Спасиха 17-годишно момче, влязло в р. Янтра

Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското с. Шемшево, съобщават от МВР.
Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в р. Янтра и буйните води го понесли.
Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор "Специализирани оперативни дейности" при РД ПБЗН -Велико Търново е успяла да извади младежа.
Във видимо добро здравословно състояние той е предаден на медицински екип за преглед.
Ограничено е движението на товарни автомобили през Прохода на Републиката. Заради наводнение е затворен пътят за влизане във Велико Търново откъм Гурково, съобщават от ОДМВР.
Остава затворен участъка около бензиностанция "Ромпетрол" и разклона за кв. "Чолаковци" във Велико Търново. Ограничено е движението по пътя между селата Леденик и Шемшево и по моста на село Първомайци.
Постепенно обстановката започва да се нормализира.
ФОКУС припомня, че в три общини от областта е обявено бедствено положение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
12:57 23.05.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:16 23.05.2026
3 Гуньо Простиа
13:19 23.05.2026
4 СЛЕД САТАНИНСКАТА БАНГАРАНГА
Коментиран от #5
13:37 23.05.2026
5 Сила
До коментар #4 от "СЛЕД САТАНИНСКАТА БАНГАРАНГА":Куку РУКУ , вафла чудна !!!🥳🧐🚑
13:43 23.05.2026
6 Немо
13:53 23.05.2026
7 6135
Грешка!
След като са го спасили с риск за живота си, полицаите е трябвало да го нашамарят за да не е в толкова "видимо добро здравословно състояние" и да му дойде акълът!
14:05 23.05.2026
8 Ттт
Коментиран от #11
14:16 23.05.2026
9 Този “младеж”
14:16 23.05.2026
10 Дзак
14:18 23.05.2026
11 Сила
До коментар #8 от "Ттт":Докато го изпишат от болницата ( до довечера)ще е пълнолетен !!!!
Абитуриент направо отива ...
14:23 23.05.2026
12 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦍👍🦍🦧
14:46 23.05.2026
13 “Младежът”
Нещо отнесено от къщите на хората.
Иначе не се вписва в картинката.
15:49 23.05.2026