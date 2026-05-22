Путин и Тръмп при Си Дзинпин: какво показаха разликите

22 Май, 2026 16:47

Подобно на Тръмп и Путин бе посрещнат с военни почести, химни, червен килим и китайски деца, приветстващи двамата президенти

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Путин гостува на Си Дзинпин и бе удостоен с големи почести. Но червените килими и децата със знаменца не могат да прикрият едно: най-важният от руска гледна точка енергиен проект за много милиарди остана неподписан.

Контактите между китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин са дългогодишни, а отношенията - близки. Както каза по време на посещението си в Пекин руският президент – те никога досега не са били толкова добри. Си от своя страна заяви, че китайско-руските отношения са навлезли в нова фаза – белязани от големи успехи и бързо развитие, което е едновременно стабилно и ценно, информира АРД.

Без пробив по най-важния проект за Русия

Подобно на Тръмп, и Путин бе посрещнат с военни почести, химни, червен килим и китайски деца, приветстващи двамата президенти. При това, за разлика от посещението на Тръмп, визитата на Путин все пак се увенча с нещо конкретно – съвместна декларация. Много от 40-те подписани споразумения обаче са предимно декларации за намерения, отбелязва германската обществена медия.

По най-важния проект – поне от руска гледна точка – напредък обаче не бе постигнат: това е новият газопровод от Сибир до Северен Китай, наречен „Силата на Сибир - 2“. След нападението срещу Украйна и наложените от Запада санкции Русия доставя нефт и газ предимно на Китай, което я вкара в голяма зависимост от Народната република. Но в преговорите по газопровода така и не бе постигнат пробив, подчертава АРД. Неговата планирана мощност е 50 милиарда куб. метра годишно, а трасето с дължина 2600 метра тръгва от полуостров Ямал в Западен Сибир и през Монголия трябва да достига Китай.

Затова в крайна сметка изявлението на Путин бе по-скоро общо: „Искам да изтъкна, че Русия и Китай си сътрудничат активно в областта на енергетиката“. Путин подчерта и това, че Русия е един от най-големите износители на нефт, газ и въглища за Китай: „Ние естествено сме готови да продължаваме да осигуряваме надеждни доставки от тези горива за бързорастящия китайски пазар“.

Съвместни критики към САЩ и Израел

На геополитическо ниво двете държави се подкрепят взаимно. Русия ясно заяви, че гледа на демократично управлявания остров Тайван като на част от Китай. Китай от своя страна продължава да не осъжда руското нападение срещу Украйна и въпреки западните санкции не прекратява бизнеса си с Москва. Както Си, така и Путин отправиха остри критики към САЩ и Израел заради тяхната агресия в Иран.

"Този свят е много далеч от мира. Солови акции, нанасящи вреда, са голяма опасност“, каза Си. Както и: „Законът на джунглата се завърна“. Китайският лидер отправи предупреждение, че в света не бива да важи правото на по-силния. Бе казано, че в тези смутни времена Китай искал да бъде фактор на стабилност, което бе ясен намек към САЩ.

Китай се представя като медиатор

Това, че Германия и други западни държави искат да станат все по-независими от САЩ, във връзка с което обръщат поглед и към Китай, се осъзнава от Пекин, казва пред АРД Жао Хай, директор по международната политика в Националния институт за глобални стратегии към Китайската академия на социалните науки.

От началото на годината Китай бе посетен от много европейски и международни държавни ръководители. „Това бяха месеци на много интензивен обмен и дипломация“, посочва Жао. Причината за това според него са множеството геополитически конфликти по света. „Китай се старае да влезе в ролята на медиатор – да подпомогне намирането на мирни решения.“

А китайските държавни медии изтъкват постигнатия двоен удар – първо посещение от Тръмп, а след него и от Путин. Лайтмотивът е: Пекин е мястото, което големите държавни ръководители посещават един след друг. Срещите обаче показаха и друго: Си не иска конфликт с Тръмп, а с Путин - просто още по-интензивно партньорство, обобщава германската обществена медия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    42 6 Отговор
    Както винаги за вкисналото зеле гроздето е кисело и търси теле под вола.

    Коментиран от #13

    16:49 22.05.2026

  • 2 русия е васал на Китай

    13 37 Отговор
    Още веднъж се видя, че РФ е васал на Китай, вече безмълвен васал.

    Коментиран от #5, #6, #16, #36

    16:49 22.05.2026

  • 3 незнайко

    20 4 Отговор
    ( а трасето с дължина 2600 метра ) !!!
    Оправете дължината !!!

