтнишки неволи 🤣

    21 17 Отговор
    ☝️🤣 Знаци...знаци ....
    Малофеев, олигарх, пропагандист, медиен магнат и първа дружка на Жожик :
    Ама то не е срамно да загубим Войната от украинците, та те са руснаци ....
    Песков, говорител на Жожик, днес :
    Моята дъщеря преди да научи рюZkи вече говореше на китайски.....
    Жожик през 2024 :
    Младите членове на семейството ми говорят свободно китайски (мандарин), но предупреди децата в училище, че не трябва да забравят важността на английския, въпреки нарастващата популярност на китайския.

    17:21 22.05.2026

  • 4 зИленски

    10 30 Отговор
    Пета година се туткаш
    6200 бройки имаш
    защо се стискаш ?
    Една им шибни да видим кой ще говори после !

    Коментиран от #13, #21

    17:22 22.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На форума е имало американец

    15 15 Отговор
    Орките са видяли жив американец.

    17:24 22.05.2026

  • 7 Клоуна пусин 🤡💩

    34 17 Отговор
    Ходещото на токчета недоразумение Пусин сково ще хвърля бялата кърпа и се чуди как да мине за успех.
    Само, че вече все повече 4eбypaшки се питат "Кому беше нужно всичко това" ?

    17:24 22.05.2026

  • 8 Хайде сега

    30 17 Отговор
    Човекът, който нападна пръв съседна държава против всички международни закони иска да прави честна система за сигурност без натиск над под слабите 🤣 това свят съвсем не върви на добре ... Това ми звучи като борбата на Радев с олигархията, ще я борим, ама сега ще си назначим наша олигархия първо

    17:25 22.05.2026

  • 9 Умрел руснак

    21 14 Отговор
    Дядо Путин изкуфя.

    Коментиран от #10

    17:26 22.05.2026

  • 10 МИ да ПРИ КАПИТАЛИЗМА

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Умрел руснак":

    ТАКИВА РАБУТИ НЯМА...

    17:28 22.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    11 14 Отговор
    Путилифона бате Пунде каза каде е нормално дърто копче да почне да мо отърва симерингата след десет нощи дронов обстрел на Мацква!

    17:29 22.05.2026

  • 13 ЯО не може да се употреби

    17 9 Отговор

    До коментар #4 от "зИленски":

    срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?

    17:29 22.05.2026

  • 14 Говорит Москва

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    Каква бомба, малко ли пусна, не става

    17:30 22.05.2026

  • 15 Хаха

    17 14 Отговор
    И какво ще правят смахнатите тролове копейкаджий, ако наистина се приеме такава система.

    Коментиран от #36

    17:30 22.05.2026

  • 16 Добри новини

    12 11 Отговор
    Заради успешния огневи контрол на ВСУ по логистичните коридори от Русия към Крим са въведени ограничения за движение през Херсонска област до полуострова. 😬
    Видеа от украинските атаки по руската логистика.
    Да се готви кримския мост

    Руският военен експерт полковник Баранец разкритикува и обвини Министерството на отбраната на Русия в лъжа и заяви, че информацията от официалните доклади не отговаря на действителността.
    Против тъпоумните лъжи, обхванали системата, започват да се бунтуват дори сътрудниците на държавната пропаганда.

    17:31 22.05.2026

  • 17 Оно и ... АД ОЛФ

    10 11 Отговор
    Се обявяваше за същото, додека влазаше с танковете у поредната дръжава.
    Хехехехехехе
    Вонка от Украйна ма... Пиздюх
    Хехехехехехе

    17:31 22.05.2026

  • 18 Факти

    18 11 Отговор
    Путин е абсолютен палячо. Зеленски го постави на колене пред Си Дзинпин.

    17:31 22.05.2026

  • 19 ГЛЕДАЙТЕ

    16 12 Отговор
    Руския психотрилър "Пет години в мазето"
    В главната роля В.В. Путин

    17:31 22.05.2026

  • 20 Като рече душичка,

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Рекетьора":

    та се сетих.
    Ако няма никого - руснаците казват, няма жива душа.
    А американските казват - но боди, а друга ситуация - кийп йор ейс..
    Всеки пази най ценното си..

