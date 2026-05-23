Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Велико Търново »
Спасиха 17-годишно момче, влязло в р. Янтра

Спасиха 17-годишно момче, влязло в р. Янтра

23 Май, 2026 12:34, обновена 23 Май, 2026 13:14 2 859 13

  • пожарникари-
  • водолази-
  • спасяват-
  • момче-
  • велико търново-
  • остров

Постепенно обстановката започва да се нормализира

Спасиха 17-годишно момче, влязло в р. Янтра - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското с. Шемшево, съобщават от МВР.

Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в р. Янтра и буйните води го понесли.

Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор "Специализирани оперативни дейности" при РД ПБЗН -Велико Търново е успяла да извади младежа.

Във видимо добро здравословно състояние той е предаден на медицински екип за преглед.

Ограничено е движението на товарни автомобили през Прохода на Републиката. Заради наводнение е затворен пътят за влизане във Велико Търново откъм Гурково, съобщават от ОДМВР.

Остава затворен участъка около бензиностанция "Ромпетрол" и разклона за кв. "Чолаковци" във Велико Търново. Ограничено е движението по пътя между селата Леденик и Шемшево и по моста на село Първомайци.

Постепенно обстановката започва да се нормализира.

ФОКУС припомня, че в три общини от областта е обявено бедствено положение.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 2 Отговор
    Тук се събират реките от Габрово и Дряново!

    12:57 23.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор
    СПАСЯВАЛИ...кво спасявате бе,..спасихте ли го/?

    13:16 23.05.2026

  • 3 Гуньо Простиа

    8 2 Отговор
    Че то неделя е утре. Защо е влязъл днес да се къпе?

    13:19 23.05.2026

  • 4 СЛЕД САТАНИНСКАТА БАНГАРАНГА

    5 7 Отговор
    Господ ни наказва.

    Коментиран от #5

    13:37 23.05.2026

  • 5 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "СЛЕД САТАНИНСКАТА БАНГАРАНГА":

    Куку РУКУ , вафла чудна !!!🥳🧐🚑

    13:43 23.05.2026

  • 6 Немо

    15 0 Отговор
    Сополанкото е влязъл нарочно в придошлата река за да си направи селфи... Така пише в други сайтове

    13:53 23.05.2026

  • 7 6135

    15 0 Отговор
    "Във видимо добро здравословно състояние той е предаден на медицински екип за преглед."

    Грешка!
    След като са го спасили с риск за живота си, полицаите е трябвало да го нашамарят за да не е в толкова "видимо добро здравословно състояние" и да му дойде акълът!

    14:05 23.05.2026

  • 8 Ттт

    7 1 Отговор
    В предната новина момчето беш на 14г. Смятай колко време го спасяват! : )) Да е жив и здрав и той и спсителите!

    Коментиран от #11

    14:16 23.05.2026

  • 9 Този “младеж”

    6 0 Отговор
    нещо не му е наред центровката, май…

    14:16 23.05.2026

  • 10 Дзак

    3 0 Отговор
    Моста на Чолаковци също е на 5-6 метра над реката в нормално време. Там се събират водите от Дряново и Габрово.

    14:18 23.05.2026

  • 11 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ттт":

    Докато го изпишат от болницата ( до довечера)ще е пълнолетен !!!!
    Абитуриент направо отива ...

    14:23 23.05.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    Младежът е от племето бангаранга, нали?
    🦧🦍👍🦍🦧

    14:46 23.05.2026

  • 13 “Младежът”

    1 0 Отговор
    явно нещо е “брал”.
    Нещо отнесено от къщите на хората.
    Иначе не се вписва в картинката.

    15:49 23.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове