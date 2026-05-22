Марк Рюте покани Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Турция
  Тема: Украйна

22 Май, 2026 20:17

Рюте има нов план, с който да попречи на Доналд Тръмп да обърне гръб на НАТО: да обещае нови договори в областта на отбраната, които са изгодни за САЩ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщи днес генералният секретар на Алианса Марк Рюте, пише БТА.

„Вече го поканих, да. Той ще бъде там“, заяви днес Рюте по време на пресконференция след среща в Швеция.

Марк Рюте има нов план, с който да попречи на Доналд Тръмп да обърне гръб на НАТО: да обещае нови договори в областта на отбраната, които са изгодни за САЩ, пише европейската редакция на Politico, цитирана от Фокус.

Отбранителното производство ще бъде приоритетна тема по време на срещата на външните министри на НАТО в южния шведски град Хелсингборг в петък.

През последните седмици генералният секретар на НАТО поведе кампания за драстично увеличаване на отбранителното производство и сделките, тъй като се опитва да направи юлската среща на върха на лидерите на алианса в Анкара успешна, заявяват трима висши дипломати от НАТО. Целта е да се преодолее истински европейски дефицит, заявяват те, но също така да се изтъкнат икономически аргументи, които да резонират с Тръмп.

"Мисля, че е много добре, че Руте подчертава това в Анкара, за да можем да имаме общи стандарти, по-добра оперативна съвместимост и да произвеждаме повече и по-евтино“, посочва шведският външен министър Мария Малмер Стенергард. "Трябва да продължим да търгуваме и да произвеждаме оръжия заедно, а САЩ разполагат с някои уникални възможности“, посочва тя.

Планът на Рюте е "добра новина и за САЩ“, отбелязва още един от дипломатите.

Но всяко усилие за дълбоко ангажиране на алианса в сделки в областта на отбраната вероятно ще предизвика сблъсък с ЕС, който представи законодателни предложения и заеми на стойност милиарди, за да даде приоритет на развитието на собствената отбранителна промишленост на блока.

Новата стратегия отразява трудностите, с които Рюте се сблъсква при търсенето на обединяваща тема за един иначе обтегнат съюз. Този месец Тръмп изненада Германия и Полша с обявяването на съкращения на войските. Съюзниците също се мъчат да се споразумеят за нови начини за увеличаване на помощта за Украйна и са разделени по въпроса дали НАТО би могла да играе роля в отварянето на Ормузкия пролив.

Фокусът върху индустрията "има смисъл, за да отвлече вниманието от различията в други области“, посочва Герлинде Нихус, бивш дългогодишен служител на НАТО.

Сделка или не

В основата на стратегията на Рюте е представянето на ангажименти и реални доказателства за разходите за отбрана на преговорите в Анкара.

Публично Рюте повдигна въпроса неколкократно и призова индустрията да увеличи производството – независимо дали има сключени договори или не.

"Търговските компании са там, за да се уверят, че когато има бизнес възможности, вие ги използвате – а в момента има огромна бизнес възможност“, отбеляза той в четвъртък в Швеция. "Ще видите в Анкара... това е основният въпрос, който ще се обсъжда.“

На частно ниво той е притискал европейските съюзници да представят доказателства за увеличено производство и индустриални договори на срещата на върха през юли, заяви четвърти висш дипломат от НАТО. "Рюте е заявявал на съюзниците: каквото и да имате в процес на подготовка, моля, донесете го в Анкара“, посочват те.

Това включва насърчаване на съвместни предприятия с американски отбранителни фирми и повече продажби на оръжие от САЩ, според двама високопоставени дипломати от НАТО. Увеличаването на производството вероятно също ще бъде "огромна част“ от декларацията на срещата на върха, заявява вторият високопоставен дипломат.

Декларацията ще бъде придружена от споразумения, които НАТО все още не е обявила официално, според лице, запознато с въпроса, включително решението да се замени остаряващата флота от самолети Boeing 707 AWACS с разузнавателни самолети GlobalEye на Saab.

Отделно от това, на срещата на върха алиансът ще представи преработена версия на Рамката за ангажираност на индустрията в НАТО от 2013 г., която урежда отношенията му с отбранителните фирми и може да включва предложения като интегриране на стартиращи компании в ученията на НАТО.

Но реализирането на плана на Рюте да спечели благоразположението на Тръмп няма да бъде лесно, тъй като генералният секретар на НАТО разполага с малко инструменти, с които действително да повлияе на промишленото производство, посочва Бека Васер, експерт по отбрана в Bloomberg Economics.