    17:32 22.05.2026

  • 21 САЩ, Канада и ЕС

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "зИленски":

    са с площ 26мил. кв. км, а европейската част на РФ е 4мил. кв. км., по Сибир няма подходящи за ЯО цели, там живеят по 2 души/кв. км. Ако РФ използва ЯО по американски и европейски столици ще бъде тотално изпепелена, ЯО ще има за всички населени места с над 10 000 жители. Само за Москва са предвидени 27 термоядрени бомби.

    Коментиран от #25, #26

    17:33 22.05.2026

  • 22 Учуден

    12 7 Отговор
    Нещо за малая Токмачка не рече ли?

    Коментиран от #27

    17:34 22.05.2026

  • 23 Отряд 1

    7 4 Отговор
    Утопия :))

    17:34 22.05.2026

  • 24 Заю Баю

    6 5 Отговор
    Форумът на бангарангите, чети и си прави сметка какво имат в главите.

    17:35 22.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И за Пакровск

    8 9 Отговор

    До коментар #22 от "Учуден":

    Купянск и Артемовск питахте същото. Но сега спряхте Що, бре???
    😂🤣😂🤣

    Коментиран от #35

    17:37 22.05.2026

  • 28 Как всегда

    15 5 Отговор
    Дребния говори точно обратното на това което върши.

    17:37 22.05.2026

  • 29 Московските BAPBAPИ !

    17 3 Отговор
    Веднага започнаха с терористичните си действия в Унгария ...
    В унгарската рафинерия MOL е станала експлозия, един човек е загинал, а няколко са сериозно ранени

    17:38 22.05.2026

  • 30 Ристе кьоравото

    9 2 Отговор
    Некакси ного.. Извратеняшко звучи от джуките на дрът Фашага, ПЕН дел и .. педофил!!
    Додека у същото време ... фъргат АТОМА по цел СВЕТ и думат ( по нацистки)..кои чиляци требало да изтрепят напълно?!?
    Ама фашагата си ... фашага
    Ееееедехееее

    17:38 22.05.2026

  • 31 Феникс

    3 9 Отговор
    Многополярният свят се задава зад ъгъла, лошото е че ще умрат много хора преди шишковците с каубойските шапки да сгънат платната!

    17:40 22.05.2026

  • 32 Нямат край

    13 1 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:40 22.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Цвете

    8 3 Отговор
    ЕТО, ЧЕ СИ НАМЕРИ ПРИЯТЕЛИ НА КОИТО МОЖЕ ДА РАЗЧИТАШ.ЕВРАЗИЯ ИЛИ БРИКС, ВСЕ ТАЯ.ТАКА ,ЧЕ ОСТАВИ ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙЦИТЕ ДА СИ ИЗЖИВЕЯТ ЖИВОТА В МИР И РАЗБИРАТЕЛСТВО. 🫡🤔🌬

    Коментиран от #53

    17:43 22.05.2026

  • 35 За тамука е ясно..

    14 6 Отговор

    До коментар #27 от "И за Пакровск":

    Дрътио пиздоглаз Фюрер Педофил каза че... Па са ги... Обманули и Надули!
    АааааааХахахаха
    И на 15 г ( след 2 Лазарици).. оше ше мляскат Украински КУ.. реве пред Покровск и Купянск
    АааааааХахахаха

    17:43 22.05.2026

  • 36 Гресирана ватенка

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хаха":

    Ще се мажат с грес 😁

    17:43 22.05.2026

  • 37 Владимир Путин: Русия се обявява за сист

    14 1 Отговор
    Владимир Путин: Русия се обявява за система на еднаква сигурност за всички, без диктат и натиск
    ТОВА Е ВСЕ ЕДНО И СЪЩО - КРОКОДИЛ ДА ТЕ УБЕЖДАВА, ЧЕ ВЕЧЕ НЕ ЯДЕ МЕСО, А САМО ВОДОРАСЛИ. ТАЯ БАНДА ДЖУДЖЕТА, НАРЕЧЕНИ ПУТИН СА ПЪЛНИ МАЛОУМНИЦИ И МИСЛЯТ, ЧЕ СВЕТЪТ Е НАПРАВЕН ПО ТЯХЕН ОБРАЗ И ПОДОБИЕ. ГАРИ Е ПРАВ ДО НЯКОЛКО ГОДИНИ КОЧЕНАТА ЩЕ ИЗГУБИ ЕДНА ТРЕТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА СИ. СИ СЕ ОКАЗА ПО ХИТЪР ОТ МАО И ЩЕ СИ ВЗЕМЕ ТЕРИТОРИИТЕ МНОГО ПО БЕЗБОЛЕЗНЕНО.

