Продадоха 13-годишно BMW на цената на двустаен в София

23 Май, 2026 13:00 1 806 6

Оранжевата 92-ка е от лимитирана серия

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Съвременната култура на колекционерските автомобили официално достигна върхови нива на спекулации, превръщайки редките спортни автомобили с минимален пробег в новото злато. Типичен пример за това е това BMW M3 Coupe Lime Rock Park Edition от 2013 година, което е „замразено“ от първоначалния си собственик веднага след като слиза от производствената линия. Тринадесет години по-късно тази непокътната капсула на времето от поколението E92 шокира пазара с удивителните осемдесет и шест оригинални мили, записани на цифровия си километраж, което предизвика финансова лудост, която достигна своя връх с изумителна печеливша оферта от двеста хиляди долара (около 172 хиляди евро).

Като един от само двестата екземпляра от серията Lime Rock Park Edition, поръчани някога за Северна Америка, този ексклузивен модел от последната серия за тази година се превърна в колекционерска ценност. Преди 13 години всеки екземпяр е напуснал поточната линия с боя Fire Orange, което визуално отличава специалната серия от стандартните E92. Под капака от въглеродни влакна се намира легендарният, високооборотен 4,0-литров S65 V8 двигател, развиващ 414 конски сили. Тази механична мощност се предава изключително чрез седемстепенна M-DCT трансмисия с двоенсъединител към задния мост, ускорявайки купето от нула 100 километра в час за 4,1 секунди, преди да достигне електронния ограничител на скоростта от 260км/ч.

Тъй като този екземпляр е оборудван със стандартния Competition Package, той е по-ниско разположен от стандртно M3 благодарение на пренастроеното шаси с Electronic Damping Control, като е оборудван и с класически 19-цолови сребърни алуминиеви джанти Style 359, обвити с оригинални гуми Continental. Вътре в интериора темата за „капсулата на времето“ продължава с безупречна тапицерия Anthracite Speed и черни кожени спортни седалки, подчертани от волан, облечен в алкантара, с традиционни трицветни шевове и синя централна лента. За да подготви автомобила за скорошната му скъпа промяна, продаващият дилър е извърши цялостно обновяване, което включва презареждане на климатика, смяна на течностите и подмяна на въздушните възглавници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е, справедлива цена

    3 5 Отговор
    Съвсем нормално, за тази кола парите си заслужават. Какво от това, че можеш да купиш едикакво си с тези пари!!!!??

    Коментиран от #3

    13:41 23.05.2026

  • 2 Всяко

    8 1 Отговор
    Всяко БМВ се блъска оптред независимо колко пари си похарчил за него... физичните законни на глупостта винаги работят.

    Коментиран от #5

    13:45 23.05.2026

  • 3 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Е, справедлива цена":

    Три седалки, волан и четири гуми. Живее ли се в тази консерва?
    Но, докато има стадо, ще има и дерачи.

    Коментиран от #4

    15:26 23.05.2026

  • 4 Той

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Какво да те прави човек, от какво да те лекува.

    15:39 23.05.2026

  • 5 SDEЧЕВ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всяко":

    По принцип повечето са със страничен удар, тип усукване около дърво, но има и много челни. Не ловят завоите след един момент, когато шофера се пробва да играе във филм.

    17:01 23.05.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Не знаех че на паннали така жилищата в София! Бартер за БМВ си е без пари направо...

    19:42 23.05.2026