    Коментиран от #19

    16:51 22.05.2026

  • 4 Световните медии

    8 30 Отговор
    Путин си тръгна с празни ръце от Китай.

    😆

    Коментиран от #14

    16:51 22.05.2026

  • 5 Град Козлодуй

    11 27 Отговор

    До коментар #2 от "русия е васал на Китай":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #10

    16:53 22.05.2026

  • 6 Учуден

    22 4 Отговор

    До коментар #2 от "русия е васал на Китай":

    И къде го видя това - във посолството ли ви го показаха.

    16:53 22.05.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    6 22 Отговор
    Путилифонът батю Путйо промреца каде оризите мо пускале "Лебедийное озеро" в приветстствие,га че е вирнал токчеата за последно деа!

    Коментиран от #12

    16:53 22.05.2026

  • 8 ВИЖТЕ РЪКАТА НА КАТАЕЦА

    11 6 Отговор
    НАУЧИЛ СЕ Е ДА СЕ ЗДРАВИСВА ПО РЪСКИ....ДЛанта от ниво рамо до под гръден кош.отгоре надолу...КАТЙЦИТЕ ЗНАЯТ ЧЕ АКО ДА САМИ КАПИТАЛИСТИТЕ ША ГИ ОПАТКАТ БАААВНО, БААВНО.....

    16:54 22.05.2026

  • 9 Читател

    23 5 Отговор
    Отговор на заглавието: Единият посрещнат на летището от Си, другият посрещнат на летището от някакъв кмет.

    16:54 22.05.2026

  • 10 Читател

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Сам ли си отговаряш - не е лошо да се обърнеш към психиатър.

    16:54 22.05.2026

  • 11 Отново тъпанарщина и

    19 8 Отговор
    дърти cigaнskи лъжи от гьобелсовото дойчовско вкиснало зеле. А, вей дойчовци tapанarскi, проекта е подписан отдавна, водят се преговори за неговото разширение поради повишената необходимост от повече газ за Китай. Лъжете ваще неграмотници тъпи западнали, не нас, ние не сме юрдечета като вас и имаме мозък да мислим, а не като вашите с 1 ганглийна клетка и тя със счупена хромозома.

    16:54 22.05.2026

  • 12 Зевзек

    17 4 Отговор

    До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Мъка а, и ви остана само да ревете и да плюете в безсилна ярост.

    Коментиран от #18

    16:56 22.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха Ха Ха

    20 7 Отговор

    До коментар #4 от "Световните медии":

    "Путин си тръгна с празни ръце от Китай"

    Пък Тръмп не си тръгна с празни ръце - хвана на Си дъртия.

    Коментиран от #63

    16:58 22.05.2026

  • 15 Отец Дионисий

    7 20 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #21

    16:58 22.05.2026

  • 16 Такъв васал,че само за

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "русия е васал на Китай":

    висши гости се предлага чайна церемония, а на рижавия ветропоказател с празни ръце го проводиха. Руснаците освен много милиардни договори, сключиха и такива за строителство съвместно в трети страни пак много милиарди проекти. На фона на сключения с краварите договор за 200 самолета като за Бог да прости.

    Коментиран от #24, #44

    16:59 22.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Баничаря

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Зевзек":

    Яде ли банички?🤣

    16:59 22.05.2026

  • 19 друг незнайко

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "незнайко":

    Тук една небезизвестна журналистка на сайта,бе написала,че... :
    ,,Оръдието на ,,Ф"-16 е с дължина 40 мм..."

    16:59 22.05.2026

  • 20 Истината

    5 17 Отговор
    РФ - суровинен придатък на Китай, огромна, изморена територия, която гори хора, пари и бъдеще в безсмислена война.

    Коментиран от #25

    17:01 22.05.2026

  • 21 Санитаря от Карлуково

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Отец Дионисий":

    Те при нас винаги се събуждат щастливи и си мислят че са милиарди.

    17:01 22.05.2026

  • 22 Шопо

    15 3 Отговор
    На геополитическо ниво двете държави се подкрепят взаимно. Русия ясно заяви, че гледа на остров Тайван като на част от Китай. Китай от своя страна продължава да не осъжда СВО и въпреки западните санкции не прекратява бизнеса си с Москва.
    Това е истината, другото са празни приказки.

    Коментиран от #39

    17:01 22.05.2026

  • 23 Гресирана ватенка

    3 13 Отговор

    До коментар #17 от "Учуден":

    5 телефона ли имаш😁

    17:01 22.05.2026

  • 24 Няма такова нещо.

