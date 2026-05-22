Путин и Тръмп при Си Дзинпин: какво показаха разликите

Путин гостува на Си Дзинпин и бе удостоен с големи почести. Но червените килими и децата със знаменца не могат да прикрият едно: най-важният от руска гледна точка енергиен проект за много милиарди остана неподписан.

Контактите между китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин са дългогодишни, а отношенията - близки. Както каза по време на посещението си в Пекин руският президент – те никога досега не са били толкова добри. Си от своя страна заяви, че китайско-руските отношения са навлезли в нова фаза – белязани от големи успехи и бързо развитие, което е едновременно стабилно и ценно, информира АРД.

Без пробив по най-важния проект за Русия

Подобно на Тръмп, и Путин бе посрещнат с военни почести, химни, червен килим и китайски деца, приветстващи двамата президенти. При това, за разлика от посещението на Тръмп, визитата на Путин все пак се увенча с нещо конкретно – съвместна декларация. Много от 40-те подписани споразумения обаче са предимно декларации за намерения, отбелязва германската обществена медия.

По най-важния проект – поне от руска гледна точка – напредък обаче не бе постигнат: това е новият газопровод от Сибир до Северен Китай, наречен „Силата на Сибир - 2“. След нападението срещу Украйна и наложените от Запада санкции Русия доставя нефт и газ предимно на Китай, което я вкара в голяма зависимост от Народната република. Но в преговорите по газопровода така и не бе постигнат пробив, подчертава АРД. Неговата планирана мощност е 50 милиарда куб. метра годишно, а трасето с дължина 2600 метра тръгва от полуостров Ямал в Западен Сибир и през Монголия трябва да достига Китай.

Затова в крайна сметка изявлението на Путин бе по-скоро общо: „Искам да изтъкна, че Русия и Китай си сътрудничат активно в областта на енергетиката“. Путин подчерта и това, че Русия е един от най-големите износители на нефт, газ и въглища за Китай: „Ние естествено сме готови да продължаваме да осигуряваме надеждни доставки от тези горива за бързорастящия китайски пазар“.

Съвместни критики към САЩ и Израел

На геополитическо ниво двете държави се подкрепят взаимно. Русия ясно заяви, че гледа на демократично управлявания остров Тайван като на част от Китай. Китай от своя страна продължава да не осъжда руското нападение срещу Украйна и въпреки западните санкции не прекратява бизнеса си с Москва. Както Си, така и Путин отправиха остри критики към САЩ и Израел заради тяхната агресия в Иран.

"Този свят е много далеч от мира. Солови акции, нанасящи вреда, са голяма опасност“, каза Си. Както и: „Законът на джунглата се завърна“. Китайският лидер отправи предупреждение, че в света не бива да важи правото на по-силния. Бе казано, че в тези смутни времена Китай искал да бъде фактор на стабилност, което бе ясен намек към САЩ.

Китай се представя като медиатор

Това, че Германия и други западни държави искат да станат все по-независими от САЩ, във връзка с което обръщат поглед и към Китай, се осъзнава от Пекин, казва пред АРД Жао Хай, директор по международната политика в Националния институт за глобални стратегии към Китайската академия на социалните науки.

От началото на годината Китай бе посетен от много европейски и международни държавни ръководители. „Това бяха месеци на много интензивен обмен и дипломация“, посочва Жао. Причината за това според него са множеството геополитически конфликти по света. „Китай се старае да влезе в ролята на медиатор – да подпомогне намирането на мирни решения.“

А китайските държавни медии изтъкват постигнатия двоен удар – първо посещение от Тръмп, а след него и от Путин. Лайтмотивът е: Пекин е мястото, което големите държавни ръководители посещават един след друг. Срещите обаче показаха и друго: Си не иска конфликт с Тръмп, а с Путин - просто още по-интензивно партньорство, обобщава германската обществена медия.