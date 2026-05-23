Индия постави рекорд по често вдигане на цените на горивата

Държавните горивни компании в Индия са повишили цените на дребно на бензина и дизеловото гориво с 0,87 рупии за литър (0,0091 USD), според Press Trust of India.
В Ню Делхи цената на 1 литър бензин в събота е 99,51 рупии (1,04 USD). Дизелът струва 92,49 рупии за литър (0,9 USD).
Това е третото увеличение на цените в страната за девет дни. На 15 май те бяха повишени с 3 рупии, а на 19 май - с 0,9 рупии.
Цените на бензина и дизела са се увеличили и в други градове в южноазиатската република. Цените на горивата в Индия се покачват в цялата страна за първи път от четири години на фона на усилията на държавните петролни компании да смекчат щетите от конфликта в Близкия изток.
По-рано през май премиерът Нарендра Моди призова гражданите да пестят гориво на фона на световната енергийна криза, причинена от икономическата криза, предизвикана от войната между САЩ и Иран.