Закупуването на оръжие е под национален контрол, а алиансът може да направи малко повече от това да изпрати "сигнал за търсене“, допълва тя. Но това не работи за по-малките отбранителни фирми, които не могат да инвестират в производствени линии без договори.

Всяко споменаване на съвместни предприятия също може да се провали, тъй като такива споразумения често се забавят от бавните процедури за издаване на разрешения в Европа и от предпазливостта на САЩ да се откаже от контрола върху технологиите и интелектуалната собственост, коментира още тя.

Всеки натиск върху европейските съюзници да купуват повече от САЩ също вероятно ще доведе до разрив с ЕС. Брюксел настоява силно да се даде предимство на европейските отбранителни фирми в програмите, които финансира.

"САЩ не са били особено надеждни и [европейската] стратегическа автономия набира скорост“, заявява един дипломат от ЕС, като добавя, че "ще похарчим много за отбраната си“, така че компаниите на блока трябва да видят полза от това.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    Браво

  Ганя Путинофила

    Радев заминава при Урсула!
    Ще договаря с Райнметал производството но барут за трепане на маскали!

  Що станА бе копейки мало.умни,?

    Май Зеленски има карти.

  СЛАВА НА ПЬОДАЛИТЕ

    До коментар #1 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    РЮТЕТО гей и зеленото и той гей. Ще се раберат.

  Последния Софиянец

    Ексклузивно!Заловиха прокурорският син от Перник.

  вижда се

    А тези двамцата за нищичко НЕ стават !

  Бай Догай

    Планове, декларации, срещи на върха, преговори, все едни такива големи работи дето у нас им викаме отчитане на дейност. Накрая ще стане както обикновено, кучето си лае кервана си върви, само дето кучето е ЕС а кервана тепърва ще видим, кой го води.

  Ама пък Фюрера е станал

    До коментар #9 от "вижда се":

    А Фюрера и Псето стават

  К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    До коментар #9 от "вижда се":

    ти и п у й лото нали ставате?

  Отговорът

    Ескалацията ще се превърне в ядрен сблъсък и Европа ще загуби много.
    За какво беше нужно да се конфронтира с Русия, купуваше евтин газ и петрол и тн

  Руснак без крак...

    До коментар #14 от "Отговорът":

    "...За какво беше нужно да се конфронтира с Русия.."

    За какво беше нужно слабата Русия да се конфронтира с Украйна и 52 държави, каква е логиката ? Каква е мижавата Русия, че да определя кой какво да прави и в какви съюзи, организации да влиза !!!

  Уффф

    До коментар #5 от "СЛАВА НА ПЬОДАЛИТЕ":

    То пък щото Хаяско не е гей. В Русия се носят едни грозни слухове, че жена му го е заразата по тази причина 😉😄

  РЮТЕ ПОКАНИЛ ЗЕЛЕНИЯ

    Ще има силни гей преживявания в Истанбул.

  Путин унищожи Русия.

    До коментар #14 от "Отговорът":

    Европа няма нищо общо, никога не е нападала Русия. Европа само наблюдава руските мъки и позор и се чуди на глупостта на Путин.

  Уффф

    До коментар #18 от "РЮТЕ ПОКАНИЛ ЗЕЛЕНИЯ":

    То щото Хаяско и Песков нямат силни гей преживявания в бункера 😄😉

  Майор Деянов, на всеки километър

    Незабравими преживявания имат 60 pycки чaлми от cиpoпитaлищeто в Старобелск, ЛНР ☝️

  МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    А пък късия ботокс на просията,го черпиха юрдек по пекински и му сказаха,че Китай ще купува блатен нефт и газ от тинята на цени като у кочината.......🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  Перо

    Като какъв кани Зеленски: като наркос, нелегален президент или просяк за пари?

  Милен

    Ето бе какво се оплаквате и Рюте ви го каза, теглете повече кредити, че да не ядосаме Тръмп, тъй че юруш на новите кредити, все пак нали туй беше една от основните мантри като се присъединявахме към клуба на богатите, а именно че ще можем да теглим ,,по-изгодно кредити".

  Перо

    До коментар #16 от "Руснак без крак...":

    Образовай се малко бе Джендо! Коренното население в Украйна е руско /сегаизточната част/! Не може да има геноцид, чрез въоръжено избиване на коренното население и забрана на руския език, който освен роден за местните хора е и един от официалните в ООН! От 2014 г. /след преврата/, се редуват ционистки правителства, които представляват 2% от населението на Украйна! На 30-та Сесия на Общото събрание на ООН, ционистката идеология е определена като анти-човешка!

  Що не покани

    И вождове на Тамбукту и Занзибар? Ква е тая укра, та ще я кани? Покрайнина на Русия...