    6 16 Отговор

    До коментар #16 от "Такъв васал,че само за":

    Путин се прибра с подвита опашка след срещата. Китай, от позиция на силата, продължава да иска всички разходи по строежа на газопровода да са за руска сметка и освен това изисква фиксирана цена на газа няколко пъти под пазарната. Пълно фиаско.

    Коментиран от #30, #35

    17:02 22.05.2026

  • 25 Зевзек

    13 5 Отговор

    До коментар #20 от "Истината":

    Е щеше ви се Русия да е суровинен придатък на краварите ама не се получи. Сега ви остава само да плюете в безсилна ярост по нея.

    17:03 22.05.2026

  • 26 Ти от личен опит

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гресирана ватенка":

    го казваш, като в песента наша Маша заболели, за хотела молоко, не попада под корова, а попала под бика......, та и твойта тъй.

    17:03 22.05.2026

  • 27 хехе

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Учуден":

    Вола ги гресира такива с бяла грес от такаламита си

    17:04 22.05.2026

  • 28 Как Путин ще оправдае спирането

    2 13 Отговор
    на войната и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как е защитил рускоезичните в ЛНР и ДНР, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    17:04 22.05.2026

  • 29 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    4 14 Отговор
    Войната, започната като блицкриг, се превърна в безкрайна месомелачка.
    Всеки месец изисква повече хора. Повече пари. Повече страх.
    Икономиката се пропуква.
    Регионите се обезлюдяват.
    Армията изгаря последните резерви.
    А победа няма.
    Спирането на войната удря в основата на системата, градена 20 години върху култа към силата и непогрешимостта на вожда.
    Но превръщането на страната във военен концлагер е също край — само по-бавен и по-кървав.
    Путин вкара Русия в исторически капан, в който всеки следващ ход я влошава.
    И затова в Пекин Си Дзинпин вече не приемаше лидер на „велика държава“.
    Той приемаше човек, пред когото има два изхода — и и двата водят право в ада.

    Коментиран от #32

    17:04 22.05.2026

  • 30 Учуден

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от "Няма такова нещо.":

    "Китай, от позиция на силата, продължава да иска всички разходи по строежа на газопровода да са за руска сметка и освен това изисква фиксирана цена на газа няколко пъти под пазарната"

    Това от посолството ли ти го казаха или ти присъства на срещата.

    Коментиран от #40

    17:04 22.05.2026

  • 31 Аз съм веган

    5 12 Отговор
    Разликата е че хаяско е васал

    Коментиран от #34

    17:05 22.05.2026

  • 32 Антитрол

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    "Но превръщането на страната във военен концлагер е също край"

    За зеления пигмей ли говориш който затвори границите.

    Коментиран от #37

    17:06 22.05.2026

  • 33 А Мала Токмачка?

    3 10 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    Коментиран от #38

    17:06 22.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Това го разтръби една

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Няма такова нещо.":

    Юнагличанска медия, която каза, че председателя Си е казал, че ще накаже Путин. Попитаха Тръмп за това и той категорично отрече такива думи и някой много си измисля.

    17:07 22.05.2026

  • 36 Готвача не си свьрши работата

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "русия е васал на Китай":

    С несменяемия толкова но вината си е в тях самите затова тьрпят толкова много години този цял властови бардак.

    17:07 22.05.2026

  • 37 Ол1гофрен,

    2 9 Отговор

    До коментар #32 от "Антитрол":

    Сталин защо затвори границите бившият СССР по време на ВСВ?

    Коментиран от #41

    17:08 22.05.2026

  • 38 А за Покровск

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "А Мала Токмачка?":

    защо получихте амнезия - и за него същата пропаганда ръсехте

    Коментиран от #54

    17:08 22.05.2026

  • 39 Абе най-точното определение

    2 9 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    за отношенията между Китай и Русия, е че това са отношения между богат господар и беден роб. Както и да ги представят по държавния канал на руското население, това е обективната действителност.

    Коментиран от #45, #47

    17:08 22.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Антитрол

    9 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ол1гофрен,":

    Значи искаш да кажеш че зеления пигмей е като Сталин ли? Или може би като Хитлер.

    17:09 22.05.2026

  • 42 Ъъъъ

    10 1 Отговор
    А къде е същия анализ на посещението на Дъртата Риба? И с какво той си тръгна от Китай? 🤣

    17:11 22.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Клета невежа копейка 🤪

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "Такъв васал,че само за":

    Прочети за китайската символика да те гостят с "Патица по пекински" и за това, че Си Дзинпин му пусна Лебедово езеро на вечерята 😆 Прочети.

