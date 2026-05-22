Путин и Тръмп при Си Дзинпин: какво показаха разликите

Путин гостува на Си Дзинпин и бе удостоен с големи почести. Но червените килими и децата със знаменца не могат да прикрият едно: най-важният от руска гледна точка енергиен проект за много милиарди остана неподписан.
Контактите между китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин са дългогодишни, а отношенията - близки. Както каза по време на посещението си в Пекин руският президент – те никога досега не са били толкова добри. Си от своя страна заяви, че китайско-руските отношения са навлезли в нова фаза – белязани от големи успехи и бързо развитие, което е едновременно стабилно и ценно, информира АРД.
Без пробив по най-важния проект за Русия
Подобно на Тръмп, и Путин бе посрещнат с военни почести, химни, червен килим и китайски деца, приветстващи двамата президенти. При това, за разлика от посещението на Тръмп, визитата на Путин все пак се увенча с нещо конкретно – съвместна декларация. Много от 40-те подписани споразумения обаче са предимно декларации за намерения, отбелязва германската обществена медия.
По най-важния проект – поне от руска гледна точка – напредък обаче не бе постигнат: това е новият газопровод от Сибир до Северен Китай, наречен „Силата на Сибир - 2“. След нападението срещу Украйна и наложените от Запада санкции Русия доставя нефт и газ предимно на Китай, което я вкара в голяма зависимост от Народната република. Но в преговорите по газопровода така и не бе постигнат пробив, подчертава АРД. Неговата планирана мощност е 50 милиарда куб. метра годишно, а трасето с дължина 2600 метра тръгва от полуостров Ямал в Западен Сибир и през Монголия трябва да достига Китай.
Затова в крайна сметка изявлението на Путин бе по-скоро общо: „Искам да изтъкна, че Русия и Китай си сътрудничат активно в областта на енергетиката“. Путин подчерта и това, че Русия е един от най-големите износители на нефт, газ и въглища за Китай: „Ние естествено сме готови да продължаваме да осигуряваме надеждни доставки от тези горива за бързорастящия китайски пазар“.
Съвместни критики към САЩ и Израел
На геополитическо ниво двете държави се подкрепят взаимно. Русия ясно заяви, че гледа на демократично управлявания остров Тайван като на част от Китай. Китай от своя страна продължава да не осъжда руското нападение срещу Украйна и въпреки западните санкции не прекратява бизнеса си с Москва. Както Си, така и Путин отправиха остри критики към САЩ и Израел заради тяхната агресия в Иран.
"Този свят е много далеч от мира. Солови акции, нанасящи вреда, са голяма опасност“, каза Си. Както и: „Законът на джунглата се завърна“. Китайският лидер отправи предупреждение, че в света не бива да важи правото на по-силния. Бе казано, че в тези смутни времена Китай искал да бъде фактор на стабилност, което бе ясен намек към САЩ.
Китай се представя като медиатор
Това, че Германия и други западни държави искат да станат все по-независими от САЩ, във връзка с което обръщат поглед и към Китай, се осъзнава от Пекин, казва пред АРД Жао Хай, директор по международната политика в Националния институт за глобални стратегии към Китайската академия на социалните науки.
От началото на годината Китай бе посетен от много европейски и международни държавни ръководители. „Това бяха месеци на много интензивен обмен и дипломация“, посочва Жао. Причината за това според него са множеството геополитически конфликти по света. „Китай се старае да влезе в ролята на медиатор – да подпомогне намирането на мирни решения.“
А китайските държавни медии изтъкват постигнатия двоен удар – първо посещение от Тръмп, а след него и от Путин. Лайтмотивът е: Пекин е мястото, което големите държавни ръководители посещават един след друг. Срещите обаче показаха и друго: Си не иска конфликт с Тръмп, а с Путин - просто още по-интензивно партньорство, обобщава германската обществена медия.
1 хехе
Коментиран от #13
16:49 22.05.2026
2 русия е васал на Китай
Коментиран от #5, #6, #16, #36
16:49 22.05.2026
3 незнайко
Оправете дължината !!!
