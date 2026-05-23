Спасиха 17-годишно момче, влязло в р. Янтра

Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското с. Шемшево, съобщават от МВР.

Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в р. Янтра и буйните води го понесли.

Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор "Специализирани оперативни дейности" при РД ПБЗН -Велико Търново е успяла да извади младежа.

Във видимо добро здравословно състояние той е предаден на медицински екип за преглед.

Ограничено е движението на товарни автомобили през Прохода на Републиката. Заради наводнение е затворен пътят за влизане във Велико Търново откъм Гурково, съобщават от ОДМВР.

Остава затворен участъка около бензиностанция "Ромпетрол" и разклона за кв. "Чолаковци" във Велико Търново. Ограничено е движението по пътя между селата Леденик и Шемшево и по моста на село Първомайци.

Постепенно обстановката започва да се нормализира.

ФОКУС припомня, че в три общини от областта е обявено бедствено положение.