    Коментиран от #51

    17:11 22.05.2026

  • 45 Учуден

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Абе най-точното определение":

    "между богат господар и беден роб"

    Да не говориш за отношенията между САЩ и ЕС.

    17:13 22.05.2026

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    7 3 Отговор
    Путин беше посрещнат от председателя Си с оръдейни салюти, а Тръмп от някакъв чиновник.

    Коментиран от #53

    17:13 22.05.2026

  • 47 Мърсулина

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Абе най-точното определение":

    За България ли говориш? Козируват преди да я питаш.

    17:13 22.05.2026

  • 48 Факти

    2 10 Отговор
    Путин изби милион руснаци и поради Русия на китайците. Това се нарича национален предател.

    17:14 22.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Baтнишки неволи 🤣

    2 9 Отговор
    ☝️🤣 Знаци...знаци ....
    Малофеев, олигарх, пропагандист, медиен магнат и първа дружка на Жожик :
    Ама то не е срамно да загубим Войната от украинците, та те са руснаци ....
    Песков, говорител на Жожик, днес :
    Моята дъщеря преди да научи рюZkи вече говореше на китайски.....
    Жожик през 2024 :
    Младите членове на семейството ми говорят свободно китайски (мандарин), но предупреди децата в училище, че не трябва да забравят важността на английския, въпреки нарастващата популярност на китайския.

    17:18 22.05.2026

  • 51 Ъъъъ

    12 2 Отговор

    До коментар #44 от "Клета невежа копейка 🤪":

    "Прочети за китайската символика да те гостят с "Патица по пекински"

    Четем:

    "В Китай да бъдеш нагостен с „патица по пекински“ е върховен израз на гостоприемство, уважение и почит. Това е едно от най-емблематичните национални ястия, традиционно сервирано при специални поводи – посрещане на важни гости, семейни събирания или празници (напр. Лунната Нова година).

    Основните аспекти на тази културна традиция
    включват:

    Истински жест на уважение: В миналото патицата е била императорски деликатес. Днес тя символизира просперитет, щастие и късмет

    17:18 22.05.2026

  • 52 БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЕЗИ

    11 2 Отговор
    ГОЛЕМИ ПОЛИТИЦИ И СТРАТЕЗИ СВЕТЪТ ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА ЩО ГОДЕ НОРМАЛНО. АКО ОСТАНЕ НА ЕВРЕИТЕ И АНГЛОСАКСОНЦИТЕ ОТДАВНА ДА СМЕ ИЗГОРЕЛИ.

    17:19 22.05.2026

  • 53 Дон Корлеоне

    1 12 Отговор

    До коментар #46 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    После Хаяско се прибира в бункера и напълни куфарчето.

    17:19 22.05.2026

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 12 Отговор

    До коментар #38 от "А за Покровск":

    Клепар,днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #55

    17:20 22.05.2026

  • 55 Малко са радиационен,

    9 1 Отговор

    До коментар #54 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Трай сега, както баба ти траеше 5 века турчин да я....

    17:23 22.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 хаха

    6 1 Отговор
    Хубава статия, но едностранчива. Защо няма за Тръмп? Отиде с делегация с 30 СЕОта на технологични фирми. Даже привика спешно Хуанг от НВидиа, та той пътува отделно към Китай. Опита да предложи на Си сделка с позволяване 10 китайски фирми да ползват чипове за ИИ на НВидиа, които са в ембарго. Си му се изсмя и му се подигра- "Забранили сме на китайски фирми да ползват американски чипове заради опасност да ни следите през тях. А и вече си имаме собствено производство.". Закачката вътре? САЩ забраниха покупка на китайска техника заради опасност от следене от Китай.
    Нещо за маниакалния страх на Тръмп и ЦРУ и унищожаването на всяка електроника до самолета на излитане, това, че Тръмп на официалната вечеря не е ял нищо от общата храна, а своя, за да не вземат да му вкарат чип? Путин яде патица по пекински, пи китайско вино със Си и това на фона на Лебедово езеро пред журналисти.

    17:27 22.05.2026

  • 58 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "ООрана държава":

    Не. Китай е отказал да сложи номера на колите, които Тръмп си е докарал. Путин за разлика от Тръмп грам не се е притеснил да ползва кола на китайското правителство. Просто се вижда параноята на Тръмп, че ще е отровен, следен, инжектиран с чип и т.н.

