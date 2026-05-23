Индия постави рекорд по често вдигане на цените на горивата

23 Май, 2026 11:07 973 6

Три пъти за 9 дни

Индия постави рекорд по често вдигане на цените на горивата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавните горивни компании в Индия са повишили цените на дребно на бензина и дизеловото гориво с 0,87 рупии за литър (0,0091 USD), според Press Trust of India.

В Ню Делхи цената на 1 литър бензин в събота е 99,51 рупии (1,04 USD). Дизелът струва 92,49 рупии за литър (0,9 USD).

Това е третото увеличение на цените в страната за девет дни. На 15 май те бяха повишени с 3 рупии, а на 19 май - с 0,9 рупии.

Цените на бензина и дизела са се увеличили и в други градове в южноазиатската република. Цените на горивата в Индия се покачват в цялата страна за първи път от четири години на фона на усилията на държавните петролни компании да смекчат щетите от конфликта в Близкия изток.

По-рано през май премиерът Нарендра Моди призова гражданите да пестят гориво на фона на световната енергийна криза, причинена от икономическата криза, предизвикана от войната между САЩ и Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хасковски каунь

    9 0 Отговор
    Това шега ли е?

    11:10 23.05.2026

  • 2 тук сме си най добре

    11 1 Отговор
    с най ниски пенции заплати и най висока инфлация в ес
    зарди шайката на тиквата дет ни набута ефрото

    Коментиран от #5

    11:19 23.05.2026

  • 3 име

    8 1 Отговор
    Мъpcyла и тръмпоча ни изгърбиха с поне 40 евроцента на литър, тея реват за увеличение от няма и един американски цент.

    11:20 23.05.2026

  • 4 Имат още много

    7 1 Отговор
    до достигането на "справедлива цена" .

    11:26 23.05.2026

  • 5 това е всичко, което трябва да знаете

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "тук сме си най добре":

    С най-ниската пенция, днес може да си купиш повече, от колкото със средната заплата от преди 40 години. И дори не се налага да чакаш на опашки!

    11:40 23.05.2026

  • 6 мишо

    4 0 Отговор
    Когато Путин предлагаше и искаше да продава на Индия петрол и то с цена много по ниска от пазарната Моди казваше ,че ще ограничат покупката на Руският петрол тъй като Америка го искала . Сега да отиде при господаря си и да му се оплаче -- кой знае това може и да е началото когато цената да достигне и 200 Долара за барел .

    13:24 23.05.2026