    Коментиран от #43

    17:43 22.05.2026

  • 39 ПЪЛНИ Глупости

    8 1 Отговор
    Пиждин ,ботокса окапва и руските учени не могат да го правят та започва слагането към Запада,ех че жуженце !

    17:49 22.05.2026

  • 40 Факти

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Отряд 1":

    "А за какво ни е свят без Русия?" - Путин, 2018 г. Интересното е, че за руснаците е най-добре войната да бъде загубена и да се отърват от Путин. Виж германците и японците как се оправиха без имперските мераци на Хитлер и Хирохито. Смириха се, запретнаха ръкави и станаха водещи икономики в Европа и Азия. И това без никакви ресурси. Руснаците много се излагат с тоя Путин. Могат да престанат със завоевателните войни и да инвестират парите от нефт и газ в диверсифициране на икономиката и развитието на цивилни технологии. За нула време ще забогатеят. Вместо това мизерстват и умират масово за кефа на диктатора.

    Коментиран от #45

    17:51 22.05.2026

  • 41 55555

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    Ти слаботоков ли си?!!!

    17:52 22.05.2026

  • 42 ПРУФЕСУР ДУЧКОВ УТ ОНЯ СВЯТ:

    1 1 Отговор
    ГЛЕЪМ И НИ МОА ДА ПУВЯРВЪМ НА УШИТИ СИ! ГЛЕЪМ ПО НЪГОРИ ФОТУСИ ЧЕТИРИ И КВО МИ СЪ ПРИЧУВА? ГЛЕЪМ ЧЕТИРИ СНИМКИ УШ НА ИДИН ЧУВЕК, А УШИТИ МИ РАСПРАЯТ: НЕ БЕ ЯСНУ СЪ ЧУВАТ, ЧИТРИМЪ РЪЗЛИЧНИ СЪ!

    17:58 22.05.2026

  • 43 55555

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин: Русия се обявява за сист":

    Ами къде сравняваш Китай,велика хилядолетна империя, с 300 годишна Русия изпълзяла от блатата край Москва.!!!!!

    18:01 22.05.2026

  • 44 Владимир Путин, президент

    6 0 Отговор
    Превеждам от руски :

    Гладни сме, пратете колбаса !!! 👴

    😄😄😄

    Коментиран от #51

    18:04 22.05.2026

  • 45 Отряд 1

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Написах един коментар, но ясно алгоритъма реши, че думата см4рт не трябва да се пише и наложи цензура.

    Вие правите логическа грешка…. Ни няма да Ви поправям. Мисля, че няма смисъл.


    Стигне ли се до ядрени оръжия - всички печелим по една “см4рт” … толкова!

    18:06 22.05.2026

  • 46 Лука

    4 0 Отговор
    Неуместно и сандално е да искаш система за сигурност когато си агресор и нарушаваш международните норми !

    18:16 22.05.2026

  • 47 Тошко

    2 0 Отговор
    Путин да не е пиян "без диктатура и натиск "... явно преживява катарзис...

    18:20 22.05.2026

  • 48 гост

    1 0 Отговор
    Ха...Ха...Ха..кой го казва...

    18:23 22.05.2026

  • 49 Еми закривай

    1 0 Отговор
    Това не е удобно на англосаксонската и ционистката мафия. 350 милиона САЩ, 340 милиона Европа, 80 милиона Великобритания,10 милиона Израел или под 1 милиард, тормозят 6,5 милиарда.

    18:29 22.05.2026

  • 50 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Крайно време е някой да обясни че ООН за никакъв yu не става

    18:35 22.05.2026

  • 51 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Владимир Путин, президент":

    Колбаса го дадох на жена ти снощи.И един и сложих отзад да и топли до следващия вторник

    18:39 22.05.2026

  • 52 НЕМОЖАЧи.ру

    1 0 Отговор
    На мен НЕМОЖАЧи от раша не ми трябват да ми обясняват и правят НИЩО

    18:45 22.05.2026

  • 53 Брикс мрикс

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Цвете":

    Някой да е забелязал откакто Тръмп стана че брикс буквално не се споменава по никаква причина??

    18:46 22.05.2026