Коментиран от #19
16:51 22.05.2026
5 Град Козлодуй
До коментар #2 от "русия е васал на Китай":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
Коментиран от #10
16:53 22.05.2026
6 Учуден
До коментар #2 от "русия е васал на Китай":И къде го видя това - във посолството ли ви го показаха.
16:53 22.05.2026
10 Читател
До коментар #5 от "Град Козлодуй":Сам ли си отговаряш - не е лошо да се обърнеш към психиатър.
16:54 22.05.2026
12 Зевзек
До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":Мъка а, и ви остана само да ревете и да плюете в безсилна ярост.
Коментиран от #18
16:56 22.05.2026
14 Ха Ха Ха
До коментар #4 от "Световните медии":"Путин си тръгна с празни ръце от Китай"
Пък Тръмп не си тръгна с празни ръце - хвана на Си дъртия.
Коментиран от #63
16:58 22.05.2026
16 Такъв васал,че само за
До коментар #2 от "русия е васал на Китай":висши гости се предлага чайна церемония, а на рижавия ветропоказател с празни ръце го проводиха. Руснаците освен много милиардни договори, сключиха и такива за строителство съвместно в трети страни пак много милиарди проекти. На фона на сключения с краварите договор за 200 самолета като за Бог да прости.
Коментиран от #24, #44
16:59 22.05.2026
18 Баничаря
До коментар #12 от "Зевзек":Яде ли банички?🤣
16:59 22.05.2026
19 друг незнайко
До коментар #3 от "незнайко":Тук една небезизвестна журналистка на сайта,бе написала,че... :
,,Оръдието на ,,Ф"-16 е с дължина 40 мм..."
16:59 22.05.2026
21 Санитаря от Карлуково
До коментар #15 от "Отец Дионисий":Те при нас винаги се събуждат щастливи и си мислят че са милиарди.
17:01 22.05.2026
22 Шопо
Това е истината, другото са празни приказки.
Коментиран от #39
17:01 22.05.2026
23 Гресирана ватенка
До коментар #17 от "Учуден":5 телефона ли имаш😁
17:01 22.05.2026
24 Няма такова нещо.
До коментар #16 от "Такъв васал,че само за":Путин се прибра с подвита опашка след срещата. Китай, от позиция на силата, продължава да иска всички разходи по строежа на газопровода да са за руска сметка и освен това изисква фиксирана цена на газа няколко пъти под пазарната. Пълно фиаско.
Коментиран от #30, #35
17:02 22.05.2026
25 Зевзек
До коментар #20 от "Истината":Е щеше ви се Русия да е суровинен придатък на краварите ама не се получи. Сега ви остава само да плюете в безсилна ярост по нея.
17:03 22.05.2026
26 Ти от личен опит
До коментар #13 от "Гресирана ватенка":го казваш, като в песента наша Маша заболели, за хотела молоко, не попада под корова, а попала под бика......, та и твойта тъй.
17:03 22.05.2026
27 хехе
До коментар #17 от "Учуден":Вола ги гресира такива с бяла грес от такаламита си
17:04 22.05.2026
29 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Всеки месец изисква повече хора. Повече пари. Повече страх.
Икономиката се пропуква.
Регионите се обезлюдяват.
Армията изгаря последните резерви.
А победа няма.
Спирането на войната удря в основата на системата, градена 20 години върху култа към силата и непогрешимостта на вожда.
Но превръщането на страната във военен концлагер е също край — само по-бавен и по-кървав.
Путин вкара Русия в исторически капан, в който всеки следващ ход я влошава.
И затова в Пекин Си Дзинпин вече не приемаше лидер на „велика държава“.
Той приемаше човек, пред когото има два изхода — и и двата водят право в ада.
Коментиран от #32
17:04 22.05.2026
30 Учуден
До коментар #24 от "Няма такова нещо.":"Китай, от позиция на силата, продължава да иска всички разходи по строежа на газопровода да са за руска сметка и освен това изисква фиксирана цена на газа няколко пъти под пазарната"
Това от посолството ли ти го казаха или ти присъства на срещата.
Коментиран от #40
17:04 22.05.2026
32 Антитрол
До коментар #29 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":"Но превръщането на страната във военен концлагер е също край"
За зеления пигмей ли говориш който затвори границите.