    17:29 22.05.2026

  • 59 Ъъъъ

    2 1 Отговор
    "....информира АРД."

    Или Юлиян Рьопке? То няма друг олигофрен, който да седне да си губи времето с подобни анализи.... 🤣

    17:31 22.05.2026

  • 60 не ги увъртайте нещата

    3 0 Отговор
    Путин го приеха като Император с почести и минипарад , с най високопоставеното лице по протокол го посрещнаха на летището .
    А Чичо го претупаха набързо и после по живо по здраво .

    17:35 22.05.2026

  • 61 а европейците са изтрещели

    3 0 Отговор
    Кая Калас сравни Китай с „рак“, който изисква „химиотерапия“ ???!!
    Все такива неадекватни ни управляват !
    КАТО НЕ ЗНАЕШ КАКВО ДА КАЖЕШ , ПО ДОБРЕ СИ МЪЛЧИ !!!

    Коментиран от #62

    17:39 22.05.2026

  • 62 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "а европейците са изтрещели":

    Остави това за Китай рак. Тя си има история с китайците.
    1. Беше отишла на посещение в Китай и почнала да опитва да ги поучава. Изритаха я като мръсно куче с подигравки преди края по план.
    2. Има реч от преди няколко години по темата Русия и войната в Украйна с казано "Ако не можем да победим Русия, как ще победим Китай?". Видеото е в ютуб.
    Та Кайя точно си има някаква мания, че ще завладява Китай и някак си по пътя трябва да завладее и Русия. Може да е наследство от дядо й с черната униформа на Хюго Босс. Но пък странно мъжът й е олигарх, който е забогатял като бивш висш член на КПСС в Естония и от там бизнес с Русия.

    17:52 22.05.2026

  • 63 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ха Ха Ха":

    Това че Путин си тръгнал с празни ръце може да пишат само неграмотници и хора които не искат да мислят... даже и да имат няколко гънки с които да осъществяват някаква мисловна дейност!?действително договор за Силата на Сибир -2 не е подписан и вероятно ще мине доста време докато се подпише!?И двете страни сега имат нужда от пари и ресурси и е трудно да се помисли че Китай лесно ще се съгласи на по-висока цена а Русия -на ниска цена!?Трябва за мине време за да се случи събитие което да ги подтикне да вземат решение ...да припомня ли как Китай внезапно поиска Русия да напълни тръбата на силата на Сибир -1 при това на високи цени!?В момента и двете страни не могат да си позволят загуби ...това е положението ..всъщност то е много по-сложно и не става дума само за газ!?.. ще спомена и една провокативна хипотеза -ако има начин двете страни заедно да поставят на колене колективния Запад може би Русия ще бъде готова да пожертва и нещо повече от цената на газа ... конфронтацията наближава критична линия!?Предстои да видим!?

    Коментиран от #64

    17:58 22.05.2026

  • 64 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "не може да бъде":

    По-скоро засега Китай и Русия държат пас, за да не ръчкат много Тръмп. САЩ още 2021 преди пускането на Северен поток ореваха, че не дават да се пуска. Заради него и Турски поток санкционираха Горанов и Пеевски- фирми на Пеевски участваха, а САЩ обяви, че ще санкционира всички участници, ако се пусне, защото е против американския интерес. Не беше за нашите протести или че са корумпирани това с Магнитски.
    Ако Китай и Русия пуснат втора тръба и търгуват със злато, юани или рубли, Тръмп съвсем ще издивее- доларът отива на бунището. Той вече беснее, че БРИКС са в готовност за паралелна система на СУИФТ и да не се ползва долара, съответно да няма как да се санкционира или да се купува на кило американски дълг и долар. Замразиха проекта да няма проблеми със САЩ.
    Та сега просто Путин и Си чакат да видят какво ще стане с Иран и дали да покажат зъби. Като има тръби, какво им пука кога ще пуснат газ или каквото е нужно на Китай по тях? И двете страни са готови. Засега гледат Тръмп да миряса. Той, пък, отива да изнудва Индия да купува американски петрол, щото нали държи всичкия освен руския вече с Венецуела.... Не знам защо така изперка и се прави на нов Велик диктатор като Хинкел. Остава да направи шоу с глобус и Урсула на съседния стол.

    18:09 22.05.2026

  • 65 Честито мъжки брак

    1 0 Отговор
    Китай купува повече от Европа, но било зависимост. Европа купува руски петролни продукти от САЩ на 3-4 по-високи цени, но не е зависимост.

    18:35 22.05.2026