Коментиран от #37
17:06 22.05.2026
35 Това го разтръби една
До коментар #24 от "Няма такова нещо.":Юнагличанска медия, която каза, че председателя Си е казал, че ще накаже Путин. Попитаха Тръмп за това и той категорично отрече такива думи и някой много си измисля.
17:07 22.05.2026
36 Готвача не си свьрши работата
До коментар #2 от "русия е васал на Китай":С несменяемия толкова но вината си е в тях самите затова тьрпят толкова много години този цял властови бардак.
17:07 22.05.2026
37 Ол1гофрен,
До коментар #32 от "Антитрол":Сталин защо затвори границите бившият СССР по време на ВСВ?
Коментиран от #41
17:08 22.05.2026
38 А за Покровск
До коментар #33 от "А Мала Токмачка?":защо получихте амнезия - и за него същата пропаганда ръсехте
Коментиран от #54
17:08 22.05.2026
39 Абе най-точното определение
До коментар #22 от "Шопо":за отношенията между Китай и Русия, е че това са отношения между богат господар и беден роб. Както и да ги представят по държавния канал на руското население, това е обективната действителност.
Коментиран от #45, #47
17:08 22.05.2026
41 Антитрол
До коментар #37 от "Ол1гофрен,":Значи искаш да кажеш че зеления пигмей е като Сталин ли? Или може би като Хитлер.
17:09 22.05.2026
44 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #16 от "Такъв васал,че само за":Прочети за китайската символика да те гостят с "Патица по пекински" и за това, че Си Дзинпин му пусна Лебедово езеро на вечерята 😆 Прочети.
Коментиран от #51
17:11 22.05.2026
45 Учуден
До коментар #39 от "Абе най-точното определение":"между богат господар и беден роб"
Да не говориш за отношенията между САЩ и ЕС.
17:13 22.05.2026
47 Мърсулина
До коментар #39 от "Абе най-точното определение":За България ли говориш? Козируват преди да я питаш.
17:13 22.05.2026
50 Baтнишки неволи 🤣
Малофеев, олигарх, пропагандист, медиен магнат и първа дружка на Жожик :
Ама то не е срамно да загубим Войната от украинците, та те са руснаци ....
Песков, говорител на Жожик, днес :
Моята дъщеря преди да научи рюZkи вече говореше на китайски.....
Жожик през 2024 :
Младите членове на семейството ми говорят свободно китайски (мандарин), но предупреди децата в училище, че не трябва да забравят важността на английския, въпреки нарастващата популярност на китайския.
17:18 22.05.2026
51 Ъъъъ
До коментар #44 от "Клета невежа копейка 🤪":"Прочети за китайската символика да те гостят с "Патица по пекински"
Четем:
"В Китай да бъдеш нагостен с „патица по пекински“ е върховен израз на гостоприемство, уважение и почит. Това е едно от най-емблематичните национални ястия, традиционно сервирано при специални поводи – посрещане на важни гости, семейни събирания или празници (напр. Лунната Нова година).
Основните аспекти на тази културна традиция
включват:
Истински жест на уважение: В миналото патицата е била императорски деликатес. Днес тя символизира просперитет, щастие и късмет
17:18 22.05.2026
53 Дон Корлеоне
До коментар #46 от "Хахаха!🎺🥳😀":После Хаяско се прибира в бункера и напълни куфарчето.
17:19 22.05.2026
54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #38 от "А за Покровск":Клепар,днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #55
17:20 22.05.2026
55 Малко са радиационен,
До коментар #54 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Трай сега, както баба ти траеше 5 века турчин да я....
17:23 22.05.2026
57 хаха
Нещо за маниакалния страх на Тръмп и ЦРУ и унищожаването на всяка електроника до самолета на излитане, това, че Тръмп на официалната вечеря не е ял нищо от общата храна, а своя, за да не вземат да му вкарат чип? Путин яде патица по пекински, пи китайско вино със Си и това на фона на Лебедово езеро пред журналисти.
17:27 22.05.2026
58 хаха
До коментар #56 от "ООрана държава":Не. Китай е отказал да сложи номера на колите, които Тръмп си е докарал. Путин за разлика от Тръмп грам не се е притеснил да ползва кола на китайското правителство. Просто се вижда параноята на Тръмп, че ще е отровен, следен, инжектиран с чип и т.н.
17:29 22.05.2026
59 Ъъъъ
Или Юлиян Рьопке? То няма друг олигофрен, който да седне да си губи времето с подобни анализи.... 🤣
17:31 22.05.2026
60 не ги увъртайте нещата
А Чичо го претупаха набързо и после по живо по здраво .
17:35 22.05.2026
61 а европейците са изтрещели
Все такива неадекватни ни управляват !
КАТО НЕ ЗНАЕШ КАКВО ДА КАЖЕШ , ПО ДОБРЕ СИ МЪЛЧИ !!!
Коментиран от #62
17:39 22.05.2026
62 хаха
До коментар #61 от "а европейците са изтрещели":Остави това за Китай рак. Тя си има история с китайците.
1. Беше отишла на посещение в Китай и почнала да опитва да ги поучава. Изритаха я като мръсно куче с подигравки преди края по план.
2. Има реч от преди няколко години по темата Русия и войната в Украйна с казано "Ако не можем да победим Русия, как ще победим Китай?". Видеото е в ютуб.
Та Кайя точно си има някаква мания, че ще завладява Китай и някак си по пътя трябва да завладее и Русия. Може да е наследство от дядо й с черната униформа на Хюго Босс. Но пък странно мъжът й е олигарх, който е забогатял като бивш висш член на КПСС в Естония и от там бизнес с Русия.
17:52 22.05.2026
63 не може да бъде
До коментар #14 от "Ха Ха Ха":Това че Путин си тръгнал с празни ръце може да пишат само неграмотници и хора които не искат да мислят... даже и да имат няколко гънки с които да осъществяват някаква мисловна дейност!?действително договор за Силата на Сибир -2 не е подписан и вероятно ще мине доста време докато се подпише!?И двете страни сега имат нужда от пари и ресурси и е трудно да се помисли че Китай лесно ще се съгласи на по-висока цена а Русия -на ниска цена!?Трябва за мине време за да се случи събитие което да ги подтикне да вземат решение ...да припомня ли как Китай внезапно поиска Русия да напълни тръбата на силата на Сибир -1 при това на високи цени!?В момента и двете страни не могат да си позволят загуби ...това е положението ..всъщност то е много по-сложно и не става дума само за газ!?.. ще спомена и една провокативна хипотеза -ако има начин двете страни заедно да поставят на колене колективния Запад може би Русия ще бъде готова да пожертва и нещо повече от цената на газа ... конфронтацията наближава критична линия!?Предстои да видим!?
Коментиран от #64
17:58 22.05.2026
64 хаха
До коментар #63 от "не може да бъде":По-скоро засега Китай и Русия държат пас, за да не ръчкат много Тръмп. САЩ още 2021 преди пускането на Северен поток ореваха, че не дават да се пуска. Заради него и Турски поток санкционираха Горанов и Пеевски- фирми на Пеевски участваха, а САЩ обяви, че ще санкционира всички участници, ако се пусне, защото е против американския интерес. Не беше за нашите протести или че са корумпирани това с Магнитски.
Ако Китай и Русия пуснат втора тръба и търгуват със злато, юани или рубли, Тръмп съвсем ще издивее- доларът отива на бунището. Той вече беснее, че БРИКС са в готовност за паралелна система на СУИФТ и да не се ползва долара, съответно да няма как да се санкционира или да се купува на кило американски дълг и долар. Замразиха проекта да няма проблеми със САЩ.
Та сега просто Путин и Си чакат да видят какво ще стане с Иран и дали да покажат зъби. Като има тръби, какво им пука кога ще пуснат газ или каквото е нужно на Китай по тях? И двете страни са готови. Засега гледат Тръмп да миряса. Той, пък, отива да изнудва Индия да купува американски петрол, щото нали държи всичкия освен руския вече с Венецуела.... Не знам защо така изперка и се прави на нов Велик диктатор като Хинкел. Остава да направи шоу с глобус и Урсула на съседния стол.
18:09 22.05.2026
